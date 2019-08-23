Флаг вечной России

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23 августа, пятница  |  Последнее обновление — 14:18  |  vz.ru
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ВТО дорого обошлась России

Членство в ВТО оказалось для России бессмысленным Фото: Xu Jinquan/Xinhua/Global Look Press
Ровно семь лет назад – 22 августа 2012 года – Россия стала членом Всемирной торговой организации. В этом году Москва выполнит все тарифные обязательства, которые взяла на себя при вступлении в ВТО. За эти годы российская экономика сделала большие шаги вперед. Но выгоду ей принесли те решения, которые «по духу» прямо противоположны ВТО. Подробности...
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Кто вынудил СССР подписать пакт с Риббентропом

Иоахим фон Риббентроп, Иосиф Сталин и Вячеслав МолотовФото: AP/ТАСС
Ровно 80 лет назад был подписан Пакт о ненападении между Германией и СССР, более известный как пакт Молотова – Риббентропа. К нему прилагались так называемые секретные протоколы, разграничивавшие сферы влияния двух держав в Восточный Европе. Действия Москвы в этой связи считают аморальными, даже преступными. Но был ли у советской власти другой путь?  Подробности...
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Чем Россия ответит США на заземление «Томагавков»

США задумали втянуть Россию в новую гонку вооруженийФото: defense.gov
Пентагон успешно испытал крылатую ракету «Томагавк» с установки наземного базирования, что запрещалось Договором о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Не исключено, что США захотят разместить «Томагавк» на суше в Азии и Европе, что может ознаменовать новую гонку вооружений. Чем это грозит и что этому может противопоставить Россия?  Подробности...
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Экологи хотят сделать мясо деликатесом для богатых

Учитывая особенности немецкой кухни, удивительно, что первыми на инициативу откликнулись именно в ФРГФото: Wolfgang Rattay/Reuters
Сразу несколько исследовательских центров выступили с инициативой резкого повышения налогов для производителей мяса, в первую очередь говядины. Причины – его потенциальная канцерогенность и угроза глобального потепления. К этому уже прислушались в Германии, предложив стимулировать рост цен. Означает ли это, что мясо станет продуктом только для богатых? Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Флаг вечной России

Дмитрий Юрьев, политолог
Народным становится военное знамя, омытое кровью. Народным становится знамя, входящее в быт. Народным становится знамя борьбы и победы. Народным становится знамя, когда его поднимают в небо символом «Умираем, но не сдаёмся». Подробности...

Возвращение «Большой восьмерки» – геополитическая ловушка для России

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Как и 80 лет назад, с Запада в Москву пришло предложение о примирении – через разговоры о возрождении «Большой восьмерки». Но в отличие от прошлого раза принимать нынешнее предложение ни в коем случае нельзя. Подробности...
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Политика России в Донбассе станет более радикальной

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Насколько же тяжела подвешенная ситуация для тех, кто не принимает важные решения в кабинетах, а просто существует посреди войны, кто живет в полуразрушенных домах без воды и света и ждет украинские снаряды в свой огород. Подробности...
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      В России отметили День флага

      В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах, в том числе в Крыму
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      Иран представил зенитно-ракетный комплекс «Бавар-373»

      Президент Ирана Хасан Роухани лично представил новейший ЗРК «Бавар-373». О разработке этого комплекса было известно более десяти лет назад. Роухани заявил, что «Бавар-373» сильнее российского С-300 и близок к С-400
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      Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

      Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг совершил экстренную посадку в кукурузное поле неподалеку от Жуковского из-за попадания в двигатели самолета птиц. Благодаря грамотным действиям пилотов 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы
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          Должна ли Россия вернуться в «Большую восьмерку»?
          • Да

          • Нет

          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

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              Дмитрий Юрьев

              Флаг вечной России

              Дмитрий Юрьев
              политолог
              		 23 августа 2019, 13:00

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              Так получилось, что я очень хорошо помню утро 22 августа 1991 года. Я был тогда в самой гуще событий, и я помню то совершенно сверхобычное ощущение, которое охватило меня при виде трёхцветного флага, развевающегося над Домом Советов РСФСР, который в то время было принято называть «Белым домом».

              Это ощущение – колоссального подъёма, «здесь-и-сейчасности», «отныне-и-навсегдашности» – переполняло не только меня: эйфория разливалась в воздухе над сияющей от солнца Москвой, выплёскивалась на улицы, на «площадь Свободной России» (так решил назвать прежде безымянное пространство около Белого дома ликующий Ельцин под дружное одобрение собравшихся тысяч). Под «флагом Свободной России».

              У трёхцветного флага на рубеже 90-х была своеобразная судьба.

              В конце 80-х его выносили на митинги немногочисленные представители Союза конституционных демократов, своего рода «русской партии» в московском демдвижении.

              23 мая 1990 года на заседание Первого съезда народных депутатов РСФСР пришли несколько депутатов от «Демократической России» с трёхцветными флажками. Инициатором акции выступил народный депутат РСФСР, «конституционный демократ» Михаил Астафьев. Он и его сотоварищи поставили трёхцветные флажки перед собой на столики. А в это время председательствующий на съезде председатель Центризбиркома (вот были времена!) Василий Иванович Казаков предоставил слово депутату Валерию Калашникову, председателю Рязанского облисполкома. В завершение своего выступления по вопросу повестки товарищ Калашников немного отклонился от темы: «И давайте уберем со столиков имперские флажки, товарищи депутаты-москвичи! (Аплодисменты). Может быть, вы уже живете в монархическом государстве, но вы вспомните, что на вас смотрят не только зарубежные корреспонденты, но и наши российские избиратели (Аплодисменты)».

              Фото: Валерий Христофоров/Фотохроника ТАСС

              Вмешался председательствующий. «Товарищи, – сказал он, – поступила записка от депутации Челябинской области: ”В зале, а также в рядах одной из делегаций появляются флаги с символикой царской России. Считаем для себя оскорбительным присутствие данной символики в нашем зале и требуем ее убрать. Возможно, инициаторы этого перепутали Съезд депутатов России с очередным митингом”. Такая же записка поступила от орловской депутации. Ставлю на голосование вопрос о том, чтобы убрать из зала все символы, не относящиеся к нашему государству и к России (Шум в зале). Давайте проголосуем. Результаты голосования: кворум для принятия решения 530, проголосовало ”за” 649, ’’против” 53, воздержалось 7. (Аплодисменты)!»

              Интересно, что результат голосования засвидетельствовал: против «имперского флага» голосовали не только «коммунисты России», но и многие из тех, кто очень скоро проголосовал за Ельцина, а впоследствии – за «Декларацию о суверенитете РСФСР». Помню, что и в рядах «ДемРоссии» к акции Астафьева отнеслись без энтузиазма – типа зачем нарываться по несерьёзному поводу.

              Менее чем через год трёхцветный флаг стал «центром силы» сначала для «ДемРоссии», а потом и для всего процесса раскачки советского режима. Представить себе, что менее чем через полгода он станет официальным флагом независимой России, было в тот момент невозможно. Но наступили эйфорические дни Свободной России, и уже через неделю после 22 августа триколоры поднялись над оторопевшими крышами недавних обкомов КПСС.

              …Очень скоро эйфория растаяла в новой постсоветской реальности. Флагоносец Михаил Астафьев уже к концу 1991 года заговорил о «демократической оппозиции режиму Ельцина – Гайдара», «ельцинское большинство» сначала остолбенело, а потом принялось потихоньку распадаться (его хватило до декабря 1993 года), а флаг России стал объектом оголтелой травли (которая отчасти продолжается до сих пор) – от «имперских флагов» муфлоны быстро доскакали до «власовской тряпки».

              Но вот отношение к флагу как-то не последовало за отношением к «победившей демократии».

              Да и с чего бы? Флаг устоял, как он устоял за предыдущие более чем 200 лет своего служения.

              Первый флаг Петра I, «народное знамя» России (наряду с бело-чёрно-жёлтым «императорским»), знамя побед русского воинства в Первой мировой войне – триколор как-то негромко превратился в «народное знамя» России после СССР, которую одно время было принято называть «новой».

              Причины были разные. Во-первых, народным становится военное знамя, омытое кровью. Это случилось, когда оно – вместе с нашими солдатами – оказалось в Чечне, под пулями террористов и поношением «демократической интеллигенции».

              Во-вторых, народным становится знамя, входящее в быт, в повседневность, вместе с немудрёной газмановской песенкой «Офицеры, россияне». Знамя, которое связывает воедино народные гулянки, рок-концерты, официозные собрания, митинги и военные парады – особенно когда с самолётами с трёхцветным дымом.

              В-третьих, народным, государственным и имперским становится знамя борьбы и победы. Стилизацией российского знамени был официальный флаг Республики Крым времён Юрия Мешкова, преданного, проданного и низверженного врагами России при полном одобрении тогдашней российской власти в 1995 году. А через двадцать четыре года Российское знамя повело за собой крымских и севастопольских победителей, а потом – солдат освобождения Донбасса.

              И, наконец, знаменем России – не «новой», а вечной, не только страны, но и её культуры, природы и души – оно становится тогда, когда его поднимают в небо символом «Умираем, но не сдаёмся». Символом, не зависящим от поражений и предательств, от тягот и страданий. Как на полях сражений. Как на солдатских похоронах. Как 22 августа 2019 года в небе над осаждённым Донбассом.


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