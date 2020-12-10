Непоротое поколение сходит с ума

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10 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 13:17  |  vz.ru
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Почему бакинским помидорам закрыли российскую границу

Треть ввозимых в Россию из-за рубежа помидоров – из Азербайджана Александр Кряжев/РИА Новости
Россия вводит запрет на поставки томатов, яблок и перца из отдельных регионов Армении, Турции и Узбекистана. Но самые серьезные ограничения коснулись Азербайджана – введен полный запрет на ввоз томатов из этой страны. Поскольку Азербайджан является лидером по объемам поставок помидоров в РФ, то появились версии о политической подоплеке такого решения. Но так ли это на самом деле? Подробности...
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Лавров нашел «альтернативу» власти Меркель

Встречам политиков в ковидную эпоху сопутствует особый протокол Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
В Москве прошла встреча между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и делегацией партии «Альтернатива для Германии». В самой Германии это уже вызвало скандал, поскольку «АдГ» считается самой радикальной оппозицией власти Меркель из тех, что представлена в Бундестаге. Подобные контакты открывают для внешней политики России «окно возможностей», но несут в себе и риски. Подробности...
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Как «Лубянка» накрыла полковника МВД в Дагестане

Гази Исаев в зале суда Агентство «Москва»
Полковник полиции Гази Исаев подозревается в беспрецедентном, чудовищном преступлении – пособничестве в организации теракта в Москве, унесшего десятки жизней. Почему многие чиновники и коллеги обвиняемого заступаются за своего бывшего сослуживца и что происходит в Дагестане после объявленной победы над терроризмом – на месте разбирался специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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«Заповедник контрабанды» поставил под удар дипломатов

Посол Негуца считается креатурой действующего президента Молдавии Додона Михаил Метцель/ТАСС
Правительство Молдавии объявило об отзыве из Москвы своего посла Андрея Негуцы. Поводом стало обнаружение в посольской машине крупного контрабандного груза. Однако есть основания полагать, что проблема не только, а может быть, и не столько в контрабанде. Каким образом на этот чисто криминальный сюжет влияет запутанная политическая ситуация в Молдавии? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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На Марсе все-таки должны цвести яблони

Андрей Перла
Андрей Перла, Политолог
Старенький бывший шпион оказался вестником надежды. Нет, не на встречу с инопланетянами. И не на полеты на Марс. На то, что нам – читателям газет и писателям в них, возможно, нужно что-то еще, кроме коммуникаторов последних моделей. Подробности...

Непоротое поколение сходит с ума

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Страшный 2020-й, конечно, сотворил ужасную вещь – оставил людей в локдауне наедине с самими собой, что, как выяснилось, не каждый может пережить. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Как авиация изменила лицо морской войны

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
10 декабря 1941 года японская авиация потопила два британских тяжелых корабля – линейный крейсер «Рипалс» и линкор «Принц Уэльский». Корабли не были скованны условиями порта, могли маневрировать и вести огонь. Но самолет все равно оказался сильнее. Это в корне меняло облик морской войны. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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Альтернатива для России и Германии

США подбивают жителей Курил предать Россию

Как Корея завоевывает мир

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Под Наро-Фоминском срубили главную ель страны

Главную Кремлевскую елку страны срубили в Наро-Фоминском лесничестве, сообщили власти Подмосковья. За церемонией следил и Дед Мороз. Столетнее дерево высотой 25 метров выбрали на кастинге среди 50 других – по стройности ствола, строго-пирамидальной форме и пушистости кроны
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В Химках вызволили из ледяного плена утку

На Химкинском водохранилище состоялась спецоперация по спасению утки, застрявшей между льдин и примерзшей к ним. О беде сообщила неравнодушная местная жительница. Сотрудник поисково-спасательной станции «Левобережная» в гидрокостюме прополз 25 метров по тонкому льду, чтобы выручить птицу. Все закончилось успешно
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Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»

2 декабря на 72-м году жизни скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и неделю провел на аппарате ИВЛ
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19:06
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Библиотеки Оренбургской области в рамках нацпроекта обновили книжный фонд

Модернизация четырех муниципальных библиотек по национальному проекту «Культура» завершается в Оренбургской области. Помимо преобразований интерьеров учреждения получили почти 13 тыс. новых книг, сообщила министр культуры региона Евгения Шевченко.
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18:00

В Новосибирске определили сроки ремонта исторического здания театра кукол

В Новосибирске запланировали начать капитальный ремонт областного театра кукол в 2022 году, здание построили больше 100 лет назад, оно имеет статус регионального памятника архитектуры, сообщил директор театра Юрий Горлатых.
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16:32

Работники культуры удаленных районов Чукотки прошли обучение в ведущих центрах России

Более 20 специалистов культуры из нескольких муниципальных районов Чукотки, в том числе и самых удаленных, прошли в 2020 году переобучение в ведущих образовательных центрах страны в рамках мероприятий профильного нацпроекта, сообщил сотрудник департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа Никита Подгорбунских.
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    Игорь Мальцев

    Непоротое поколение сходит с ума

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		10 декабря 2020, 12:00

    Галактика Андромеды обязательно столкнется с нашей галактикой через четыре миллиарда лет – и тем не менее находятся идиоты, которые утверждают, что прогресса не существует.

    Конечно, еще можно вспомнить, что и унитаз-то появился всего лет сто пятьдесят назад – и тогда мы получим окончательную клиническую картину прогресса человечества.

    Ну действительно, не вспоминать же нам как всего сто лет назад человечество было немножко занято умиранием от испанского гриппа – миллионов так до ста двинуло кони в мучениях, и это практически после того, как в Первую мировую убили взрослых белых мужчин миллионов одиннадцать. И в какой гнусной нищете оказались выжившие – что сильно подстегнуло такое понятие, как детский труд, например. Тут не до селфи и «Тик-тока», как вы понимаете.

    А ведь потом была еще и Вторая. И разруха. Если думаете, что она была только тут, то глубоко ошибаетесь – достаточно было посмотреть на Берлин в 1990 году, или на Глазго с Будапештом чуть раньше.

    Я, в общем, к тому, что более-менее люди стали жить по все стороны границы реально нормально и без особых провалов в nutrition всего-то лет тридцать как. (Про совсем отсталые страны мы не говорим).

    Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Но что-то за эти тридцать лет все такие стали нервические и тонкие, что некого уже и педерастом назвать – сразу в истерику впадают. Еще месяцок ковида – и скоро его уже впечатлительные граждане начнут называть самой большой геополитической катастрофой в истории. И начнут торговать майками «Я пережил 2020».

    Ну, все уже видели эту идиотскую обложку Time с объявлением 2020-го самым худшим годом ever. Господи, какая пошлятина. Конечно, здравомыслящие граждане, которые ныне редки, как амурские тигры, навешали редакции своих впечатлений по поводу глупости кавер-дизайна. На что редакция стала говорить, что, дескать, «уже выросло поколение, которое ничего страшней месяца самоизоляции в жизни не видело» – и, типа, эта обложка про них и для них. Ну что ж, можно их с этим поздравить, или наоборот – выразить соболезнования. Ведь, как говорил герой карикатуры в журнале Playboy 70-х годов, «моя следующая песня «Голод» – я написал ее, когда двери моего «Кадиллака» заклинило, и я остался внутри на целый час лишь с шампанским в моем мини-баре».

    Страшный 2020-й, конечно, сотворил ужасную вещь – оставил людей в локдауне наедине с самими собой, что, как выяснилось, не каждый может пережить. 

    Основной драйвер протеста против локдауна, например, в Германии – молодые люди, которым проклятое фашистское государство запретило проводить ночные вечеринки. «Как они посмели? Мы же молодые и мы не болеем!» – кричали они. И буквально каждый вечер берлинские менты ездят разгонять нелегальные ночные тусы. Сейчас стало похолодней слегка – вызовы стали пореже. То есть теперь у нас право на вечеринку посреди чумки – это, типа, неотъемлемое право человека. Забыли мы уже, как люди посвящали свою жизнь борьбе, например, за свободу совести, или там борьбе за то, чтобы геев не кидали в тюрьму за их гейство, или – о боже – за права пролетариев, про которых теперь забыли уже окончательно. Теперь выросло непуганое поколение, на которое все надеялись, как на «первое непоротое поколение», которое по причине своей непоротости одарит мир революционными открытиями, невероятными прорывами мысли, титаническими стройками века.

    А получилась – огромная стая нытиков, для которых все права человека сконцентрировались в праве нарушать эпидемиологические ограничения. А все прорывы мысли ограничились рисованием мемчиков на планшетике, построенном с использованием рабского труда в других странах, на которые всем плевать. До титанических строек дело так и не дошло. Все стройки – удел худых желтых мужчин где-то в Китае.

    Но самый пугающий симптом – клиническая невозможность остаться наедине с самим собой в изоляции. Причем эта изоляция – упакована едой, обеспечена широкополосной связью, над головой не каплет, под окнами не расстреливают евреев и джинсы привозит «Амазон».

    Но как же это страшно! Это самый страшный год в их жизни. Какой же убогой должна быть эта жизнь – чтобы вот то, что мы имеем, оказалось самым страшным испытанием. Если тебе нечего делать наедине с собой – могу представить, как пусто у тебя в голове. Из мыслительных процессов осталось только составление комментов в Facebook. 

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    Со стороны все это выглядит так, словно «непоротое поколение» сходит с ума. Но, как говорит публицист Ортега – «для этого надо, чтобы было с чего сходить».


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