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22 ноября, воскресенье | Последнее обновление — 14:12 | vz.ru
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Германия лишит Украину транзита российского газа
Смертную казнь для нацистов в Нюрнберге требовал только СССР
Меладзе и Пугачевой на Новый год предложили замену
Внешнюю политику Америки поручат жесткому критику Москвы
Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу
Благо – это оставаться русским человеком
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Надеждой на выздоровление нашего общества являются 35% тех, что исходят из норм этики и морали, 19% – движимые нормами культуры, 19% – традициями, а также те самые 12%, которые исходят из религиозных предпосылок. Это и есть народ. Подробности...
Государственная система Лукашенко оказалась мощнее украинской
Андрей Веселов, руководитель группы расследований интернет-газеты ВЗГЛЯД
Самое время дать оценку выстроенной Александром Лукашенко экономической и социальной модели. Обратимся к цифрам. Разочарование тут одновременно ждет и сторонников концепции Белоруссии как «социалистического рая», и адептов веры в отсталость белорусского патернализма. Подробности...
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Зеленский и Запад хотят эпидемии в Донбассе
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Киев, Париж, Берлин будут настаивать на том, чтобы открыть пункты пропуска между Украиной и Донбассом. Ведь чем больше жителей ЛДНР заболеют ковидом, тем лучше для недоброжелателей республик. Подробности...
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Санду провоцирует Россию
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На Приморье обрушился самый мощный ледяной шторм за последние 30 лет
Три дня во Владивостоке продолжался ледяной шторм.Подробности...
Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха
Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента МехрибанПодробности...
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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя
Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нетПодробности...
16:31
В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации
Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.Подробности...
16:11
В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя
Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.Подробности...
17:21
В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры
Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.Подробности...
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