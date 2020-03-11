Кто решил, что Путин пойдет на пятый срок?

При осмыслении действий и решений Кремля большинство аналитиков строят свои предположения на соображениях и мотивах Владимира Путина, которые – в их представлении – соответствуют соображениям и мотивам среднестатистического человека, попавшего на вершину власти. Мне это видится принципиальной ошибкой.

Путин стоит во главе государства два десятилетия, что само по себе дало ему знания и опыт, которые мы можем себе лишь приблизительно представить. Более того, под его руководством страна пережила столь грандиозные перемены, что Владимир Путин уже сейчас занимает место в топ-10, если не в топ-5, наиболее выдающихся правителей России за всю ее историю.

Такая масштабная роль, выпавшая человеку, не может не влиять на его образ мыслей, цели и планы – и сильно вряд ли для него главенствующей является идея «хочу править вечно».

Рискну предположить, что с учетом достигнутого, у Путина совсем иные цели – и главной из них является стратегическая: оставить после себя систему, которая будет существовать еще очень долгое время после его ухода. Потому что Александр Македонский, конечно, титан, вот только его империя молниеносно рассыпалась после его смерти. Уверена, что Путин не хочет такой судьбы для России, не желает, чтобы колоссальные усилия двух десятилетий были пущены на ветер. Именно поэтому я убеждена, что все последние инновации, включая вчерашнюю «бомбу» про обнуление президентских сроков, подчинены этой самой цели – укреплению прочности отечественной системы, чтобы она смогла в итоге стабильно функционировать еще многие десятилетия и без участия Путина.

Сейчас можно нередко услышать мнение, что решение об обнулении снимает опасную тему «трансфера» с политической повестки, переключая внимание на решение реальных проблем страны. Но пресловутый трансфер идет полным ходом, причем уже довольно много лет – и будет идти дальше своим чередом. Только он про переход не от Путина к новому президенту, а от путинской системы – к той самой обновленной и менее персонифицированной. К такой системе, где личность руководителя страны уже не будет иметь настолько критического значения, как сейчас – о чем, собственно, президент вчера прямо заявил.

Кстати, первой очень осторожной попыткой на этом пути стало президентство Дмитрия Медведева, и оно показало, что ни государственная система, ни элиты, ни страна в целом категорически не были в тот момент готовы к подобным переменам. В результате произошел откат к путинскому статус-кво, ну а потом и в мире такое завертелось, что только успеваем разгребать.

Однако актуальность государственно-политической трансформации никуда не делась. Наоборот, она только возрастает год от года – совершенно неизбежна и приближается. Это осознается на самом высоком уровне, и активный процесс идет уже совершенно открыто: от национализации элит до вывода на первые роли нового поколения управленцев, от реформирования экономики до конституционных изменений.

Проблема в том, что процесс подобного трансфера сам по себе сопровождается немалыми рисками, а в свете текущих мировых событий, когда что ни день, то новое потрясение, и вовсе выглядит откровенно опасным. Так что чем дальше, тем значимее становится роль предохранительных механизмов, ну а Путин выполняет в них функцию гаранта стабильности, безопасности и контролируемости перехода.

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Дальше начинается область прогнозов и гадания на кофейной гуще, но лично я полагаю, что с вероятностью 90% Путин не пойдет на пятый президентский срок в 2024 году. Предложение об обнулении президентских сроков нацелено на решение иных задач.

Мне кажется, основной расчет идет на то, что к моменту очередных президентских выборов будет пройден самый опасный момент глобальной турбулентности, а обновленная российская система (и государственно-политическая, и социально-экономическая) обретет достаточный уровень автономной прочности, чтобы новый человек на высшем государственном посту, даже если его фигура окажется не самой удачной, не стал причиной дестабилизации и отката страны.

Для этого, среди прочего, необходимо, чтобы люди в элитах в данный момент были сосредоточены на решении конкретных задач, а не раскладывании пасьянсов из потенциальных кандидатов в преемники. Обнуление президентских сроков делает данную деятельность просто непродуктивной, поскольку плести кружева интриг при сохранении фактора возможного пятого срока Путина становится малоосмысленным.

Это, впрочем, не отменяет вероятности (той самой десятипроцентной, в моем представлении), что события в стране, а более вероятно – в мире, пойдут по какому-то крайне неблагоприятному сценарию, который сделает неизбежным для удержания стабильности в стране сохранение высшего государственного поста за Путиным.

Кстати, забавно, что практически никто не рассматривает вероятность того, что Конституционный суд отвергнет предложение Валентины Терешковой. А я бы данное развитие событий не сбрасывала полностью со счетов, потому что, как в очередной раз показал вчерашний день, российская власть умеет удивлять.