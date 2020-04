Мир креативного класса уничтожен супом из Бэтмена

Когда кто-нибудь говорит: «мы живем в удивительное время», значит, он просто боится на людях сказать «мне страшно». И, тем не менее, господа, мы живем в удивительное время: если смотреть на мир незашоренным взглядом, то видно, как это самое «время» обнуляет не только наши доходы, но и сам подход к цивилизации западного типа.

Той самой, которую после 1968 года нам навязывали так называемые прогрессивные движения – социалисты, левые и, главное – зеленые. Причем, нет никакого желания даже спорить с этими господами, потому что на словах все их идеи настолько прекрасны, что как-то глупо против них переть. Просто мы помним, что у большевиков тоже были прекрасные лозунги. И во что все это выливалось – раз за разом, от страны к стране, с разной степенью общественного озверения и деградации, мы тоже помним.

Мы же не миллениалы европейского толка, которые еще недавно убеждали всех, что «в СССР был неправильный социализм, а сейчас мы построим правильный, и ничего страшного в нем нет, а есть только рай на земле». Им поддакивали «зелёные», раскрасив все в любимый цвет.

И вот, стоило миру приостановиться на фантастический по масштабам карантин, как кирпичики из их конструкций начали вываливаться. И чем дальше – тем больше. И сама природа, которую они на словах так обожают, начала сметать их концепции.

Просто они в пылу борьбы за власть, конечно же, не думали и не планировали никогда, что их разговоры об остановке промышленных предприятий, о запрете на авиаперелеты, об уменьшении добычи нефти – в один момент вдруг воплотятся во всей своей ужасающей реальности. И оказались полностью не подготовлены к такому развитию событий.

Об этом говорят, например, смешные мелочи – которые, впрочем, вполне тянут на уголовное дело. И не одно. Помните, как с подачи США начался дизельгейт, который должен был похоронить лидерство немецкой автомобильной промышленности? Зеленые начали проталкивать процесс запрета на проезд дизельных авто по европейским городам. «Наша цель – сделать жизнь автомобилистов в Берлине невыносимой, – честно признался сенатор по транспорту от партии «Зелёные». – Город – это велосипеды и общественный транспорт».

Для этого за бешеное бабло были куплены и установлены станции по измерению чистоты воздуха, особенно, в центре больших городов типа Берлина и Мюнхена. И станции тут же показали несоответствие загрязненности европейским нормам. Ужас-ужас-ужас. Все, кроме Мюнхена, который почему-то в центре и на самом проезжем месте оказался чистым. На этот факт предложили не обращать внимание.

И вот – ровно до начала пандемии – красно-зелёный Сенат Берлина уже был готов практически парализовать движение в городе, точечно перекрыв улицы, но тут какой-то китаец сожрал суп с летучей мышкой. И вот уже по этой причине, которую неделю в городе машин ездит на 80 процентов меньше. И решили проверить показания десятков станций по контролю воздуха. Результат: воздух не стал чище вообще, а, по сравнению с 2019 годом, даже стал, вроде бы, грязнее.

А так как такого не может быть физически (промышленных предприятий в городе уже практически нет), то, стало быть, все датчики были запрограммированы на искажение реальной картины в сторону ухудшения. Во исполнение политической концепции – уничтожить автомобилистов, пересадить всех на велосипеды и общественный транспорт. И частично –на электрические кары. Вся ложь зеленых вылезла наружу, когда приземлился «черный лебедь».

На примере вот этой концепции, которой не чужда и Москва – создание больших пространств, где жители весело катаются, ходят, бродят и играют с детьми и покемонами, с созданием препятствий для индивидуального транспорта, вдруг в пугающей наготе выявилась бессмыслица всего процесса. С электрокарами и общественным транспортом. С коворкингами и бесконечными праздниками для малообразованного плебса, который нынче себя называет креативным классом. Все это разом обнулили не проклятые фашисты. Их обнулила природа в виде тарелки супа из Бэтмана.

Оказалось – и это, судя по всему, надолго – что общественный транспорт – опасен. Собрания и тусы на прекрасных общественных городских площадках – опасны. Самым безопасным транспортом опять стал проклинаемый личный автомобиль.

Причем, не электрический – кому охота остаться in the middle of Pandemie со сдохшим аккумулятором? Экономика шеринга – от авто до чего угодно, про наступление которой нам так долго болтали миллениалы, несет прямую угрозу шеринга вируса, и не одного. И стало быть, она тоже, считай, сдохла.

Помните, еще была концепция «Digital Nomads» – цифровых кочевников, для которых весь мир – игровая площадка, где не надо иметь дом, квартиру, а можно порхать с ноутбуком из страны в страну, и дом там, где wi-fi? Ага. Вычеркиваем.

Куда ни плюнь – все концепции, которые с великим усилием мозговой извилины за последние лет 50 предложили прогрессивные граждане, севшие на бюджеты городов и правительств – оказались несостоятельными. В том числе, и концепции образования – оказывается, гендерные исследования в университетах, когда определяют, люди скольки из множества современных полов там учатся, нужны гораздо меньше, нежели обучение медиков, инженеров, математиков и микробиологов. А точнее – вообще не нужны.

Стала видна деградация системы образования, где под видом знаний учащиеся строго и жестко индоктринируются партийной идеологией. Потому что она неспособна производить нужных специалистов и исследования для реального выживания общества.

Не до жира. И, как оказалось, в морге нет места ни для третьего пола, ни для всех остальных сорок пяти. И оказалось, что биполярочку, как кокетливо стали называть маниакально-депрессивный психоз, все-таки надо лечить, а не гордиться ею в блогах и в колонках для Guardian. МДП не сделал вас «другими», как пытались объяснить в рамках новой концепции инклюзивности, он сделал вас глубоко больными. И поэтому вы теперь не можете вынести самоизоляцию в своих квартирках и окончательно сходите с ума.

То есть, с «концепциями инклюзивности» тоже в эпоху пандемии не сильно складывается.

У вас еще были какие-нибудь Очень Прогрессивные Концепции, которые вы навязывали всем остальным – финансовым, политическим и прочим шантажом и прямым террором – то есть, запугиванием несогласных?

Идеи прекрасного нового мира в стиле Imagine Дж. Леннона, как оказалось, неспособны выжить в реальности без щедрого финансирования политиками и правительствами. А намерение первого мира попивать полезный желудевый кофе, ведя подкасты вместо работы, пока слепые китайские дети шьют ему модные штаны, и вовсе теперь под большим вопросом.

Не время, товарищ.

