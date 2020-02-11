Арест генерала Генштаба раскрыл тактику борьбы с коррупцией

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«Северный поток – 2» достроят благодаря коронавирусу

Движения «Академика Черского» многое говорят о ситуации с «Северным потоком – 2»Фото: flot.gazprom.ru
В ночь на понедельник судно «Академик Черский» неожиданно покинуло Находку и отправилось в Сингапур, где когда-то было построено. Отраслевые эксперты считают, что именно на это судно возложена важнейшая задача по завершению «Северного потока – 2». По их мнению, в проект, где сейчас задействован «Черский», вполне могли быть внесены изменения из-за ситуации с коронавирусом в Китае. Подробности...
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Объединение Германии стало одной из худших ошибок Москвы

Объединение ГДР и ФРГ стало возможным только благодаря тому, что Советский Союз дал на него свое «добро»Фото: Reuters
Ровно 30 лет назад на переговорах с канцлером ФРГ Гельмутом Колем руководитель СССР Михаил Горбачев дал свое согласие на объединение Германии на немецких условиях. Как показала история, это противоречило национальным интересам нашей страны и стало для нас одним из наиболее дорогих дипломатических поражений. Причем совсем не потому, что мы хотели бы для немцев судьбы разделенного народа.  Подробности...
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Как советский посол разгадал сговор Британии с Гитлером

Много лет спустя после тех событий Иван Майский опубликовал книгу воспоминанийФото: Лев Иванов/РИА Новости
В День дипломатического работника газета ВЗГЛЯД начинает серию публикаций, основанных на рассекреченных архивах МИД России. Предмет исследования – деятельность советской дипломатии в предвоенный период. Мы расскажем, какие шифровки еще в 1937 году отправлял в Москву советский посол в Лондоне Иван Майский и как он описывал отношение британских элит к Гитлеру и в целом к опасному развитию ситуации в Европе.  Подробности...
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Латвию вынудили поставить на паузу «месть русским за всё»

Протесты против ущемления прав русских в Прибалтике начали приносить результатыФото: Виктор Лисицын/Global Look Press
Борьба за права русских в Прибалтике, похоже, начала приносить результаты. «В странах Балтии русские дети стали заложниками антироссийской политики», говорят эксперты – и видят тем не менее поводы для осторожного оптимизма. А все потому, что в историю вокруг образования на русском языке в Латвии вмешалась ОБСЕ.  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Арест генерала Генштаба раскрыл тактику борьбы с коррупцией

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Человек, распоряжающийся казенными миллионами, миллиардами, а временами даже триллионами, постоянно подвергается искушению присвоить хотя бы часть из них. Это совершенно неискоренимая часть человеческой природы. Подробности...
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              Ирина Алкснис

              Арест генерала Генштаба раскрыл тактику борьбы с коррупцией

              Ирина Алкснис
              обозреватель РИА «Новости»
              		 11 февраля 2020, 17:25

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              Новость об аресте замначальника Генштаба по делу о мошенничестве вызвала легкую рябь в информационном поле, прошла почти незамеченной в обществе и спустя сутки после появления о ней уже никто не вспоминал.

              Что логично, поскольку ничего из ряда вон выходящего в событии нет.

              Лет пять назад оно повлекло бы глубокомысленные выводы и прогнозы от многочисленных экспертов – как профессиональных, так и диванных. Но в 2020 году это практически никому не интересно, поскольку арест высокопоставленного чиновника, пусть даже военного, находится в русле стабильного и привычного тренда.

              Вот только можно быть уверенным, что это дело, как и очень многие другие – поскольку громкие задержания подобного рода происходят едва ли не ежедневно – практически не повлияют на не особо высокую оценку государственных усилий в сфере борьбы с коррупцией со стороны общества.

              Наоборот, соответствующая деятельность регулярно вызывает ернические комментарии о том, что пропагандистская антикоррупционная кампания по очищению репутации государства в глазах собственных граждан безнадежно провалена. Правда, возникает вопрос: а зачем же ее тогда столько лет продолжают, причем все набирая обороты? Однако предположение, что может быть она вовсе даже не пропагандистская, а самая что ни на есть реальная, влечет еще более язвительные комментарии в адрес рискнувшего высказать его.

              Фото: Карпов Сергей/ТАСС

              А между тем, дело именно в этом. Государственная система борется с коррупцией внутри себя не только потому, что явление вызывает недовольство в отечественном обществе, а еще и по сугубо внутренним и даже, можно сказать, эгоистичным причинам.

              Для понимания сложившейся ситуации необходимо отдавать себе отчет, что феномен коррупции кардинально разным образом воспринимается на государственном и человеческом уровнях.

              В глазах граждан коррупция плоха тем, для описания чего чаще всего в России используется слово «несправедливость»: некие люди, благодаря своим должностям, присваивают государственные, то есть, считай – народные деньги.

              Беда с данным подходом в том, что понятия справедливости и несправедливости слишком уж неопределенные и сильно разнятся в представлениях людей. Ладно, деяния, четко подпадающие под уголовные статьи о казнокрадстве, нецелевом расходовании или том же мошенничестве. Но ведь в общественном мнении в коррупцию зачастую записывают такие явления, как слишком уж высокие (по мнению граждан) зарплаты чиновников и неприлично большие (в их же представлениях) доходы близких родственников госуправленцев.

              Именно отсюда растут ноги практически всех «антикоррупционных расследований». Ведь основная их мысль сводится к следующему: да, формально вроде все по закону, но вы посмотрите, люди добрые, как жируют эти сволочи! Люди проникаются.

              Вот только в отличие от общественных представлений современное российское государство смотрит на проблему коррупции исключительно прагматично. Его волнуют не вопросы абстрактной справедливости, а вполне конкретные угрозы, порождаемые феноменом. Самыми серьезными из них являются, пожалуй, две.

              Во-первых, коррупция снижает контроль над системой и степень управляемости ею. Тут, кстати, нет принципиальной разницы между российскими проблемами с космодромом «восточный» и германскими – с аэропортом Берлин-Брандербург, американскими – с эсминцами Zumwalt  или финскими – с АЭС Олкилуото. А уж про «бизнес-комбинации» Боинга и говорить не приходится. Хотя то, что у нас за подобное все-таки сажают, позволяет оценивать российскую ситуацию несколько более оптимистично.

              Как бы то ни было, по достижению определенного уровня коррупция действительно несет в себе непосредственные угрозы государственной системе, которая объективно заинтересована в искоренении порока.

              А, во-вторых, государство в своей борьбе с коррупцией вынуждено учитывать объективные реалии. О них, кстати, регулярно забывают многочисленные энтузиасты, уверенные в наличии простых решений проблемы.

              Суть в том, что человек, распоряжающийся казенными миллионами, миллиардами, а временами даже триллионами, постоянно подвергается искушению присвоить хотя бы часть из них. Это совершенно неискоренимая часть человеческой природы. Любые требования, что соответствующие посты должны занимать только кристально честные люди, у которых даже мысли такой не способно мелькнуть, и работать они должны исключительно за идею, мгновенно разоблачают непроходимую глупость народных трибунов.

              Соответственно, перед государством стоит задача создать для своих чиновников и управленцев эффективные стимулы, которые бы удерживали их от того, чтобы поддаться искушению. В принципе, все уже давно придумано.

              Таковых главных стимула – два: финансовая заинтересованность (то есть платить человеку столько, чтобы ему не было интереса посягать на казенное) и страх (перед наказанием).

              Однако история доказала, что ни один из этих стимулов не является абсолютным. Всегда найдутся те, которым будет все мало, сколько бы им не платили. Ну а трагический опыт СССР доказал, как опасно перегибать палку с жестокостью в отношении бюрократии и элиты: они так боялись и ненавидели сталинскую систему, что разрушили ее – вместе со страной.

              Таким образом, необходим баланс с максимальной эффективностью – и именно его последовательно ищет и выстраивает государство в России все последние годы.

              Российская система готова – и может себе позволить – платить своим управленцам очень большие деньги. Но она вынуждена учитывать общественные настроения, которым и нынешние зарплаты данного слоя кажутся чрезмерно высокими. 

              Параллельно государство бьет по рукам – сурово, но не чрезмерно жестко – тем, кто никак не желает усваивать новые правила игры и упорно пытается залезть в казну по привычке предыдущих десятилетий. Генерал-полковник Арсланов стал очередным тому примером.

              Вот, собственно, и весь секрет российской борьбы с коррупцией. Наиболее романтическая часть российского общества – как и пятьсот лет назад – жаждет справедливого мироустройства, чтобы не понималось под данным словосочетанием. Наиболее циничная часть отечественной оппозиции эксплуатирует эту иррациональную общественную жажду.

              Ну, а государство просто строит систему, которая должна стать прочной, долговечной и избавившейся от своих прошлых слабостей и пороков.

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