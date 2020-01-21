Таких не берут в демократию

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МВФ испугался новой Великой депрессии

Новая мировая рецессия запаздывает, но избежать ее не удастся Фото: Lewis W Hine/Reuters
Мир стоит на пороге новой Великой депрессии, о чем кричит рост уровня неравенства в мире, считают в Международном валютном фонде. Это самый затяжной кризис в истории США, повторения которого американцы пытаются избежать всеми правдами и неправдами. Удастся ли на этот раз Северной Америке пострадать меньше других от второй «депрессии»?  Подробности...
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Как будут голосовать за поправки в Конституцию

Рабочая группа предложила исправить более десятка статей КонституцииФото: Павел Лисицын/РИА Новости
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию, о которых он заявил в своем послании Федеральному собранию. Но вступят эти изменения в силу только после того, когда пройдут через парламент и всероссийское голосование. Детали этой процедуры сейчас обсуждает рабочая группа. Подробности...
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Путин вступился за семьи перед «моральными уродами»

Государство стимулирует многодетность, которая для русских семей является преемственнойФото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Россия забирает русских с Украины

Национальной гордости на Украине все больше, а представителей этой национальности все меньшеФото: Zuma/ТАСС
Очередное исследование показало катастрофическую для Украины статистику – за последние двадцать пять лет население страны сократилось более чем на четверть. Это крайне напоминает процесс, активно происходящий в странах Прибалтики. Есть, однако, и существенные отличия, к которым имеет прямое отношение и Россия. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Таких не берут в демократию

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Бессмысленно задаваться вопросом, что больше разозлило нашу оппозицию – требование о суверенности претендентов на высшие государственные посты или перспектива получить парламент с расширенными полномочиями. Потому что обе эти «беды» для них одинаково губительны. Подробности...
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              Дмитрий Дробницкий

              Таких не берут в демократию

              Дмитрий Дробницкий
              политолог, американист
              		 21 января 2020, 17:30

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              В США консерваторы шутят, что если Дональд Трамп изобретет лекарство от рака, то демократы подвергнут его импичменту во второй раз. Наблюдая за внутриполитической борьбой в Соединенных Штатах, начинаешь понимать, что в этой шутке есть лишь доля шутки.

              Когда-то казалось, что так иронизировать можно только над нашими либеральными оппозиционерами. Любой успех не только власти, но и страны они всегда пытались выставить «страшным преступлением кровавого режима». И каждый раз приговаривали с придыханием: «А вот в нормальных странах...»

              А в «нормальных странах» происходит то же самое. Прежде всего, в самом центре коллективного Запада, в США. Что бы ни делал Дональд Трамп, американские либералы будут недовольны. Такую одержимость оппозиции невозможно объяснить обычной нелюбовью левых и правых друг к другу. Раньше критика в адрес политических оппонентов была пусть и не всегда конструктивной, но понятной. Налоги повыше или пониже, административного регулирования больше или меньше, более или менее толерантное отношение к нетрадиционным бракам и гражданскому оружию... Так и велись споры в «граде на холме», пока не появился Дональд, в котором либералы увидели «экзистенциальную опасность». И не только в нем самом. Но и в его избирателях.

              В отношении Трампа в конце 2019 года начата процедура импичмента. Три года понадобилось противникам американского лидера, чтобы придумать формальное основание для этого – хотя об импичменте они говорили с самого начала президентского срока. Слово «импичмент» впервые в эфире телеканалов CNN и MSNBC прозвучало в ночь с 8 на 9 ноября 2016 года. И потом звучало почти каждый день. Впрочем, не только оно. Против Трампа открыто предлагали применить 25-ю поправку к конституции (ее 4-ю часть – насильственное отстранение президента от власти силами кабинета по недееспособности). В прессе появлялись статьи о якобы имеющем место недовольстве армии и ее готовности взбунтоваться. В мегаполисах проходили демонстрации под лозунгами «Это не мой президент!».

              Либеральные СМИ навесили Трампу ярлык «беззаконного президента». Но какой закон он нарушил? По сравнению с Бараком Обамой, который частенько принимал решения через голову Конгресса, нынешний хозяин Белого дома просто образцово выполняет основной закон страны. Тем не менее, с экранов либеральных телеканалов то и дело раздаются призывы «защитить конституционный строй от узурпатора».

              Фото: Christopher Brown/Global Look Press

              Иногда тезис о «беззаконности» обосновывают спекуляциями самого дикого свойства. Мол, а что, если Трампа все-таки осудит Сенат, а он откажется уходить? Или он проиграет выборы 2020 года, но не признает их результаты? Наконец, а вдруг он решит остаться у власти и после 2024-го? Все это на полном серьезе говорится по кабельным новостным каналам (у нас бы сказали – по Центральному телевидению)!

              В большинстве случаев, однако, либералы даже не удосуживаются аргументировать свою позицию. В Белом доме находится не тот человек, и точка! На его месте должен был быть другой. И вот ему-то было бы позволено все. Потому что это «правильно» и «прогрессивно». Так уже было в недавнем прошлом. Каждый раз, когда Конгресс вставлял палки в колеса администрации Обамы, либеральная пресса обрушивалась на законодателей с резкой критикой.

              В конце концов дело дошло до предложений изменить основной закон – раз ничто другое не может способствовать «изменениям в правильную сторону». Не кто-нибудь, а Фрэнсис Фукуяма (тот самый автор «конца истории»), и не где-нибудь, а на страницах издания Foreign Affairs в сентябре 2014 года опубликовал программную статью, в которой призвал превратить США в парламентскую республику британского образца для разрубания гордиева узла вечного противостояния Конгресса и президента.

              Либералы Фукуяме аплодировали. Потому что они были уверены в том, что в ноябре 2014-го контроль над обеими палатами Конгресса получит Демократическая партия. И в ходе транзита власти от Обамы к «правильным людям» как минимум требовалось ослабление президентской власти. Как максимум – передача лидерских полномочий парламентскому большинству. В то время близкие к Демпартии СМИ открыто обсуждали различные рецепты изменения электорального законодательства и технологии нарезки избирательных округов с целью обеспечения «вечного большинства» либералов в Конгрессе.

              В 2015–2016 гг. об этих новаторских предложениях «забыли», поскольку «неизбежным победителем» президентских выборов-2016 считалась Хиллари Клинтон. Какой станет Америка в 2020-х, предстояло определить представительнице могущественного либерального клана США. Зачем же ей мешать? Пусть забирает все суперпрезидентские полномочия в свои руки! Сегодня, понятное дело, разговоры об изменении основного закона снова в ходу, ведь «что-то пошло не так», но если бы в августе – сентябре 2016-го кто-нибудь из консерваторов заговорил о коррекции конституции, CNN и The New York Times (те самые, что нахваливали Фукуяму) предали бы негодяя анафеме.

              Сегодня, когда ситуация изменилась, либералы снова заговорили о необходимости поменять основной закон. Предложений множество. Фантазия работает бурно. Так, солидное правовое издание Harvard Review (сам Обама когда-то был его редактором) предложило ликвидировать коллегию выборщиков и добавить в состав США от 20 до 127 (!) штатов, сформированных из пригородов американской столицы, где проживает потомственная бюрократия.

              Самое время перенестись в родные пенаты. Наша либеральная оппозиция годами – если не десятилетиями! – твердила о необходимости ограничения президентской власти и изменения того основного закона, которому она аплодировала в 1993-м. Более того, Россию предлагалось превратить в парламентскую республику. Идея о парламентско-президентской форме правления, при которой Дума назначает премьер-министра и несет ответственность за экономическую политику правительства, также высказывалась и была поддержана и лидерами «непримиримых», и так называемыми системными либералами.

              Но это было в 2000-х. Когда в 2011–2012 гг. примерно о том же заговорили наши консерваторы, это сочли «охранительной крамолой». Справедливости ради следует отметить, что и политический истеблишмент России тогда счел предложение о расширении полномочий парламента чуть ли не «уступкой врагам». Будем честны друг с другом – многие из тех публичных персон, что сегодня с радостью приветствуют конституционные новшества, восемь с небольшим лет назад отказывались даже думать о подобных изменениях в структуре власти.

              Впрочем, один железобетонный аргумент в пользу изменения своей позиции у лоялистской части политического класса России есть. За прошедшие годы страна проделала огромный путь. Ее безопасность на внешнем контуре полностью обеспечена. Даже в экономической сфере (к которой по-прежнему много претензий у избирателей) удалось добиться определенных успехов. Прежде всего – это стабильность и устойчивость ко внешним воздействиям. Не все шло гладко (потому и формируется теперь новое правительство), но после первоначального сжатия отечественной экономики в 2014-2015 гг. нашу промышленность, сельское хозяйство и сферу услуг перестало лихорадить под градом санкций.

              Сегодня никто не может навязать России свою волю. И потому есть возможность заняться внутренним обустройством. Реформы должны обеспечить дальнейшее укрепление суверенитета при расширении прав граждан по управлению собственной страной.

              Все это, конечно, крайне не понравилось нашей либеральной оппозиции. Сначала в соцсетях, а затем – вяло и немногочисленно, но все же – и на улицах столицы она выразила решительный протест против демократических реформ.

              Мол, руки прочь от Конституции! В минувшее воскресенье в Москве прошла акция несогласных. Формально шествие было посвящено памяти убитых 11 лет назад журналистов «Новой газеты». Но, как радостно сообщил сайт радиостанции «Эхо Москвы», манифестанты держали в руках лозунги в защиту Основного закона.

              Как это похоже на их американских братьев по несчастью – прикрываться конституцией, когда что-то идет не по их плану, и требовать ее немедленного изменения, когда она им мешает!

              Любопытно, как быстро сработала «международная кооперация». Растерянным западным СМИ об «истинном коварном замысле Путина» рассказали наши соотечественники. Так, агентство Associated Press опубликовало статью либеральной журналистки Дарьи Литвиновой, основанную на комментариях Навального, Милова, Соболь и иже с ними.

              Бессмысленно задаваться вопросом, что больше разозлило нашу оппозицию – требование о суверенности претендентов на высшие государственные посты или перспектива получить парламент с расширенными полномочиями. Потому что обе эти «беды» для них одинаково губительны. Точно так же для американских либералов ненавистно все, что делается под лозунгом «Америка прежде всего!». Отсюда – почти биологическая ненависть к Трампу.

              Лишь на первый взгляд может показаться, что либерализм в США суверенен или является государственной идеологией заокеанской сверхдержавы. На деле он является идеологией глобальной элиты, которая защищает свою власть прежде всего от «вредного» волеизъявления избирателей национальных государств. Так что и у американских конгрессменов-демократов, и у лидеров нашего уличного протеста одни и те же хозяева. Просто в Соединенных Штатах это стало окончательно понятно лишь в последние несколько лет, когда запрос на суверенитет и перемены стал очевиден и там.

              Старые добрые споры консерваторов с либералами ушли в прошлое. Сегодня друг другу противостоят патриоты и глобалисты. Так что любые разговоры о либеральных идеях имеют лишь академическую ценность. Те, что называют себя либералами сегодня, являются верными солдатами «глобального начальства», воюющими за его абсолютную власть.

              Если этому диктату сопротивляется сильный лидер, его обвинят во всех смертных грехах. Если ему будет мешать демократия – проклянут и ее. Что, увы, не делает автоматически демократию эквивалентом национального спасения. Для жизни при демократии необходимо как раз то, чего больше всего не хватает нашим патриотам (в отличие, например, от патриотов американских) – общей идеологии для новейшего времени.

              Но это уже совсем другая история...


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