Россия проигрывает борьбу за чистое золото Украины

На Украине массово открываются новые рейсы лоукостеров. На острие этого процесса – ирландская Ryanair и венгерский WizzAir. Эти авиакомпании, как и многие дешевые авиаперевозчики, ориентированы на региональные аэропорты, в развитие которых украинское правительство обещает хорошо вложиться. Открытие новых рейсов – достойный повод для пиара чиновников украинского минтранса и региональных властей, рассказывающих про «открытые ворота города» и прочие достижения из числа стандартных медийных штампов.

Возможно, на Украине туристический бум, подумаете вы – и, конечно, ошибетесь. Если посмотреть на открывающиеся направления – из аэропортов Харькова, Запорожья, Львова и Херсона – легко будет понять, чем сформирован спрос на них.

Так вот, наибольшим спросом при перелетах из украинских регионов пользуются польские Варшава, Краков, Вроцлав и Гданьск. При всех красотах Польши, вполне очевидно, что регулярные рейсы в эти города совершаются трудовыми мигрантами. Далее по списку следуют Будапешт, Вильнюс, Вена (из нее легко добраться в словацкую Братиславу) и другие. Все перечисленные города и страны также совпадают с наиболее популярными направлениями украинской трудовой миграции.

Согласно свежему опросу рекрутинговой компании HeadHunter Украина, опыт работы за границей есть у каждого пятого респондента. Министр кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил, что только с начала текущего года с Украины на заработки выехали полтора миллиона человек. Цифра, сопоставимая с половиной населения Киева.

Согласно опросу исследовательской компании Research&Branding Group, проведенному в начале 2017 года, свыше 34% украинцев готовы были уехать из страны навсегда. Похоже, что с течением времени ситуация лишь усугубилась. По самым оптимистичным оценкам, в стране осталось 35-40 млн человек. То есть свыше 10 млн украинцев готовы к эмиграции здесь и сейчас.

Эти цифры приблизительно совпадают с оценками экс-министра социальной политики Андрея Ревы, который заявил о 7-9 млн украинцев, которые периодически выезжают на работу за границу. Таким образом, работа за рубежом в восьми из десяти случаев приводит к желанию эмигрировать. Согласно упомянутому исследованию HeadHunter Украина, свыше 40% гастарбайтеров работают по долгосрочному трудовому контракту, что, как правило, является хорошим подспорьем для дальнейшей легализации в стране пребывания. И лишь немногим более 20% ездили на сезонные подработки.

Удивительно, но государство даже гордится тем, что создает удобную инфраструктуру для эмиграции: каждый год украинский МИД исправно выдает отчеты о числе людей, воспользовавшихся безвизовым режимом с ЕС, мэры городов хвастаются открытием новых терминалов в аэропортах, а ведомственные чиновники – засильем лоукостеров на украинском рынке.

К слову, по планам мининфраструктуры Украины, доля лоукостеров в авиаперевозках в ближайшие годы должна увеличиться с 38% до 63% (для сравнения: в России сейчас – 29%).

Украина ускоряющимися темпами теряет своих граждан, и это куда важнее нераспроданной земли, приватизации госсобственности, это даже важнее вопроса войны и мира, ведь многие уехавшие смогут наслаждаться миром уже вдали от Украины. Россия лишь недавно включилась в борьбу за ценный ресурс. Польша, Чехия, Венгрия, Словакия и Румыния не только имеют законы, позволяющие получить паспорт этих государства этнически близким иностранцам – также упрощаются процедуры получения гражданства этих стран в общем порядке. В отличие от обычной трудовой миграции, фактор получения гражданства привлекает в эти страны квалифицированную рабочую силу и людей, способных прокормить себя самостоятельно (новых налогоплательщиков).

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Пока что Россия проигрывает борьбу за чистое золото человеческого капитала Европе. Дешевая рабочая сила исправно поступает из Центральной Азии, а что до специалистов – неужто в России башковитых не хватает? Так до сих пор рассуждали люди, принимающие решения в сфере миграции. Но, кажется, этот тренд сломлен – в чиновничьи головы наконец дошла мысль, что башковитых много не бывает в принципе.

На днях издание РБК со ссылкой на ряд правительственных документов и итоги совещания экспертного совета при управлении президента по обеспечению конституционных прав опубликовало материал, в котором говорится о существенном упрощении получения российского гражданства. Пока что только в виде прожектов и заключений, но над ними довлеет утвержденная в 2018 году Концепция миграционной политики на 2019–2025 годы. Она предполагает компенсацию естественной убыли населения России за счет миграции, и даже рост числа российских граждан на два миллиона человек.

Если действительно произойдет, как задумано, Россия прирастет не только бывшими украинскими территориями, но и украинскими гражданами, которые с точки зрения обостряющейся конкурентной борьбы в мире имеют куда большее значение. Кроме того, массовая миграция украинцев в Россию – сильный аргумент в пользу ошибочности антисоциальной политики украинских властей последних лет.

«Аннексия» Россией украинцев может встать в ряд с такими прорывами, как сыгранная Москвой роль в решении сирийской проблемы или деолигархизация Молдавии. Но, в отличие от внешнеполитических прорывов, укрепляющих статус России на международной арене, умная миграционная политика способна в буквальном смысле изменить страну в лучшую сторону.

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