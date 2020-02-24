Блестящий русский флот расформирован по указке англичан

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24 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 15:25  |  vz.ru
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Россия заработает на белорусских нефтезаводах

Мозырский НПЗ может быть частью скрытых договоренностейФото: Наталия Федосенко/ТАСС
Звонок Владимира Путина в Белоруссию поставил жирную точку в долгом нефтяном споре с соседом. Александр Лукашенко сделал заявление, что Россия готова компенсировать Белоруссии сотни миллионов долларов, которые Минск теряет из-за налогового маневра. Но эксперты сомневаются, что Белоруссия получила эти деньги просто так. А поэтому важен вопрос – что же Минск предоставит России взамен? Подробности...
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Шнуров в политике может закончить как Собчак

У Шнура прорезался политический голосФото: Петр Ковалев/ТАСС
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о начале политической карьеры – он вступил в Партию роста и готов участвовать в предстоящих выборах в Госдуму. Но для успешного перехода из шоу-бизнеса в политику от «звезды» потребуется много усилий, предупреждают эксперты. Иначе селебритиз быстро «стухают», как это было с походом в политику Ксении Собчак.  Подробности...
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Дело «Сети» разрушило идеальный мир либералов

Журналисты раскопали вполне реальные преступления «Сети»Фото: Александр Поляков/ТАСС
В деле пензенской группы «Сеть», члены которой были обвинены в подготовке терактов и осуждены на сроки от 6 до 18 лет заключения, могут появиться новые эпизоды. Ряд фигурантов дела связывают с убийством свидетелей. Защитники «Сети» из либерального лагеря категорически против обнародования этой информации, поскольку может пострадать имидж осужденных, над обелением которого либералы трудились последние несколько недель. Подробности...
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Американцев накрыло новой волной антироссийской истерики

Конгрессмен Адам Шифт – один из главных рупоров антироссийской истерии в СШАФото: Stefani Reynolds/picture alliance
Consolidated/ТАСС
Тема «российского вмешательства в выборы» вновь активно зазвучала в Соединенных Штатах. Утверждается, что Кремль добивается избрания сразу обоих главных кандидатов – и действующего президента США Трампа, и его основного соперника Сандерса. Почему американцы не замечают подобного абсурда и кто на самом деле портит выборы американцам? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Блестящий русский флот расформирован по указке англичан

Владимир Можегов, публицист
Слава непобедимого русского адмирала гремела по всей Европе, затмевая славу Горацио Нельсона. Факты свидетельствуют: британский адмирал шел по стопам Ушакова, копируя его стиль и используя его тактические и стратегические находки. Слава же первенства по праву принадлежит Ушакову. Подробности...

Павленский оказался для Франции слишком русским

Сергей Мардан, публицист
Петр Павленский – это секретное оружие русских. Вирус троян в человеческом обличье, от которого искрит вся европейская политическая система, а французская просто зависла. Подробности...
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Что может помешать Шнуру стать депутатом

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У нас раз в пять лет повторяется одно и то же. Создается новая партия или накачивается людьми и деньгами старая – возьмем для примера либералов, они это делают раз за разом наиболее ярко и бессмысленно. Подробности...
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              Владимир Можегов

              Блестящий русский флот расформирован по указке англичан

              Владимир Можегов
              публицист
              		 24 февраля 2020, 14:20

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              Конец 18-го – начало 19-го века: на Востоке – военные пожары, Турция запирает нам выходы в Черное и Средиземное моря. Грозное время и на Западе: революция во Франции. Противостояние с Англией. Смерть императора Павла. Война с Наполеоном. Целый сгусток исторических событий, вектора которых продолжают не менее витиевато вязать и нынешнюю историю.

              И в центре этого узла, среди мощных, будто вытесанных из камня, исторических фигур, на которые щедро было то время, фигура адмирала Ушакова. Создателя черноморского флота, участника двух турецких войн, человека, при котором Крым окончательно становится русским, при котором строится Севастополь – русский форпост на юге.

              Человек, проведший сорок морских компаний, одержавший победу в 43 морских сражениях, не потерпевший в них ни единого поражения и не потерявший в бою ни единого корабля. С именем Ушакова связаны блестящие победы русского флота у Тендры, Керчи, Калиакрии, Корфу.

              Родился будущий адмирал 13 (24) февраля 1745 года под Ярославлем, в обедневшей дворянской семье, породившей, кстати, еще одного святого – старца Феодора Санаксарского, возобновителя Санаксарской обители (сейчас это Мордовия). Старец, в миру Иван Игнатьевич Ушаков, дядя адмирала, в молодости служивший в гвардии государыни Елизаветы Петровны, и благословил племянника на морскую службу, к которой лежало сердце юноши.

              Взлет Федора Ушакова был стремительным. В 17 лет – мичман, в следующем году – лейтенант флота. Через два года Ушаков командует первым палубным ботом русской флотилии, охраняющим южные берега Крыма, еще через два – фрегатом.

              Фото: Public domain

              Это годы создания регулярного Черноморского флота России (1775) и Средиземного похода (1776–1779), основания Херсона и Севастополя (1783). Во всех этих событиях молодой офицер принимает самое деятельное участие.

              Звездным часом Федора Ушакова стала победоносная для России русско-турецкая война 1787–1791 годов, в ходе которой нашими окончательно становятся Крым и Очаков, а граница между Российской и Османской империями отодвигается до Днестра.

              Федор Ушаков начинает войну капитаном бригадирского ранга, командиром линейного корабля «Святой Павел», а заканчивает ее командующим Черноморским флотом и контр-адмиралом.

              В ходе войны Ушаков принимает руководство над портом и крепостью Севастополь. А несколько впечатляющих побед над турецким флотом приносят 45-летнему капитану славу блестящего флотоводца.

              Ушаков действует личным примером, находясь в самых ответственных и опасных местах сражений, используя фактор неожиданности, действуя решительно и стремительно, при этом – приветствуя инициативу подчиненных. Такая тактика приносит ошеломительный успех.

              Так, в ходе сражения у мыса Тендра (28 августа 1790 года) Ушаков нанес поражения туркам, потеряв всего 46 человек убитыми и ранеными, в то время как турки потеряли убитыми и ранеными пять с половиной тысяч человек.

              После войны Ушаков, продолжая командовать Черноморским флотом, строит севастопольский порт и город: дороги, госпитали, казармы, церкви. Участвует в войнах второй коалиции (1798–1800), действуя совместно с английской эскадрой контр-адмирала Нельсона. Наконец, в 1799-м – производится в адмиралы.

              В это время слава непобедимого русского адмирала гремит по всей Европе, затмевая славу Горацио Нельсона. Сегодня говорить об этом не модно, однако факты свидетельствуют: британский адмирал шел по стопам Ушакова, копируя его стиль и используя его тактические и стратегические находки. Слава же первенства по праву принадлежит Ушакову.

              Однако вскоре для России, русского флота и самого Федора Ушакова наступают роковые дни. Напуганные союзом императора Павла с Наполеоном и угрожающим ростом могущества русского флота, англичане становятся во главе заговора против русского государя, в результате которого в ночь на 11 марта 1801 года Павел был убит. Политика преемника Павла, Александра I, оказывается целиком в русле политики Англии.

              Поставленный во главе «Комитета образования флота» Александр Воронцов, креатура англичан, женатый на англичанке и, по оценкам современников, англичанин «до презрения всего русского», вынес следующую резолюцию:

              «По многим причинам, физическим и локальным, быть нельзя в числе первенствующих морских держав, да в том ни надобности, ни пользы не предвидится... Довольно, если морские силы наши будут устроены на двух только предметах: сбережении берегов и гаваней наших на Черном море... и достаточный флот на Балтийском море... Посылка наших эскадр в Средиземное море и другие экспедиции стоили государству много, делали несколько блеску и пользы никакой».

              Блестящий русский флот, угрожающий английскому владычеству на море, в ходе начавшейся «перестройки» оказывается фактически расформированным, а адмирал Федор Ушаков, ставший более не нужным, переводится в Санкт-Петербург.

              Теперь англичанам оставалось лишь стравить Наполеона и Александра, остававшегося послушной игрушкой в их руках, в кровопролитной войне. А затем искусно развалить Священный Союз, чтобы стать полновластными хозяевами Европы, неся в нее идеалы «демократии» и новых капиталистических ценностей.

              Тень люциферова крыла неотвратимо ложилась на старую Европу. В предчувствии сих грозных событий и не в силах их изменить, легендарный адмирал подает Александру прошение об отставке. «Душевные чувства и скорбь моя, истощившие крепость сил, здоровья, Богу известны – да будет воля Его святая. Все случившееся со мною приемлю с глубочайшим благоговением», – с этими словами овеянный легендарной славой адмирал покидает петербургский свет.

              Последние годы жизни Федор Ушаков посвятил молитве и благим делам, проживая рядом с Санаксарской обителью своего дяди. «Адмирал Ушаков, ...знаменитый благотворитель... вел жизнь уединенную... по воскресным и праздничным дням приезжал для богомолья в монастырь... В Великий пост живал в монастыре... по целой седмице и всякую продолжительную службу с братией в церкви выстаивал... также бедным и нищим творил всегдашние милостивые подаяния и вспоможения», – писал настоятель Санаксарской обители иеромонах Нафанаил.

              Пожизненная слава адмирала носила тот же спорадический характер. Англичане, ревнивые к своей морской славе, контролировавшие европейскую печать и вкусы, не слишком-то позволяли русским чтить своих морских героев. А после революции 1917 года Санаксарский монастырь, в котором был погребен прах адмирала, был закрыт и разрушен.

              Однако в годы Второй мировой имя Ушакова, в ряду других славных русских имен, было извлечено из забвения. Был учрежден орден его имени. После войны на экраны страны вышел фильм о Федоре Ушакове (1953).

              5 августа 2001 года Феодор Ушаков был канонизирован (канонизация флотоводца – уникальный случай!) как местночтимый святой Саранской и Мордовской епархии (при деятельном участии братии Санаксарского монастыря и Валерия Ганичева, автора книги об адмирале).

              6 октября 2004 года Архиерейский собор Русской православной церкви причислил Федора Ушакова к общецерковным святым.


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