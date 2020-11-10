Армения проиграла вторую карабахскую войну

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10 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 12:12  |  vz.ru
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Смена хозяина Белого дома ускоряет строительство «Северного потока – 2»

Завершать строительство «Северного потока – 2» надо как можно быстрее CLEMENS BILAN/ЕРА/ТАСС
Победа Джо Байдена может изменить отношение США к строительству «Северного потока – 2». Ведь, с одной стороны, демократ не связан с нефтегазовыми кругами, с другой – постарается не усложнять отношения с Германией и деликатно решить этот вопрос. Но мягкая позиция Байдена по отношению к газопроводу может обернуться для него обвинениями со стороны республиканцев. Будет ли достроен газопровод? Подробности...
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Россия остановила войну в Нагорном Карабахе

Война была остановлена через несколько часов после того, как в Азербайджане начались народные гуляния по случаю взятия города Шуши Гавриил Григоров/ТАСС
Война в Нагорном Карабахе официально остановлена, а Россия превращается в гаранта безопасности региона и вводит туда миротворческие войска. Это позволило предотвратить катастрофическое для армян развитие событий, но их возмущение произошедшим столь велико, что может вылиться в новую революцию и падение власти Пашиняна. К чему пришли Москва, Баку и Ереван? Подробности...
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Российская вакцина прорвала европейскую блокаду

Российскую вакцину ждет весь мир — от Австрии до Аргентины Илья Питалев/РИА «Новости»
Венгрия готова уже в декабре начать закупать российскую вакцину от COVID-19. Об этом глава МИД страны заявил прямо из карантина – министр сам стал жертвой вируса. При этом Еврокомиссия, которая еще недавно грозила Будапешту санкциями за применение вакцины «Спутник V», изменила свое мнение. Не исключено, что вслед за Венгрией и другие страны ЕС обратятся за российской вакциной. Подробности...
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Армения проигрывает последний бой за Карабах

Азербайджанский флаг над городом Шуши Минобороны Азербайджана/ТАСС
Судя по всему, Азербайджан взял стратегическую позицию в ходе своего наступления на Карабах – город Шуша. В непосредственной близости от Шуши находится столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерт. И НКР, и Армения находятся на грани национальной катастрофы. Что еще может спасти их? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Армения проиграла вторую карабахскую войну

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
9 ноября было согласовано трехстороннее соглашение между Россией, Азербайджаном и Арменией о прекращении огня. И оно, по сути, является практически полной капитуляцией Еревана. Капитуляцией, вина за которую лежит исключительно на самой Армении. Подробности...
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Украина становится Киргизией

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    Геворг Мирзаян

    Армения проиграла вторую карабахскую войну

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		10 ноября 2020, 11:45

    9 ноября было согласовано трехстороннее соглашение между Россией, Азербайджаном и Арменией о прекращении огня. И оно, по сути, является практически полной капитуляцией Еревана. Капитуляцией, вина за которую лежит исключительно на самой Армении, проигравшей вторую карабахскую войну.  

    Переиграли

    Скажем честно – слухи о возможной «большой сделке» между Баку и Ереваном при посредничестве Москвы и Анкары шли несколько последних дней. Документ уже фактически находился на стадии утверждения и был в целом достаточно выгодный для Еревана. То же, что в итоге было представлено публике, по нескольким важнейшим пунктам отличалось от первоначального плана.

    Так, изначально предполагалось, что будет размен. Азербайджан получает все семь районов вокруг Нагорного Карабаха (кроме небольшого Лачинского коридора), а взамен российские войска, как миротворцы, будут введены на территорию самой Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, предполагалось строительство коридора между Азербайджаном и Нахичеванским эксклавом через территорию Армении. В итоге получалось, что и Баку вернет себе значительные территории (куда можно вернуть беженцев), и армяне получат де-факто независимость НКР, гарантируемую российскими миротворцами. Миротворцами, которые все последние дни завозились в Армению через Иран на грузовых Ил-76.

    Однако в последние дни Ильхам Алиев совершил очень хитрый маневр. Сняв войска с других фронтов (районов, которые все равно бы отошли ему), он сосредоточил все ресурсы азербайджанской армии на прорыве в южную часть НКР с дальнейшим взятием Шуши – важнейшего города Нагорного Карабаха. Потеряв огромное количество бойцов, азербайджанским войскам удалось войти в город аккурат под заключение перемирия – и в итоге сохранить за собой как Шушу, так и значительную часть юга НКР.

    Более того, согласно итоговому тексту соглашения, у Баку есть шанс вернуть себе и остальную часть Нагорно-Карабахской республики. Дело в том, что мандат российских миротворцев (вопреки первоначальным раскладам) не перманентный – он рассчитан на пять лет, с возможностью его продления лишь в том случае, если ни одна из сторон не будет против. В переводе с дипломатического на русский это означает, что через пять лет Азербайджан (вернувший себе львиную часть неконтролируемой территории) вполне может отказать в продлении мандата. После чего дождаться вывода российских войск и захватить оставшееся. Тем более, что по соглашению армяне обязаны вернуть всех азербайджанских беженцев на территорию Нагорного Карабаха – в том числе и в села, которые сейчас контролируют. Идеальная пятая колонна или (под предлогом «притеснений») казус белли для Азербайджана.

    Наконец, вишенкой на торте армянского унижения стал не только срок, но и формат миротворческой операции. В подписанном Путиным и Алиевым соглашении речь шла о том, что российские миротворцы будут находиться «вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора». Однако затем Ильхам Алиев переиграл ситуацию – он заявил, что там будет находиться и турецкий контингент. Да, формально азербайджанский президент имеет полное право разворачивать со своей стороны линии соприкосновения хоть зимбабвийских миротворцев – однако нужно понимать, как жутко для армянских ушей будет звучать сам факт присутствия турецких войск в Гадруте и тем более в Шуше.

    Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

    Что посеял...

    Самое, однако, неприятное для армянской стороны то, что у нее был шанс предотвратить подписание этого соглашения. Загнанный в угол Никол Пашинян мог пойти ва-банк и резко изменить расклад сил.

    Например, отдать приказ о полномасштабном вводе армянских войск в Нагорный Карабах и применении всех имеющихся систем вооружения по азербайджанской инфраструктуре. Ведь у Пашиняна был даже повод так поступить – 9-го числа азербайджанская армия сбила российский вертолет над территорией Армении вдалеке от зоны конфликта, после чего признала, что хотела атаковать армянский. То есть речь шла о нападении на территорию Армении – казус белли. Более того, трагедия с российским вертолетом и гибель двух российских летчиков в какой-то степени лишала Москву возможности дипломатического маневра и вынуждала бы присоединиться к действиям Пашиняна – вряд ли Кремль позволил бы Николу Воваевичу выглядеть в глазах россиян большим русским, чем Владимир Путин.

    Однако Пашинян этого не сделал. Зато он сделал многое другое – то, что и обеспечило нынешнюю победу Азербайджана. Это Пашинян испортил отношения с Путиным настолько, что в Кремле одно имя армянского премьера вызывало аллергическую реакцию. Это Пашинян после прихода к власти стал зачищать силовые структуры от пророссийского генералитета, ставя туда соросят. Это Пашинян после своей победы на выборах раскалывал армянское общество лишь потому, что хотел наказать тех, кто раньше его обижал и сажал. Это Пашинян все эти годы занимался голым популизмом вместо того, чтобы усиливать защиту НКР.

    Не подавал запрос в ОДКБ после того, как Азербайджан атаковал саму территорию Армении – и даже признавал факт этой атаки. Наконец, это именно Пашинян после начала войны (понимая, что Москва ему лично дарить победу не станет) отказывался уходить в отставку и передавать власть лояльным Кремлю генералам. Собственно, отказывается уходить даже сейчас – в то время, как в Ереване идут массовые манифестации недовольных людей, премьер выходит в прямой эфир, угрожает покарать всех недовольных и даже анонсирует сбор митинга своих сторонников (да, в Армении до сих пор есть люди, которые уверены, что «Рафик неуиновен»). В итоге тысячи людей и многие территории сейчас потеряны из-за глупости и амбиций одного человека.

    Ошибки свои этот человек, конечно, не признает. Судя по всему, Никол Воваевич и его секта постараются сделать виновными Россию. Уверять, что русские должным образом не помогли, что бросили Армению один на один с «террористами, азербайджанскими войсками и армией НАТО». Даже станут проводить аналогии с Карским договором 1920 года (когда из-за ошибок руководства тогдашней Армянской республики Турция по соглашению с большевистской Россией получила Карс, Ардаган и гору Арарат).

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    И если эта точка зрения в Армении возобладает, то это будет означать, что армянский народ не вынес никаких уроков из поражения во второй карабахской.


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