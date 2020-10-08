Во времена Нобеля не было генетики

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8 октября, четверг  |  Последнее обновление — 13:02  |  vz.ru
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За что Польша требует миллиарды евро от Газпрома

Польша пошла ва-банк против российского газопровода Stefan Sauer/DPA/picture-alliance/ТАСС
Польша выставила Газпрому штраф за «Северный поток – 2» в размере, который не сильно отличается от стоимости самого газопровода. Местное антимонопольное ведомство обиделось, что ни Газпром, ни его пять европейских партнеров, не спросили у Варшавы разрешения на финансирование проекта. Насколько обоснованы претензии Польши и как это скажется на достройке «Северного потока – 2»? Подробности...
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На выборах 2021 года состоится последнее дерби Жириновского и Зюганова

kremlin.ru
«Единая Россия» сохранит лидерство на выборах в Госдуму в 2021 году, но не сможет обойтись без новых лиц. А главная интрига будет заключаться в борьбе за второе место. К такому выводу пришли политологи – участники состоявшегося в среду круглого стола, посвященного перспективам политических партий на предстоящих парламентских выборах. Чего можно ждать от политиков, стремящихся занять места в новой Госдуме? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Украина нашла возле Крыма место для кораблей НАТО

Украина готова разместить английскую военную базу рядом с Крымом Fred Marie/Reuters
Украина может разрешить Британии построить базу ВМФ в Николаевской области. Для войск НАТО это удобный район для шпионажа за Россией, в качестве места для базирования авиации и флота и плацдарма для возможного удара по России. Кроме того, Лондон готов предоставить Киеву кредит на строительство военных катеров. Чем еще опасно появление базы НАТО в непосредственной близости от Крыма? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Во времена Нобеля не было генетики

Алексей Паевский, научный журналист
Не измельчала ли Нобелевская премия? Короткий ответ – нет. При этом Нобелевский комитет давно «забил» на само завещание Альфреда Нобеля, который просил присуждать премии строго по двум критериям. Подробности...

Полвека назад Солженицын отменил советскую власть

Сергей Мардан, публицист
Оказалось, что всю огромную идеологическую машину, которую несколько десятилетий создавали большевики, может сломать маленький, невзрачный, измученный жестокой судьбой человек. После жизни на положении приживалы, «лишенца», русский писатель снова стал главным человеком в России. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

В России недооценивают польскую угрозу

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
События в Белоруссии, демонстративное празднование дат с антироссийским подтекстом, желание разместить у границ России побольше военных. Польша представляет собой очень большую опасность для России. Подробности...
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Иран включился в конфликт с Карабахом

Обсуждение: 4 комментария

Новая революция в Киргизии

Коронавирус в РФ: будет ли новый карантин

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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Как за последнее время изменилась значимость Нобелевской премии за открытия в науке?
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Как вы относитесь к людям, которые демонстрируют признаки ОРЗ и при этом не носят маски в публичном месте?
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    Как за последнее время изменилась значимость Нобелевской премии за открытия в науке?
    Алексей Паевский

    Во времена Нобеля не было генетики

    Алексей Паевский
    научный журналист
    		8 октября 2020, 12:20

    Не измельчала ли Нобелевская премия? Такой вопрос мне очень часто задают журналисты, когда просят прокомментировать очередной выбор Нобелевского комитета.

    Давайте сразу оговоримся: у меня нет никакого права оценивать премию мира и премию по литературе – я не занимался их изучением, почти не читал произведения лауреатов премии, а о премиях мира могу судить только как обыватель, и то, что происходит в этой области, мне стабильно не нравится – премии Обаме или Ясиру Арафату? Ну странный выбор, прямо скажем. С другой стороны, премия мира автору стратегии Большой дубинки Теодору Рузвельту, всего лишь шестая «нобелевка» в истории – говорит о некоей традиции в этой области.

    Другое дело – премии в естественно-научных дисциплинах: физиология или медицина (именно так, с «или»), физика и химия. Так случилось, что я год за годом описываю в проекте «Как получить Нобелевку» на портале Indicator.Ru всех героев этих номинаций, начиная с 1901 года. И поскольку мы в нашем проекте находимся уже в середине 1970-х, некоторое мнение составить уже можно – тем более, что последние 15 лет я тоже ежегодно описываю три премии по долгу службы научным журналистом в самых разных изданиях.

    Итак, не измельчала ли Нобелевская премия – если брать эти три дисциплины? Короткий ответ – нет. При этом Нобелевский комитет давно «забил» на само завещание Альфреда Нобеля, который просил присуждать премии строго по двум критериям.

    Во-первых, премию нужно было бы вручать за открытие или изобретение (важное уточнение), которое принесло максимальную пользу человечеству. Во-вторых, за работу, сделанную в предыдущий премии год.

    Фото: Fernando Vergara/AP/ТАСС

    Второе правило не соблюдалось почти никогда. «Почти» – потому что в истории премии были «быстрые» награды: например, за открытие инсулина (здесь вообще был потрясающий случай, потому что от душевного потрясения, испытанного Фредериком Бантингом – от диабета умер его друг, и ученый начал заниматься заболеванием – до присуждения Нобелевской премии прошло всего три года) или за открытие гравитационных волн, или бозона Хиггса.

    Но чаще всего соблюдается правило «до своего Нобеля нужно дожить». В премиях 2020 года Роджер Пенроуз чуть-чуть не дотянул до сомнительного рекорда «долгождателя» премии: с момента выхода его ключевой работы, за которую он и получит в декабре диплом, чек и медаль, прошло всего-то 55 лет. Френсис Пейтон Роус, первооткрыватель онкогенных вирусов, ждал 56…

    Первое правило соблюдается чаще – и именно поэтому среди лауреатов мы видим и создателя автоматических маяков Густава Далена, и простого физиотерапевта Нильса Финзена, лечившего туберкулез кожи солнечным светом, и людей, развивавших технологии радио Гульельмо Маркони и Карл Браун (к слову, доживи наш Александр Попов до 1909 года, кто знает – был бы он третьим?). Более того, среди номинантов на премию по физике мы можем встретить и братьев Райт, и другого пионера авиации, Анри Фармана.

    С другой стороны, оба отступления от правила обоснованы. Во-первых, бывает так, что ценность открытия потом оказывается преувеличенной, да и само открытие опровергается. В истории «естественно-научных» Нобелевок таких премий, пожалуй, две.

    Во-первых, премия Йоханнесу Фибигеру, который получил ее за открытие онкогенных червей – что достаточно быстро было опровергнуто, а во-вторых, Эгашу Монишу за создание метода лоботомии. При этом даже в этом случае я не могу сказать, что сами Фибигер или Мониш недостойны премии: первый стоял у истоков современных клинических исследований и доказательной медицины, а второй до лоботомии создал первый нормальный метод нейровизуализации – рентгеновскую ангиографию (и за это тоже был номинирован на премию).

    Во-вторых, фундаментальные исследования не менее важны для нас: они в итоге все равно приносят практическую пользу, но еще раньше утоляют жажду новых знаний – отличительную черту человечества.

    Не могу я сказать и о том, что премия «измельчала» в наградах. Возьмем последние годы – гравитационно-волновая астрономия; сверхмассивные черные дыры в центрах галактик; редактирование генома; искусственное оплодотворение; открытие вируса гепатита С; обход фундаментального предела, позволивший увидеть молекулы в оптический микроскоп; машины из отдельных молекул – это потрясающие работы, открытия и изобретения, которые не менее достойны премии, чем великие открытия конца XIX – первой половины XX века, за которые присуждали Нобелевки в первые 50 лет.

    Значит ли это, что у Нобелевской премии нет проблем? Конечно же, не значит. Постоянно звучат жалобы, что премии по химии и по медицине превратились в «премии по молекулярной биологии» (премия 2020 года по химии за редактирование генома – тому яркое подтверждение), и постоянно есть вопрос: почему этим, а не тем? Но тут уж ничего не поделать, завещание Нобеля не переделать в своей основе: номинации останутся такими, премия сможет быть поделена только на две части и только между тремя учеными.

    Но наука изменилась. Во времена Нобеля просто не было молекулярной биологии и генетики, которые проложили мостик между химией и физиологией. Во времена Нобеля не было крупных коллабораций ученых и крайне редко случалось так, чтобы ключевые работы в совершении одного открытия совершало более трех человек. Сейчас – иначе. Именно поэтому сейчас появляются «альтернативные» Нобелевки с не меньшим (а то и большим) призовым фондом. Например, вручаемая раз в два года премия Кавли, которая уже обросла авторитетом и присуждается за «самое большое», «самое маленькое» и «самое сложное» – за работы в области астрофизики, нанотехнологий и нейронаук. И это правильно.

    И последнее, что я хочу сказать про Нобелевские премии. Мне посчастливилось общаться и приятельствовать с заметным количеством нобелевских лауреатов – наверное, их число уже превысило два десятка человек. Чаще всего это прекрасные, любопытные и скромные люди, никак не выказывающие своего величия. Но при этом изучение истории показывает, что Нобелевка не гарантирует ничего. Среди лауреатов бывали и есть атеисты и истово верующие, есть приятные люди и люди, отвратительные в общении, были фашисты, ратующие за «расово верную науку», были люди, продвигавшие антинаучные теории, были ВИЧ-отрицатели и ратующие за паранормальные явления. Вот кого среди более 600 лауреатов не было – это людей, чьи научные заслуги были недостойны награды.


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