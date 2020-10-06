Российские ученые объяснили, за какое открытие присудили Нобелевскую премию по физике

Нобелевская премия по физике за 2020 год присуждена за фундаментальное открытие в рамках общей теории относительности, которое позволяет лучше понять, как устроена наша Вселенная, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

«(Роджер) Пенроуз изучал вопросы существования границ черных дыр. В основном, это теоретические исследования. Два других лауреата внесли определяющий вклад в обнаружение и изучение черных дыр», – цитирует ТАСС Сергеева.

По его словам, второй лауреат Райнхард Генцель много сотрудничает с российскими учеными и «фактически является одним из авторов открытия черной дыры в нашей галактике Млечный Путь».

Сергеев отметил, что третий лауреат Андреа Гез внесла определяющий вклад в создание первого в истории изображения черной дыры в миллиметровом диапазоне.

В свою очередь директор Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ Константин Постнов сообщил, что теории, разработанные нобелевским лауреатом Роджером Пенроузом еще в 1960-х годах, стали основой современной астрофизики, связанной с изучением свойств и наблюдениями за черными дырами, нейтронными звездами и прочими компактными объектами.

«Черные дыры, нейтронные звезды и прочие компактные объекты, которые мы изучаем, отражают в себе самые фундаментальные физические законы, управляющие работой мироздания. Пенроуз доказал ряд теорем, связанных с черными дырами, и предложил ряд мысленных экспериментов, которые сегодня максимально широко используются для описания и изучения самых экстремальных процессов во Вселенной», – заявил Постнов.

В частности, теории Пенроуза помогли ученым описать то, как активные ядра галактик, квазары, вырабатывают джеты, узкие и при этом сверхмощные выбросы материи и энергии, которые позволяют астрономам наблюдать за объектами, удаленными от нас на десятки миллиардов световых лет. Эти открытия помогли двум другим нобелевским лауреатам доказать, что в центре Млечного Пути присутствует сверхмассивная черная дыра.

Ранее сообщалось, что лауреатами Нобелевской премии по физике стали немецкий ученый-астрофизик Рейнхард Генцель, ученый-астроном Андреа Гез и британский физик Рождер Пенроуз.