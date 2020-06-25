Настало время расплаты за ложь

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25 июня, четверг  |  Последнее обновление — 12:47  |  vz.ru
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Богатым россиянам окрасили налоги

Тяжелобольные дети в России смогут гораздо быстрее получать необходимые им редкие лекарстваФото: Кубединов Игорь/ТАСС
В России вводится «налог на богатых». С будущего года россиян, чей доход превышает пять миллионов рублей в год (416 тысяч в месяц), ожидает повышение НДФЛ. Все собранные таким образом средства будут направлены на лечение тяжелобольных детей. Но не начнут ли богатые россияне вновь скрывать свои доходы от налоговиков, как это было до введения единой 13-процентной ставки НДФЛ для всех? Подробности...
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Зачем СБУ завербовала российского полицейского

39-летний подполковник Дмитрий Борзенков успел сделать в МВД хорошую карьеруФото: 46.мвд.рф
Начальник райотдела полиции Курской области, подполковник МВД Борзенков арестован по подозрению в госизмене: по данным ФСБ, он передавал СБУ содержащие гостайну сведения. Какими секретами располагал и чем мог заинтересовать Киев начальник полиции из приграничного с Украиной региона? Впрочем, есть мнение, что вербовка провинциального полицейского была вызвана непрофессионализмом сотрудников СБУ. Подробности...
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Парад Победы впечатлил россиян двумя вещами

Новейшая система ПВО С-350 «Витязь» впервые показана на параде в МосквеФото: Юрий Кочетков/EPA/ТАСС
Прошедший в среду в Москве парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне запомнится россиянам не только неожиданными элементами телетрансляции, но и демонстрацией новинок военной техники, которая впервые прошла по Красной площади. О каких именно новинках идет речь и какое значение они имеют в контексте Дня Победы? Подробности...
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Китайская дорога в Средней Азии угрожает интересам России

Строить колею будут, скорее всего, китайские компании и рабочиеФото: Zi xin/Reuters
В руководстве Киргизии заявлено о скором начале строительства альтернативного российскому пути доставки китайских товаров в Европу. Железнодорожная магистраль «Китай – Киргизия – Узбекистан» может иметь и важнейшее военное значение. Почему строительство трассы так долго задерживалось – и что это означает для интересов нашей страны в Средней Азии?  Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Настало время расплаты за ложь

Алексей Алешковский, сценарист
Раньше либеральная идеология была идеологией прав и свобод, теперь она противопоставляет права свободам: чтобы реализовать права одних, надо ущемить свободы других. Подробности...

Как Иран чуть не стал частью СССР

Тимур Шерзад, журналист
100 лет назад, в июне 1920 года, образовалась Персидская компартия. Появилась она не на ровном месте, а под конкретную задачу – создать в Иране советскую социалистическую республику. Иран запросто мог стать одной из шестнадцати республик СССР. Подробности...

Судить историю могут только те, кто любит Россию

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Суждение о событиях нашей истории – достойных, славных, трагических или ужасных – принадлежит тем, кто любит Россию. Это наше дело – осудить наших злодеев и прославить наших героев. А на тех, кто в принципе враждебен России, не стоит и оглядываться. Подробности...
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          Как вы оцениваете вероятность начала полномасштабной войны против России в ближайшие несколько лет?
          • Это невозможно

          • Вероятность низкая

          • Вероятность средняя

          • Вероятность весьма велика

          Сейчас обсуждается идея повышения подоходного налога для богатых. С какой суммы ежемесячного дохода нужно увеличить взимаемый налог?
          • С 70 тыс. рублей и более

          • Со 150 тыс. рублей и более

          • С 500 тыс. рублей и более

          • С 1 млн рублей и более

          • Оставить единую ставку налога как сейчас

          Стоит ли близким погибшего Сергея Захарова принимать компенсацию от виновника ДТП, актера Михаила Ефремова?
          • Да, в любом случае

          • Все зависит от суммы компенсации

          • Нет, никаких денег от Ефремова брать они не должны

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              Алексей Алешковский

              Настало время расплаты за ложь

              Алексей Алешковский
              сценарист
              		 25 июня 2020, 12:10

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              «Человечество, смеясь, расстается со своим прошлым», – сказал Карл Маркс. Правда, ирония истории очевидна значительно больше, нежели чувство юмора человечества. Двигателем истории является мораль – если рассматривать ее как мотивировочную часть системы ценностей; собственно, чем еще, как не антагонизмом разных моралей, объясняется «конфликт цивилизаций»? Ценности бывают вечными и актуальными. Сегодня актуальные ценности политкорректности порождают новую мораль. Но может ли новое не быть хорошо забытым старым?

              Любая мораль объясняет нам, что такое хорошо и что такое плохо. Разумеется, по умолчанию всегда существует некоторый базис, основанный преимущественно на уголовном кодексе. Потому что заповеди разных религий и существенны не для всех, и толковаться могут достаточно широко. А надстройкой становится то, чем является в еврейской традиции Талмуд – многотомный свод главных положений иудаизма, включающий в себя подчас противоречивые комментарии и дискуссии по их поводу, которые велись в разных краях на протяжении многих веков.

              То есть базис определяет, так сказать, правовое сознание, а надстройка учит, как его адаптировать к реальной жизни. Но если изучение Талмуда – колоссальный труд, и его знатоки получают среди религиозных людей статус мудрецов, то в светских обществах рефлексия легко заменяется готовыми к употреблению пропагандистскими продуктами – идеологемами, которые любые идиоты разносят, как мухи (известный мем, подаренный нам А.А. Навальным, гласит: «Не рефлексируйте, распространяйте!»).

              «В каком-то смысле мировоззрение Партии лучше всего усваивают люди, неспособные понять его. Их можно заставить принять самые вопиющие искажения реальной действительности, потому что они не осознают чудовищности того, что от них требуют, и никогда всерьез не интересуются событиями общественной жизни, не замечают, что творится вокруг. Они не сходят с ума именно потому, что ничего не понимают. Они просто все проглатывают, но проглоченное не приносит им вреда, скользя бесследно сквозь сознание, как не оставляет следа в желудке птицы заглоченное и непереваренное зернышко». Это – из романа Джорджа Оруэлла «1984».

              «Свободный мир» уже давно покорила идеология политкорректности, которая становится все более и более тоталитарной, заставляя прогрессивных мыслителей рассуждать о необходимости поисков новой морали – в полном соответствии с марксистским учением об исторической изменчивости нравственных норм. Надо сказать, никакая новая идеология из воздуха не возникает: так или иначе она оказывается переработкой старой морали; если угодно – пародией на нее. Скажем, генезис коммунистической идеологии – очевидно христианский, а ее пародийность – в идее построения рая на земле, превращающей понятный нравственный закон в абсурдную партийную программу, которая уже довела до распада одну шестую часть света.

              Фото: Zuma/ТАСС

              Казалось бы, мораль и идеология – разные вещи. Но идеология не может существовать без морали, ведь мораль в прикладном смысле – это инструмент оправдания собственных поступков. Потребность в морали человеку присуща по определению – иначе не были бы столь успешны бизнес индульгенций или технология вербовки шахидов, которым после выполнения смертельного задания гарантируется попадание прямиком в рай с десятками прекрасных девственниц. Собственно, апгрейд морали и является той наживкой, на которую идеология ловит своих адептов. Человек – существо, зависимое от своей референтной группы, поддерживающей его программным обеспечением. Проще поменять одну группу на другую, чем пойти против нее.

              Понятие морали тесно связано с потребностью в жертвах, ведь торжествует она только за счет чего-то или кого-то. Если христианская мораль требует жертв от себя, то новая мораль благословляет на жертвоприношение других: не физическое, так моральное. Разумеется, практика распространения восторжествовавшего христианства тоже была связана с чудовищным насилием: это и было свидетельством превращения морали в идеологию. Самые гуманные идеи способны привести к формированию самой жуткой реальности: в этом и заключается драматическая ирония истории.

              Дмитрий Солженицын в статье, посвященной известному троллю, который предлагал белым женщинам встать на колени от имени движения BLM, цитирует философа Даниеля Махони: «Цивилизация современного Запада проявляет все признаки эволюции в сторону нового экзальтированного общества. Только экзальтация эта не религиозная. Религия в качестве определяющего фактора в частной и общественной жизни уступает в нем свое место безрелигиозной, рефлекторной светской моральной ориентации, которую можно назвать для краткости «гуманитарной» в кавычках».

              Благие намерения возвели благородную защиту униженных и оскорбленных в ранг идеологии: так собственный моральный выбор обернулся требованиями политкорректности от других, пародией на свободу. Мудреное слово «дискурс» я определил бы как язык идеологии. Именно политкорректный новояз определяет сознание адептов нового единственно верного учения. Новая терминология – новая мораль. Идеология политкорректности – это идеология охоты на ведьм, повторяющейся в виде по-средневековому экзальтированного фарса. Хотя фарсом это выглядит только для тех, кто не стал ее жертвой.

              В книге «Коммунизм как реальность» Александр Зиновьев писал: «Мораль идеологическая есть часть идеологии, трактующая о том, каким должен быть человек коммунистического общества, и призывающая людей следовать этому образцу. Она очень похожа на настоящую (личностную) мораль, но фактически она есть мораль в той же мере, в какой коммунистическая идеология есть новая форма религии. Коммунистическое общество стремится быть моральным в смысле своей идеологии, то есть псевдоморальным, и делает все для того, чтобы разрушить зародыши или остатки морали личностной, то есть морали в собственном смысле слова».

              Нет ничего нового под солнцем. Раньше либеральная идеология была идеологией прав и свобод, теперь она противопоставляет права свободам: чтобы реализовать права одних, надо ущемить свободы других. Конечно же, на практике так было и раньше, когда американская демократия строилась на крови аборигенов и костях африканских рабов. Но система ценностей сомнению не подвергалась, а утверждалась готтентотской моралью.

              Сегодня настало время расплаты за преступления и ложь. Кто же за них расплачивается? Разумеется, инакомыслящие – люди, которые пытаются напоминать о принесенных в жертву правам свободах.


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