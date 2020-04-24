Во всех украинских бедах снова будет виновата Россия

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Авиапассажирам наденут маски и устроят медосмотр

COVID-19 изменит привычные полетыФото: Marcus Brandt/DPA/ТАСС
Авиапутешественникам стоит готовиться к новым правилам полета. Как в свое время после серии терактов были введены ограничения по проносу жидкости в самолет и новые меры досмотра и контроля, так теперь и COVID-19 изменит привычные нам полеты. Летать отныне, возможно, придется в масках, а перед рейсом проходить тест на вирус. И за это все придется платить. Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Пандемию COVID-19 используют для массового обмана

Пропуска на передвижение по городу могут оказаться и поддельнымиФото: Авилов Александр/Агентство «Москва»
Эксперты по информационной безопасности и криминалисты серьезно обеспокоены – в России на фоне пандемии COVID-19 возник бум интернет-мошенничества. Цифры поражают: 70% всех сайтов российского сегмента Всемирной паутины, посвященных коронавирусу, созданы преступниками. Кто и каким образом обманывает людей в интернете во время самоизоляции – в расследовании газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Германия начала «Нюрнбергский процесс» над Сирией

Похоже, Берлин готовит целую серию процессов против «преступного режима» АсадаФото: REUTERS/Lucy Nicholson
Немецкий суд запустил процесс, который западная пресса уже успела сравнить сразу и с Нюрнбергским, и с Гаагским трибуналом. Впрочем, на скамье подсудимых – явно человек не того уровня. Если в Гааге и Нюрнберге судили вождей государства, то за все «преступления режима Асада» предстоит отвечать одному-единственному полковнику сирийской тайной полиции. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Во всех украинских бедах снова будет виновата Россия

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Назначение Саакашвили – это, во-первых, попытка Запада восстановить утраченное влияние на правительство Украины. А, во-вторых, добавление зрелищности в украинскую политику в период максимального дефицита хлеба. Подробности...

Смерть Ким Чен Ына вызовет хаос в ядерной стране

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              Во всех украинских бедах снова будет виновата Россия

              Глеб Простаков
              бизнес-аналитик
              		 24 апреля 2020, 09:30

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              Михаил Саакашвили наконец получил предложение, от которого не смог отказаться. Президент Зеленский учредил под него специальную должность вице-премьера по реформам. Случилось это сразу после годовщины Владимира Зеленского во власти. Прошедший год в целом оказался разочаровывающим для тех, кто за него голосовал.

              Обещанных посадок, включая обвинения против бывшего президента Петра Порошенко, нет; война в Донбассе продолжается, радикалы пользуются запредельной вольницей. Открытой русофобской риторики стало меньше, но она ушла глубже, например в образование, что даже хуже.

              На этом фоне оседлавший тему борца с коронавирусом президент Зеленский пытается выправить свой рейтинг в преддверии местных выборов, которые должны пройти осенью этого года. На фоне отсутствия видимых успехов в экономике, гуманитарной сфере и в вопросах войны и мира, вирус стал для украинского президента настоящим спасением. Он дал Зеленскому новый повод для ежедневного шоу – актер развлекательного жанра с корочкой президента будто и не выходит из своего предыдущего амплуа.

              Но до выборов еще далеко, а жесткие последствия экономического кризиса вскоре дадут о себе знать. Да и вирус не навсегда. И вот в команде Зеленского не нашли ничего лучше, чем предложить пост в правительстве Михаилу Саакашвили. Причин для камбэка Михо несколько.

              Примерно за месяц до новостей о назначении на украинское ТВ зачастил Андрей Илларионов – один из тех российских политиков, которые нашли пристанище на постмайданной Украине. На неизменный вопрос ведущих многочисленных ток-шоу о том, что может спасти Украину от дефолта и фактически неминуемого экономического краха, у Илларионова был один ответ: Михаил Саакашвили.

              Фото: Pavlo Gonchar/Zuma/Global Look Press

              Ни ухмылки ведущих в ответ, ни почти детская простота самого ответа Илларионова не смутили. Что говорит о том, что решение о переводе Саакашвили в правительство было принято еще в середине марта, когда и началась медийная подготовка этого события и замеры реакции зрителей. Кризис – время популистов, а в этом жанре Саакашвили даст фору любому украинскому политику. После обсуждались только детали.

              Саакашвили продвигает Запад, который рассчитывает получить компенсацию за отставку Алексея Гончарука и большей части министров, представлявших грантовые структуры, то есть тот самый Запад. Бунт команды Зеленского против зарубежных покровителей завершился, не успев начаться. Фактор коронавируса сыграл свою роль, и иностранные спекулянты побежали из рискованных активов, в том числе из украинских облигаций, угрожая обрушить гривну к новому дну. Помощь МВФ стала безальтернативной, и за эту помощь нужно было что-то дать взамен.

              Но хватит о причинах, давайте о последствиях. Представим всего на одну минуту, что Илларионов прав, и примем за аксиому чудодейственное воздействие Саакашвили на все, к чему он ни прикоснется.

              В свое время ближайший соратник грузинского президента Каха Бендукидзе емко описал смысл реформаторской работы. По его мнению, успех реформ в Грузии могли обеспечить ровно три человека. Первый – сам Бендукидзе, который воплощает реформы, второй – министр внутренних дел Вано Мерабишвили, который сажает тех, кто реформам сопротивляется. И третий – президент Саакашвили, который прикрывает работу первых двух на политическом уровне.

              Не будем вдаваться в суть и цену реформ Саакашвили в Грузии, а просто переложим эту схему на сегодняшние украинские реалии. Должность вице-премьера по реформам, которую займет Саакашвили, аналогична по своей сути должности государственного министра, координатора структурных и экономических реформ, которую занимал Бендукидзе при Саакашвили.

              А теперь посмотрим на то, кто является партнерами Михо по реформаторским начинаниям по логике его ближайшего соратника. Первый – министр внутренних дел Арсен Аваков, аналог Мерабишвили. Аваков ведет собственную игру на Украине. У него, мягко говоря, натянутые отношения с экспрессивным грузином (вспомним знаменитую ссору политиков с использованием стакана воды в 2015 году). Точек соприкосновения у этих людей нет и не может быть.

              Второй – сам президент Зеленский, который не только не может никого прикрывать, но и сам едва балансирует меж двух огней: с одной стороны, Запада, который давно держит Украину на аппарате искусственной финансовой подпитки, с другой стороны – местных олигархов, которые в значительной мере контролируют и правительство, и правящую партию «Слуга народа». С теми же Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским у Саакашвили своя давняя история отношений со знаком минус.

              В общем, та еще реформаторская команда. Назначение Саакашвили – это, во-первых, попытка Запада восстановить утраченное влияние на правительство Украины. А, во-вторых, добавление зрелищности в украинскую политику в период максимального дефицита хлеба. На смену сериалу «Зеленский восстанавливает мир в Донбассе» и «Зеленский сажает Порошенко», которые не были продлены на новые сезоны, грядет новый сериал «Саакашвили борется с коррупционерами».

              Заместителям губернаторов, начальникам инспекций и, возможно, отдельным министрам стоило бы напрячься – они потенциальные жертвы активности реформатора. Едва ли Саакашвили дадут развернуться уровнем выше. Возможно также сядет пара воров в законе, поссорившихся с другими ворами, которые кого надо воры. На этом всё. Зато будет много заявлений, показухи и бесконечных разговоров.

              И да, есть еще одно условие успеха реформ, которое в свое время озвучил Бендукидзе. А именно: эти реформы должны начинаться в первые недели и месяцы после перезагрузки системы власти в стране, когда пассионарный заряд на пике, равно как ожидания и кредит доверия, выданный избирателем. В случае с Зеленским это время давно упущено.

              Рейтинг украинского президента, стартовавший с поддержкой в 73%, сейчас колеблется в районе 50%, да и то благодаря его актерскому таланту, который до предела виртуализировал украинскую политику. Разочарование в Зеленском велико, а грядущая экономическая депрессия – хороший базис не столько для радикальных реформ, сколько для закручивания гаек.

              Украина станет еще беднее, еще агрессивнее, а значит, и вдвойне более взрывоопасной. И назначение Саакашвили в правительство – это попытка вывести внутреннее напряжение вовне, причем понятно, в каком именно направлении. Что бы там ни было, но во всех украинских бедах снова будет виновата Россия.

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