Деолигархизация Украины началась не в ту сторону

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14 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 12:13  |  vz.ru
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Почему новогодний стол в России дорожает при низкой инфляции

Новогодний стол для россиян подорожал на треть Виталий Тимкив/ТАСС
Россиянам в этом году придется потратиться на новогодний стол больше, чем годом ранее. По экспертным оценкам, он подорожает почти на треть. При этом официальная инфляция в России по-прежнему остается довольно низкой: она ненамного превысила 4%. Как же получается, что на практике накрыть стол в праздник оказывается в разы дороже? Подробности...
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На что рассчитывает «Единая Россия» в 2021 году

«Единой России» на выборах прогнозируют конституционное большинство er.ru
На выборах в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» может получить в парламенте устойчивое большинство. Но для того, чтобы подтвердить статус партии народного большинства, ей придется продолжать активно решать проблемы, вызванные пандемией, улучшать свою репутацию, а также сформулировать понятный образ будущего для страны, считают политологи. Подробности...
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Иностранный рейтинг искажает мощь российской боевой авиации

Военная авиация в России имеется, но ее реальная сила мало кому известна Юрий Смитюк/ТАСС
Численность военно-воздушных сил России находится на втором месте в мире после США, утверждает авторитетный международный справочник. Однако он умалчивает целый ряд важнейших подробностей, без анализа которых нельзя оценить достоверно боевые возможности любых ВВС. Могут ли российские военные летчики на равных противостоять своим вероятным противникам? Подробности...
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Опыт войны в Боснии необходимо перенести в Донбасс

Соглашение от имени трех народов подписали Милошевич, Туджман и Изетбегович. Над ними Клинтон, Ширак, Коль и Мейджор. Виктор Черномырдин остался вне кадра NATO/Wikipedia
Ровно 25 лет назад в Париже были подписаны Дейтонские соглашения, завершившие боснийскую войну. Одним из их гарантов выступила Россия, где долгие годы преобладало отношение к этому документу как «предательскому» и даже «преступному». В реальности дейтонский мир отвечает национальным интересам РФ на Балканах, более того, его опыт необходимо перенести на войну в Донбассе. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Деолигархизация Украины началась не в ту сторону

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Судя по всему, настало время Ахметова. Куда более компромиссный (в сравнении с тем же Коломойским) олигарх демонстрирует абсолютную лояльность интересам Запада. Несмотря на все это, Ахметов все равно мешает. Он создает проблему одним лишь размером своего бизнеса и влияния. Подробности...

Поворот России на Восток завершен

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Успехи России на Востоке измеряются не военными победами или спасенными человеческими жизнями, а повышением доходов от экспорта и качества деловой среды – достаточно мещанские категории для традиционного российского восприятия. Подробности...
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Чтобы помнить войну, не надо жить во время войны

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
В завершающемся году было много неприятного – с этим кто же спорит? – но минимальное знание отечественной и всемирной истории дает возможность назвать множество годов в прошлом, по сравнению с которыми 2020-й еще очень даже приемлемый. Подробности...
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Грузия хочет рулить всем Кавказом

Обсуждение: 11 комментариев

Последний шанс Трампа

Альтернатива для России и Германии

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Умер Валентин Гафт

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбище
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Азербайджан отметил парадом победу над Карабахом

Мощной символической акцией отметил Азербайджан свою победу во второй карабахской войне – по улицам Баку прошел военный парад. Жители страны встречали военную технику с восторгом и воодушевлением и приветствовали ее в том числе флагами Турции
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КамАЗ представил серийный городской электромобиль «Кама-1»

На выставке «Вузпромэкспо» презентован первый предсерийный образец электрического смарт-кроссовера «Кама-1». Это совместная разработка Санкт-Петербургского политехнического университета и ПАО «КамАЗ». Электромобиль рассчитан на четырех пассажиров и может развивать скорость до 150 км/ч
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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19:06
собственная новость

Библиотеки Оренбургской области в рамках нацпроекта обновили книжный фонд

Модернизация четырех муниципальных библиотек по национальному проекту «Культура» завершается в Оренбургской области. Помимо преобразований интерьеров учреждения получили почти 13 тыс. новых книг, сообщила министр культуры региона Евгения Шевченко.
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18:00

В Новосибирске определили сроки ремонта исторического здания театра кукол

В Новосибирске запланировали начать капитальный ремонт областного театра кукол в 2022 году, здание построили больше 100 лет назад, оно имеет статус регионального памятника архитектуры, сообщил директор театра Юрий Горлатых.
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    Глеб Простаков

    Деолигархизация Украины началась не в ту сторону

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		14 декабря 2020, 12:04

    На днях финансируемый западными структурами украинский медиапроект «Громадьске ТВ» продемонстрировал фильм, имевший на Украине большой резонанс. «Наследник» (так называется документальный продукт) неожиданно для многих реанимирует тему одного из самых громких убийств в истории независимой Украины. Речь идет о расстреле донецкого бизнесмена Евгения Щербаня в 1996 году.

    Чтобы понять масштаб личности последнего, достаточно сказать, что именно из его протоимперии впоследствии родились такие гиганты украинского бизнеса, как System Capital Management Рината Ахметова и «Индустриальный союз Донбасса» Сергея Таруты и Виталия Гайдука. В тесном взаимодействии с бизнесом Щербаня развивалась и корпорация «Единые энергетические системы» Юлии Тимошенко. После событий 2013–2014 годов часть названных людей утратили деньги и влияние. Юлия Тимошенко не стала звездой постмайданной политической сцены, а Сергей Тарута потерял большую часть состояния, которое воспроизводилось активами, расположенными в неподконтрольных властям Украины частях Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму.

    Неизменной осталась только лидерская роль Ахметова, который сохранил статус олигарха номер один вне зависимости от сменяющих друг друга президентов и политических катаклизмов в стране. Сегодня именно Ахметов, не имеющий даже собственной политической партии в парламенте, во многом определяет внутреннюю политику Украины в конкуренции либо сотрудничестве с другими олигархическими силами вроде Игоря Коломойского, Дмитрия Фирташа и бизнесменами «волны Майдана».

    Выстроенная Ахметовым монополия на энергетическом рынке и подавляющий контроль на металлургическом рынке сделал его безальтернативным участником всех экономических и политических процессов. В свое время Коломойский оценивал «вес» Ахметова в 20% ВВП страны. Хронический дефицит бюджета и растущий внешний долг ослабили Украину, но усилили Ахметова.

    Налоговая подпитка страны со стороны экспортно-ориентированных предприятий Ахметова – сродни кредитам МВФ и других финансовых организаций Запада. Последние контролируют финансы страны извне, Ахметов и Ко – изнутри. В этой ситуации контроль тех или иных менеджерских позиций во власти, будь то министр энергетики или главы естественных монополий, не столь важен, если ты контролируешь спрос на их услуги.

    Фото: Евгений Котенко/РИА Новости

    Сам факт появления фильма именно сейчас наталкивает на определенные соображения. Заявленная после второго Майдана деолигархизация не только не состоялась, но окончательно устранила любые предохранители, мешающие проникновению олигархических интересов во власть, в том числе в правоохранительные органы.

    Именно украинские олигархи сыграли важную роль в подготовке и организации протестов шестилетней давности, но они же волей или неволей стали на пути полного подчинения Украины интересам Запада. Да, Запад полностью контролирует внешнеполитический курс страны и его финансы на макроэкономическом уровне, но реальный сектор остается за местными «техасцами».

    В условиях ослабления экономики США и Евросоюза бремя колониального управления должно быть перенесено на саму колонию. И олигархи – главное препятствие на этом пути. Летом 2020 года Минюст США инициировал дело против бывших совладельцев украинского «ПриватБанка» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Под угрозой – их активы в США, которые, как считают американские следователи, приобретались за счет выведенных за рубеж средств крупнейшего украинского банка.

    Победа Владимира Зеленского, слывшего протеже Коломойского, в 2019 году на выборах президента Украины, а также попытки Зеленского снизить влияние Запада в стране (увольнение лояльных США и ЕС премьера Алексея Гончарука и генпрокурора Руслана Рябошапки в начале 2020-го) были восприняты, как бунт в колонии. Они же, а не забота о вкладчиках «ПриватБанка», стали реальной причиной преследования Коломойского и его бизнес-партнеров в США. После чего пути Зеленского и Коломойского в значительной мере разошлись.

    Судя по всему, настало время Ахметова. Куда более компромиссный (в сравнении с тем же Коломойским) олигарх демонстрирует абсолютную лояльность интересам Запада. Успешно слиты политические проекты, наследовавшие риторику Партии регионов, в частности партия «Оппозиционный блок».

    Медиаимперия Ахметова конъюнктурно поддерживает политические силы, доминирующие в тот или иной момент во власти, будь то Петр Порошенко или «Слуга народа» Зеленского. В меньшей степени, но тем не менее СМИ Ахметова продвигают русофобскую и антироссийскую риторику. Несмотря на все это, Ахметов все равно мешает. Он создает проблему одним лишь размером своего бизнеса и влияния.

    Учитывая, что столь явных скандалов, как скандал вокруг национализации «ПриватБанка», у Ахметова в последние годы не было, сковырнуть его можно, копнув чуть дальше в прошлое – в историю приватизации шахт, горно-обогатительных предприятий и металлургических заводов конца 1990-х – начала 2000-х годов. Фильм, в котором сын Евгения Щербаня расследует обстоятельства «наследования» Тарутой и Ахметовым бизнес-империи своего отца, может стать прологом к наступлению Запада на интересы украинского олигарха.

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    Судя по всему, неизбежность такого сценария понимает и сам Ахметов, который в январе этого года купил самую дорогую в мире виллу на французской Ривьере. «Золотой парашют» будет обеспечен далеко не всем украинским олигархам, но лишь тем из них, кто умеет вовремя предвидеть.


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