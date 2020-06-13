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              Сергей Мардан

              Американцы дождались своего 1937 года

              Сергей Мардан
              публицист
              		 13 июня 2020, 12:55

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              Это даже где-то забавно, но ползучий 1937 год в США наступил сильно раньше, чем в «тоталитарной России».

              Одна из самых влиятельных американских газет New York Times опубликовала авторскую колонку сенатора-республиканца от штата Арканзас и отставного капитана армии США, служившего в Ираке и Афганистана Тома Коттона с требованием подавить протесты при помощи армии. Называлась статья «Введите войска. Пора восстановить порядок в нации. Армия готова».

              Требование куда-нибудь ввести войска для того, чтобы защитить демократию, свободу или право наций на самоопределение, не является для американской политики и американской прессы чем-нибудь необычным и, тем более, предосудительным. В конце концов, вторжению в Ирак, бомбардировкам Югославии или атакам на иранских генералов предшествовали многочисленные требования военной интервенции в национальных СМИ.

              Но тут оказался особый случай. Отставной капитан не разобрался с текущим моментом. Сам того, видимо, не желая, сенатор от Арканзаса произнес вслух вещи, которые сегодня в Америке произносить не просто не принято, а фактически запрещено.

              Нет, Первая поправка американской конституции, гарантирующая свободу слова, продолжает действовать. Вот только свобода эта ограничивается таким количеством исключений, что впору говорить о поправках к поправке.

              Фото: Keiko Hiromi/AFLO/Reuters

              Расовая тема и раньше была в Штатах крайне токсичной, и любой общественный деятель старался держаться от нее подальше просто для того, чтобы «не вляпаться» и не сказать что-нибудь недостаточно толерантное. Но после гибели в Миннеаполисе Джорджа Флойда и вспыхнувшими из-за этого массовыми протестами и погромами по всей стране, расовая тема запустила процесс пересмотра всей американской системы ценностей, включая отношение к собственной истории, сонму национальных героев и представлений о том, что в Америке теперь можно, а что – нельзя. Вот, казалось бы, рубрика «Мнение» в самой неполживой американской газете очевидно же должна подразумевать плюрализм и терпимость. Но нет. Теперь все устроено не так.

              После публикации колонки сенатора Коттона в уникальном журналистском коллективе начался открытый бунт. Либеральные авторы, включая лауреатов Пулитцеровской премии, впали в такую истерику, словно Алексей Венедиктов взял на работу Тесака вести постоянную рубрику «Россия для русских». Редактор отдела мнений New York Times Джеймс Беннетт попытался оправдать свое решение опубликовать колонку Тома Коттона. Мол, задача газеты – показать читателям всю полноту мнений по важному вопросу. И что даже хорошо, что удалось разоблачить троцкиста и бухаринца Т. Коттона, потому что теперь партия сможет нанести по нему несокрушимый удар.

              Но все было тщетно. Просто публичное покаяние и даже «деятельное раскаяние» в США больше не работают. Через два дня после публикации в редакции The New York Times состоялось общее собрание сотрудников и руководства газеты, включая издателя Артура Сульцбергера. Редакция приняла решение, что материал не прошел должный контроль качества и соответствия стандартам газеты, и не должен был быть опубликован. Спустя еще два дня Джеймс Беннет, как пособник фашиста Коттона, был расстрелян (зачеркнуто) уволен.

              Увольнения и запреты на профессию не являются для США чем-то новым. Эпоха маккартизма оставила массу подобных примеров. Но до недавнего времени в США было принято маккартизм аккуратно осуждать. Хотя сенатор Маккарти и боролся с коммунизмом, но допускал отдельные перегибы.

              Сегодняшняя атмосфера в американском обществе уже выглядит много хуже, чем маккартизм. Там, по крайней мере, враг был «внешним», в виде сталинского СССР, а сторонники коммунизма были вроде «пятой колонны». Сегодня в США идет поиск именно внутренних врагов, внутренней контрреволюции, счеты с которыми сводятся с применением методов и терминологии, с которой мы хорошо знакомы по учебникам истории России XX века.

              Американские политики и общественные организации наперегонки кинулись корректировать свою политику «в соответствии с текущим моментом». Глава Конгресса США Ненси Пелосси требует убрать 11 статуй конфедератов, включая президента Джефферсона, из здания Конгресса. Мэр Бостона распорядился убрать памятник Христофору Колумбу. Соревнование идет в контексте, кто быстрее «разоблачится перед партией» и быстрее покается в «правом уклоне».

              Редакторы американского словаря английского языка Merriam-Webster, более известного как словарь Уэбстера, приняли решение пересмотреть определение слова «расизм» после писем афроамериканки Кеннеди Митчем из штата Миссури.

              Словарь Уэбстера определял расизм как «веру в то, что раса является основной детерминантой черт и способностей человека и что расовые различия рождают свойственное для определенной расы превосходство». Митчем не согласилась с таким определением: по ее мнению, оно слишком простое и поверхностное. Издатели немедленно согласились, покаялись и пообещали исправить политически незрелую статью в соответствии с политикой либерального обкома на искоренение пережитков проклятого прошлого, в полном соответствии с решениями последнего партсъезда.

              Тем временем, стриминговая платформа HBO Max поддержала почин коллег из Уэбстера и заявила, что на время снимет с показа фильм «Унесенные ветром» из-за расовых «противоречивых тем», которые содержатся в нем (знаем мы это «временно»). Представители стриминговой платформы отметили, что «Унесенные ветром» могут вернуть на HBO Max, но он будет маркирован как фильм, содержащий «противоречивые темы».

              Скептики указывают, что фильм «Унесенные ветром» был снят в 1939 году и получил восемь премий «Оскар». Ну, так это лишний повод рассмотреть личные дела членов Оскаровского комитета 1939 года и лично Кларка Гейбла (играл расиста и конфедерата) и Вивьен Ли (белая, играла расистку и сторонницу конфедератов) и внести их всех в списки врагов американского народа.

              Это вам сейчас смешно. А я вот думаю, что через год-два так и будет.


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