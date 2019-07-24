Громкий голод оппозиции

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«Голодающая» Соболь разогревает Навального

Судя по ее бурной митинговой активности, под «голодовкой» Соболь скрывается заурядная диетаФото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Большинство кандидатов на выборах в Мосгордуму успешно прошли регистрацию, есть среди них и коммунисты, и «яблочники», и даже сторонники Навального. А радикальное меньшинство – те, кто не собрал нужных подписей в свою поддержку, организуют митинги протеста. Есть ли у них шансы добиться от избиркома регистрации через давление «улицы»? Подробности...
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Современная жизнь резко меняет традиции чеченского общества

Чеченский танец строго регламентирован, и горе тому, кто посмеет внести в него измененияФото: Елена Афонина/ТАСС
Исполняемые в Чечне песни должны строго соответствовать местной культурной традиции – и напоминание об этом от одного из чеченских чиновников вызвало на днях изрядный скандал. Однако какова она, эта традиция? Чем чеченский народ принципиально отличается от других? И можно ли сказать, что под влиянием современной жизни чеченцы стремительно меняются? Подробности...
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Джонсон способен развалить Британию

Еще пять лет назад Борис Джонсон написал книгу «Фактор Черчилля: Как один человек изменил историю»Фото: Andrew Parsons/Zuma/Global Look Press
Борис Джонсон стал премьер-министром Великобритании в один из самых драматичных моментов ее истории. На кону стоит не просто выход страны из Евросоюза, но и единство Соединенного Королевства. Несмотря на репутацию, которую создают Джонсону СМИ, он вовсе не клоун – мы имеем дело с одним из самых талантливых политиков всей послевоенной британской истории. Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Громкий голод оппозиции

Максим Соколов, публицист
Необходимым условием для успешного голодного протеста является абсолютная вера публики в то, что голодовка – это всерьез. Люди не очень любят, когда их держат за болванов. Поэтому мало кто всерьез воспринимает голодовку Соболь. Подробности...

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Сегодня нам кажется, что предатели Родины – это что-то из прошлого или голливудских боевиков. Что-то, что не имеет отношения к нашей ежедневной реальной жизни. Мы слишком расслабились. И тут появилась возможность вылечиться от излишней наивности. Подробности...
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              Громкий голод оппозиции

              Максим Соколов
              публицист
              		 24 июля 2019, 09:02

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              Сразу уточним: речь идет о последнем доводе, остающемся в рамках легальности. Оппозиционер может (при наличии физической к тому возможности) прибегать, например, к бомбизму, но это уже особая статья. Если же он не хочет или не может использовать в борьбе пулю или бомбу, то самым крайним способом для него является голодовка. Т. е. угроза уморить себя голодом, если не будут исполнены его требования.

              Если человек открыто говорит: «Правда мне дороже жизни» и подтверждает свои слова отказом от пищи, это очень серьезное заявление, от которого не отмахнешься. У агентов власти тоже совесть есть (хотя бы остаточная), а если нет, то есть давление общественного мнения или собственного начальства, которому не нужно лишнего скандала.

              Конечно, и голодовка, как средство, не всесильна. Если те, от которых зависит судьба голодающего, совсем ничего не имеют против того, чтобы он заморил себе до смерти, то и угроза не работает.

              Не отмечено голодовок среди узников гетто или лагерей смерти. Если узник сам себя умерщвляет, то он только помогает администрации. Но, впрочем, такое философическое отношение к голодовке может быть не только при тоталитаризме, но и при либерализме. Маргарет Тэтчер, когда в 1981 г. умер голодавший в тюрьме террорист ИРА Роберт Сэндс (всего в той групповой голодовке погибло 10 человек), отреагировала холоднокровно: «Он сам сделал выбор отнять у себя собственную жизнь».

              Действительно, насильственное кормление есть насилие над личностью, тогда как с последовательно либеральной точки зрения, если человек хочет умереть голодной смертью, то и пускай его. Причем такую позицию занимала не только «железная леди», а равно «ведьма» Тэтчер, но и не столь железный премьер Тони Блэр (смерть от голода экотеррориста Барри Хорна в 2001 г.).

              Фото: Shamil Zhumatov/Reuters

              Но нынешняя российская власть и не нацистская, и не сталинская, и не англосаксонская, гуманизм ей не чужд, поэтому, вероятно, в расчете на ненулевую вероятность успеха кандидат в кандидаты в депутаты Л. Э. Соболь 13 июля объявила голодовку с неясными, впрочем, требованиями. То ли зарегистрировать лично ее, то ли всех не допущенных до выборов, включая, например, Сергея Троицкого (Паука). Из текста ее заявления это осталось неясным.

              Голодовка Соболь примечательна двумя особенностями.

              Во-первых, обыкновенно объявляют голодовку люди, находящиеся в заключении и не имеющие другого способа воздействовать на власти. Предполагается, что вольный человек другими способами все-таки располагает. Исключение было – вольный астрофизик д-р Хайдер, голодавший возле Белого дома 218 дней (по версии советской пропаганды) с целью побудить Рейгана к ядерному разоружению. Но прецедент довольно сомнительный и вряд ли годящийся в качестве образца.

              Во-вторых, Л. Э. Соболь сразу и с места в карьер стала рассказывать о тяжких муках голода и о своей полной расслабленности, когда каждое движение, каждый шаг дается с большим трудом. Описываемые ею признаки тяжелой дистрофии обыкновенно появляются в результате гораздо более длительного голода – а тут речь шла всего лишь о тех днях. Хотя в принципе это еще можно объяснить индивидуальными особенностями организма.

              Но явным и полным разрывом с традицией являются сами рассказы о том, что голод причиняет неудобства. Ни фейковый персонаж д-р Хайдер, ни вполне реально голодавшие до самой смерти члены ИРА, ни голодовщики, находящиеся между этими полюсами, – никто не рассказывал, как болезненно обходиться без пищи. Очевидно, потому, что все это и так знают, а рассказы «Вот какие муки я принимаю» считались нарочитой театральщиной. Борец мужественный, а власть жестока – это и так понятно, и нет нужды делать специальное резюме, как для тупых студентов.

              Перебор здесь вообще нежелателен, ибо последнее, критическое средство борьбы сильно уронили украинские голодающие. Сперва Н. В. Савченко, бодро скакавшая и мощно голосившая при сухой голодовке, причем ее адвокат М. З. Фейгин разъяснил, что «под голодовкой подразумевается отказ от твёрдой пищи, а приём жидких витаминизированных смесей с аминокислотами и витаминами не прекращается». Затем О. В. Сенцов, голодавший по методу Савченко 145 дней – немного не дотянул до д-ра Хайдера. Поддержка лиц, которые назвали себя голодающими, была шумной, прогрессивные люди со всего мира громко отметились, а потом тихо замолкли.

              Беда не в том, что веры Сенцову и Савченко больше нет, равно как и писавшим воззвания в их поддержку, а в том, что своим витаминно-питательным голоданием они отнимали последнее средство борьбы у тех, кто готов голодать без дураков.

              Необходимым (хотя и не достаточным) условием для успешного голодного протеста является абсолютная вера публики в то, что голодовка – это всерьез, и жизнь узника истаивает, как свеча. После украинских голодовок (ну, и д-р Хайдер подсобил раньше) с этим необходимым условием наблюдаются большие трудности. Люди не очень любят, когда их держат за болванов. Но тогда сюжет с голодающей Л. Э. Соболь будет не просто раскручивать – Сенцов и Савченко сделали свое дело – даже в том случае, если у общественности будет твердая уверенность, что голодание не происходит в манере Васисуалия Лоханкина.

              Но поскольку вокруг А. А. Навального давно нет уверенности ни в чем; даже если он случайно правду соврет, и тут будут серьезные сомнения, то представляется, что голодовка Л. Э. Соболь есть покушение с негодными средствами. Если есть желание играть на доверии, надо было раньше следить за своим образом.


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