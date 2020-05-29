Либерализм ведет к гомосексуализму

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Грозит ли крах историческому газовому договору России и Китая

Обвинения в адрес Газпрома в срыве исторического контракта с Китаем очень серьезныеФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В четверг в СМИ появилась информация об угрозе срыва исторического газового контракта по поставкам голубого топлива в Китай по «Силе Сибири». Якобы мощности месторождений не хватит для заполнения трубы, да и с бурением скважин есть проблемы. Однако эксперты выражают сомнения, что в реальности ситуация столь катастрофична, как ее пытаются показать. Подробности...
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Политическая жизнь адаптируется к коронавирусу

В Южной Корее люди с коронавирусом не смогли принять участие в выборахФото: Lee Young-ho/Sipa USA/Reuters
По всему миру страны начинают постепенно выходить из режима ограничений из-за коронавируса. Оживает и политическая жизнь. За время пандемии лишь в нескольких странах были проведены выборы, и как показывает зарубежный опыт, для их организации в условиях инфекционной угрозы могут быть полезны новые формы голосования. Подробности...
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«Посткоронавирусный мир станет беднее и опаснее»

Основная часть людей ждет возвращения к привычному образу жизниФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Человечество после пандемии коронавируса будут волновать более насущные, прагматические заботы. А поэтому многие предыдущие тренды - например, связанные с глобальным потеплением, будут поставлены на паузу. Об этом заявил в интервью газете ВЗГЛЯД гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. Он рассказал о том, как COVID-19 повлиял на общество и почему мир переживает «форсаж деглобализации».  Подробности...
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Трамп объявил войну социальным сетям

Война, которую президент США объявил Твиттеру, это война глубоко оскорбленного человека против тех, кто сжульничал, нахамил и поцарапал любимую игрушкуФото: Kevin Dietsch/Global Look Press
Многие эксперты считали, что у Дональда Трампа не хватит на это духу, но у него хватило. Президент США подписал указ, который снимает неприкосновенность с контента в социальных сетях и бросает вызов глобальным корпорациям. Это грозит стать одним из главных скандалов года. И хотя все понимают, что Трампом движет личная обида, цена вопроса велика − монополизация власти в Америке.  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Либерализм ведет к гомосексуализму

Андрей Бабицкий, журналист
Путем нехитрого перебора легко находится антагонист традиционной морали. Это гомосексуальность, разрушительная для семьи, основанной на намерении продолжать человеческий род. Однополая любовь и права меньшинств совсем не случайно оказались на флагах либерализма. Подробности...

У «звезд» настало время обалденных историй

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              Андрей Бабицкий

              Либерализм ведет к гомосексуализму

              Андрей Бабицкий
              журналист
              		 29 мая 2020, 12:16

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              Либеральный миропорядок, как он ныне понимается его адептами, невозможно внедрить никакими иными методами, кроме насильственных, поскольку он входит в глубочайшее противоречие с теми принципами и ценностями, которыми в обычной жизни руководствуется подавляющее большинство людей.

              По большому счету, еще руссоистский «добрый человек» стал родоначальником нового мира, замкнутого на себе. Почему вообще Руссо полагал, что человеческой душе от природы свойственно безошибочное нравственное чутье, позволяющее различать добро и зло?

              Ответ на этот вопрос очевиден: исключив божественное из сути бытийного, великий просветитель должен был обосновать природу нравственности, исходя не из ее христианских начал, а из самого человека, способного самостоятельно продуцировать истину.

              Собственно, либеральная идея, полагающая императивами человеческие свободу и индивидуализм, исходит из абсолютной самоценности человека, не нуждающегося в опоре на трансцендентное. Что-то похожее имел в виду Максим Горький со своей знаменитой максимой «Человек – это звучит гордо!» Путь от «доброго человека» к безраздельному торжеству человеческой самости занял несколько веков, но он был предельно логичен.

              Ставка Руссо на природную нравственность – это необязательный допуск мыслителя, сохраняющего еще органичную, живую связь с христианским мировоззрением. Чувствительному, робкому философу, который всю жизнь оставался ребенком, крайне сложно было вообразить себе человека жестоким, мстительным, полным произвола, слепых страстей и желания утвердить свое бесконечно господство над всем, что его окружает.

              Фото: Okla Michal/CTK/Global Look Press

              Но другой философ-материалист, творивший существенно раньше своего французского коллеги – англичанин Томас Гоббс – исходил из прямо противоположного: он полагал, что человек изначально зол, и принцип, заложенный в основание миропорядка – если бы люди следовали своей природе – это война всех со всеми.

              Единственное препятствие, стоящее на пути всеобщей гибели – необходимость выживания больших человеческих сообществ, которые для этого создают государства и делегируют им на основании общественного договора право ограничивать собственную злую волю. Это тоже допуск, который ничем не лучше и не хуже импровизации Руссо.

              Если человек не является божественным творением, то мы можем предположить с одинаковой долей неуверенности, что он либо нежное и благородное существо, либо исполненная всяческой скверны душа. Только Господь способен передать ему истинное нравственное чувство, как до его прихода в этот мир, так и после – примером своего крестного подвига, безмерной любви, милосердия, жертвенности. Если же земной план жизни – это единственная плоскость человеческого существования, то рано или поздно мы приходим к выводу, что свобода человека – это право делать абсолютно любой выбор в собственную пользу – плохой или хороший зависит от того, что таковым считает изменчивое человеческое сознание.

              К нашему времени гоббсовский человек окончательно одолел человека Руссо, но «война всех со всеми» оказалась выведена из обихода, поскольку для сегодняшнего либерального мироощущения это слишком тревожная, психологически и сущностно некомфортная формула. В конце концов, такой воитель, обретая право выбора, становится опасен для окружающих. А либерализм считает, что права должны предоставляться в обязательном порядке.

              Отсюда следует вывод, что если человеческая жизнь – это область безудержной свободы или произвола, то применение этому всему следует искать не в угрожающих самому существованию человека формах, а в том, что способно принести радость и удовольствие. Однако традиционные представления о мироустройстве, укорененные в христианстве, налагают различные обременения: человек должен зарабатывать хлеб «в поте лица своего», он обязан воспитывать детей, чтить семью, преображать себя, избегая греха. В этом нет никакой солнечности, жизнь, как сумма обязанностей, не сулит услад и удовольствий.

              Но человек, отвязанный от необходимости, от досадной детерминанты нравственных догм, способен воспарить к чистому наслаждению. И гоббсовский воитель трансформируется в человека сексуального, когда неопасный для окружающих телесный произвол выступает на передний план, как оратория небесного восторга. И здесь путем нехитрого перебора легко находится антагонист традиционной морали. Это гомосексуальность, разрушительная для семьи, являющейся моделью человеческих отношений, основанных на любви, взаимопомощи и деятельном намерении продолжать человеческий род.

              Освобожденный от всех этих уз человек превращается в концентрированный сгусток сексуальности. Никакие посторонние проблемы уже не могут помещать ему обрести всю полноту счастья. Здесь мы можем уже потихонечку ставить точку. Однополая любовь и права меньшинств совсем не случайно оказались на флагах либерализма. Поиск идеального привел его к закономерному выводу: телесность, сбросившая с себя обременительные узы, страсти, ставшие вседозволенными, но не в ущерб другим – таков закономерный итог обрезанного Просвещением мироздания. В котором «человек» – это звучит гордо.


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