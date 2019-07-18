Хорошо тому живется, у кого одна нога

Дорабатывающий последние дни в должности председателя Европейского Совета (т. е. президента Европы) Дональд Туск напоследок решил устроить дембельский аккорд. Отправившись с визитом поддержки в Грузию, Туск заявил: «Я хочу сказать четко и ясно: распад СССР был счастливым событием для грузин, поляков, украинцев и всей Центральной и Восточной Европы. А также для русских».

За прямоту – kurz und gut – спасибо, но фактическая сторона высказывания вызывает вопросы. Положим, для поляков это событие было действительно, скорее, со знаком плюс. С одной стороны, они грамотно встроились в западные структуры, получив немалые субсидии и грамотно ими воспользовавшись. Хотя, что будет, когда субсидии кончатся, пока что непонятно.

С другой стороны, польский мессианизм – весьма значимый фактор. В споре славян между собою кичливый лях получил от распада СССР немалые преимущества, и ныне Польша с несколько большим основанием может претендовать на звание державы, нежели в советские времена. Что для крайне гоноровой нации тоже счастье. Хотя опыт польской истории показывает, что такое счастье кончается неважно.

Другие народы и государства счастье обрели в значительно меньших количествах. Если говорить о бывших странах Варшавского договора, то нет уверенности, что такие тусковы речи, допустим, в Болгарии вызвали бы энтузиазм. Скорее бы их сочли за издевательство. Да и в Венгрии замена гуляш-социализма на капитализм без гуляша тоже постфактум не слишком радует. Когда бы радовала, откуда бы взялся нынешний премьер Орбан? Да, он популист и вообще нехороший человек, но популизм что – ветром надуло? Или к нему были основательные причины?

И уж совсем радостные речи Туска не вяжутся с происходившим после 1991 года на территории СССР. Счастливое событие обернулось для грузин и украинцев (которых Туск специально упомянул) экономической катастрофой и окончательным переходом в страны даже не третьего, а какого-то четвертого мира. В иных странах третьего мира живут получше. А главный итог – общая варваризация постсоветского пространства. Хозяйство, культура, наука, образование – все оказалось утраченным. Что и понятно. Варварским королевствам, возникшим на развалинах империи, не до наук, искусств и ремесел.

Что же до имперской нации, которой Туск тоже предлагает радоваться, то здесь совсем странно. Когда же жители ампутированной империи радовались? Если бы Туск воспользовался машиной времени и, оказавшись в Австрии или Германии 20-х годов XX века, тоже предложил бы их жителям порадоваться итогам Сен-Жерменского и Версальского договоров, то главной его задачей было бы поскорее включить в машине задний ход, чтобы избежать чувствительных побоев. Если не чего-нибудь худшего.

Подобная экспедиция в VI век по Р. Х. тоже привела бы к аналогичным результатам. Геополитические преобразования, наставшие с падением Рима, счастливым событием назвали бы далеко не все. Но напомнят Карамзина: «Римская империя была мертва, варвары лишь развеяли ее прах по ветру» – и приложат эти слова к гибели СССР. То есть все империи смертны, и СССР, отживший отмеренный ему срок – не исключение.

Допустим, что так, хотя тогда и Евросоюз, председателем которого является Туск, и США просто еще не дожили до своего счастливого события, но счастье, судя по ряду признаков, и к ним неумолимо приближается.

Но дело даже не в этом. Просто смирение с неизбежностью, сколь бы она ни была неприятной – это одно. Ликование по поводу неизбежности – это немного другое. Порой ради спасения жизни приходится проводить калечащую операцию – «ногу жалко, но жизнь дороже». То же и с ампутированной исторической Россией. Но называть это счастливым событием и предлагать русским радоваться тому, что с ними случилось –

«Хорошо тому живется,

У кого одна нога –

И портянок меньше трется,

И не нужно сапога» – есть либо какой-то особенный цинизм, либо запредельное малоумие, когда человек вообще не понимает, что он говорит и как его слова будут восприняты. И в обоих случаях – это изрядная иллюстрация к тому, каковы умственные качества брюссельской бюрократии. Когда счастливое событие произойдет с Брюсселем, вслух напоминать о мудрости Туска не надо. И злорадствовать нехорошо, и геополитические катастрофы – они всем выходят боком.

«Порвалась цепь великая,

Порвалась, расскочилася

Одним концом по барину,

Другим по мужику».

Но про себя вспомнить будет все-таки позволительно.