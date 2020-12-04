Лучшее в России случается, когда народ верит власти

Взгляд
4 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 10:45  |  vz.ru
Разделы

На Украине вражда с Россией стала бизнесом избранных

Украинские АЭС закупают втридорога запрещенное российское оборудование Александр Кондратюк/РИА Новости
Раскрыта очередная вопиющая схема того, как вопреки запретам Украина закупает втридорога российское оборудование для своих атомных станций через немецкого посредника. Подобная деловая практика стала уже распространенной для Москвы и Киева: появился целый пласт украинских бизнесменов, доходам которых напрямую угрожает возобновление дружбы Украины с Россией.  Подробности...
Перейти в раздел…

Волонтеры в 2021 году станут ценным политическим активом

В штаб ОНФ приходят вчерашние оппозиционеры, чтобы быть полезными Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Пандемия отчасти изменила взгляды даже оппозиционеров-«несистемщиков», и теперь они приходят на благотворительные акции под эгидой ОНФ, чтобы помогать другим людям, а не выплескивать энергию на улице. Расцвет волонтерства говорит о взрослении общества, и многие волонтеры начнут играть активную роль в политике, считают эксперты. Подробности...
Перейти в раздел…

Как Запад отказывался воевать против Гитлера

1942 год. Молотов (второй слева) и глава МИД Британии Иден подписывают советско-британский договор о войне против гитлеровской Германии. Крайний справа – Черчилль Историко-документальный
департамент МИД России
Почему открытие второго фронта, который был крайне необходим для борьбы с фашизмом, произошло только в 1944 году? Что мешало войскам США и Великобритании высадиться в Европе и какими способами СССР пытался приблизить этот момент? Обо всем этом рассказывают рассекреченные дипломатические документы тех лет. Подробности...
Перейти в раздел…

Украина втягивает Европу в новую войну

В Закарпатье сотрудники СБУ обнаружили материалы, призывающие к восстановлению «Большой Венгрии» Zuma/ТАСС
Губернатор Закарпатья пригрозил руководству венгерской общины Украины обвинением в госизмене. Напряжение в регионе достигло такого накала, что венгерские депутаты в Европарламенте заявили о начале «гражданской войны», а Будапешт потребовал от ОБСЕ отправить в Закарпатье миссию наблюдателей. Можно ли говорить о появлении новой горячей точки на территории Украины? Подробности...
Перейти в раздел…

За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
Перейти в раздел…

Лучшее в России случается, когда народ верит власти

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Бывают исторические моменты, когда власть и народ внезапно совпадают усилием в одном направлении. Вдруг оказываются за одно и то же. И возникает мгновенная синергия, устрашающей силы резонанс, противостоять которому на этой земле никто не может. Подробности...

У индустрии «днища» множатся подражатели

Александр Коц
Александр Коц, специальный корреспондент «Комсомольской правды»
Омерзительный пласт современных соцмедиа с выродками, которые в прямом эфире утоляют какие-то средневековые запросы ментально маргинальной молодежи. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

В Европе не осталось ни идей, ни нефти

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Умер бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен (1926 – 2020). Он был последним главой Пятой республики, который не только хотел величия своей страны, но и имел возможности для того, чтобы достигать этой цели. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
Перейти в раздел…

Чубайс как «смутное время» России

Обсуждение: 6 комментариев

Запад «продал и предал» Грузию

Обсуждение: 15 комментариев

Украинцы прозрели

Перейти в раздел…

Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»

2 декабря на 72-м году жизни скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и неделю провел на аппарате ИВЛ
Подробности...

Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
Подробности...

Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
Подробности...
Перейти в раздел…
16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
Подробности...
16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
Подробности...
17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы относитесь к личности Анатолия Чубайса?
  • Положительно

  • Отрицательно

  • Нейтрально
В России начинается массовая вакцинация от COVID. Вы готовы сделать прививку?
  • Да, чем раньше, тем лучше

  • Готов, но чуть позже

  • Не планирую прививаться
Как вы относитесь к идее отказа от мусоропроводов в многоквартирных домах?
  • Положительно, мусоропроводы - это антисанитария в подъезде

  • Отрицательно, мусоропроводы – это комфорт и удобство
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Конгресс США выступил против санкций в отношении ЕС из-за «Северного потока – 2»
    В Москве началась запись на вакцинацию от коронавируса Трамп пригрозил заблокировать проект военного бюджета США В ЕС заявили об «астанизации» конфликтов в Карабахе, Сирии и Ливии Блогер Reeflay задержан по делу о смерти девушки в прямом эфире
    Санду захотела оспорить решение парламента о статусе русского языка Украине предрекли превращение в страну «третьего мира» Китай захотел усилить сотрудничество с Россией в сфере безопасности Госархив рассказал о «недальновидности» Брежнева
    Российского журналиста уволили из американского СМИ за критику Навального МИД обвинил Латвию в карательной акции против русскоязычных СМИ Ватикан отказался считать конфликт в Донбассе «гражданским столкновением» В Хабаровске школьная уборщица ударила ребенка за слова о перегаре

    Главная тема


    Украина втягивает Европу в новую войну

    глобальное потепление


    Стало известно вероятное новое место работы Чубайса

    «советская оккупация»


    Захарова раскритиковала «позорное» выступление постпреда Украины при ООН

    судебный процесс


    Подозреваемый в госизмене ученый работал над гиперзвуковым гражданским самолетом

    Видео

    общественное мнение


    Украинцы меняют отношение к Донбассу слишком медленно

    новая дивизия


    Зачем Россия укрепляет военный кулак в Калининграде

    обход санкций


    Германия придумала «зеленую» защиту «Северного потока – 2» от США

    бывший ссср


    Россия спасает Киргизию от разорения

    запрещенное оборудование


    На Украине вражда с Россией стала бизнесом избранных

    новые возможности


    Иса Джавадов: Сближение Анкары и Эр-Рияда открывает новые возможности для Москвы

    теракт против профессора


    Геворг Мирзаян: Зачем убили иранского физика-ядерщика

    силовой ресурс


    Глеб Простаков: Украинский локдаун и предчувствие катастрофы

    на ваш взгляд


    В России начинается массовая вакцинация от COVID. Вы готовы сделать прививку?
    Герман Садулаев

    Лучшее в России случается, когда народ верит власти

    Герман Садулаев
    писатель, публицист
    		4 декабря 2020, 10:26

    Принято считать, что Крещение Руси было тем самым поворотным моментом, после которого возникли и единый русский народ, и российская государственность. Это было бы так, если бы такой момент в истории действительно существовал. На самом деле никакого одномоментного принятия христианства всем или большинством населения Древней Руси не было и быть не могло. На сюжет из летописей про князя Владимира, крестившего свой народ, опираться и даже ссылаться и вообще как-то слишком серьёзно относиться к нему нельзя – понятно, что это легенда, и довольно расхожая.

    Всегда надо иметь в виду социальную неоднородность, гетерогенность, сложность древнего общества. Даже если был какой-то князь, который принимал «греческую веру», вместе с собой «крестить» он мог только свою дружину, челядь, да какую-то часть городского населения. И последующие «крестовые» («крестильные») походы в племена, борьба с волхвами, распространение церквей и монастырей далеко не сразу привели к смене верований в народе. Можно сказать, что «Крещение Руси» заняло несколько веков (и продолжалось вплоть до заката империи – в виде христианизации далёких сибирских жителей).

    С другой стороны, христианство на Руси имеет глубокие корни и длительную историю, начавшуюся задолго до X века. Готы, жившие на этой земле до славян, начали принимать христианство в IV веке; они большей частью погибли и растворились в народах Европы, но следы и влияние готов остались, а в Крыму существовало целое христианское готское царство, у которого были не до конца понятные, но тесные связи с князьями восточных и северо-восточных славян. С IX века новая вера стала широко распространяться среди скандинавов, викингов, которых много было на Руси – главным образом, в среде княжеских дружинников.

    Совершенно не хочется поднимать старый спор о «норманнском влиянии» (которое неоспоримо для любого учёного и просто добросовестного читателя источников), но следует напомнить, что любой княжеский дружинник был «варягом», чужаком, даже если он был по происхождению этническим славянином: уйдя в дружину, став воином, человек выходил из общины, порывал связи с родом, и, в лучшем случае, давал начало новому роду (боярскому, служилому, дворянскому), а чаще погибал-пропадал. Но и пока живой, он уже не воспринимался бывшими земляками как вполне свой, да и сам не воспринимал их так. Княжеские люди были поставлены выше и вне «закона» общины, и для общины были заранее мертвы.   

    Скорее всего, в IX-XI веках княжеско-городские и военные элиты Руси стали христианскими, а народ (сельские общества, племена, да и часть горожан) оставались, явно или скрыто, верны своим прежним богам (на самом деле, чаще и скорее духам и предкам, чем богам определённого пантеона). Хотелось бы сказать, что именно здесь берёт начало противоречие между официальной идеологией и народной верой в России, но и это не так. Разделение на «войну» (военно-княжеское сословие) и «мир» (сельское, речное, лесное и озёрное население) возникло раньше, вместе с появлением княжеской городской власти. А формирование разных мировоззрений в двух противоположных обществах было следствием, а не причиной дуализма.

    Фото: Андрей Каспришин/РИА Новости

    Однако христианство – не только идеология, оформляющая господство правящего класса (хотя, и она тоже). В христианстве появилось множество проповедников, которые обретались не рядом с княжескими палатами, а шли к народу, в самые далёкие уголки. Монгольское иго поколебало строй княжеской власти, но усилило влияние Церкви, которая одна стала опорой и надеждой, ладьёй спасения в трудные времена. Православие не только боролось с языческими пережитками, но и шло навстречу народным верованиям, приспосабливая под них календарь праздников, признавая древние обряды. В результате к XVII веку русское христианство стало новой народной религией, религией простого народа, а не только элит, а страна стала пониматься населением как «Святая Русь», новая святая земля.

    И, как ни странно (на самом деле нет, совсем не странно) именно правящим сословиям такое нежданное единение с народом стало неудобно. Церковь перестала быть послушной проводницей идей власти. Церковь брала на себя роль заступницы простого люда перед Богом, а то и против властей. Претендовала на роль высшего арбитра и авторитета для всех сословий. Эта невыносимая ситуация была «исправлена» реформой богослужения, породившей Раскол. С помощью гениальной операции церковь была лишена единства и силы, а идеология снова разделена на две: администрация и лоялисты перекрестились в никонианцев, а простой народ затворился в глухом старообрядчестве (явном, протестном, или, чаще, глухом, скрытом).

    И далее всегда на Руси и в России соблюдался этот принцип разделения духовных властей: одна, официальная культура, вера, идеология – для царя, свиты, дружины, бояр, дворян и богатых горожан; совсем другая для массы, составлявших девять десятых населения. Удивительна пропасть, разделявшая два народа, живших в одной стране и под одним именем «русских»! Александр Пушкин, потомок древнего военно-служилого рода русских и африканского графа, с изумлением внимал напевам своей няни, а позже переложил их на «цивилизованный», «прифранцуженный» русский язык, к не меньшему изумлению дворянской публики – оказывается, у этого народа есть своя поэзия!

    Только в XVIII-XIX-х веках русские «образованные люди» начали серьёзно изучать народную культуру, записывать былины и сказки, зарисовывать всяческие коньки и рушники. В собственную деревню, отстоявшую верстах в ста от Москвы, исследователь ехал в «полевую экспедицию», собирать «этнографический материал», как к каким-нибудь папуасам или зулусам! В то время как были в обязательном порядке изучены латинская, немецкая, французская литературы, и каждый образованный человек разбирался в стилях итальянского зодчества. Они и говорили-то на разных языках. Ещё чуть-чуть и совсем перестали бы друг друга понимать.

    Глупо думать, что народ, который был настолько безразличен и непонятен своим элитам, смотрел им в рот и учился их книжностям, а не имел собственного устойчивого мировоззрения, до поры скрытого, потайного. Он и имел. И все компоненты уваровской триады «самодержавие, православие, народность» сам народ понимал совершенно по-своему. Не так, как граф Уваров и иже с ним.

    В начале XX-го века этот странный народ предпочёл не умирать за «веру, царя и отечество» (опять же, и вера, и царь, и отечество у него были свои, не те же самые, что у петербуржских рестораторов и кокоток), а признал власть большевиков («большаками» в русских сёлах называли старших, самых крепких и хватких мужиков в роду), которые говорили о том, что земля – общая, а заводы должны принадлежать тем, кто на них работает. Так и порешили.

    Но закончилось ли на этом духовное двоевластие? А ничуть. Всё ещё только начиналось. Большевики сделали «советы», формально цитируя опыт Парижской Коммуны, но в действительности опираясь на народные представления о самоуправлении «мира», а дружиной должна была стать партия (которая советы подмяла и подменила). Принята официально была не народная версия социализма каких-нибудь эсеров, а вполне книжная, немецкая, «научный марксизм». Она говорила о главенстве социалистической собственности. И тогда русско-советский человек сказал в пику начальственной вере: э, нет, шутишь. Собственность на то и собственность, что она своя. А всё вокруг колхозное – значит, ничьё. И стал потихоньку таскать в личное пользование то, что плохо лежит и то, что ему доверили сторожить (потому и лежало плохо).

    Другие материалы автора

    Но когда развернулись назад и объявили господство частной собственности, и некоторые, вполне в духе позднего советского воровства, украли себе целые заводы и отрасли народного хозяйства, а остальные в порядке утешения получили «ваучер» (= бутылке водки) и приватизировали родительскую квартиру, то глубокий народ тут же разлюбил капитализм и стал требовать, чтобы уворованное вернули в общее владение, то бишь в колхоз. Только никто не вернёт.

    Потом в России строились Ельцин-центр и Солженицын-центр, финансировались фильмы про кровавый ГУЛАГ, а власти всячески показывали, что осуждают репрессии, культ личности, террор и все кровавые последы большевизма. А народ (тот самый народ, что вчера на кухнях слушал радио Би-Би-Си про это же самое и втайне соглашался) теперь что-то подозревает: видать, Сталин был хороший мужик, раз всех этих новых кокоток и рестораторов так от него корёжит. Поскольку не особо верит простой человек тем, кто при деньгах и власти. Со времён князя Владимира, Никона, Николая, да и Хрущёва тоже. 

    Однако бывают исторические моменты, когда власть и народ внезапно совпадают усилием в одном направлении. Вдруг оказываются за одно и то же. И временно прощают друг друга. И возникает мгновенная синергия, устрашающей силы резонанс, противостоять которому на этой земле никто не может. Так случалось в самую лихую годину: Иго, Смута, нашествие Наполеона, нашествие Гитлера. Но и по поводу созидания: освоили Сибирь и полетели в Космос. Так Крым стал наш.

    Вы согласны с мнением автора?
    6 голосов 0 голосов


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •