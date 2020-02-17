Какой была Украина, пока мы все ее не потеряли

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17 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 12:13  |  vz.ru
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Новый вид топлива сулит России большие прибыли

Топливом для данного судна является метанол – и судостроители рассчитывают существенно расширить его применениеФото: Bernd Thissen/DPA/Global Look Press
Российский бизнес при поддержке правительства приступил к созданию целой серии предприятий по производству нового вида топлива - метилового спирта. Это прямо касается развития российских проектов в Арктике, портовых мощностей, а также развития торговых связей с Китаем. В перспективе такая работа может не только изменить мировое судоходство, но и принести России огромные прибыли. Подробности...
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США отправили России африканское предупреждение

Американских солдат из Африки могут перебросить на нацеленные против России маневры в Восточной ЕвропеФото: REUTERS/David Mdzinarishvili
США начали подготовку к боевым действиям высокой интенсивности против потенциально мощного врага. По данным France 24, Америка отзывает своих военных из Африки – вместо обучения африканцев они займутся подготовкой к войне с крупным противником. Так США посылают сигнал России и Китаю умерить свои аппетиты, считает телеканал. Ответ на него должен быть асимметричным, полагают российские эксперты. Подробности...
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Чем нацпроекты могут помочь заводам

Завод «Пегас-Агро» применяет новые технологии бережливостиФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Зачем бизнесу помощь от государства – не деньгами, а консультациями и программами обучения? Как с помощью тренеров правильно двигать станки и сделать производство бережливым? Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в Самарской области – промышленно развитом регионе, где в рамках профильного нацпроекта заводы смогли не только нарастить производство, но и существенно повысить зарплаты рабочим.  Подробности...
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К чему приведут новые предложения о «мире в Донбассе»

Украина в очередной раз доказывает, что не стремится к настоящему миру в Донбассе Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka/ТАСС
Мюнхенская конференция по безопасности была отмечена целой серией событий, связанных с Украиной. Одним из главных стало появление новых планов мирного урегулирования в Донбассе и новые инициативы Владимира Зеленского по этому поводу. Почему все эти планы выглядят абсолютно бессмысленными и даже наводят на мысли о политическом самоубийстве Зеленского? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Какой была Украина, пока мы все ее не потеряли

Андрей Манчук, политолог
16 февраля исполнилось тридцать лет со дня смерти Владимира Щербицкого – самого успешного руководителя в истории Украины, при котором она реально была одной из самых развитых стран Европы. Подробности...

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              Какой была Украина, пока мы все ее не потеряли

              Андрей Манчук
              политолог
              		 17 февраля 2020, 11:58

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              16 февраля исполнилось тридцать лет со дня смерти Владимира Щербицкого – самого успешного руководителя в истории Украины, при котором она пережила полдень своего социально-экономического и культурного развития. Этот человек, в течение семнадцати лет занимавший пост первого секретаря ЦК КПУ, по праву считался живым символом поздней УССР. И даже его смерть, последовавшая вскоре после почетной отставки со своей должности, рассматривалась в 1990 году как глубоко знаковое событие, знаменующее собой скорые и неизбежные перемены.

              Эти перемены пришли – однако сейчас мы знаем, что они принесли украинцам не процветание, а кошмар. Увы, в те времена это было совершенно неочевидно. Активисты легального национал-демократического движения «Народний Рух України за перебудову», которое объединило в своих рядах представителей партийной номенклатуры и фрондировавших против партии диссидентов, печатали миллионные тиражи листовок, расписывая в них экономический и научно-технический потенциал Украины. Обращаясь к украинцам с призывом «хватит кормить Москву!», они обещали им западную свободу, помноженную на сказочное благосостояние после освобождения от «имперского ярма коммунистов». И это вызывало доверие у дезориентированного политическими катаклизмами обывателя.

              И действительно – индустриально развитая УССР, с высоким уровнем образования, науки, культуры, страна первой советской ЭВМ, космических ракет, авианосцев и самых больших в мире грузовых самолетов, обладающая пятеркой атомных станций, угольными шахтами, животноводческими фермами и полями, равнялась по основным показателям наиболее развитым странам тогдашней Европы. В этом была большая заслуга Щербицкого, который в течение двадцати семи лет входит в высшее партийное руководство, непосредственно отвечая за становление украинской индустриальной цепочки – от металлургии до высокотехнологичного машиностроения – прочно встроенной в единую централизованную систему советской плановой экономики.

              «Главной заботой Владимира Щербицкого было народное хозяйство – прежде всего, стремительно развивавшаяся промышленность. За годы его пребывания на высших руководящих должностях в Украине в 5 раз выросли объемы промышленного производства, почти удвоилась сельскохозяйственная продукция. В начале 1980-х годов Украина производила промышленной продукции в 3,7 раза больше, чем весь Советский Союз в довоенном 1940 году. Она давала около 1/5 промышленной и сельскохозяйственной продукции СССР, добывала 27% угля, 52% железной руды, производила 35% стали, 45% металлургического оборудования, более 95% магистральных тепловозов, 24% тракторов, 21% зерна, 23% мяса и молока, более 50% сахара. В «эпоху Щербицкого» значительно повысилось благосостояние населения, количество горожан превысило количество сельских жителей, произошла индустриализация быта, насыщение его бытовой техникой, увеличилась сеть больниц, санаториев и домов отдыха. Численность населения возросла с 43,1 млн. человек в 1961 году до 52 млн. в 1991 году; уровень урбанизации с 45,7% в 1959 году – до 66,7% в 1989 году», – пишет об этом современный украинский историк Юрий Латыш.

              Переводя этот процесс с языка статистики, можно констатировать, что Украина совершила при Щербицком исторический переход к развитому современному обществу индустриального типа. Он начался еще в двадцатые и тридцатые годы, во время трагического процесса коллективизации, который привел к массовому голоду на селе – а затем выдержал испытание оккупацией и военной разрухой. Естественно, этот прогресс не был достигнут за счет внутренних ресурсов республики. За ним стояла вся мощь гигантской страны, которая переживала период бурного экономического подъема, сменившегося потом стагнацией и застоем – который, впрочем, все равно, кажется, сейчас украинцам недостижимой вершиной благополучия и стабильности.

              Фото: Игорь Костин/РИА Новости

              Владимир Васильевич был живым воплощением этого сложного исторического процесса. Потомок запорожских казаков, сын рабочего-механика из небольшого приднепровского городка, он быстро поднимался вверх по социальным лифтам своей эпохи. Получив образование в химико-техническом институте, Щербицкий провел войну на Кавказе, и закончил ее в звании капитана – без остановок продвигаясь по карьерной линии в партии. А после демобилизации, работая на Днепродзержинском коксохимическом заводе имени Орджоникидзе, он познакомился с Леонидом Брежневым, который впоследствии всегда оказывал ему покровительство и поддержку.

              Леонид Ильич открыто благоволил к землякам из «города пламенных зорь». Заняв должность генсека, он вскоре вернул в Киев попавшего в хрущевскую опалу Щербицкого, а затем поддержал его в подковерной битве с первым секретарем ЦК КПУ Петром Шелестом, которого обвинили в излишней толерантности к украинскому национализму. Брежнев доверял Щербицкому, перепоручив ему руководство одной из ключевых советских республик, которую справедливо называли тогда «второй среди равных».

              Украинский партийный лидер взаправду выглядел идеальным кадровым решением для Москвы. Он знал и любил украинскую культуру, и с детства хранил фамильный томик шевченковского «Кобзаря» – вместе с полюбившимися с военного времени стихами Симонова. Однако, при этом считался в кругах украинской интеллигенции закоренелым русификатором – несмотря на то, что в последний год его руководства общий тираж украиноязычных и русскоязычных книг издавался в демократичном соотношении 50 на 50, в Киеве повсюду висели вывески на украинском, а знание украинского языка был обязательным для ответственных работников КПУ. Щербицкий не имел кадровых амбиций на высшем союзном уровне, слыл идейно выдержанным и скромным в быту человеком – что выгодно отличало украинского лидера от разложившихся бонз. 

              Щербицкий не терял позиций даже в перестроечную эпоху, стараясь оперативно перестраиваться под новые веяния из Кремля. Однако, его могущество подточила авария на ЧАЭС, которая стала надломом для всего партийного руководства Украинской ССР. Патриотическая общественность и сейчас вменяет ему в вину первомайскую демонстрацию на Крещатике в 1986 году, через четыре дня после катастрофы. Первый секретарь КПУ так и не решился отменить эти мероприятия – то ли по указанию из Москвы, то ли не желая допустить паники среди населения Киева. И, по мнению представителей националистической историографии, поставил под угрозу жизнь и здоровье участвовавших в ней граждан.

              Чернобыль стал политическим тараном для перестройки в ее украинском изводе – поднимая массовую популярность антикоммунистической оппозиции. Впечатляющие достижения эпохи Щербицкого, которые проявлялись не только в экономике, но также в области образования, медицины, науки, культуры – казались украинцам чем-то непреходящим и вечным. И уже спустя год после смерти «первого» они с готовностью разменяли их на миражи вожделенной рыночной независимости – получив спустя тридцать лет нищую, деиндустриализованную, расколотую страну, которая завязла в бесконечной войне.   

              Память Щербицкого тоже принесена в жертву молоху национализма. Установленные в его честь мемориальные знаки были снесены нацистами или официально ликвдированы в рамках политики декоммунизации. Но яростная ненависть к этому человеку обусловлена именно тем, что он воплощает в себе другую, прежнюю Украину – которую мы все потеряли.


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