Армения проиграла вторую карабахскую войну

9 ноября было согласовано трехстороннее соглашение между Россией, Азербайджаном и Арменией о прекращении огня. И оно, по сути, является практически полной капитуляцией Еревана. Капитуляцией, вина за которую лежит исключительно на самой Армении, проигравшей вторую карабахскую войну.

Переиграли

Скажем честно – слухи о возможной «большой сделке» между Баку и Ереваном при посредничестве Москвы и Анкары шли несколько последних дней. Документ уже фактически находился на стадии утверждения и был в целом достаточно выгодный для Еревана. То же, что в итоге было представлено публике, по нескольким важнейшим пунктам отличалось от первоначального плана.

Так, изначально предполагалось, что будет размен. Азербайджан получает все семь районов вокруг Нагорного Карабаха (кроме небольшого Лачинского коридора), а взамен российские войска, как миротворцы, будут введены на территорию самой Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, предполагалось строительство коридора между Азербайджаном и Нахичеванским эксклавом через территорию Армении. В итоге получалось, что и Баку вернет себе значительные территории (куда можно вернуть беженцев), и армяне получат де-факто независимость НКР, гарантируемую российскими миротворцами. Миротворцами, которые все последние дни завозились в Армению через Иран на грузовых Ил-76.

Однако в последние дни Ильхам Алиев совершил очень хитрый маневр. Сняв войска с других фронтов (районов, которые все равно бы отошли ему), он сосредоточил все ресурсы азербайджанской армии на прорыве в южную часть НКР с дальнейшим взятием Шуши – важнейшего города Нагорного Карабаха. Потеряв огромное количество бойцов, азербайджанским войскам удалось войти в город аккурат под заключение перемирия – и в итоге сохранить за собой как Шушу, так и значительную часть юга НКР.

Более того, согласно итоговому тексту соглашения, у Баку есть шанс вернуть себе и остальную часть Нагорно-Карабахской республики. Дело в том, что мандат российских миротворцев (вопреки первоначальным раскладам) не перманентный – он рассчитан на пять лет, с возможностью его продления лишь в том случае, если ни одна из сторон не будет против. В переводе с дипломатического на русский это означает, что через пять лет Азербайджан (вернувший себе львиную часть неконтролируемой территории) вполне может отказать в продлении мандата. После чего дождаться вывода российских войск и захватить оставшееся. Тем более, что по соглашению армяне обязаны вернуть всех азербайджанских беженцев на территорию Нагорного Карабаха – в том числе и в села, которые сейчас контролируют. Идеальная пятая колонна или (под предлогом «притеснений») казус белли для Азербайджана.

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Наконец, вишенкой на торте армянского унижения стал не только срок, но и формат миротворческой операции. В подписанном Путиным и Алиевым соглашении речь шла о том, что российские миротворцы будут находиться «вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора». Однако затем Ильхам Алиев переиграл ситуацию – он заявил, что там будет находиться и турецкий контингент. Да, формально азербайджанский президент имеет полное право разворачивать со своей стороны линии соприкосновения хоть зимбабвийских миротворцев – однако нужно понимать, как жутко для армянских ушей будет звучать сам факт присутствия турецких войск в Гадруте и тем более в Шуше.

Что посеял...

Самое, однако, неприятное для армянской стороны то, что у нее был шанс предотвратить подписание этого соглашения. Загнанный в угол Никол Пашинян мог пойти ва-банк и резко изменить расклад сил.

Например, отдать приказ о полномасштабном вводе армянских войск в Нагорный Карабах и применении всех имеющихся систем вооружения по азербайджанской инфраструктуре. Ведь у Пашиняна был даже повод так поступить – 9-го числа азербайджанская армия сбила российский вертолет над территорией Армении вдалеке от зоны конфликта, после чего признала, что хотела атаковать армянский. То есть речь шла о нападении на территорию Армении – казус белли. Более того, трагедия с российским вертолетом и гибель двух российских летчиков в какой-то степени лишала Москву возможности дипломатического маневра и вынуждала бы присоединиться к действиям Пашиняна – вряд ли Кремль позволил бы Николу Воваевичу выглядеть в глазах россиян большим русским, чем Владимир Путин.

Однако Пашинян этого не сделал. Зато он сделал многое другое – то, что и обеспечило нынешнюю победу Азербайджана. Это Пашинян испортил отношения с Путиным настолько, что в Кремле одно имя армянского премьера вызывало аллергическую реакцию. Это Пашинян после прихода к власти стал зачищать силовые структуры от пророссийского генералитета, ставя туда соросят. Это Пашинян после своей победы на выборах раскалывал армянское общество лишь потому, что хотел наказать тех, кто раньше его обижал и сажал. Это Пашинян все эти годы занимался голым популизмом вместо того, чтобы усиливать защиту НКР.

Не подавал запрос в ОДКБ после того, как Азербайджан атаковал саму территорию Армении – и даже признавал факт этой атаки. Наконец, это именно Пашинян после начала войны (понимая, что Москва ему лично дарить победу не станет) отказывался уходить в отставку и передавать власть лояльным Кремлю генералам. Собственно, отказывается уходить даже сейчас – в то время, как в Ереване идут массовые манифестации недовольных людей, премьер выходит в прямой эфир, угрожает покарать всех недовольных и даже анонсирует сбор митинга своих сторонников (да, в Армении до сих пор есть люди, которые уверены, что «Рафик неуиновен»). В итоге тысячи людей и многие территории сейчас потеряны из-за глупости и амбиций одного человека.

Ошибки свои этот человек, конечно, не признает. Судя по всему, Никол Воваевич и его секта постараются сделать виновными Россию. Уверять, что русские должным образом не помогли, что бросили Армению один на один с «террористами, азербайджанскими войсками и армией НАТО». Даже станут проводить аналогии с Карским договором 1920 года (когда из-за ошибок руководства тогдашней Армянской республики Турция по соглашению с большевистской Россией получила Карс, Ардаган и гору Арарат).

И если эта точка зрения в Армении возобладает, то это будет означать, что армянский народ не вынес никаких уроков из поражения во второй карабахской.