Мы слишком привыкли, что можем быть только догоняющими

В конце апреля случилось событие, чрезвычайно важное для отечественной экономики, политики и культуры. Министерство энергетики США опубликовало стратегию развития американской атомной отрасли. Ключевой пункт, от которого отталкивается эта стратегия – признание тотального отставания от России и Китая. США, по мнению американских атомщиков, находится лишь на третьем месте в мире по развитию «мирного атома», при этом Россия является лидером и с точки зрения технологий и по объему международных заказов, пакет которых у России примерно в десять раз выше, чем у КНР.

Российское лидерство обеспечивается как технологиями строительства и эксплуатации атомных электростанций, так и развитием Северного морского пути. Ни у кого в мире нет в эксплуатации и на стапелях такого количества атомных ледоколов (у США, собственно, их всего два, причем работает только один), никто в мире не строит, не транспортирует по океану и не запускает для освещения и отопления целого региона плавучие атомные электростанции, ни у кого в мире нет такого количества перспективных разработок…

Не потому, конечно, что все в мире глупее русских. Есть объективные причины такого положения вещей, главная из которых – фактическая ликвидация атомной энергетики в Европе, кроме Франции. «Зеленые» сумели убедить Евросоюз в опасности атома и в приоритете ветряных и прочих якобы экологичных, электростанций, вот и результат.

Конечно, американские чиновники и эксперты сделали свой доклад не для того, чтобы порадоваться за Россию. Их цель – добиться от своего президента и парламента мощных дополнительных инвестиций в отрасль, напугав тем, что «русские идут». Однако, решая эту задачу, они оперируют фактами – и факты таковы, что по крайней мере в одной безусловно высокотехнологичной и наукоемкой отрасли Россия является мировым лидером.

Это, кстати, почти уникальный случай признания американцами, что русские в чем-то лучше них. Другие примеры как-то даже и на ум нейдут. Вот, разве что, они согласны, что мы первыми были в космосе (а они на Луне) да президент Кеннеди незадолго до смерти высказался в том смысле, что русская школа лучше американской, и с этим надо что-то делать. Все это было больше полувека назад и с тех пор – ни разу.

Тем более странно, что наше неоспоримое преимущество и его признание остается слабозамеченным в самой России – его не обсуждают в телеграм-каналах и в ток-шоу, а, значит, не обсуждают нигде: новость ведь существует только в том случае, если граждане сами видели ее по телевизору.

Конечно, можно сказать, что триумф отечественной науки и техники прошел мимо из-за эпидемии страшной ковидлы: днем и ночью по телевизору, по радио и в сетевых СМИ обсуждается только она. Сколько заражено, сколько заболело, сколько умерло, какие меры карантина приняты, что с малым бизнесом… Но как раз здесь кроется и первый из ответов на вопрос о том, почему несомненным российским достижениям уделяется так мало внимания.

Отечественных «креативный класс», интеллигенция, совершенно не готов признавать первенство родной страны ни в одной отрасли человеческой деятельности. Ковидная эпопея вызвала у этой группы граждан когнитивный диссонанс немыслимой силы: цифры требуют признать, что Россия справляется с эпидемическим вызовом в несколько раз лучше, чем США и на десятки процентов лучше, чем любая страна Европы и мира. Аппаратов ИВЛ в пересчете на 10 тыс. жителей было в разы больше, чем в любой другой стране цивилизованного мира еще до эпидемии, с развертыванием новых коек не возникло проблем, скорая, не в пример англо-саксам, приезжает на вызовы, как и раньше…

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Смертность среди зараженных опять-таки самая низкая в мире: по данным на начало мая на одного умершего приходится 9 выздоровевших (в США в апреле на двух умерших был один выздоровевший) и разрыв будет продолжать расти. Признать такое положение дел – выше сил «освободителей», и они начинают упражняться в старинной забаве под названием «власти скрывают». Не может русский интеллигент поверить, что среди родных осин что-то делают – например, лечат – лучше, чем в сверкающем граде на холме. И вот они пишут: раз этого быть не может, значит, трупов гораздо больше! Раз русская статистика отличается от американской, а мы точно знаем, что в Америке все всегда лучше, значит, в России переполнены морги!

Конечно, когда «патриоты заграницы» так яростно сражаются за свои ценности, требовать от них признания поражения на каком-то другом фронте просто нелепо. Но почему молчат патриоты России?

Увы, приходится признать, что они отчасти больны той же болезнью – «низкопоклонством перед западом». Мы слишком привыкли думать, что развитие может быть только догоняющим, что сделать хорошо - означает сделать, как у них. Нет, на поле боя или в спорте мы побеждать привычные. Но вот в промышленности и высоких технологиях? Мы первые? Так бывает? Мы же убогие, посконные, экспортируем лен, пеньку, лес-кругляк и черное золото, вы что?!

И вот, оказавшись (что характерно, усилиями государственной структуры, хотя заучили же, что эффективны бывают только частники) в ситуации, когда не мы тянемся за ними, а они за нами, замираем в недоумении, что в XVIII веке, что ныне. Сам великий Пушкин сказал: «что впору Лондону, то рано для Москвы». Что же делать в том случае, если Лондон, Нью-Йорк, Париж и прочие еще не доросли до московского уровня? Молчат медиа, не говорят, что мы лучшие. Отдают лидерство. Уже завоеванное лидерство!. Позволяют противнику взять реванш.

Нам надо учиться рассказывать хотя бы самим себе – о себе.