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10 июля, пятница  |  Последнее обновление — 10:34  |  vz.ru
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              Почему битва за Британию была важна для СССР

              Тимур Шерзад
              журналист
              		 10 июля 2020, 09:10

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              80 лет назад, 10 июля 1940 года, в английском небе разгорелось напряженное многомесячное воздушное сражение. Взгляды всего мира к нему приковывал не только его размах, но и значение результата – успех или провал немецкого воздушного наступления определял путь, по которому пойдет Вторая мировая война.

              Так близко и так далеко

              Весной–летом 1940 года немцы образцово-показательно разгромили Францию – неожиданно для всех и, в какой-то мере, даже самих себя. Единственным серьезным противником в Европе оставалась Британия.

              Причем оставалась, казалось бы, в очень слабом положении. Армия была с большими трудностями эвакуирована из Европы, но большая часть тяжелого оружия осталась на берегах Северной Франции. И отбивать гипотетическое нападение немцев на суше было практически нечем. Британцы, конечно, пытались выкручиваться лихорадочным рытьем укреплений и созданием вооруженного самодельными броневиками и дедушкиными ружьями «Хоум гарда». Но все эти попытки были на смех даже курам, не говоря уже о танковых дивизиях вермахта.

              От практически не прикрытой на земле Англии немцев отделяли какие-то десятки километров Ла-Манша, но преодолеть их было непросто – на море все еще господствовал сильный английский флот. Причем речь шла не просто о том, чтобы улучить момент и быстро высадить на пляжи Британии сухопутную группировку – немцам надо было именно что крепко держать пролив в своих руках, непрерывно доставляя через него подкрепления и снабжение.

              Фото: Камера ПРЕСС/Фотохроника ТАСС

              Сделать это при живом неприятельском флоте немцы могли только одним путем – захватить господство в воздухе. Тогда сунувшиеся к Ла-Маншу британские корабли могли бы потопить самолеты люфтваффе. Именно ради этого немцы и начали одну из крупнейших воздушных битв в истории.

              С трудом, но отбились

              Замысел немцев был прост. Начать массированное бомбардировочное наступление на Британию – корабли, заводы, транспортные узлы и прочие важные объекты. Англичане, естественно, пошлют для защиты свои истребители – а значит, подставят их под удар истребителей люфтваффе. Немцы считали, что их авиация сильнее – а значит, можно выбить английские истребители, после чего уже спокойно бомбить все, что захочется. В том числе мешающий рывку через Ла-Манш британский флот.

              Угроза для оставшихся наедине с немцами англичан была более чем серьезная. Германия начала готовиться к войне раньше, и делала это, твердо зная, что будет воевать. Англичане же заранее сформировать большой летный резерв для игры «в долгую» не успели. И теперь гребли всех, кто умеет летать. В том числе и пилотов из далеких уголков империи, а также европейских летчиков, чьи страны были оккупированы немцами – таких у англичан во время битвы за Британию была одна пятая от числа истребителей.

              Не останавливались и перед приемом инвалидов. Самым ярким из них стал Дуглас Бадер, лишившийся обеих ног в 30-е годы в авиакатастрофе. До войны он отчаянно рвался летать – и доказал, что может делать это и на протезах. Но воздушные силы воротили от него нос – мол, инвалидам в строй не положено. Большая война в Европе стала для Бадера вторым шансом. А сам Бадер стал отличным приобретением для британских истребителей – безногий ас насбивал 20 самолетов противника, разработал собственную тактику воздушного боя, и даже будучи сбитым и попав в плен, обрел там широкую известность как неутомимый любитель неудачных побегов.

              Другим средством было переведение в истребители пилотов-бомбардировщиков. Их, конечно, сажали не на верткие «Харрикейны» и «Спитфайры», а на двухмоторные тяжелые истребители вроде «Бофайтера» – оборудованные собственным радаром, они действовали в основном по ночам и вносили свою лепту. Служба в «ночниках» была довольно безопасным, но ужасно скучным делом – из-за несовершенства радарного оборудования реальных встреч с врагом в кромешной тьме было относительно мало. А вот большие, стационарные радарные станции помогли англичанам по полной программе. Налаженная система оповещения помогала им реагировать заранее, точно наводя истребители на неприятельские бомбардировщики.

              В итоге напряжение всех авиационных ресурсов и умелое использование радаров позволило англичанам выиграть это воздушное сражение. Пытающиеся обескровить противника немцы выдохлись сами, и в сентябре 1940-го их воздушное наступление заглохло. А в январе нового 1941 года Гитлер и вовсе отказался от идеи высадки в Британии – по крайней мере, в обозримом будущем.

              Точка развилки

              Всем известно, что основной вклад в победу над нацизмом внес Советский Союз. Именно на Восточном фронте была перемолота большая часть германских сухопутных войск, и именно русские войска в итоге штурмовали Берлин. Но пустила историю по этому пути именно Битва за Британию. Ситуация, в которой англичане отбились, создавала реальность, в которой в принципе могла появиться Антигитлеровская коалиция.

              Ведь несмотря на успешную индустриализацию и огромный рост военных возможностей, СССР до 1945 года и сам не до конца осознавал свою реальную мощь. И тем более ее не осознавали другие – в клуб сверхдержав Москву привела именно Победа. Поэтому в ситуации, когда Советский Союз остался бы с Гитлером один на один, далеко не факт, что дело бы закончилось его выживанием, да еще и в столь могущественном виде.

              После провала в битве за Британию немцы предлагали Москве вступить в Ось – и наши практически отказались, заломив заведомо непомерные для Берлина условия. И наличие все еще непокоренной Британии тут чисто психологически значило многое – как минимум это был удобный плацдарм для последующего открытия Второго фронта. Да, впоследствии у Москвы имелись претензии – «почему так поздно?», но это было потом. А еще до начала ВОВ вопрос был в принятии принципиального решения – готовиться к конфронтации с немцами или договориться с ними почти любой ценой.

              Завоюй Гитлер весь европейский регион – кто знает, хватило бы у советского руководства духу на такую же твердую политику. А ведь быть вынужденно впихнутыми в Ось – удовольствие ниже среднего, впоследствии немцы не раз вытирали ноги об куда более близких союзников. Да и если бы хватило, стартовые условия Великой Отечественной были бы куда хуже. Ведь выведя из игры Британию, Гитлер бы разблокировал моря и рынки. А это – топливо, то есть увеличение резерва летчиков, которых можно готовить шире. Это – поток важнейших материалов, в том числе легирующих добавок для брони, вольфрама для подкалиберных снарядов, чтобы пробивать даже тяжелые советские танки. И так далее.

              Уже не надо заигрывать с СССР, чтобы получать сырье. Не надо платить за него драгоценными станками, на которых будут делать танки, чтобы от него же, Гитлера, и отбиваться. Поэтому «Барбаросса» бы ухнула куда сильнее, а возможности РККА оказались бы слабее. И появился бы реальный шанс не выдержать еще на первом году войны.

              Так что стоит отдать тогдашним англичанам должное. Защищали они, конечно, в первую очередь себя, но в итоге вложили свой честный кирпичик в дело всего не желающего свалиться в новые темные века человечества.


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