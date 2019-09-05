Запад экспортирует идеологию вместо технологий

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Найден многомиллиардный рынок для российской нефти и газа

У России появились углеводороды для Индии Фото: Parth Sanyal/Reuters
Россия и Индия давно сотрудничают в сфере атомной энергетики. Индусы также закупают российские вооружения. А вот в нефтегазовой сфере отношения двух стран не складывались. Например, проекты строительства газопровода и нефтепровода в Индию так и остались на бумаге. Но ситуация кардинально изменится уже в ближайшие годы.  Подробности...
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Россия получила уникальную роль в Большой Евразии

Владимир Путин и Нарендра Моди во ВладивостокеФото: Михаил Метцель/ТАСС
Россия разворачивается от Европы к Азии и хочет создать большое евразийское пространство, объединяющее территорию от Атлантики до Тихого океана. Это не Европа от Лиссабона до Владивостока. А Евразия от Португалии до Индонезии. Процесс запущен и эта континентальная интеграция будет идти даже, если Европа не найдет в себе силы включиться в данный процесс. Подробности...
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Создание «ядерного буксира» откроет России дорогу на Марс

Предположительное изображение российского космического ядерного буксира будущегоФото: кадр из видео
Крайне амбициозная задача реализуется сегодня в России – создание уникальной ядерной энергодвигательной установки. Впервые во всех подробностях этот проект продемонстрировали на прошедшем авиакосмическом салоне МАКС. Сейчас идут испытания, и если идея будет реализована, это впервые в истории откроет России и планете Земля в целом дорогу в дальний космос. Подробности...
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Лучший друг России является злейшим врагом Китая

Монголы оценивают роль России в своей истории принципиально иначе, чем народы Восточной ЕвропыФото: Михаил Климентьев/ТАСС
О России в Монголии вспоминают гораздо чаще, чем в России – о Монголии. Эта страна, бывшая некогда самой большой империей планеты, искренне считает Москву своим лучшим другом. Чтобы зафиксировать это на бумаге, Путин посетил Улан-Батор. Но почему монголы относятся к русским с такой приязнью? И почему их некогда нищую страну теперь называют самой перспективной экономикой планеты? Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Запад экспортирует идеологию вместо технологий

Герман Садулаев, писатель, публицист
Западный мир навязывает свои социальные технологии, а вот технические технологии старается защитить - с целью сохранить экономическое неравенство. Если действительно хочешь творить добро, то поделись конкретными знаниями. Нет, не делится. Подробности...

Валлерстайн – человек, предсказавший реабилитацию Ленина

Андрей Манчук, политолог
Не будучи коммунистом, он неизменно высказывал симпатии советскому проекту – как выдающейся исторической попытке провести форсированную социально-экономическую модернизацию и преодолеть отставание от «гегемонов» из капиталистического ядра. Подробности...
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Запас прочности системе дает не мягкость, а справедливость

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
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              Запад экспортирует идеологию вместо технологий

              Герман Садулаев
              писатель, публицист
              		 5 сентября 2019, 09:06

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              Томас Пикетти в своей книге «Капитал в XXI веке» пишет, что рост доходов, улучшение жизни и сокращение неравенства наступают вследствие распространения практических знаний, навыков и технологий. К такому выводу он пришёл после многолетних и глубоких исследований статистических данных. Свобода торговли, рыночные механизмы, мобильность капитала и труда, а также прочие преимущества капитализма не играют существенной роли. Более того, их воздействие противоречиво. Могут помогать. А могут и препятствовать. Главное – это простые знания о том, как лучше делать хорошие вещи, облегчающие повседневную жизнь. Такой подход может показаться излишне технократическим. Но вывод Пикетти действительно подтверждается всей исторической практикой. 

              Например, когда люди научились добывать и поддерживать огонь, то качество жизни повысилось. Люди стали меньше мёрзнуть. А, научившись готовить на огне, стали разнообразнее питаться. И весьма вероятно, что широкое распространение технологии разведения огня способствовало повышению уровня социальной справедливости: если раньше при наступлении морозов сильные и здоровые имели больше шансов выжить, а слабые, больные были почти обречены на смерть, то теперь человеческое общество могло корректировать биологическое неравенство, размещая женщин, детей, прочих слабых соплеменников и больных поближе к живительному теплу очага.

              Социальные утописты, относившие «Золотой век» человечества к далёкому прошлому, похоже, серьёзно ошибались. Видя неравенство, несправедливость, несвободу современности, усиленные действием подавляющих личность социальных механизмов и отчуждающим эффектом технологий, они полагали, что в древности, когда социальные институты были неразвиты, а технологии недоступны, в человеческом обществе было больше свободы и справедливости. Но всё, что мы знаем о древних обществах и о жизни реликтовых племён, задержавшихся на ранних стадиях развития, противоречит представлениям ретроградных утопистов. Первобытный коммунизм – это не естественное состояние человеческого племени, не выделяющего себя из природы, а тонкий и сложный социальный механизм. О работе этого в высшей степени изощрённого социального механизма воспроизводства справедливости и фактического равенства мы можем многое прочитать в трудах и полевых исследованиях современных антропологов. Антропологи, изучая жизнь людей в реликтовых племенах, полностью опровергли представления о том, что люди на ранних стадиях доклассового общества живут в гармонии с природой и не нуждаются в социальных институтах. Напротив, социальные институты стадии первобытного коммунизма порой сложнее тех, которые действуют в нашем обществе.

              Развитые техника и технологии повышают качество жизни и способствуют выравниванию доходов и уровня жизни всех членов общества, но только при условии широкого распространения и повсеместной доступности практических знаний, профессионального образования, навыков, оптимальных интеллектуальных и технологических решений. Если технологии развиваются, но не распространяются, а остаются в руках немногих, то это не устраняет неравенство, а, напротив, критически его усугубляет. Если знание о том, как добывать огонь, засекретить, хранить внутри узкой касты, то не последует ни значительного повышения качества жизни всего племени, ни роста социальной справедливости.

              Насколько нам известно, древние племена благоразумно воздерживались от «защиты интеллектуальной собственности» на практические улучшения всеобщей жизни, к примеру, огонь или колесо. Важнейшие навыки, такие, как содержание домашнего скота, выращивание зерновых, гончарное дело, выплавка и обработка металлов, возникнув в одном месте, распространялись по всему человеческому миру, как пожар. Всё происходило настолько (по меркам древности, разумеется) быстро, что мы не всегда можем локализовать центр изобретения той или иной технологии, мы даже предполагаем одновременное открытие в нескольких местах, что тоже возможно, но не обязательно. Тайными, эзотерическими становились иные знания, имеющие отношение к религии, мистике, в конечном итоге, к чисто социальным технологиям, то есть, знание о том, как устроить и воспроизводить именно наше общество, гармонизировать его внутри себя и с внешней средой и социализировать посредством ритуалов и обучения новые поколения. «Технические» технологии открыты. Духовные «технологии» закрыты.

              Фото: 12 лет рабства, Regency Enterprises

              Создаётся впечатление, что современный мир, в лице лидирующей цивилизации Запада, избрал противоположную тактику. Он широко распространяет и даже навязывает силой оружия свои социальные технологии: электоральную демократию, феминизм, финансовый капитализм и прочие. А вот технические технологии старается скрыть, защитить системой «интеллектуальной собственности». Делается это не с целью облагодетельствовать мир, а с целью сохранить экономическое неравенство. Ведь если действительно хочешь творить добро и нести всем радость, то поделись конкретными знаниями. Передай медицинские технологии и рецептуры лекарств бесплатно. Открой доступ к промышленным ноу-хау. А социальные технологии, такие, как «свободное рыночное общество», можешь оставить себе.

              Справедливости ради надо заметить, что арабский мир с точки зрения основных цивилизаций Востока всегда являлся Западом, и не только в географическом смысле. Поэтому экспансия исламской идеологии – это та же самая западная тактика навязывания собственного понимания социальности, что и движимая европейцами экспансия сначала христианства, а потом «демократии».


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