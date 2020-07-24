Жертвы домогательств не с теми судятся

Взгляд
24 июля, пятница  |  Последнее обновление — 18:47  |  vz.ru
Разделы

В России нашли новый способ не беднеть во время кризисов

Правительство обсуждает, как спасти бюджет от нефтяных ценовых войнФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Россию вдохновил опыт Мексики, которая во время каждого нефтяного коллапса и обвала цен продолжала неплохо зарабатывать на продаже своей нефти. Все остальные сырьевые экономики в это время переживали сильнейший шок из-за резкого сокращения доходов. В российском правительстве решили тоже найти возможность сохранять доходы от нефти и газа даже в случае обвала цен. Существует ли такой чудодейственный способ? Подробности...
Перейти а раздел…

Армяно-азербайджанский конфликт потребовали оставить за пределами России

Московские фруктовые и овощные прилавки пострадали от закавказского конфликтаФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Армянские предприниматели вновь заявили о проблемах с их продукцией в Москве. На этот раз в центр внимания попала принадлежащая азербайджанскому бизнесмену Аразу Агаларову торговая сеть «Твой дом». Армянская диаспора требует от властей Москвы жестко пресечь дискриминацию. С азербайджанской стороны происходящее объясняют гражданской позицией. Эксперты указали, каким может быть выход из конфликтной ситуации. Подробности...
Перейти а раздел…

Нужны ли России «ядерные поезда»

Возможно, пуск ракеты с железной дороги будет эффективней, чем «с грунта» Фото: Бабенко Александр/ТАСС
В экспертной среде вновь обсуждаются идеи возрождения в России «ядерных поездов» – железнодорожных комплексов с баллистическими ракетами. Есть мнение, что такие изделия могут быть поставлены на вооружение в кратчайшие сроки, и главное – они могут быть аргументом в переговорах с США. Однако ряд экспертов оспаривают такую позицию. Почему? Подробности...
Перейти а раздел…

Зеленский морочит голову нормандской четверке

На линии фронта в Донбассе Зеленский высматривал себе ресурсы для наращивания рейтингаФото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS
Спустя пять лет после подписания Минских соглашений Украина попросила наконец объяснить, что в них, собственно, написано. Президент Зеленский попросил коллег по нормандской четверке расшифровать смысл каждого пункта, растолковать, что именно и в какие сроки Киев должен теперь сделать. Что скрывается за нарочито наивным поведением властей Украины и является ли оно искренним? Подробности...
Перейти а раздел…

Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
Перейти а раздел…

Жертвы домогательств не с теми судятся

Алексей Алешковский, сценарист
В очередном ребрендинге этики и морали нуждаются те, кому действующие законы не дают в руки инструментов манипулирования реальностью. Сегодня это не только бывшие жертвы насилия или жертвы бывшего расизма, но и нынешние бенефициары политкорректности, которые сбрасывают с корабля современности прошлых. Подробности...

США объявили о начале новой холодной войны

Антон Любич, экономист
Тот вариант глобального мира, в котором мы привыкли жить за 30 лет настолько, что начали было наивно полагать, что он и есть единственно возможный конец истории, вчера завершился. В городке Йорба-Линда тому миру была поставлена жирная точка. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Зеленскому грозит свинья из «Черного зеркала»

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Президент Зеленский выполнил условия террориста в Луцке. И поступил правильно – но не с точки зрения государственного интереса, а ради блага гражданина. Гражданина Зеленского. Как это скажется на Украине – его волнует мало. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
    Перейти а раздел…

    Зеленский разрушил украинский миф

    Дело «педофильской элиты» продолжает убивать

    Канада разочаровалась в нацизме украинцев

      Перейти а раздел…

      Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов

      Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в Турине
      Подробности...

      В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

      Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частей
      Подробности...

      В ВМФ России впервые появился полностью женский экипаж корабля

      В предстоящем праздновании Дня Военно-морского флота в Севастополе впервые будет участвовать женский экипаж военного катера. Три девушки пройдут через бухту вместе с другими кораблями и судами Черноморского флота. Появление такого экипажа было экспериментом Минобороны. Судя по всему, задумка полностью оправдала себя
      Подробности...
      Обсуждение: 9 комментариев
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          Надо ли выполнять требования террористов для спасения жизни людей?
          • Да, все требования

          • Это зависит от требований

          • Категорически нет

          Сделаете ли вы себе прививку, когда появится вакцина от коронавируса?
          • Да

          • Нет

          В истории с установкой памятнику Ермаку в Тобольске чьи действия больше разжигают межнациональную рознь?
          • Тех, кто настаивает на установке памятника

          • Тех, кто против установки памятника

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя от смертельного ДТП?

            Насколько выгодно переводить машину с бензина на газ?

            Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

              Перейти а раздел…
              Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
              НОВОСТЬ ЧАСА:Арбитраж ВТО принял сторону России в споре с ЕС
              В России открыто бронирование туров в ТурциюБабарико в Белоруссии предъявлено новое обвинениеРПЦ раскритиковала решение Турции о смене статуса собора Святой СофииАрестован сообщник луцкого террориста
              В Кремле ответили на просьбу Украины «расшифровать» Минские соглашенияКиев разработал стратегию по «деоккупации» КрымаЗапрещенный претендент на пост президента Белоруссии уехал в МосквуОлимпийский чемпион по борьбе ушел за грибами в подмосковный лес и пропал
              Академик РАН дал прогноз по изменению ситуации с COVID-19 после открытия границСаркози в мемуарах рассказал об убеждениях ПутинаВ Госдуме отреагировали на указание героев «Звездных войн» в отметке о национальностиСоседи рассказали подробности убийства девушки в Москве накануне свадьбы

              Главная тема


              Армяно-азербайджанский конфликт потребовали оставить за пределами России

              разносредные комплексы


              Россия начала военно-технический эксперимент в Черном море

              «Бюст умирающего гиганта»


              Родителей обяжут оплатить реставрацию разбитой ребенком статуи 18 века в Царском Селе

              «приступит к вмешательствам»


              Трамп раскритиковал превращение Святой Софии в мечеть

              Видео

              «древние укры»


              Как убивает новая украинская мифология

              первый царь


              Как юный Романов смог успокоить Россию

              государственная поддержка


              Как получить приличную скидку за отдых в России

              крупный скандал


              Дело о педофилах в элите англосаксов продолжает убивать

              Ответы истории


              Тимур Шерзад: Почему провалился план «Барбаросса»

              Новый мир


              Сергей Худиев: Погромы церквей как симптом ползучей революции

              Пошло не так


              Андрей Перла: Чекистов и фем-активисток породил либерализм

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              Надо ли выполнять требования террористов для спасения жизни людей?


              Алексей Алешковский

              Жертвы домогательств не с теми судятся

              Алексей Алешковский
              сценарист
              		 24 июля 2020, 17:51

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Людям свойственно жить по правилам. Кто-то чтит уголовный кодекс, кто-то – «понятия», кто-то – законы шариата, заповеди Моисея или Христа. Даже готтентотская мораль имеет понятные логические и этические основания. Но есть борцы против правил. Разумеется, они пытаются заменить существующие своими. Но я сейчас не про смену парадигмы, когда, к примеру, капиталистический строй сменяется социалистическим, или моральный кодекс строителя коммунизма уступает место системе ценностей дикого рынка: человеческую мораль общественные катаклизмы испытаниям, безусловно, подвергают, но не отменяют ее принципов.

              Интереснее опыт переоценки ценностей в рамках так называемой новой морали. Еще в 1933 году Гитлер говорил: «мы были настроены возобновить борьбу за оздоровление морали». Мораль вообще очень важна для всех, главное – удачно приспособить ее к собственным нуждам: политическим, философским или экономическим. Мораль сверхчеловека противопоставлял морали рабов Ницше, Макс Вебер находил в протестантской этике дух капитализма, классовую мораль проповедовал Ленин, а новую этику, замешанную на модной психологии, провозглашал после войны Эрих Нойманн.

              В данном случае нет нужды искать тонкие различия между моралью и этикой как производной от нее. Сегодня о новой этике говорят в связи с политкорректностью и замешанном на ней идеологическом абсурде. Почему? Думается, ответ очень прост: в очередном ребрендинге этики и морали нуждаются те, кому действующие законы не дают в руки инструментов манипулирования реальностью. Сегодня это не только бывшие жертвы насилия или жертвы бывшего расизма, но и нынешние бенефициары политкорректности, которые сбрасывают с корабля современности прошлых: например, трансгендеры – феминисток (см. кейс Джоан Роулинг).

              «Здесь уже есть главное: осуждение, при котором вновь установленный моральный закон имеет обратную силу», – замечает Игорь Караулов. Реальность относительно незыблема, когда мы понимаем, откуда идем и куда грядем. Политкорректность предлагает нам прекрасный новый мир, основания которого меняются не по дням, а по часам. Кто еще недавно мог предположить организацию вставания на колени перед представителями самой прогрессивной расы? Причем мои слова не имеют ничего общего с отрицанием мерзостей расизма, сексуального харрасмента или угнетения меньшинств: только лишь констатация методологии превращения жертв в загонщиков.

              На днях Андрей Макаревич спровоцировал очередной скандал, напомнив в «Фейсбуке» о презумпции невиновности активистам движения против харрасмента. Естественно, посыпались обвинения. А одна светлая голова даже написала о пострадавших от клеветы: «К сожалению, это жертвы войны женщин за свои права. Нам, мужчинам, придется перетерпеть. В любом случае общество движется в правильном направлении». Лес рубят, щепки летят: это же так естественно. Макаревич парировал: «Те, кто могут и любят что-то делать – делают. Остальные борются за свои права». И тут началось.

              Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

              Интересно, что вся дискуссия оказалась основанной на очень нехитрой манипуляции, которую почему-то мало кто заметил. Возможно, некоторые из манипуляторов тоже. Так как выступать против презумпции невиновности неприлично, для убедительности аргументации необходимо инкриминировать своим оппонентам все что угодно, вплоть до мизогинии, маньяка-реконструктора Соколова и убитого своими дочерями насильника Хачатуряна. А ведь речь не о том, что люди не имеют права вспоминать свои травмы, а о том, что, когда принципы права перестают работать, орудием правосудия становится ложь.

              Забанившая меня в «Фейсбуке» юристка, которой не хотелось отвечать на неудобные аргументы, явилась в разговор с тезисом, что о презумпции невиновности можно говорить исключительно в уголовном процессе. Возможно, она не слышала, что презумпция невиновности – не только базовый принцип юриспруденции, но и конституционная норма, которая действует еще до всякого судопроизводства (в гражданском праве тоже) и независимо от него, до вынесения приговора. Но если «харрасер» обвиняется не в преступлении, то в чем? «Нарушение границ» всегда фиксировалось жалобой или канделябром, в зависимости от способностей и возможностей жертвы «абьюза».

              В процессе обсуждения мне рассказали о замечательной идее, в соответствии с которой девушки, которые отвергли домогательства и лишились работы или шансов ее получить, должны были бы подать иски к девушкам, которые на домогательства ответили положительно, получив все полагающиеся компенсации и на тот момент, и сейчас, когда это стало возможным на гребне новой кампании по борьбе с былым харрасментом. Мне кажется, подобные судебные процессы могли бы стать очень интересными и с точки зрения восстановления исторической справедливости, и как инструмент рефлексии.

              О том, что такое хорошо и что такое плохо, полезно думать все время. Особенно когда хочется заставлять других жить по тем правилам, которые удобны тебе. И никогда не надо забывать о том, что устанавливаемые тобой правила могут вернуться бумерангом. Несомненно, Харви Вайнштейн заслужил унижение, которому его подвергли. Но никто не заслуживает правосудия, растоптанного во имя политической или идеологической целесообразности.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              США объявили о начале новой холодной войны

              Антон Любич, экономист
              Тот вариант глобального мира, в котором мы привыкли жить за 30 лет настолько, что начали было наивно полагать, что он и есть единственно возможный конец истории, вчера завершился. В городке Йорба-Линда тому миру была поставлена жирная точка. Подробности...
              Обсуждение: 5 комментариев

              Зеленскому грозит свинья из «Черного зеркала»

              Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              Президент Зеленский выполнил условия террориста в Луцке. И поступил правильно – но не с точки зрения государственного интереса, а ради блага гражданина. Гражданина Зеленского. Как это скажется на Украине – его волнует мало. Подробности...
              Обсуждение: 8 комментариев

              Интересы России, Турции, США и ЕС столкнулись в Болгарии

              Дмитрий Борисенко, режиссер, документалист
              В Болгарии проходят крупнейшие с 2013 года протесты против действующего премьер-министра страны и его окружения. На первый взгляд, России это на руку. Но есть один нюанс. Подробности...
              Обсуждение: 12 комментариев

              Наследники уничтожают память своими руками

              Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
              Если наследники Окуджавы хотят получить песню в свое личное пользование, то она может уже начать копить деньги на возмещение расходов на производство кино, звукозапись, а также продвижение этой песни по кинотеатрам и телеканалам. Мало не покажется. Подробности...
              Обсуждение: 92 комментария

              ЕС не развалится, но его ждут большие потрясения

              Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
              Евросоюз просто не сможет превратиться в самостоятельный мировой центр силы и играть более значимую роль на мировой арене. И никакой союз Германии и Франции, как двух ведущих сил ЕС, не в состоянии это изменить. Подробности...
              Обсуждение: 6 комментариев

              Чекистов и фем-активисток породил либерализм

              Андрей Перла, Политолог
              Русскую революцию сделали русские либералы. Чекистов и махновцев, равно как каппелевцев и барона Унгерна, все расстрельные подвалы, все сожженные деревни сделали русские либералы. Желавшие свободы и равенства, демократии и процветания. Подробности...
              Обсуждение: 85 комментариев

              Русские в социальной иерархии на Украине ниже упоротых психопатов

              Александр Васильев, журналист
              На этой заплатке про мнимых террористов вся украинская картина мира и держится. Потому что если вдруг признать, что в Донбассе тоже люди, которые, мягко говоря, ничем не хуже украинцев, так это на такое количество вопросов придётся отвечать самим себе. Подробности...
              Обсуждение: 6 комментариев

              Ежедневно растущая ненависть вредит решению проблемы Карабаха

              Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
              Стычки между Арменией и Азербайджаном отбросили переговорный процесс на несколько лет. Они освежили историческую память и еще больше нагнетают и без того враждебные настроения в двух республиках. Подробности...
              Обсуждение: 9 комментариев

              Погромы церквей как симптом ползучей революции

              Сергей Худиев, публицист, богослов
              Почему-то чем больше прогрессивные силы Запада преуспевают в «борьбе с ненавистью», тем больше ненависти обрушивается на христианские церкви и христианскую веру в целом. Подробности...
              Обсуждение: 30 комментариев

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............