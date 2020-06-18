Расизм – это убежденность, что тебе все должны из-за цвета кожи

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18 июня, четверг  |  Последнее обновление — 13:03  |  vz.ru
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России пообещали небывало дешевые деньги

Банк России поможет российской экономике выйти из кризисаФото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Банк России впервые с 2015 года снизит ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт. Ее уровень окажется на историческом минимуме в 4,5%. Даже перед кризисом в 2014 году ставка была выше. Все это приведет к снижению долговой нагрузки на бизнес и население, что в условиях кризиса не будет лишним. В чем причины такого решения Центробанка? Подробности...
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Лукашенко потребует выкуп за захваченную «дочку» Газпрома

Лукашенко не побоялся крепко поссориться с ГазпромомФото: Петр Сивков/ТАСС
Александр Лукашенко не на шутку развернул борьбу с «заговором банкиров», в которых белорусский лидер увидел угрозу своему правлению. Сотрудники Белгазпромбанка, дочерней структуры Газпрома, уже дают показания против бывшего шефа – Виктора Бабарико, который неожиданно оказался главным конкурентом Батьки на грядущих выборах. Однако у атаки на банк, помимо Бабарико, есть еще одна цель. Подробности...
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«Приказано спасти». Как на Псковщине работает «медицинский десант»

Доктора Багаутдин Муслимов (слева) и Олег Черныш - врачи, приехавшие из Москвы помогать псковским коллегамФото: Юрий Васильев
Псковская область стала одним из регионов, куда по просьбе Владимира Путина на борьбу с коронавирусной инфекцией отправились врачи из Москвы. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД выяснил, почему «медицинский десант» из столицы понадобился на Псковщине – где в первом приближении успехи и проблемы противодействия COVID-19 аналогичны многим другим регионам России. Подробности...
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Чеченская диаспора предъявила Франции свои порядки

Три дня в Дижоне агрессивные группы вступали в столкновения, уничтожали камеры видеонаблюдения, поджигали машиныФото: VINCENT LINDENEHER/EPA/ТАСС
После многодневных массовых беспорядков во французском Дижоне чеченская диаспора и выходцы из стран Магриба договорились о перемирии. Утихомирить враждующие стороны удалось лишь с помощью полицейского спецназа. Обострение криминальных разборок связывают с битвой за территорию и торговлей наркотиками. Почему власти Франции долгое время закрывали глаза на разгорающийся этнический конфликт и какие у него могут быть последствия? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Расизм – это убежденность, что тебе все должны из-за цвета кожи

Алексей Алешковский, сценарист
У каждого – своя боль. Но ее нельзя утолить, принося страдания другим. А особенно – натравливая одних на других в расчете оказаться бенефициаром этой войны. За все приходится платить: история учит именно этому. И американские протесты тоже. Подробности...

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              Расизм – это убежденность, что тебе все должны из-за цвета кожи

              Алексей Алешковский
              сценарист
              		 18 июня 2020, 12:04

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              Весь прогрессивный мир охвачен борьбой против социального неравенства. В данном случае – против расизма. А что такое расизм и кто такие расисты? Выделяют несколько рас, и представители каждой способны демонстрировать проявления идеологии превосходства. Я думаю, расист – это человек, который убежден, что на основании цвета его кожи ему кто-то что-то должен. Разумеется, не только раса является основой подобных теорий. Религиозные и идеологические воззрения, национальность, сексуальная ориентация, гендер, социальный статус, уровень IQ или ступенька пирамиды Маслоу – что только не заставляет людей считать себя избранными по сравнению с другими.

              Неравенство не только довольно очевидно, но и вполне естественно: равными даже не рождаются. В демократическом обществе должны соблюдаться равенство перед законом и равенство возможностей. Этого достаточно. Остальное зависит от человека. Как бы ни было омерзительно читать объявления типа «Квартира сдается только лицам славянской национальности», надо признать за владельцами жилья право сдавать свою собственность тем, кому они хотят ее сдать. Это гостиница или ресторан не могут быть «только для белых». Точно так же не может быть экономической уравниловки: даже советская власть поняла под занавес своей истории необходимость перехода к хозрасчету.

              Нобелевского лауреата, американского генетика Джеймса Уотсона лишили почетных званий за утверждения о том, что белые и черные различаются по уровню IQ. Если бы речь шла о фейк-ньюс, это было бы понятно. А если это правда? Белые точно так же различаются уровнем интеллекта, и обладателей низкого тоже можно назвать дискриминируемыми – в конце концов, их вряд ли возьмут на работу, требующую высокого интеллекта. И это никого не удивляет. Как и наличие чернокожих лауреатов Нобелевской премии. Нужно ли ради идеологии равенства или политкорректности жертвовать свободой слова? Или ограничение свобод само по себе дискредитирует нуждающуюся в нем идеологию? Стоит заметить, что ум – это качество, имеющее достаточно косвенное отношение к уровню IQ. А мудрость – тем более. Facebook ежедневно демонстрирует нам десятки высоколобых идиотов.

              Наиболее важная характеристика ума (и не только житейского) – это адекватность. В том числе в осознании собственных границ. А мудрость заключается в предвидении – то есть способности формулировать или понимать неочевидное, но верное. Есть прекрасный апокриф про великого философа и математика Фалеса, которого однажды спросили: если ты такой умный, почему ты такой бедный? Расположение звезд еще зимой предсказало ему необыкновенно богатый урожай маслин, и Фалес по дешевке арендовал все маслодавильни в округе. А когда маслины созрели, и земляки спохватились, он начал сдавать их по тройной цене и заработал кучу денег, не шевельнув пальцем.

              Другой способ компенсировать неравенство описывается лозунгом «Кто был ничем, тот станет всем». Представление о справедливости у низких умов заключается не в желании развиваться и добиваться большего, а в стремлении отнять и поделить. Безусловно, в социалистических идеях о перераспределении богатств есть много справедливого, и во многих случаях это перераспределение приводит к значительному улучшению качества жизни – если не порождает экономических проблем или не превращается в карикатуру на справедливость, как в СССР.

              Никакая идеология не в состоянии изменить человеческую природу: стремление возвыситься над другими у нас в крови. Позитивный результат этого инстинкта мы видим в здоровой конкуренции, негативный – в потребности подчинять других. То, чего нельзя взять умом или талантом, приходится брать силой или питаться ненавистью в ожидании возможности реванша.

              «Причины постсоветского расизма (в том числе и социального – ненависти к бедным и неуспешным) часто принято искать в советских травмах: эмигрировавшие на Запад или оставшиеся здесь представители старшего поколения интеллигенции воспринимали любые разговоры о расовом угнетении и социальном неравенстве в Америке и Западной Европе как воспроизводство официального советского идеологического языка. Интеллигенция, когда-то сама переживавшая себя в качестве угнетенного советской властью меньшинства, теперь при помощи расизма бунтовала против нового угнетения со стороны политкорректного западного мейнстрима. Эта извращенная диалектика раба и господина – отказ в сочувствии жертвам угнетения как манифестация собственной свободы от угнетения – без сомнения нуждается в серьезной рефлексии с позиций постколониальной теории», – пишет Илья Будрайтскис.

              К сожалению, это интересное наблюдение тоже содержит откровенную манипуляцию. Не отрицая наличия среди бывших и нынешних соотечественников зоологического расизма, стоит заметить, что дешевый риторический прием, инкриминирующий оппонентам «отказ в сочувствии жертвам угнетения», элегантно уравнивает настоящих жертв угнетения с торжествующими бандитами, которые грабят и крушат американские города – в том числе на дорогостоящих автомобилях. Замечательно интересный диалог на эту тему между Ксенией Собчак и Антоном Долиным состоялся в комментах под его постом, посвященном американским протестам и реакции на них отечественной аудитории.

              «Либеральный протест ценен только пока он мирный», – утверждает Собчак. «Я не уверен, что этот протест либеральный. И уверен, что частная собственность таки может быть менее важна, чем протест. Капитализм в моей картине мира – вовсе не священная корова (сорян, но это так). А оголтелые паразиты в глазах большинства окружающих, полагаю, примерно мы с вами. Впрочем, фильм «Паразиты» отлично показывает, что для каждого паразит всегда – не он сам, а другой. В основе же этого протеста – идея переживания боли другого как своей. Лично мне эта идея очень нравится, хоть она, конечно, и утопическая», – возражает Долин.

              Идея переживания боли другого, как своей, безусловно прекрасна. Особенно когда эмпатия реализуется в практике. Но если протест более важен, чем частная собственность (о которой столько лет мечтала советская интеллигенция), получается, что боль одних важнее, чем боль других. Боль черных погромщиков важнее, чем боль их белых жертв. Между прочим, не только белых: мало кто вспоминает об убитом черном полицейском, который пытался противостоять мародерам, или разграбленных магазинах черных собратьев.

              Эта мучительная нравственная дилемма исследовалась, как мы помним, в известной всем экранизации повести М.А. Булгакова «Собачье сердце». Дело в том, что боль в принципе не может быть расовой категорией или эксклюзивной принадлежностью каких-то социальных или идеологических групп. Мало кто может отрицать страдания палестинского народа, и мало кто будет оправдывать ими террор против народа Израиля.

              У каждого – своя боль. Но ее нельзя утолить, принося страдания другим. А особенно – натравливая одних на других в расчете оказаться бенефициаром этой войны. За все приходится платить: история учит именно этому. И американские протесты тоже.

              Оппозиционный френд запостил карикатуру из журнала «Нью-Йоркер» – на ней король спрашивает митингующих под стенами его замка повстанцев с факелами и трезубцами: «Не могли бы вы вести себя повежливее: так, чтобы я мог вас полностью игнорировать?». В комментах я пошутил: «Трамп должен уйти!». Хозяин страницы поинтересовался: «С чего вы взяли, что это про Америку?». «А вы уже готовы громить Тверскую?» – ответил я вопросом на вопрос.


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