Мы сами натянули колючую проволоку

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3 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 18:55  |  vz.ru
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У России есть задел для достройки «Северного потока – 2»

Россия исторически специализировалась на строительстве сухопутных, а не морских трубопроводовФото: REUTERS/Stine Jacobsen
«Россия имеет в своей копилке и полеты первого человека в космос, и полеты на Марс. Мы построили «Голубой поток» и «Турецкий поток» по дну Черного моря. И мы точно построим «Северный поток – 2», как построили «Северный поток – 1», вопреки всем санкциям», – заявил газете ВЗГЛЯД заведующий кафедрой проектирования и эксплуатации газонефтепроводов Губкинского университета Никита Голунов.  Подробности...
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«Охоту на ведьм» не удастся выдать за борьбу с хамством чиновников

Заместитель председателя горсовета Керчи Лариса Щербула с пережившей блокаду жительницей города Фото: горсовет-керчь.рф
Реакция на керченский «меховой визит с булками» очень показательна – сначала публика в соцсетях, не разобравшись в деталях, обрушилась на «наглых чиновников, унижавших ветеранов». А потом глава Крыма и вовсе потребовал увольнения провинившихся. Между тем, если внимательно разобраться, то особой вины за керченскими депутатами нет, а «охота на ведьм» абсолютно недопустима и вредна. Подробности...
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Коронавирус усилился птичьим гриппом

Основное «достоинство» птичьего гриппа – им действительно очень сложно заразитьсяФото: REUTERS/Luc Gnago
Внезапная вспышка высокопатогенного птичьего гриппа в Китае вызвала у одних людей новые панические атаки. Другим напомнила о том, как без особых последствий закончились эпидемии прошлых лет, из-за которых в мире тоже вводился карантин и ограничения на передвижения. Может ли птичий грипп умножить угрозу, исходящую от коронавируса? Подробности...
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Польша купила у США оружие для нападения на Россию

Польша получила серьезный инструмент военного давления на РоссиюФото: U.S. Air Force/R. Nial Bradshaw
Уже в 2026 году Польша получит на вооружение первые американские истребители F-35A – соответствующий договор подписали Варшава и Вашингтон. Каковы достоинства и недостатки этих боевых самолетов, как происходящее меняет баланс сил на Балтике и вокруг Калининграда – и чем стоило бы ответить на это российским Вооруженным силам? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Мы сами натянули колючую проволоку

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Это не просто поляризация общества – это Россия, разодранная на две части. И можно назвать одну отбросами, и ненастоящими русскими, и пытаться вычеркнуть их из своей картины мира – но это не так. Каждый из нас – Россия. Подробности...

Донбасс постепенно становится Россией

Дмитрий Родионов, политолог
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              Мы сами натянули колючую проволоку

              Анна Долгарева
              журналист, поэт, военный корреспондент
              		 3 февраля 2020, 18:20

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              Патриотизм и либерализм у нас разделены колючей проволокой.

              Хотя патриотизм – это любовь к своей стране, а либерализм – общественное течение, которое ставит в приоритет личные свободы человека. Нет, это не взаимоисключающие параграфы. Никаким образом не взаимоисключающие.

              Но можно мыслить квадратно-гнездовым методом, и тогда все становится проще.

              Вот ты патриот – значит, ты поддерживаешь свое государство во всем. Вообще во всем, какие бы решения оно ни принимало. Неважно, что государственная машина – это не некий вселенский непогрешимый идеал. Раз я люблю свою страну, значит, я должен защищать свою государственную машину от всех, кто ставит ее решения под сомнение, думает такой квадратно-гнездовой патриот. И можно его понять: есть ведь старый добрый принцип «права моя страна или нет, но это моя страна». Американский, кстати, принцип.

              Применяя его, наш патриот забывает, что изначально фраза была сформулирована так: «Пусть наша страна всегда будет правой в своих отношениях с другими. В любом случае это — наша страна, права она или не права». Патриот такой считает, что его долг – не выступить на стороне своей страны в рамках ее отношений с другими странами, а заткнуть всех, кто критикует внутренние проблемы.

              Фото: Питер FM,Профит

              Но ежели ты в противоположном лагере, то проблем и ограничений у тебя не меньше. Попробуй назваться либералом и, например, упомянуть, что считаешь Крым российским. Некоторые говорили. Тут же возмущенная прогрессивная общественность требовала их показательно распять прямо на шпалах Крымского моста. Потому что в этом лагере «права моя страна или нет» сейчас каким-то диким образом вышла на свою противоположность. Что-то вроде «права моя страна или нет, но это моя страна, поэтому неправа она априори».

              Так и живем. Две палаты, а санитары убежали.

              Если ты из первой палаты, то поддерживай любое высказывание, исходящее с верхушки государственной машины, и нет хуже, если, скажем, Валентина Матвиенко скажет одно, новый премьер Мишустин другое, а Владимир Владимирович Путин на прямой линии вообще третье. Беда и расстройство сознания! Молись, постись, слушай радио Радонеж, ругай феминисток (от них все зло) и Запад (от него тоже).

              Я люблю Россию и, в целом, согласна с текущим курсом, однако не все решения правительства считаю удачными, а некоторые даже крайне неудачными.

              Я люблю наши ракеты, я имперец. Но неумных людей в патриотическом лагере я наблюдаю немногим меньше, чем в противоположном.

              Я считаю крайне важной и требующей решения проблему домашнего насилия, но мне очень не нравится новый законопроект. 

              Я не хочу мыслить квадратно-гнездовым методом.

              Но если сказать такое – посыплются обвинения из обоих лагерей. Упрекнут в двурушничестве. «На будущее отмазываетесь, чтобы потом сказать, что не были ни в чем виноваты», – прошипит старая демшиза, в сладких снах видящая Гаагский суд над всей Россией. «Раз так – ступай к своим лесбиянкам и феминистка», – отрубит старый товарищ.

              А ты мечешься, уговариваешь, пытаешься объяснить, что есть ведь точки соприкосновения, из которых можно вырабатывать здравую позицию, делать историю. И понимаешь, что санитары ушли совсем.

              А это не просто поляризация общества – это Россия, разодранная на две части. И можно назвать одну отбросами, и ненастоящими русскими, и пытаться вычеркнуть их из своей картины мира – но это не так. Каждый из нас – Россия.

              Как бы больно, как бы тяжело ни было это признавать.

              Потому что разделение проходит прямо по нашим сердцам. Чтобы строить дальше, нужно зарастить эту дыру в сердце.


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