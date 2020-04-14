Мир креативного класса уничтожен супом из Бэтмена

Взгляд
14 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 18:51  |  vz.ru
Разделы

Российская экономика столкнется с необычной проблемой

Кудрин ждет трехкратного роста безработицы в РоссииФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозирует трехкратный рост безработицы в стране. В отличие от США, где кризис всегда сопровождается таким фактом, для России это уникальная ситуация. Российские работодатели чаще урезали зарплаты, а не лишали места работы. Как Россия справится с новым вызовом? Подробности...
Перейти а раздел…

«Глаза и уши» президента вышли из тени

Владимир Путин контролирует ситуацию в регионах с помощью полпредовФото: Алексей Никольский/ТАСС
В ходе борьбы с коронавирусом Кремль наделил губернаторов дополнительными полномочиями. Теперь регионы должны сами определять режим санитарных мер и работы предприятий. Но нынешняя ситуация активизировала деятельность еще одного важнейшего института власти, созданного президентом в столь же непростых обстоятельствах.  Подробности...
Перейти а раздел…

Экологи напрасно обрадовались коронавирусу

Мы не послушали Грету Тунберг, но испугались коронавируса. И теперь обещания шведской активистки как будто бы сбываютсяФото: Zuma/ТАСС
Многие пытаются найти в пандемии COVID-19 хоть что-нибудь хорошее. К примеру, популярной стала точка зрения, согласно которой простой мировой экономики благотворно отразится на экологической ситуации. Якобы мы выполнили «план Греты Тунберг» – пусть и против воли, зато в рекордные сроки. Но так ли это? Ведь происходящее сейчас не подтверждает «зеленую» философию, а проверяет ее на прочность. Подробности...
Перейти а раздел…

«Сухой закон» оказался для Африки страшнее коронавируса

Армия помогает устанавливать порядок в ЮАР – но нарушил его вовсе не коронавирусФото: NIC BOTHMA/ЕРА/ТАСС
Мир облетели кадры массовых погромов, которые прямо сейчас происходят в ЮАР, в некоторые регионы страны введена армия. Грабежи магазинов и волну насилия прямо связывают с пандемией коронавируса и ее социальными последствиями. Действительно ли пандемия поставила ключевую страну Южной Африки на грань социальной и политической катастрофы? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Мир креативного класса уничтожен супом из Бэтмена

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Идеи прекрасного нового мира, как оказалось, неспособны выжить в реальности без щедрого финансирования политиками и правительствами. А привычка попивать полезный желудевый кофе, ведя подкасты вместо работы, и вовсе теперь под большим вопросом. Подробности...

В США начинается очередная фаза гражданской войны

Сергей Мардан, публицист
Демократы взяли жесткий курс на то, чтобы обвинить Дональда Трампа в некомпетентности, которая привела Соединенные Штаты к гуманитарной катастрофе. Они теперь прямо объявляют президента виновным в смерти от коронавируса десятков тысяч американцев. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Чума чумой, а русофобия по расписанию

Максим Соколов, публицист
Староста района Прага-6 не просто подсуетился со сносом памятника освободителю столицы Чехии и концлагеря Аушвиц маршалу Коневу. Сокрушение памятника было сопровождено откровенным глумлением человека, уверенного в своей безнаказанности. Подробности...
Обсуждение: 70 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как мошенники используют коронавирус

    Как Ухань праздновал окончание карантина

    Кто и как женился в СИЗО

      Перейти а раздел…

      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
      Подробности...

      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
      Подробности...

      Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми

      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

        ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

          Перейти а раздел…
          Как часто вам надо покидать дом, находясь на режиме самоизоляции?
          • Могу вообще не выходить из дома

          • 1-2 раза в неделю

          • 3-4 раза в неделю

          • Ежедневно

          Вы хотите вернуться к работе в офисе после режима самоизоляции?
          • Да, мне нравится работать в офисе

          • Нет, дома лучше

          • Моя работа не предусматривает удаленного режима

          • У меня удаленная работа

          Как вы оцениваете степень опасности коронавируса?
          • Совершенно не опасен

          • Опасен не больше, чем грипп

          • Очень опасен для пожилых

          • Очень опасен для всех

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Из вяземского дома престарелых госпитализировали 21 человека с коронавирусом
              Путин: Пик заболеваемости коронавирусом в России не пройденСБУ задержала генерал-майора по подозрению в «сотрудничестве с ФСБ»Составлен рейтинг безопасности стран в условиях распространения COVID-19«Яндекс.Карты» стали отслеживать очереди в магазинах
              Соловьев поставил диагноз редакции The New York Times за статью о ПутинеВ Минздраве назвали замену гречкеМВФ резко понизил прогнозы средних цен на нефтьРасходы россиян рекордно выросли на фоне коронавируса
              МИД заявил о готовности России к разговору с США о гиперзвуковом оружииКаждый третий москвич приостановил работу из-за ситуации с коронавирусомМединский создал список причастных к сносу памятника Коневу в ПрагеОтменены вывозные рейсы «Аэрофлота» из Рима и Амстердама

              Главная тема


              «Сухой закон» оказался для Африки страшнее коронавируса

              научные данные


              Минздрав назвал новый радиус передачи коронавируса

              Американские СМИ


              The New York Times обвинила Путина в развале американской науки и эпидемиях смертельных болезней

              «русофобские рефлексы»


              Лавров русскими пословицами ответил на обвинения в «корыстной помощи» Европе

              Видео

              соглашение ОПЕК+


              За чей счет удалось избежать всемирной нефтяной катастрофы

              Массовая изоляция


              Полвека назад СССР уже победил одну эпидемию

              Пасхальные богослужения


              Технический прогресс поможет церквям спасти десятки тысяч жизней

              воинские подвиги


              Как брат Зои Космодемьянской мстил фашистам за гибель сестры

              Извлекать новые уроки


              Алексей Алешковский: Коронавирус выявил провалы в генетической памяти

              «Дразнилка» для России


              Артём Бузила: Киев и Минск взаимоотталкиваются

              Не осталась в стороне


              Геворг Мирзаян: Почему Россия обязана помогать другим странам бороться с коронавирусом

              викторина


              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              Как часто вам надо покидать дом, находясь на режиме самоизоляции?


              Игорь Мальцев

              Мир креативного класса уничтожен супом из Бэтмена

              Игорь Мальцев
              писатель, журналист, публицист
              		 14 апреля 2020, 18:00

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Когда кто-нибудь говорит: «мы живем в удивительное время», значит, он просто боится на людях сказать «мне страшно». И, тем не менее, господа, мы живем в удивительное время: если смотреть на мир незашоренным взглядом, то видно, как это самое «время» обнуляет не только наши доходы, но и сам подход к цивилизации западного типа.

              Той самой, которую после 1968 года нам навязывали так называемые прогрессивные движения – социалисты, левые и, главное – зеленые. Причем, нет никакого желания даже спорить с этими господами, потому что на словах все их идеи настолько прекрасны, что как-то глупо против них переть. Просто мы помним, что у большевиков тоже были прекрасные лозунги. И во что все это выливалось – раз за разом, от страны к стране, с разной степенью общественного озверения и деградации, мы тоже помним.

              Мы же не миллениалы европейского толка, которые еще недавно убеждали всех, что «в СССР был неправильный социализм, а сейчас мы построим правильный, и ничего страшного в нем нет, а есть только рай на земле». Им поддакивали «зелёные», раскрасив все в любимый цвет.

              И вот, стоило миру приостановиться на фантастический по масштабам карантин, как кирпичики из их конструкций начали вываливаться. И чем дальше – тем больше. И сама природа, которую они на словах так обожают, начала сметать их концепции.

              Просто они в пылу борьбы за власть, конечно же, не думали и не планировали никогда, что их разговоры об остановке промышленных предприятий, о запрете на авиаперелеты, об уменьшении добычи нефти – в один момент вдруг воплотятся во всей своей ужасающей реальности. И оказались полностью не подготовлены к такому развитию событий.

              Фото: Britta Pedersen/DPA/Global Look Press

              Об этом говорят, например, смешные мелочи – которые, впрочем, вполне тянут на уголовное дело. И не одно. Помните, как с подачи США начался дизельгейт, который должен был похоронить лидерство немецкой автомобильной промышленности? Зеленые начали проталкивать процесс запрета на проезд дизельных авто по европейским городам. «Наша цель – сделать жизнь автомобилистов в Берлине невыносимой, – честно признался сенатор по транспорту от партии «Зелёные». – Город – это велосипеды и общественный транспорт».   

              Для этого за бешеное бабло были куплены и установлены станции по измерению чистоты воздуха, особенно, в центре больших городов типа Берлина и Мюнхена. И станции тут же показали несоответствие загрязненности европейским нормам. Ужас-ужас-ужас. Все, кроме Мюнхена, который почему-то в центре и на самом проезжем месте оказался чистым. На этот факт предложили не обращать внимание.

              И вот – ровно до начала пандемии – красно-зелёный Сенат Берлина уже был готов практически парализовать движение в городе, точечно перекрыв улицы, но тут какой-то китаец сожрал суп с летучей мышкой. И вот уже по этой причине, которую неделю в городе машин ездит на 80 процентов меньше. И решили проверить показания десятков станций по контролю воздуха. Результат: воздух не стал чище вообще, а, по сравнению с 2019 годом, даже стал, вроде бы, грязнее.

              А так как такого не может быть физически (промышленных предприятий в городе уже практически нет), то, стало быть, все датчики были запрограммированы на искажение реальной картины в сторону ухудшения. Во исполнение политической концепции – уничтожить автомобилистов, пересадить всех на велосипеды и общественный транспорт. И частично –на электрические кары. Вся ложь зеленых вылезла наружу, когда приземлился «черный лебедь».

              На примере вот этой концепции, которой не чужда и Москва – создание больших пространств, где жители весело катаются, ходят, бродят и играют с детьми и покемонами, с созданием препятствий для индивидуального транспорта, вдруг в пугающей наготе выявилась бессмыслица всего процесса. С электрокарами и общественным транспортом. С коворкингами и бесконечными праздниками для малообразованного плебса, который нынче себя называет креативным классом. Все это разом обнулили не проклятые фашисты. Их обнулила природа в виде тарелки супа из Бэтмана.

              Оказалось – и это, судя по всему, надолго – что общественный транспорт – опасен. Собрания и тусы на прекрасных общественных городских площадках – опасны. Самым безопасным транспортом опять стал проклинаемый личный автомобиль.

              Причем, не электрический – кому охота остаться in the middle of Pandemie со сдохшим аккумулятором? Экономика шеринга – от авто до чего угодно, про наступление которой нам так долго болтали миллениалы, несет прямую угрозу шеринга вируса, и не одного. И стало быть, она тоже, считай, сдохла.

              Помните, еще была концепция «Digital Nomads» – цифровых кочевников, для которых весь мир – игровая площадка, где не надо иметь дом, квартиру, а можно порхать с ноутбуком из страны в страну, и дом там, где wi-fi? Ага. Вычеркиваем.

              Куда ни плюнь – все концепции, которые с великим усилием мозговой извилины за последние лет 50 предложили прогрессивные граждане, севшие на бюджеты городов и правительств – оказались несостоятельными. В том числе, и концепции образования – оказывается, гендерные исследования в университетах, когда определяют, люди скольки из множества современных полов там учатся, нужны гораздо меньше, нежели обучение медиков, инженеров, математиков и микробиологов. А точнее – вообще не нужны. 

              Стала видна деградация системы образования, где под видом знаний учащиеся строго и жестко индоктринируются партийной идеологией. Потому что она неспособна производить нужных специалистов и исследования для реального выживания общества.

              Не до жира. И, как оказалось, в морге нет места ни для третьего пола, ни для всех остальных сорок пяти. И оказалось, что биполярочку, как кокетливо стали называть маниакально-депрессивный психоз, все-таки надо лечить, а не гордиться ею в блогах и в колонках для Guardian. МДП не сделал вас «другими», как пытались объяснить в рамках новой концепции инклюзивности, он сделал вас глубоко больными. И поэтому вы теперь не можете вынести самоизоляцию в своих квартирках и окончательно сходите с ума.

              То есть, с «концепциями инклюзивности» тоже в эпоху пандемии не сильно складывается. 

              У вас еще были какие-нибудь Очень Прогрессивные Концепции, которые вы навязывали всем остальным – финансовым, политическим и прочим шантажом и прямым террором – то есть, запугиванием несогласных?

              Идеи прекрасного нового мира в стиле Imagine Дж. Леннона, как оказалось, неспособны выжить в реальности без щедрого финансирования политиками и правительствами. А намерение первого мира попивать полезный желудевый кофе, ведя подкасты вместо работы, пока слепые китайские дети шьют ему модные штаны, и вовсе теперь под большим вопросом.

              Не время, товарищ.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              В США начинается очередная фаза гражданской войны

              Сергей Мардан, публицист
              Демократы взяли жесткий курс на то, чтобы обвинить Дональда Трампа в некомпетентности, которая привела Соединенные Штаты к гуманитарной катастрофе. Они теперь прямо объявляют президента виновным в смерти от коронавируса десятков тысяч американцев. Подробности...
              Обсуждение: 10 комментариев

              Чума чумой, а русофобия по расписанию

              Максим Соколов, публицист
              Староста района Прага-6 не просто подсуетился со сносом памятника освободителю столицы Чехии и концлагеря Аушвиц маршалу Коневу. Сокрушение памятника было сопровождено откровенным глумлением человека, уверенного в своей безнаказанности. Подробности...
              Обсуждение: 70 комментариев

              Коронавирус выявил провалы в генетической памяти

              Алексей Алешковский, сценарист
              История нужна не для того, чтобы жить прошлым, а для того, чтобы извлекать из него уроки. Хотя и уроки урокам рознь: сексуальный харрасмент на Западе был до поры до времени в порядке вещей, а потом внезапно оказался преступным. Подробности...
              Обсуждение: 46 комментариев

              Православные должны пожертвовать собой

              Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
              Это серьезное испытание – молиться в Пасхальную ночь не в храме, а перед телевизором. Возможно, самое серьезное в нашей жизни. И это, в некотором смысле, проверка на прочность для нас – поколения, на долю которого таких проверок еще не выпадало. Подробности...
              Обсуждение: 43 комментария

              Киев и Минск взаимоотталкиваются

              Артём Бузила, публицист
              Украина повязана руками и ногами с Евросоюзом. Поэтому украинско-белорусская дружба будет использоваться на Западе как «дразнилка» для России. У Белоруссии нет других вариантов, кроме еще более тесной интеграции с Россией. Подробности...
              Обсуждение: 24 комментария

              Почему Россия обязана помогать другим странам бороться с коронавирусом

              Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              Москва не осталась в стороне и активно поддерживает Италию, США, Сербию и другие страны в борьбе с коронавирусом. Но не потому, что может – а потому, что должна. Не этим странам, а самой себе. Подробности...
              Обсуждение: 33 комментария

              Леха Качиньского погубила игра в русскую рулетку

              Дмитрий Родионов, политолог
              Конечно, в такие случайности поверить сложно. Но они случаются. Мистики попытаются объяснить все волей высших сил: мол, не стоило полякам соваться в Смоленск, хотели устроить парад на костях – получили новые кости. Но, тем не менее, это случайность. Подробности...
              Обсуждение: 35 комментариев

              Коронавирус открыл элитам простые истины

              Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
              Внезапно выяснилось, что границы на Запад для нас закрыты (в том числе для тех, кто знаменит и богат). Что людям с российским гражданством на Западе на самом деле не рады. Что вирус поражает всех – и богатых, и бедных, и старых, и молодых. Но главное – что в России им меньше заражаются и болеют! Подробности...
              Обсуждение: 55 комментариев

              Либералы хуже печенегов и половцев

              Владимир Можегов, публицист
              Что-то подсказывает мне, что после окончания этой истории с вирусом, либерализма в нашей могучей империи станет гораздо меньше, а вот консерватизма и человеческой солидарности, сплотившейся против не мнимой, а реальной опасности – гораздо больше. Подробности...
              Обсуждение: 157 комментариев

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............