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Как Закарпатская Русь вернулась после Второй мировой в Россию

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Как малый бизнес спасается во время коронавируса

Дмитрий Кухто не теряет оптимизма и надеется сохранить свой бизнесФото: Оксана Майтакова
Самый большой ущерб от связанных с коронавирусом ограничений несет малый бизнес, особенно туристический. Однако есть предприниматели, которые и в такой ситуации стараются выживать и даже зарабатывать. О том, как это происходит в одном из курортных городов Калининградской области – репортаж газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Почему Латвия похвасталась советским прошлым

Ранее Рига была важнейшим перевалочным пунктом советского импорта-экспортаФото: Ян Тихонов/РИА «Новости»
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

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Коронавирус страшен не только смертью

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              Дмитрий Ольшанский

              Коронавирус страшен не только смертью

              Дмитрий Ольшанский
              публицист
              		 6 мая 2020, 16:00

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              Клуб отрицателей вируса – а я уже давно заметил, что этот клуб по случайному совпадению состоит из молодых и крепких мужиков, где каждый здоров как бык, хоть сейчас в гвардейский полк, и каждый недоумевает: да в чем-то проблема-то? Ну ерунда же...  Так вот, эти господа отрицатели любят размахивать статистикой нынешней смертности: мол, небольшие же цифры, скромно все выглядит, пустяки, дело житейское.

              Тут, конечно, приходится вспомнить, что процент расстрелянных в 1937-1938 годах в СССР тоже был довольно скромным – менее 0,5. И тем не менее это была огромная трагедия, о которой мы скорбим до сих пор (хотя и там есть свой клуб, который тоже бодро размахивает теми же аргументами). Но я хочу сказать о другом.

              Дело в том, что эти вирусные гвардейцы представляют дело так, что человек либо умирает, либо радостно скачет. Слушаешь их пропаганду – и кажется, что если ты не попал в те самые ноль целых сколько-то там десятых, то и все хорошо, улыбаемся и машем. И это самая главная ложь.

              Потому что эпидемия в наших условиях страшна вовсе не только смертями, но и тяжелым течением болезни. Вы в реанимации были когда-нибудь? Видели, как там – даже безотносительно медицинского состояния больных – абсолютно раздетые люди лежат вперемешку, без различения пола и возраста? Это мощное зрелище, и оно навсегда отучает легкомысленно относиться к этим четырем буквам – ОРИТ.

              А в наши больницы часто заглядывали? Это, я вам скажу, совсем не фестиваль смузи. И уже одна перспектива лежать там неделями, даже если без этого кошмарного ИВЛ, оптимизма почему-то не внушает. А сам процесс болезни, все его мучительные подробности и детали?

              Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

              Все эти исколотые руки, одышка, боли, многочасовые очереди на КТ, бесконечные анализы, невыносимо уставшие врачи, сомнительные лекарства с побочными эффектами, необходимость больному человеку (если он дома) куда-то дозваниваться, делать селфи как доказательство того, что он дома, решать вопросы с доставкой etc – это все, думаете, весело?

              Если не попал в смешные (якобы) полпроцента или около того – так и молодец, гуляй, свободен? Не тут-то было. Конечно же, быкам-гвардейцам, этим чемпионам мира по эгоизму, все равно не понять, что тут не так.

              Но для всех остальных – кто не слишком молод и не слишком здоров – действует простой принцип: держись подальше. От кого? От чего? От всего. А там посмотрим, как жизнь повернет.

              Источник: Блог Дмитрия Ольшанского


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