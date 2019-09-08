У нас есть неотменяемая Россия

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Российский авиапром лишат советского балласта

Отечественное авиастроение погрязло в убытках Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Российский авиапром оказался в финансовой ловушке. В числе причин – советское авиационное наследие. Кроме того, много денег было потрачено на возрождение гражданской авиации, а дивидендов от этого до сих пор не видно. Военный же авиапром столкнулся с сокращением оборонзаказа. Спасение ситуации возложено на Анатолия Сердюкова – ранее он провел реформу Минобороны. Подробности...
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До мирного договора с Японией осталось два шага

Синдзо Абэ и Владимир Путин хотят договоритьсяФото: Михаил Терещенко/ТАСС
Выступая во Владивостоке, Синдзо Абэ произнес едва ли не самую проникновенную речь в своей карьере. Она была посвящена отношениям двух стран и закончилась призывом заключить мирный договор. Позиция России известна и озвучена давно: Москва готова к подписанию договора, но Японии надо выполнить несколько условий.  Подробности...
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Астраханская область борется с «патологиями»

Игорь Бабушкин лично встречается с производственными коллективамиФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Отсутствие переправ и мостов, постоянный запах гари, незавидное состояние домов и инфраструктуры - все это лишь малая часть проблем, которые в режиме реального времени вынужден решать и. о. губернатора Астраханской области. О своих рецептах «искоренения патологий» Игорь Бабушкин подробно рассказал специальному корреспонденту газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Индийский лунный проект закончился без России провалом

Индийский лунный модуль пропал бесследноФото: isro.gov.in
Очередной громкий космический проект закончился провалом - Индии так и не удалось посадить свой аппарат на поверхность Луны. Возможно, одной из причин неудачи стал отказ Индии от сотрудничества с российскими специалистами. По крайней мере, именно они предупреждали Индию о наиболее рискованных элементах полета. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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У нас есть неотменяемая Россия

Андрей Бабицкий, журналист
Пытаясь что-то радикально поменять, важно помнить, что у нас есть неотменяемая Россия. Которую пытались пару раз упразднить, но из этого мало что вышло. Россия уже есть, она навсегда. И с этим надо, наконец, смириться. Подробности...

Что нам делать с братьями

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Пока мы не начнём устанавливать свои режимы в странах, которые считаем дружественными, а будем лишь всхлипывать о том, что где-то очередной неблагодарный народ опять назвал нас «оккупантами», мы будем продолжать проигрывать. Подробности...
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Образ Родины-матери превращается в политическую реальность

Сергей Мардан, публицист
Россия без всяких игр в гендерное равноправие, «женских квот» и агрессивного феминизма двигается ровно тем же путем, что и вся Европа, где женщины становятся президентами, министрами обороны и возглавляют многомиллиардные корпорации. Подробности...
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      Вечный огонь с Могилы Неизвестного солдата загорелся в Словении

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              Андрей Бабицкий

              У нас есть неотменяемая Россия

              Андрей Бабицкий
              журналист
              		 8 сентября 2019, 12:12

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              Когда друзья Владимира Соловьева пеняли ему на выходки его супруги, отличавшейся на редкость сварливым характером, философ с улыбкой отвечал им: «Вы видите ее эмпирическое существо, а мне ведом ее умопостигаемый облик». «Умопостигаемость» – это дань рационализму, который в те времена отвоевал себе передовые позиции в интеллектуальной среде. Думается, имелось в виду нечто другое. Любящий взгляд способен проникать в самую суть своего предмета и находить его подлинную красоту, скрытую от равнодушного наблюдателя, который видит лишь форму.

              Об этом пронзительные, наверно, лучшие в мировой литературе строки о любви из Первого послания к Коринфянам апостола Павла: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит».

              Известное высказывание Александра Суворова «Помилуй Бог, мы – русские! Какой восторг!» указывает как раз на такое сотсояние души, когда человек чувствует глубокую родственную связь со своими страной и народом, когда его любящий взор не цепляется за наличные проблемы и огрехи, а уходит в то пространство, где замысле Божий о России уже состоялся и это пространство вечности – там, где Россия будет уже всегда.

              Из такого подхода я вывожу формулу изменений, которые полагаю желательными для своего Отечества. Культура, вера, особенности национального характера, географии, этническое многообразие, соседство и взаимопроникновение различных общественных традиций – во всем этом Россия, в моем представлении, уже достигла если не идеала, то по крайней мере, той полноты, которая и является ее национальным духом.

              Либеральные критики говорят о свойственном русскому человеку преклонении перед грубой силой и авторитетом государственной власти, объясняя это привычкой к рабской покорности. При этом они почему-то забывают, что русский народ в 20 веке дважды ломал собственные государственные устои, ввергая свою страну в пучину бедствий. Кто еще может похвастаться таким поразительным свободолюбием?

              Фото: Ольга Мальцева/ТАСС

              А между тем, русская революция была, как это ни странно прозвучит, искаженным отражением вечного стремления христианской души к справедливому обустройству общества. Просто она забыла о заповедях, накладывающих абсолютный запрет на насилие во имя достижения даже самых высоких целей.

              Перестройка и последовавший за нею крах СССР были еще одним экспериментом, который русские люди поставили над собой, решив отказаться от собственного прошлого и взять равнение на процветающий Запад. И то, и другое закончилось катастрофой, которая преодолевалась прорастанием русского сквозь заимствованные, чуждые формы общежития.

              Опыт двадцатого века дал нам важное знание – любые реформы и изменения обязаны думать о человеке здесь и сейчас. Не о поколениях, которые мы своей жертвой сможем сделать счастливыми, а о собственном длящемся существовании, о душе, вверенной нам Господом, о ближних, которых следует любить и оберегать от бед. А поэтому нам нужно менять не суть вещей – с нею все в порядке. Мы обязаны исправлять видимые ошибки. К примеру, децентрализация власти при Ельцине чуть было не привела к распаду России. Новая власть сумела исправить эту ситуацию, однако сегодня уже пора думать о том, чтобы возвращать на места и часть зарабатываемых там денег, и полномочия. Дать местному самоуправлению больше свободы и прав – очень важная задача.

              Дорог понастроено столько, что известная формула утратила актуальность. Что касается дураков, то их среднестатистический объем, я думаю, примерно одинаков в любом обществе. Нам надо бороться с бедностью, воровством (что происходит), ленью. Пандусы для инвалидов следует строить не только в крупных городах, но и в провинции. На самом деле, улучшать жизнь можно до бесконечности – здесь не будет финальных точек. В области права, в медиасреде, государственном управлении, международных отношениях: сфер, которые следует реформировать и развивать – великое множество. Берем список российских министерств и примеряемся – что еще можно изменить к лучшему.

              Важно при этом помнить, что у нас есть неотменяемая Россия, которую пытались пару раз упразднить, но из этого мало что вышло. По словам Гоголя, «Если русских останется только один хутор, то и тогда Россия возродится». При Ельцине нас и остался разве что хутор, фигурально выражаясь. Не надо пытаться менять основы русской жизни, как на этом настаивают наши либеральные соотечественники. И даже не потому, что они неправы в своих рецептах, хотя и поэтому тоже. А просто третья попытка неизбежно закончится, как и две первые. Россия уже есть, она навсегда. И с этим надо, наконец, смириться.


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