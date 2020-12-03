Роскомнадзор должен заняться «днищем» интернета

Омерзительный пласт современных соцмедиа с выродками, которые в прямом эфире утоляют какие-то средневековые запросы ментально маргинальной молодежи.

Один нажирается, как свинья, и дубасит перед камерой свою субтильную подружку, которую потом по недоразумению в новостях назовут «моделью».

В каком-то модном кафе дубасит, на глазах у отдыхающей публики, которая к жертве не проявляет никакого сочувствия. И на глазах у своих подписчиков, которые не нарадуются на своего «мужественного кумира». Растет подписота – растут рекламные гонорары.

Другой вместе с беременной подругой упарывается наркотой онлайн, так, что несостоявшаяся мама в прямом эфире умирает от передоза. И он пускает носом пузыри над ее телом – опять же под камеру, роняет слюни на ее застывшую грудь, бормочет что-то, уйдя тропой мефедроновых грез. Вместо того, чтобы вызвать скорую.

А подписота смотрит, несколько часов смотрит, пока кто-то сообразительный не позвонил в полицию.

И это ведь только самые громкие, известные случаи, а это теперь – целая индустрия с множеством вполне вменяемых и чистоплотных ниш, но есть одна, которая называется «днище». У которого появляются все новые и новые подражатели. И ниша эта находится вне правового поля.

Может Роскомнадзор у нас, вместо неудавшейся борьбы с «Телеграмом», вот этим днищем займется, чтобы по несколько часов такого адка не транслировалось в головы. Только без кампанейщины, в которой под топор попадут сразу все стримеры оптом.

Источник: Телеграм-канал Александра Коца