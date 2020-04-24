США объявили новую энергетическую войну России

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24 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 22:47  |  vz.ru
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Авиапассажирам наденут маски и устроят медосмотр

COVID-19 изменит привычные полетыФото: Marcus Brandt/DPA/ТАСС
Авиапутешественникам стоит готовиться к новым правилам полета. Как в свое время после серии терактов были введены ограничения по проносу жидкости в самолет и новые меры досмотра и контроля, так теперь и COVID-19 изменит привычные нам полеты. Летать отныне, возможно, придется в масках, а перед рейсом проходить тест на вирус. И за это все придется платить. Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Пандемию COVID-19 используют для массового обмана

Пропуска на передвижение по городу могут оказаться и поддельнымиФото: Авилов Александр/Агентство «Москва»
Эксперты по информационной безопасности и криминологи серьезно обеспокоены – в России на фоне пандемии COVID-19 возник бум интернет-мошенничества. Цифры поражают: 70% всех сайтов российского сегмента Всемирной паутины, посвященных коронавирусу, созданы преступниками. Кто и каким образом обманывает людей в интернете во время самоизоляции – в расследовании газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Чехи испугались русской мести за маршала Конева

У чешских чиновников нет ни малейшего права отрицать решающую роль Конева в освобождении ПрагиФото: Petr David Josek/AP/ТАСС
Пражские чиновники, ответственные за снос памятника Ивану Коневу, боятся стать жертвами российских спецслужб и взяты под охрану. Другими словами, у Европы начинается очередной приступ шпиономании, и месячник карантина плавно перетекает в месячник «отражения российской угрозы». Раньше подобное удивляло и возмущало. Теперь хочется порадоваться, и вот почему. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Мы помогаем не Донбассу, а русским

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
В ДНР и ЛНР мы имеем дело не с абстрактными гражданами бывшей Украины, не с номинальными политическими «украинцами» по паспорту, а именно с русскими, то есть с теми, кто причисляет себя к русскому народу. Подробности...
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Во всех украинских бедах снова будет виновата Россия

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Назначение Саакашвили – это, во-первых, попытка Запада восстановить утраченное влияние на правительство Украины. А, во-вторых, добавление зрелищности в украинскую политику в период максимального дефицита хлеба. Подробности...
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Смерть Ким Чен Ына вызовет хаос в ядерной стране

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если слухи о смерти Ким Чен Ына окажутся правдой, то сонм правозащитников и политиков встретит эту новость с ликованием. В отличие от экспертов и государственных деятелей, которые прекрасно понимают катастрофические последствия этого ухода. Подробности...
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    Россия громко отметит победу над Японией

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      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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              США объявили новую энергетическую войну России

              США накажут Россию и Китай за их превосходство в атомной энергетике   24 апреля 2020, 22:10
              Фото: US Nuclear Regulatory Commission
              Текст: Ольга Самофалова

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              США признали, что критически отстали от России и даже от Китая в сфере ядерной энергетики. Однако Америка хочет во что бы то ни стало восстановить свое лидерство в атомной сфере. Это значит, что энергетическая борьба США с Россией не ограничится «Северным потоком». В чем Россия превосходит США, и почему американцы так боятся китайского атома?

              «США потеряли конкурентные преимущества глобального лидера в ядерной энергетике среди мировых госкомпаний. Россия и Китай наряду с другими государствами активно пытаются превзойти нашу страну», – говорится в распространенном в четверг докладе минэнерго США. Тем самым Вашингтон официально признает свое поражение в ядерной отрасли. Потеря лидерства ставит под угрозу национальные интересы и безопасность страны.

              Минэнерго США предлагает стратегию по восстановлению американского лидерства в области атомной энергии. Она включает ряд мер для того, чтобы исправить такое положение дел. Россия и Китая названы странами, за которым нужен глаз да глаз, потому что Россия в атомной сфере уже давно на несколько голов превосходит США, а Китай, и глазом не успеешь моргнуть, прыгнет вперед так, что не догонишь.

              США оказались позади России в ядерной сфере не сегодня. Еще два с половиной года назад две американские компании Energy Fuels и Ur-Energy, которые добывают уран, начали бить тревогу: доля урана из США на американском рынке упала с 49% до 5%. Они потребовали от Дональда Трампа установить квоту в 25% для урана из США, введя пошлины на иностранный уран. Однако президент от ограничений отказался, но создал рабочую группу по ядерному топливу, которой было поручено подготовить большой отчет по лидерству США в ядерной отрасли. И опубликованный этой ночью доклад Минэнерго США как раз стал результатом проделанной работы. Предыдущий доклад был представлен Трампу в 2019 году, но он отправил его на доработку.

              «США не просто были мировыми лидерами, они были создателями атомной энергетики. До сих пор у них работает больше всего энергетических реакторов (96 из общего числа в мире 442). Однако с середины 90-х годов они практически прекратили строительство АЭС. С 1996 года по наше время был построен всего один энергоблок, и то не с нуля, а в порядке достройки», – говорит газете ВЗГЛЯД руководитель «Атоминфо-Центр», главный редактор портала Atominfo Александр Уваров.

              США, по сути, уже давно растеряли многие свои компетенции.

              Единственное, что США могут еще делать, – это производить ядерное топливо. Однако у них серьезные проблемы с самостоятельной добычей урана и, что еще более важно, с обогащением урана и строительством новых атомных станций собственными силами.

              «У США нет коммерческих технологий обогащения урана на сегодняшний день. Старые заводы закрыты, а новые не построены», – говорит Александр Уваров.

              Согласно официальной статистике, по итогам 2018 года (по 2019 году данные опубликуют только в мае этого года) обогащением урана для США на 52% занимаются иностранцы, остальные 48% приходится на американскую компанию. Однако это всего лишь «милая статистическая уловка», указывает Уваров. Под американской компанией имеется в виду построенный на территории США европейский завод концерна URENCO.

              «Разумеется, этот завод работает под флагом Urenco USA, и в статистику его можно включать как американский. Но, к примеру, американцы не имеют доступа к технологии, установленной на заводе. Было время, когда Росатом тоже хотел построить завод по обогащению в США. Если бы этот вариант прошел, то он тоже был бы «американским», – поясняет собеседник.

              Надо понимать, что для производства ядерного топлива недостаточно просто добыть, а в случае с США – купить уран. Добыча урана в самих штатах катастрофически упала до 5–10%.

              Дальнейший процесс, а именно – обогащения урана, является куда более дорогим и технологически сложным. Компания, которая обогащает уран, должна обладать сложнейшими технологиями и оборудованием. И Россия, в отличие от США, такими компетенциями обладает.

              Более того, США стали пользоваться российскими услугами для обогащения урана почти сразу после окончания холодной войны. Потому что российская технология была лучше и экономичней американской. С каждым годом объемы экспорта из РФ только росли. По сути, Россия экспортирует эти высокотехнологичные услуги, что крайне почетно и прибыльно.

              Для понимания: обогащенный уран затем переводят в подходящее состояние, чтобы можно было сделать из него таблетки и поместить их в топливные сборки, которые мы и называем ядерным топливом.

              То есть американская компания Westinghouse, которая производит ядерное топливо и пытается заместить российское топливо в советских реакторах украинских АЭС, зависит от экспорта услуг обогащения урана, в том числе оказываемых Россией (компанией «Техснабэкспорт»). «Сейчас США почти полностью зависят от поставок урана из-за границы, при этом основной их объем приходится на дочерние компании Росатома», – отмечалось в прошлогоднем докладе.

              Тем временем США не только потеряли собственную добычу урана и компетенции по коммерческому обогащению урана, они также отстают от России по строительству реакторов, в частности быстрых реакторов. «Их строят только Россия (БН-800 построен, БРЕСТ-300 и МБИР на разных стадиях строительства) и Китай (CDFR-600). Ну еще и Индия. А США их вообще не строят», – указывает Уваров.

              У США нет коммерческих технологий по постройке атомных реакторов, этим они уже давно не занимаются. При этом их АЭС подходят к концу срока своей службы. А это значит, что их надо будет модернизировать и обновлять реакторы, что делает американский рынок лакомым куском для лидеров рынка – России и Европы, а также набирающего силу Китая.

              Россия активно строит свои атомные электростанции в разных уголках планеты. Портфель зарубежных заказов на 10-летний период должен составить 140 млрд долларов, заявил в корпоративной газете глава госкорпорации Алексей Лихачев.

              Главное преимущество Росатома на мировой арене в том, что он готов предоставить проект атомной электростанции под ключ – начиная со строительства, кредитного финансирования, поставки топлива, обучения местных специалистов, ремонтного обслуживания и заканчивая утилизацией ядерного топлива на весь срок службы реакторов (40–60 лет).

              Что касается претензий США к Китаю в атомной сфере, то здесь американцы явно действуют на опережение. Huawei еще тоже нельзя назвать Apple, однако американцы боятся технологического превосходства Китая, который, в отличие от Японии, покоряться им не намерен.

              «Во-первых, это общий тренд борьбы США с Китаем, который заметен не только в атоме. Во-вторых, мирный атом у Китая развивается бурно, и по многим направлениям. КНР вскоре станет опасным соперником. США уже отстают от Китая по возможностям атомной промышленности и атомного строительного комплекса. У Китая построено уже 48 энергоблоков, из них 45 построены в этом веке, то есть за последние 20 лет. И они не останавливаются», – говорит Уваров.

              Что касается России, то американцы на самом деле уже давно держат российских атомщиков в ежовых рукавицах, не давая им возможности полностью завладеть американским рынком. Во-первых, Росатому, в отличие от европейского концерна URENCO, не дали построить собственный завод по обогащению урана в США. Во-вторых, России давно ограничили возможности по поставкам обогащенного урана в США квотой до 20% потребностей американского рынка. Именно поэтому европейский концерн Urenco обогащает почти половину потребностей американцев (через свой завод в США), а Россия – всего лишь 20%. А теперь минэнерго США требует сократить эту квоту с 2021 года, о чем и говорится в докладе.

              Самое интересное, что американцы ввели такие ограничения задолго до экономических санкций 2014 года, когда сами США пестовали стратегию глобализации и свободу рынков в рамках ВТО. Еще в начале 90-х годов американцы провели так называемое антидемпинговое расследование, и в итоге России разрешили поставки обогащенного урана только в рамках сделки ВОУ-НОУ от 1993 года. Остальные объемы попадали под действие заградительных пошлин. По соглашению, Россия перерабатывала высокообогащенный оружейный уран в низкообогащенный уран – топливо для атомных электростанций США. Когда оружейный уран закончился, США снова провели антидемпинговое расследование СПАР против России и ограничили поставки обогащенного урана из страны квотой в 20%. Действие этих квот заканчивается как раз в этом, 2020-м, году.

              С 2021 года Россия смогла бы нарастить поставки обогащенного урана в США. Но ей вряд ли дадут это сделать, как не давали такой возможности начиная с 90-х годов.

              Минэнерго США в опубликованном докладе требует продлить действие договора, но снизить российскую квоту, отмечает Уваров.

              Что касается требования минэнерго США запретить поставки ядерного топлива из России (и заодно из Китая), то речь идет о готовом топливе, и это предложение идет на опережение. Потому что ни Россия, ни Китай готового ядерного топлива не поставляют в США.

              Другое дело, что американское ведомство беспокоится, что Росатом скоро до конца доведет свой проект по разработке тепловыделяющих сборок для реакторов западного дизайна, в частности, для американских АЭС. Речь идет о проекте Росатома под названием «ТВС-Квадрат». «Этот проект был своего рода ответкой на действия американской Westinghouse на Украине. Пока этот проект не реализован в промышленном масштабе. Но именно его имеют в виду в документе, когда говорят об «авансовом» запрете импорта ядерного топлива, произведенного в России. Заодно присоединяют и Китай», – поясняет Уваров. 


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