Война с вирусом больше всего похожа на Первую мировую

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21 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 21:44  |  vz.ru
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Как США могут наказать Китай за пандемию

США готовят почву для нового удара по КитаюФото: Wan Chaoshan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Дональд Трамп пригрозил Китаю «последствиями», если Пекин сознательно допустил вспышку заболевания COVID-19. США готовятся выяснить это в ходе расследования. Это может стать поводом не только для обнуления достигнутых торговых договоренностей, но и введения экономических санкций против КНР. Какие варианты для удара по Пекину имеются в арсенале Вашингтона и чем может ответить Поднебесная? Подробности...
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«Неверующие в коронавирус» вывели осетин из самоизоляции

Вячеслав Битаров вышел к толпе, но убедить ее разойтись по-хорошему ему не удалосьФото: Элина Сугарова/ТАСС
В центре Владикавказа состоялся митинг против самоизоляции. В отношении его организатора ранее было возбуждено уголовное дело за распространение ложных сведений об эпидемиологической обстановке. Она, по утверждениям врачей, до понедельника находилась под контролем. Но прошедший митинг может привести к существенному росту числа вирус-положительных в республике. Подробности...
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Испытания танков «Армата» в Сирии стали легендой

Т-14 можно было увидеть на парадах в России, но действительно ли новейший танк побывал в боевых условиях в Сирии?Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press
«Применение «Армат» в Сирии – это красивая легенда». Такую точку зрения высказывают авторитетные военные эксперты, реагируя на сенсационные слова главы Минпромторга Дениса Мантурова. Почему информация об отправке новейших российских танков на сирийские полигоны вызвала удивление и для кого было сделано это громкое заявление? Подробности...
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Коронавирус толкает американскую экономику в пропасть

Коронавирус грозит серьезно подорвать американскую экономикуФото: REUTERS/Dado Ruvic
Фантастический уровень безработицы, отвесное падение продаж и производства, резкое сокращение ВВП и государственного бюджета. Все это прямо сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки как следствие ограничительных мер по борьбе с пандемией коронавируса. Какова глубина американской экономической катастрофы и почему само устройство экономики США мешает ей выздороветь? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Война с вирусом больше всего похожа на Первую мировую

Дмитрий Ольшанский, публицист
Происходит нечто катастрофическое, но в этой нудной катастрофе нет никакого идейного или морального воодушевления, пафоса, катарсиса, а есть только бессмыслица и опустошенность. Подробности...

Зулейха открыла глаза на убожество «культурки»

Сергей Мардан, публицист
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              Дмитрий Ольшанский

              Война с вирусом больше всего похожа на Первую мировую

              Дмитрий Ольшанский
              публицист
              		 21 апреля 2020, 20:45

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              Нынешняя война с вирусом больше всего похожа на Первую мировую войну.

              В ней есть буквально то же самое чувство, когда происходит нечто катастрофическое, но в этой нудной катастрофе, за вычетом первого романтического момента (тогдашние летние добровольцы и нынешние песни с балконов), нет никакого идейного или морального воодушевления, пафоса, катарсиса (все это можно при желании усмотреть, например, в истории Второй мировой), а есть только бессмыслица и опустошенность.

              Люди страдают, а зачем страдают – неясно.

              Во-вторых, подобно тому, как на Первой мировой огромные человеческие жертвы были принесены во имя мелких движений линии фронта, так и сейчас – огромные экономические жертвы приносятся во имя скромного – с точки зрения холодных циников (но не моей) – количества людей.

              Далее, в 1914 году людям казалось, что они имеют дело с чем-то коротким, быстро решаемым, их ждет легкая победа, а оказалось, что они застряли надолго. Это грозит нам и сейчас.

              Фото: Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Global Look Press

              Далее, и тогда, и сейчас базовое состояние человека – это неподвижность.

              Тогда – окопная, сейчас – карантинная, что бесконечно лучше, конечно, но многим все равно тяжело.

              Далее, как и тогда, намечается тот, кто во всем виноват, и это держава, которая большим рывком шла к мировому господству, догоняя других, только тогда это была Германия, а теперь это Китай.

              Далее, маленькая Бельгия что тогда, что сейчас – в эпицентре трагедии. Именно в Бельгии сейчас погибло больше всего людей на миллион человек, а тогда были мощные жертвы и разрушения, несравнимые с ее политическим весом.

              Далее, самые цивилизованные и благополучные страны стали главными жертвами Первой мировой – ровно  как и теперь.

              Далее, именно после Первой мировой войны решительно изменился уклад и стиль жизни, чего не случилось, к примеру, в 1945 году. То же самое может произойти и сейчас.

              Ну и наконец, Первая мировая война, как и вирус, затронула Россию значительно меньше, чем ее западных союзников и противников. И тем не менее, именно Россия-то в результате происходящего и...

              Совсем не хочется, чтобы и это последнее сравнение – оправдалось.

              Пусть все будет не так.

              Источник: Блог Дмитрия Ольшанского


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