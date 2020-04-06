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Как совместить борьбу с коронавирусом с интересами экономики

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«Ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения, единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны – нецелесообразно». Эти слова президента России как нельзя лучше иллюстрируют необходимость взвешенно подходить к эпидемиологическим ограничениям. В каких случаях эти ограничения явно излишни? Подробности...
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Коронавирус меняет преступность

Коронавирус поставил полицию в новое положениеФото: Patrick Pleul/DPA/ТАСС
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Санкции надо снимать, но их не снимут

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              Геворг Мирзаян

              Санкции надо снимать, но их не снимут

              Геворг Мирзаян
              доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              		 6 апреля 2020, 12:02

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              Терроризм продолжается

              Вот уже несколько месяцев мир живет в условиях глобальной войны против коронавируса – однако эта глобальная война ведется в целом по законам джунглей. То есть «каждый сам за себя» – отдельные страны-энтузиасты (Россия, Китая) помогают пострадавшим, однако никакой общемировой стратегии до сих пор нет. Как в медицинском аспекте борьбы, так и в экономическом.

              И Москва активно ратует за создание такой стратегии. Так, в конце марта Россия вместе с 27 другими странами внесла на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию о коллективной борьбе против коронавируса. Она предполагает международную солидарность, целый ряд совместных мер – в том числе и предложенный Владимиром Путиным ранее «отказ от торговых войн и односторонних санкций, принятых в обход Совета безопасности ООН». Войн и санкций, которые мешают пострадавшим странам закупать и даже получать по гуманитарной линии медицинское оборудование для борьбы с вирусом.

              Удивительно, но это предложение продвигал не только российский президент (и присоединившийся к нему Генсек ООН Антониу Гутьерреш), но и западные политики, активисты и журналисты. За последние недели в американских и европейских СМИ появилось множество статей о том, что необходимо «по гуманитарным причинам» снять или же ослабить санкции с того же Ирана, серьезно пострадавшего от коронавируса. Прекратить то, что иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф назвал «медицинским терроризмом». Об этом пишут не только журналисты, но и политики, в том числе видные деятели Демократической партии США.

              Однако главный деятель Республиканской администрации – президент Дональд Трамп – думает иначе. Как и лидеры европейских стран. Поэтому Соединённые Штаты, Великобритания, Евросоюз, а также присоединившиеся к ним Грузия и Украина заблокировали российскую резолюцию в Генеральной Ассамблее.

              А что они еще умеют?

              С Киевом и Тбилиси все понятно и правильно – российская резолюция угрожает самому выживанию местных режимов, особенно украинского. Снятие санкций неизбежно будет рассматриваться, как очередной шаг на пути нормализации российско-европейских отношений – а, значит, снижение интереса ЕС к морально-финансовой поддержке русофобской политики грузинского и украинского руководства. Которые, в общем-то, живут за счет этой политики и не умеют проводить никакой иной. Поэтому решение Киева и Тбилиси блокировать резолюцию соответствовало интересам их режимов (не путать с интересами государства).

              Что же касается «взрослых» – США и Европы, – то их решение заблокировать российское предложение стало серьезной ошибкой. И не только потому, что проигнорировали гуманитарное значение санкций – с каких это пор Соединенные Штаты заботятся о судьбе простых иранцев (среди которых около 60 тысяч зараженных и которые из-за санкций даже не могут получать гуманитарную помощь, не говоря уже о покупке медицинского оборудования). 

              И даже не потому, что проигнорировали пиар-значение этой резолюции – западные СМИ потом сгладят имиджевый эффект, и вряд ли будут транслировать заявления тех же иранских руководителей о «медицинском терроризме» Запада. Ошибка заключается в непонимании важности этой резолюции для обеспечения безопасности «Золотого миллиарда», а также в упущенной возможности выйти из проигранной санкционной войны без признания поражения.

              Обратный эффект

              Можно сколько угодно не любить русских, иранцев, венесуэльцев – но нельзя не понимать, что вирус не занимается дискриминацией. Он поражает всех без разбора. Можно сколько угодно вводить против отдельных стран санкции – но нельзя вырыть вокруг них забор и изолировать от международного сообщества. Поэтому если Соединенные Штаты заботятся о своей безопасности, то они должны всячески помочь всем странам мира – от Германии до Венесуэлы – ликвидировать вирус на своих территориях. Чем быстрее вирус будет уничтожен, тем быстрее закончится мировой экономический кризис. Чем надежнее он будет уничтожен, тем больше вероятность того, что этот кризис не повторится. Поэтому спасая тот же Иран от коронавируса, американцы спасают прежде всего себя.

              Можно сколько угодно держаться за режим санкций – но нельзя признать, что он продемонстрировал свою неэффективность. В том числе и потому, что в глазах стран третьего мира превратился из инструмента принуждения в инструмент подавления. Те же санкции против России и Ирана уже давно вводятся не как исключительная мера для того, чтобы принудить Москву и Тегеран пойти на ограниченные разумные уступки – они стали, по сути, повседневным методом диалога Запада с неугодными режимами. Санкции принимаются ради самих санкций, любые уступки со стороны потенциальных «жертв» приводят лишь к угрозе новых санкций и требованию новых уступок – вплоть до окончания демонтажа и капитуляции. Неудивительно, что в отношении абсолютного большинства «непокорных» стран санкции больше не работают – а в некотором случае они даже дают обратный эффект.

              Так, например, введенные против России «несправедливые» санкции привели не к появлению у населения стремления сменить власть, а к консолидации людей вокруг власти – в том числе и тех людей, которые раньше критиковали Владимира Путина. Более того, эти санкции ударили по российскому среднему классу – той самой группе общества, которая являлась наиболее прозападной и активнее всего требовала от власти модернизации и либерализации. То есть на выходе получилось, что западные санкции не только не ослабили, а даже усилили Владимира Путина – не говоря уже о том, что развернули Россию в сторону сотрудничества с Китаем, который является настоящим конкурентом США в борьбе за мировое лидерство.

              Война на упреждение

              Казалось бы, в этой ситуации разумным будет прекратить санкционную войну – однако западные лидеры все-таки являются политиками. Никто из них не хочет признавать свое поражение, демонстрировать «промах Акелы» своим избирателям, конкурентам в борьбе за власть, а также иностранным противникам. Поэтому даже разумная часть западной элиты вынуждена продолжать санкционную войну по инерции. Нынешняя же российская резолюция в Генеральной Ассамблее позволяла США и Европе выйти из санкционной войны «по гуманитарным причинам» – то есть без признания поражения. И эту возможность западные партнеры упустили.

              Американцы собираются использовать историю с борьбой против коронавируса в иных политических целях – не для исправления собственных ошибок, а для демонстрации чужих. Так, Соединенным Штатам (помимо пункта о санкциях) не понравилось, что в российской резолюции не было отмечено «китайское происхождение» вируса. Соединенные Штаты уже думают о политических последствиях эпидемии. О неизбежном росте популярности Китая, который (в отсутствии США, самоустранившихся от лидерской роли) активно помогал другим странам бороться с коронавирусом, посылал врачей, оборудование и гуманитарную помощь. А также о судьбе навязываемой всему миру либерально-демократической модели – на фоне того, что, как верно отмечает министр иностранных дел КНР Ван И, эффективная борьба с распространением коронавируса «показала институциональные преимущества китайской формы правления».

              Поэтому американцы (в том числе лично Трамп) уже сейчас ведут войну на упреждение. Начинают активно раскручивать историю о китайской вине в возникновении глобальной эпидемии. Писать о том, что коронавирус вырвался на международные просторы из китайских биолабораторий или же (что гораздо проще) по вине нерадивых китайских чиновников, пытавшихся замолчать случаи массовых заражений в первые недели эпидемии. Судя по всему, эта мысль и дальше будет акцентироваться и продвигаться в западных СМИ – а идея со снятием санкций останется лишь временным прояснением рассудка.


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