Айфон – плохая религия

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17 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 10:33  |  vz.ru
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Китай нанес экономике США удар в спину

Крупнейшая в истории сделка о свободной торговли поможет Китаю свергнуть США с олимпа REUTERS/Kham
КНР подписала уникальную сделку о свободной торговле с 14 странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Ее уникальность не только в том, что она затрагивает сразу треть населения планеты и треть мировой экономики. Важно, что экономический союз с Китаем создают союзники Америки – Япония и Австралия. Это может говорить о переходе мирового экономического лидерства от Вашингтона к Пекину. Подробности...
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Война лишила дипломатичности азербайджанского посла

В России Полада Бюль-Бюль оглы больше знают как певца, чем как дипломата Владимир Астапкович/РИА «Новости»
Легендарный советский певец, ныне – азербайджанский дипломат, посол в Москве Полад Бюль-Бюль оглы получил выговор с самого верха – из окружения президента Алиева. Поводом стало легкомысленное отношение посла к гибели в Армении российского Ми-24. Осложнит ли скандал отношения Москвы и Баку и будет ли он стоить бывшему артисту дипломатической карьеры? Подробности...
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Карабахская война показала возможную уязвимость российской армии

Израильский барражирующий боеприпас Harop стал одним из главных инструментов, обеспечивших победу Азербайджана UIG/Aviation-images/ТАСС
Отгремели залпы последней карабахской войны, так плачевно закончившейся для Армении и так успешно для Азербайджана. Какие уроки военно-технические уроки должна извлечь Россия из того, что было продемонстрировано на поле боя? Есть ли у нашей страны возможность что-то противопоставить тому оружию, которое принесло победу Азербайджану?  Подробности...
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Эстонские министры подняли голос против Соединенных Штатов

Отец и сын Хельме пошли наперекор всей политической традиции Эстонии SANDER ILVEST/Global Look Press
«Нет сомнений, что эти выборы в США сфальсифицированы». «Джо Байден и Хантер Байден – коррумпированные типы». Эти заявления, сделанные членами правительства Эстонии, вызвали в стране крупнейший политический скандал. Из-за которого даже, как предполагают некоторые аналитики, «Байден может бросить Эстонию на растерзание России». Как такое произошло?  Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Айфон – плохая религия

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы все нуждаемся в смысле жизни, в единстве с другими людьми, в радости, в утешении – но продукция Apple (или любой другой корпорации) не может нам этого дать. Всего этого следует искать в другом месте. Подробности...
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Какие народы должна спасать Россия

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Нашим приоритетом должен быть здоровый национальный эгоизм. Забота прежде о собственных интересах, о русской глубинке, о русских дорогах и заводах, о русских людях. Особенно в том случае, если мы хотим во что-либо вмешаться за рубежом. Подробности...
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Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл

Сергей Лукьяненко, писатель
И не думайте, что можно убежать куда-то. Король Гугл смотрит на вас в микроскоп. Вы же любили киберпанк? Корпорации, люди-винтики в социальном механизме. У каждого розетка в черепе. Подробности...
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Пашинян должен остаться у власти

Женщина преградила Байдену путь к власти

Новые провокации Турции на Кавказе

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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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Мир в Карабахе обернулся беспорядками в Ереване

Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Однако в Ереване многие восприняли условия мира как предательство и устроили массовые протесты, разгромив здания правительства и парламента
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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    Сергей Худиев

    Айфон – плохая религия

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		17 ноября 2020, 09:06

    ЦУМ может столкнуться со штрафом до миллиона рублей из-за поклонников продукции фирмы Apple. В России стартовали продажи двух новых iPhone, за ними выстроилась очередь, дистанция не соблюдалась – требования, связанные с защитой от коронавируса, оказались нарушены.

    Разумеется, если не говорить о проблемах с инфекцией, то люди вправе тратить свое время и деньги так, как они хотят. Но сам феномен очередей за новыми мобильными телефонами довольно интересен.

    Те из нас, кто застал советское время, могут вспомнить очереди за колбасой, за туфлями, за мясом, за чем угодно еще, но для нынешних времен длинная очередь – это явление необычное. Владельцы магазинов понимают, что люди не любят стоять в очередях (у них всегда есть какие-то более интересные и важные дела), и прилагают все усилия, чтобы человек мог приобрести товар, расплатиться и уйти как можно быстрее.

    Но не Apple. Очереди за каждым новым выпуском iPhone – это традиция, которую даже пандемия прервала лишь ненадолго.

    Это выглядит поразительным: буквально через несколько дней это же устройство можно будет приобрести на каждом углу и без каких-либо затруднений.

    Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/<br>Global Look Press

    У Apple есть и другая странность – обычно производители стараются предложить примерно то же самое, но дешевле. Вы можете купить устройство с примерно теми же возможностями, что и iPhone – заплатив в разы меньше. Продукция Apple вполне качественная – но не отличается какими-то уникальными свойствами. Некоторые находят всю экосистему Apple страшно неудобной – впрочем, это вопрос личных вкусов и привычек. Но почему люди охотно переплачивают?

    Как отмечают специалисты по маркетингу, Apple продает не только устройства – она продает переживания (experience). Сравнивать Apple с культом – общее место, но избитость такого сравнения не делает его неосновательным. Руководство компании – люди, иногда довольно демонстративно далекие от благочестия, но на ее маркетинг несомненное влияние оказали некоторые особенности американской религиозности. Термины, напрямую взятые из религиозного словаря, активно используются для описания усилий по продвижению товара.

    У компании есть «евангелисты», которые «возвещают слово». Под «евангелистами» имеются в виду, конечно, не авторы Евангелий. Так в американской протестантской традиции назывались странствующие проповедники, которые посещали отдаленные поселения, чтобы побудить жителей обратиться к Богу. «Евангелисты» Apple – это обычно вовсе не сотрудники компании. Это преисполненные энтузиазма пользователи; я сам читал у моего сетевого знакомого взволнованный рассказ о приобретении Макбука – он не просто радовался покупке, он с глубокой убежденностью говорил о том, что мир стал бы гораздо лучше, если бы все пользовались этой волшебной техникой.

    Большую роль играют «личные свидетельства» – рассказы людей, которые приобрели устройства производства Apple и их жизнь волшебно преобразилась: им открылись совершенно новые возможности, их творческий потенциал невероятно раскрылся.

    Практика «личных свидетельств» тоже имеет религиозное происхождение – только в исходном варианте люди рассказывают о своем религиозном обращении и как их жизнь преобразил Бог, в которого они уверовали.

    «Unboxing» – глубокий эмоциональный опыт, который невозможно передать невзрачным русским «распаковка». Человек с трепетом открывает коробку со своим новым iPhone, первый раз берет его в руки, смотрит на загоревшийся экран – восторг, изумление, почти мистический экстаз. Люди записывают весь процесс на камеру и выкладывают запись в социальные сети: вот теперь я владелец последнего выпуска.

    Подобно тому, как человек, переживший религиозное обращение, обретает новую идентичность, Apple тоже предлагает идентичность – пользователи продукции этой компании являются особой, элитной группой, они заплатили не просто за электронное устройство, а за билет в клуб этих чудесных, креативных, успешных людей, которым принадлежит будущее. Правда, ехидные конкуренты обзывают их isheeps – «i-овцы», но зависть их бессильна. 

    Как пишет американский автор Дэвид Глэнс в статье «Психологические причины одержимости поклонников Apple» (статья написана в 2014 году, но с тех пор ничего не изменилось): «Первая причина, которая побуждает нас приобретать определенный продукт – это наша личная идентичность. Мы покупаем продукт, который выглядит красивым, например, потому что он помогает нам выстроить наше чувство самих себя. Apple была особенно успешна в создании марки, которая позволяет пользователям идентифицировать себя как тех, кто «думает иначе»». «Думай иначе» (think different) – хорошо известный лозунг компании.

    Конечно, люди могут покупать продукцию Apple по разным причинам – мы говорим не о мотивах покупателей (они могут быть разными), а о политике компании. В этой политике нет ничего преступного – в конце концов, если люди хотят переплачивать за любимый бренд, это их дело.

    Но это показывает уязвимость современного человека для определенных приемов воздействия. Люди, у которых есть деньги на последний iPhone, вполне благополучны – но если они строят свою идентичность на продукции американского электронного гиганта, то в каком-то важном отношении в их жизни зияет дыра. Уязвимость, в которую Apple встраивает свою маркетинговую стратегию. Человек не должен строить свою идентичность на марке смартфона.

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    Смартфон – очень хорошая вещь. Он открывает нам доступ к общению с другими людьми, книгам, музыке, картинам, фотографиям, чему угодно еще. Но это просто вещь. Поклонение электронным устройствам – это из рук вон плохая религия. 

    Есть известная фраза, ее приписывают разным авторам, что мы призваны любить людей, и пользоваться вещами, и наши беды происходят от того, что мы поступаем наоборот – любим вещи и пользуемся людьми.

    Мы все нуждаемся в смысле жизни, в единстве с другими людьми, в радости, в утешении – но продукция Apple (или любой другой корпорации) не может нам этого дать. Всего этого следует искать в другом месте.


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