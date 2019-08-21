Джон Болтон как пиарщик российских спецслужб

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21 августа, среда  |  Последнее обновление — 13:41  |  vz.ru
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Россиянам не советуют спешно скупать доллары

Рубль может легко уйти к 70 за долларФото: Ohde/face to face/Global Look Press
Август перечеркнул все достижения рубля в первом полугодии: он достиг 67 рублей за доллар. Вся надежда теперь на российских экспортеров, которым надо продавать валюту, чтобы заплатить налоги. Мнения экспертов о будущем рубля разделились: одни ждут его возвращения к 64 за доллар, другие – наоборот, продолжения падения. И у них есть основания так полагать. Подробности...
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Почему ГКЧП не имел шансов на победу над Ельциным

У этого состава ГКЧП не было шансов. Но Крючков и Ко сами в этом виноватыФото: Юрий Абрамочкин/РИА «Новости»
За 28 лет, прошедших с момента краха ГКЧП, отношение к заговорщикам в стране поменялось. Многие видят в действиях Янаева, Крючкова и Ко благородную попытку спасти СССР от развала. Но так ли это? Если отмахнуться от романтики и посмотреть на ситуацию трезво, путчисты сами виноваты в своем поражении. Они умудрились ошибиться буквально во всем. Подробности...
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Чем Россия ответит США на заземление «Томагавков»

США задумали втянуть Россию в новую гонку вооруженийФото: defense.gov
Пентагон успешно испытал крылатую ракету «Томагавк» с установки наземного базирования, что запрещалось Договором о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Не исключено, что США захотят разместить «Томагавк» на суше в Азии и Европе, что может ознаменовать новую гонку вооружений. Чем это грозит и что этому может противопоставить Россия?  Подробности...
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Украинцы перепугали Прибалтику

На стройках не хватает инженеров и каменщиков, в автомастерских – слесарей и мотористов, в больницах – медсестер и врачейФото: Ints Kalnins/Reuters
В странах Прибалтики вплотную подошли к необходимости открыть границы для русскоязычных мигрантов из бывшего СССР. Массовый отток молодежи на Запад сделал концепцию мононационального государства нерентабельной – в Латвии и Литве банально не хватает рабочих рук. Но далеко не все готовы сменить привычный лозунг «Убирайтесь вон!» на «Добро пожаловать!». И особенно прибалтов беспокоят украинцы. Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Джон Болтон как пиарщик российских спецслужб

Никита Коваленко, политический обозреватель
Разведкой занимаются все страны мира, и уже не одну сотню лет. Чем могущественнее держава, тем сильнее ее разведка. Если верить русофобу Болтону, то российские разведчики работают даже лучше, чем советские. Ну и хорошо. Подробности...

Почему Пекин не может подавить протесты в Гонконге

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Гонконгские волнения – следствие ошибок китайской внутренней политики. Исправить их Пекину сейчас будет очень непросто. Идти на поводу у демонстрантов или разгонять их силой – оба варианта хуже. Подробности...

Миссия государства – защита интересов мещанина

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Таково уж революционное восприятие реальности – есть мы, благородные борцы, и есть они, гнусные тираны. А всех остальных, обычных людей, просто не существует, это пустое место. Подробности...
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      Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

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      Банк России 12 августа выпустил в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация» с изображением героев мультфильма по сценарию Юрия Энтина и Василия Ливанова, вышедшего на экраны полвека назад
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      Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»

      Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходит в Севастополе, за рулем мотоцикла «Урал» с российским флагом и в кожаной куртке. Главу государства встретили приветственными гудками
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          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
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          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
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              Никита Коваленко

              Джон Болтон как пиарщик российских спецслужб

              Никита Коваленко
              политический обозреватель
              		21 августа 2019, 13:04

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              В последние дни российские СМИ наполнились возмущением и критикой в адрес Джона Болтона, советника президента США по нацбезопасности. Однако на самом деле на Болтона не только не стоит обижаться, но и даже вполне уместно поблагодарить за лестные высказывания в адрес нашей страны. Да-да, я не ошибся, именно лестные высказывания.

              Но начну по порядку. Речь об интервью главного ястреба Белого дома одному из основных рупоров Соединенных Штатов – «Голосу Америки»*. В своей речи он коснулся инцидента с испытанием ракетного двигателя в Архангельской области и российских разработок в сфере вооружений.

              «Это еще и свидетельство того, что у России, по величине экономики примерно равной Нидерландам, уровень оборонных расходов достаточно высок, чтобы заниматься модернизацией ядерного арсенала, созданием новых средств доставки, систем гиперзвукового полета и планирования, гиперзвуковых крылатых ракет, во многом основанных на украденных американских технологиях»,  заявил Болтон.

              Мало того, что он усомнился в достижениях России в сфере гиперзвуковых вооружений, так еще и обвинил ее в краже технологий. Именно это и возмутило российских политиков, дипломатов, военных экспертов, да и простых пользователей соцсетей.

              Джон Болтон известен своими антироссийскими взглядами, и такие заявления из его уст – не новость. Однако давайте взглянем на них с иного ракурса – с точки зрения спецслужб. Сам того не желая, главный ястреб Белого дома фактически дал высокую оценку работе российского разведывательного сообщества.

              Фото: Maxim Shemetov/Reuters

              Ведь речь здесь совсем не о какой-то уголовщине и воровстве в привычном для обывателя понимании этих слов, а о самой обыкновенной разведывательной деятельности. Не стоит питать иллюзий, не бывает плохих и хороших разведок с точки зрения морали – любая из них занимается вербовкой, добычей технологий (той самой «кражей», о которой говорит Болтон), проведением мероприятий по дезинформации и оказанию влияния и другими подобными делами, но ради высоких целей – для блага своей страны. Естественно, пострадавшая сторона всегда называет это воровством, шпионажем, подталкиванием людей к предательству, вмешательством во внутренние дела. Это обычная риторика тех, кто потерпел поражение в очередном эпизоде борьбы спецслужб.

              Но давайте будем честны, разведдеятельностью занимаются практически все страны мира, и уже не одну сотню лет. И чем могущественнее держава, тем сильнее ее разведывательные органы. Это вопрос не столько престижа, сколько национальной безопасности и развития, а также конкуренции между государствами, то есть вопрос критической важности.

              Таким образом, заявив о краже технологий, Болтон расписался в проигрыше американских спецслужб российским. И это притом что контрразведка Соединенных Штатов по праву считается одной из лучших в мире, а их секреты – одними из наиболее неприступных. То есть, несмотря на всю сложность ведения разведдеятельности в США, нашим разведчикам удалось заполучить некие представляющие гостайну сведения этой страны – вот что фактически сообщает нам советник главы Белого дома. Ну разве это не комплимент?

              Более того, речь в данном случае идет о добыче передовых технологий. Она обычно заключается в том, чтобы заполучить соответствующую документацию, чертежи, образцы (будь то ракета, лопасть винта подводной лодки или деталь гражданского самолета из композитных материалов) или же завербовать ученых, занимающихся соответствующими разработками. Насколько это сложно осуществить, думаю, пояснять не нужно. Как и не надо рассказывать, почему для любой разведслужбы «кража технологий» – это одно из высших достижений, а ее сотрудников за такие успехи представляют к государственным наградам. А ведь Болтон считает, что именно это и проделала Россия. Что ж, это вполне можно считать похвалой для российских спецслужб.

              Но просто добыть технологии мало. Нужно еще суметь ими воспользоваться – внедрить в промышленность (военную или гражданскую), сельское хозяйство, науку, медицину или другие отрасли экономики. То есть заставить добытые секреты приносить реальную пользу родине. Для этого нужна хорошо отлаженная координация между разведслужбами и другими государственными институтами, с чем проблемы возникали порой даже в советские времена, не говоря уже про какие-нибудь 90-е годы (впрочем, с аналогичными проблемами сталкивается вообще любая разведка мира, способная добыть передовые технологии). Кроме того, необходим высокий уровень научно-технологического развития страны и целая армия специалистов высочайшего класса – переводчиков, аналитиков, инженеров, ученых и прочих. Ведь, грубо говоря, средневековый алхимик явно не сумеет собрать современный истребитель по чертежам на неведомом ему языке.

              И вот тут напомню, что Джон Болтон говорит как раз о технологиях, которые Россия смогла внедрить и разработала на их базе целый ряд вооружений. Причем оружие это (например, Болтон ведет речь о гиперзвуковых комплексах «Циркон», «Буревестник», «Авангард») либо уже находится на финальных стадиях испытаний, либо начало поступать в войска. Так что и тут оценка российских достижений со стороны советника президента США вполне лестная.

              Нелишним будет также вспомнить, что американский политик – не первый, кто, сам того не желая, создает грозную репутацию российской разведке. Так, за прошедшие полтора года Запад создал бренд «ГРУ», по своему могуществу чуть ли не затмевающий советский КГБ. Затем неожиданно для себя обнаружил, что в России есть еще и СВР, и счел ее даже более опасной, чем военную разведку. И вот теперь Болтон объясняет, что эти ведомства столь хороши, что способны «красть» американские технологии. То есть переигрывать США в противостоянии спецслужб.

              Но ведь наши гиперзвуковые технологии значительно опережают американские, а потому России даже просто не нужно было ничего красть, скажете вы. Это не играет абсолютно никакой роли. Если руководство США хочет верить в то, что спецслужбы РФ крадут у них секреты и выбирают американских президентов, то пусть верит.

              Страх и уважение Запада в отношении российской разведки Москве только на руку. А значит, Джону Болтону можно сказать спасибо за вклад в укрепление грозного имиджа наших спецслужб. Будем надеяться, что реальные возможности ГРУ и СВР и дальше будут соответствовать тем представлениям, которые в последнее время сформировали о них западные страны.

              * «Голос Америки» – СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.


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