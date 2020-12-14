Деолигархизация Украины началась не в ту сторону

На днях финансируемый западными структурами украинский медиапроект «Громадьске ТВ» продемонстрировал фильм, имевший на Украине большой резонанс. «Наследник» (так называется документальный продукт) неожиданно для многих реанимирует тему одного из самых громких убийств в истории независимой Украины. Речь идет о расстреле донецкого бизнесмена Евгения Щербаня в 1996 году.

Чтобы понять масштаб личности последнего, достаточно сказать, что именно из его протоимперии впоследствии родились такие гиганты украинского бизнеса, как System Capital Management Рината Ахметова и «Индустриальный союз Донбасса» Сергея Таруты и Виталия Гайдука. В тесном взаимодействии с бизнесом Щербаня развивалась и корпорация «Единые энергетические системы» Юлии Тимошенко. После событий 2013–2014 годов часть названных людей утратили деньги и влияние. Юлия Тимошенко не стала звездой постмайданной политической сцены, а Сергей Тарута потерял большую часть состояния, которое воспроизводилось активами, расположенными в неподконтрольных властям Украины частях Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму.

Неизменной осталась только лидерская роль Ахметова, который сохранил статус олигарха номер один вне зависимости от сменяющих друг друга президентов и политических катаклизмов в стране. Сегодня именно Ахметов, не имеющий даже собственной политической партии в парламенте, во многом определяет внутреннюю политику Украины в конкуренции либо сотрудничестве с другими олигархическими силами вроде Игоря Коломойского, Дмитрия Фирташа и бизнесменами «волны Майдана».

Выстроенная Ахметовым монополия на энергетическом рынке и подавляющий контроль на металлургическом рынке сделал его безальтернативным участником всех экономических и политических процессов. В свое время Коломойский оценивал «вес» Ахметова в 20% ВВП страны. Хронический дефицит бюджета и растущий внешний долг ослабили Украину, но усилили Ахметова.

Налоговая подпитка страны со стороны экспортно-ориентированных предприятий Ахметова – сродни кредитам МВФ и других финансовых организаций Запада. Последние контролируют финансы страны извне, Ахметов и Ко – изнутри. В этой ситуации контроль тех или иных менеджерских позиций во власти, будь то министр энергетики или главы естественных монополий, не столь важен, если ты контролируешь спрос на их услуги.

Сам факт появления фильма именно сейчас наталкивает на определенные соображения. Заявленная после второго Майдана деолигархизация не только не состоялась, но окончательно устранила любые предохранители, мешающие проникновению олигархических интересов во власть, в том числе в правоохранительные органы.

Именно украинские олигархи сыграли важную роль в подготовке и организации протестов шестилетней давности, но они же волей или неволей стали на пути полного подчинения Украины интересам Запада. Да, Запад полностью контролирует внешнеполитический курс страны и его финансы на макроэкономическом уровне, но реальный сектор остается за местными «техасцами».

В условиях ослабления экономики США и Евросоюза бремя колониального управления должно быть перенесено на саму колонию. И олигархи – главное препятствие на этом пути. Летом 2020 года Минюст США инициировал дело против бывших совладельцев украинского «ПриватБанка» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Под угрозой – их активы в США, которые, как считают американские следователи, приобретались за счет выведенных за рубеж средств крупнейшего украинского банка.

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Победа Владимира Зеленского, слывшего протеже Коломойского, в 2019 году на выборах президента Украины, а также попытки Зеленского снизить влияние Запада в стране (увольнение лояльных США и ЕС премьера Алексея Гончарука и генпрокурора Руслана Рябошапки в начале 2020-го) были восприняты, как бунт в колонии. Они же, а не забота о вкладчиках «ПриватБанка», стали реальной причиной преследования Коломойского и его бизнес-партнеров в США. После чего пути Зеленского и Коломойского в значительной мере разошлись.

Судя по всему, настало время Ахметова. Куда более компромиссный (в сравнении с тем же Коломойским) олигарх демонстрирует абсолютную лояльность интересам Запада. Успешно слиты политические проекты, наследовавшие риторику Партии регионов, в частности партия «Оппозиционный блок».

Медиаимперия Ахметова конъюнктурно поддерживает политические силы, доминирующие в тот или иной момент во власти, будь то Петр Порошенко или «Слуга народа» Зеленского. В меньшей степени, но тем не менее СМИ Ахметова продвигают русофобскую и антироссийскую риторику. Несмотря на все это, Ахметов все равно мешает. Он создает проблему одним лишь размером своего бизнеса и влияния.

Учитывая, что столь явных скандалов, как скандал вокруг национализации «ПриватБанка», у Ахметова в последние годы не было, сковырнуть его можно, копнув чуть дальше в прошлое – в историю приватизации шахт, горно-обогатительных предприятий и металлургических заводов конца 1990-х – начала 2000-х годов. Фильм, в котором сын Евгения Щербаня расследует обстоятельства «наследования» Тарутой и Ахметовым бизнес-империи своего отца, может стать прологом к наступлению Запада на интересы украинского олигарха.

Судя по всему, неизбежность такого сценария понимает и сам Ахметов, который в январе этого года купил самую дорогую в мире виллу на французской Ривьере. «Золотой парашют» будет обеспечен далеко не всем украинским олигархам, но лишь тем из них, кто умеет вовремя предвидеть.