Генетический код России построен на героизме

Взгляд
4 июня, вторник  |  Последнее обновление — 12:11  |  vz.ru
Разделы

Слухи превратили Газпром в самую дорогую компанию России

Компании Алексея Миллера удалось обойти компанию Германа Грефа по капитализации Фото: Sergei Karpukhin/Reuters
«Национальное достояние» России – компания Газпром показала неожиданно рекордный рост акций и капитализации. Так дорого ее акции стоили в последний раз незадолго до кризиса 2008 года, а сама компания вообще никогда в истории так не оценивалась. Что же случилось и к чему эти рекорды приведут?  Подробности...
Перейти а раздел…

Какой может быть сделка России, США и Израиля по Ирану и Сирии

Сообщается, что в Вашингтоне и Тель-Авиве придумали новый «хитрый план» по СирииФото: Jonathan Ernst/Reuters
США и Израиль намерены предложить России новую сделку по ситуации на Ближнем Востоке, пишет арабская пресса. За избавление Сирии от иранского влияния Вашингтон обещает Дамаску отмену американских санкций. Что думают в Москве об этом «интересном предложении», может ли Россия в самом деле сыграть посредническую роль и что в этом случае станет красной линией в переговорах? Подробности...
Перейти а раздел…

Смертельное окно на Эвересте продолжает убивать туристов

Желающих покорить Эверест становится все больше, но не все из них хорошо подготовленыФото: кадр из видео
За последнюю неделю на Эвересте погибли 11 человек. Причиной их смерти стали не лавины и ураганные ветра, а ожидание восхождения в «зоне смерти». В очереди перед вершиной стоят 200–300 человек, которые заплатили огромные деньги и непременно хотят покорить самую высокую гору планеты. О том, как совпадение двух факторов – хорошей погоды и человеческой жадности – привело к массовой гибели туристов, рассказала газете ВЗГЛЯД альпинистка Людмила Коробешко.  Подробности...
Перейти а раздел…

Как президент Филиппин «излечился» от гомосексуальности

Дутерте известен скандальными высказываниями. Например, себя он сравнивал с Гитлером, а Папу Римского обозвал «сукиным сыном»Фото: Harlington Palangchao/Reuters
74-летний Родриго Дутерте давно мог претендовать на лавры самого эксцентричного президента в мире, но теперь превзошел сам себя, заявив, что «излечился от гомосексуальности» и «вновь стал мужчиной» благодаря бывшей жене. Что имеет в виду этот человек, ранее бросивший вызов США и протянувший «руку дружбы» России? И действительно ли гомосексуальность можно вылечить? Подробности...
Перейти а раздел…

Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
Перейти а раздел…

Генетический код России построен на героизме

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Смысл истории со спецназовцем ГРУ Никитой Белянкиным, который вступился за незнакомых людей и был убит, не в ее уникальности, а строго в обратном – в том, что Россия воспринимает его поступок как образец, на который надо равняться. Всем. Подробности...

России нужна технологическая дипломатия

Андрей Безруков, доцент кафедры МГИМО, член Совета по внешней и оборонной политике
Россия стоит перед необходимостью выбора наших технологических партнеров и союзников. Но есть ли у нас стратегия, есть ли у нас политика, которая помогла бы этот выбор реализовать и обеспечить нашу конкурентоспособность? Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Когда в России перестанут бояться психиатров

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Депрессии не существует – больше гуляй на свежем воздухе, занимайся физкультурой и не ной, бабки вообще в поле рожали. Все терпят, и ты терпи. Стыдно быть несчастным. Стыдно иметь нервное расстройство. Ты что, псих? Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев
    Перейти а раздел…

    Война со скорой – с чем сталкиваются врачи неотложки

    Как нападают на российских журналистов

    Самые необычные находки при обысках у чиновников

      Перейти а раздел…

      Взрыв прогремел на производстве тротила в Дзержинске

      В городе Дзержинске Нижегородской области произошел мощный взрыв на заводе «Кристалл» по производству тротила. В двух сотнях домов в радиусе трех километров выбило стекла. Пострадали десятки человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуации
      Подробности...

      Россию и Китай соединил новый мост

      На границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через Амур, которая соединила Благовещенск и Хэйхэ. Общая длина моста – 1080 метров. Его строительство будет завершено в конце 2019 года, а ввод в эксплуатацию произойдет весной 2020 года
      Подробности...

      В Будапеште на Дунае затонул катер с туристами, много жертв

      Прогулочный катер с туристами из Южной Кореи затонул после столкновения с другим пассажирским судном на Дунае – у здания парламента в центре Будапешта. В результате, по последним данным, погибли семь человек, еще 21 считается пропавшим без вести
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Tiki Kook»: Красивое хобби, которое приносит прибыль

        «УМНАЯ SREDA»: Как сделать скамейку из 5 тысяч пакетов

        «Комиссионный магазин»: История о проекте, который нужен людям

          Перейти а раздел…
          Как вы поступите, увидев массовую драку?
          • Вмешаюсь и попробую разнять дерущихся

          • Вызову полицию

          • Пройду мимо – сами разберутся

          Количество выходных на новогодние праздники необходимо:
          • Сократить

          • Увеличить

          • Оставить как есть

          Окрошку на чем вы предпочитаете?
          • На кефире

          • На квасе

          • Люблю оба варианта

          • Не ем окрошку

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Задержаны двое подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ
            Госдеп призвал Европу разорвать связи с Россией в энергетикеМеркель заявила о поддержке «Северного потока – 2»США потребовали от России отчитаться о крушении Boeing в ДонбассеВыяснилась причина многочасовых задержек в выдаче багажа в Шереметьево
            Российские вертолеты в Крыму «глушат» ВСУВ Японии арестовали любителя «красивых пейзажей» из РоссииМоссад узнал о причастности Ирана к атакам на танкеры в ОАЭУ латышского крестьянина отняли зенитную пушку
            В Госдуме ответили на возмущение Чехии и Словакии законопроектом о событиях 1968 годаЗеленский собрался обсудить «возвращение» Крыма с НАТОНа Западе признали бесполезность ПРО США против «Сармата» и «Авангарда»Канделаки предложила купить критикующий Минкультуры канал BadComedian

            Главная тема


            Как президент Филиппин «излечился» от гомосексуальности

            громкое дело


            Стали известны причины конфликта, в котором погиб спецназовец Белянкин

            «историческое беспамятство»


            Лавров ответил на требование отказаться от празднования Дня Победы

            скандал в «Голос. Дети»


            Алсу сравнила своих подписчиков с гиенами

            Видео

            заявление ОКР


            Россия отреагировала на сведения о возможном отстранении от Олимпиады-2020

            проблемы пентагона


            В США признали F-35 одним из худших образцов американского вооружения

            «и это не Россия»


            В США назвали реально влияющую на американские выборы страну

            «технологический вакуум»


            В Китае рассказали о «самой страшной ракете» России для США

            викторина


            Вы помните подвиги детей-героев?

            «Разрулить» не вышло


            Трамп напомнит Британии о трех потерянных годах

            Коммунизм в Бундестаге


            Игорь Мальцев: Климатическая бомба в головах

            Расстрел демократии


            Алексей Алешковский: Между Конституцией и севрюжиной с хреном

            на ваш взгляд


            Как вы поступите, увидев массовую драку?


            Ирина Алкснис

            Генетический код России построен на героизме

            Ирина Алкснис
            обозреватель РИА «Новости»
            		 4 июня 2019, 11:58

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Смерть Никиты Белянкина в который раз заставила меня задуматься, почему мы – Россия – не движемся проторенной дорогой всех развитых стран, для которых подвиг давно относится к сфере, за которую ответственны кинокомиксы, а проявление героизма в реальной жизни воспринимается в конечном итоге с некоторой неловкостью, как нарушение общепринятых правил игры. История с погибшим французским полицейским Арно Бельтрамом, обменявшим себя на заложника, стала тому очередным тому примером, когда его именем не рискнули назвать улицу.

            Отказ Запада от привычной для нас нормы, в которой от мужчины ожидается, что он будет себя вести в соответствии с традиционными представлениями о мужественности, частенько принято объяснять идущей ныне атакой политкорректности на маскулинность во всех ее проявлениях. Правда, есть соображения, полагающие, что это не более чем производная от куда более глубинного и сложного феномена, который заключается в том, что Запад просто утратил львиную долю соответствующего набора мужских качеств в силу выбивания их носителей в многочисленных бойнях предыдущей истории.

            Например, упадок Британии в XX веке (ныне превратившийся в какой-то дикий фейспалм) нередко списывают на то, что страна массово потеряла лучших представителей своей элиты в Крымской и Первой мировой войнах, в результате чего теперь у руля страны стоят потомки тех, кто остался, а их генетический набор подкачал.

            Есть мнение, что и откровенно позорное отсутствие сопротивления европейских стран агрессии Третьего рейха (включая Францию, которая раньше была вполне не прочь повоевать) стало следствием Первой мировой, которая нанесла слишком сильную травму европейцам: лучше оккупация, чем вот это вот все – с реками крови, миллионами жертв и прочими ужасами.

            В этом смысле нынешние установки мужского воспитания «если обидели – не давай сдачу, а обратись за помощью к старшим», «увидел опасную ситуацию – не лезь, максимум вызови компетентные службы», на которых растет уже не одно поколение детей, и впрямь стали логичным продолжением того, что определилось много десятилетий назад при куда более критических и масштабных обстоятельствах.

            Фото: соц сети

            Формально к России все это также применимо.

            В страшной бойне Гражданской войны она потеряла 12,5 миллионов человек, включая эмигрировавших. Чем стала для страны Великая Отечественная, рассказывать тем более не надо. Современные установки воспитания детей с подавлением агрессии, смягчением нравов и приучением к формальным процедурам и действиям при тех или иных угрозах безопасности вполне прижились и у нас.

            Казалось бы, у страны все основания двигаться в том же направлении, что и наши западные соседи.

            Но на выходе все иначе. Все по-прежнему.

            Как и сотни лет назад Россия верит, что мужественное поведение в сложной и опасной ситуации – норма и должно таковой оставаться. Что подвиг и самопожертвование – удел не супергероев, а достойный выбор, на который способен любой человек, вне зависимости от пола, возраста и личных возможностей. 13-летний Дима Новоселов, утонувший несколько дней назад в Челябинской области, спасая упавших в воду детей, очередное тому подтверждение. Что принцип «делай, что должно, и будь, что будет» ни в малейшей степени не утратил своей актуальности.

            Ведь главный смысл истории с Никитой Белянкиным, который вступился за незнакомых людей в очень опасной ситуации и был убит, не в ее уникальности, а строго в обратном – в том, что Россия воспринимает его поступок как образец, на который надо равняться. Всем.

            Бывший спецназовец пополнил собой пантеон героев, которыми гордится и о которых помнит страна. Страна, которая почти каждый день получает подтверждения того, что, как и тысячу, и сто лет назад рядом с нами живут герои – обыкновенные люди, которые приходят на помощь, спасают, рискуя своей жизнью, и иногда платят ею за принятое решение.

            А сделанный ими выбор взывает ко всем остальным. И страна помнит. Помнит имена, помнит обстоятельства. Помнит «работайте, братья» и «это вам за пацанов». Будет помнить и Никиту Белянкина.

            Надеюсь, что это никогда не изменится.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

            Другие мнения

            России нужна технологическая дипломатия

            Андрей Безруков, доцент кафедры МГИМО, член Совета по внешней и оборонной политике
            Россия стоит перед необходимостью выбора наших технологических партнеров и союзников. Но есть ли у нас стратегия, есть ли у нас политика, которая помогла бы этот выбор реализовать и обеспечить нашу конкурентоспособность? Подробности...
            Обсуждение: 5 комментариев

            Когда в России перестанут бояться психиатров

            Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
            Депрессии не существует – больше гуляй на свежем воздухе, занимайся физкультурой и не ной, бабки вообще в поле рожали. Все терпят, и ты терпи. Стыдно быть несчастным. Стыдно иметь нервное расстройство. Ты что, псих? Подробности...
            Обсуждение: 39 комментариев

            Трамп напомнит Британии о трех потерянных годах

            Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
            Это своего рода день «Д» для Трампа. Он высадился в Европе, находясь в куда лучшей политической форме, чем все его противники-глобалисты. И дело тут не в «гениальности» Дональда. Подробности...
            Обсуждение: 9 комментариев

            Климатическая бомба в головах

            Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
            Вся эта движуха с климатом – просто калька с коммунистических идей. Если в начале это выглядело как очередная попытка американцев отжать себе новую тему для манипуляции миром, то сегодня – уже как стройная идеологическая система. Подробности...
            Обсуждение: 92 комментария

            Осознание конечности земной жизни накрывает дважды

            Алексей Зензинов, сценарист, драматург
            Правительство одарило нас чудесным термином – «срок дожития», и независимо от того смысла, который вкладывает в эти слова российская бюрократия, они звучат как приговор нынешнему обществу. Подробности...
            Обсуждение: 48 комментариев

            Между Конституцией и севрюжиной с хреном

            Алексей Алешковский, сценарист
            Для постсоветского человека демократия оказалась не институцией, а мантрой. Ее оказалось удобным использовать в самых неподходящих целях – и в первую очередь для строительства на просторах субимперий компактных тюрем народов. Подробности...
            Обсуждение: 55 комментариев

            «Молекулы свободы» как признак упадка Америки

            Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
            Идея, что списанная со счетов истории Россия избрала Америке президента и вообще успешно ведет подрывную работу, возможно, годится для внутреннего американского употребления, но совершенно неприемлема для внешнего. Подробности...
            Обсуждение: 37 комментариев

            Зачем России сдавать Иран

            Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
            Американские СМИ пишут о том, что Россия готова поддержать США в иранском вопросе и отказаться от поставки Тегерану С-400. Однако у Москвы нет ни оснований, ни желания, ни наивности для такого шага. Подробности...
            Обсуждение: 30 комментариев

            Новоявленный «Плохиш» российского кино

            Сергей Козлов, ветеран спецназа
            Со времен Рейгана ни один режиссер не может снимать кино про американские вооруженные силы, не получив согласия министерства обороны США. Почему же в нашей стране режиссеры получают добро на съемки таких фильмов, как «Братство»? Подробности...
            Обсуждение: 99 комментариев

            Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............