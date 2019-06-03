Когда в России перестанут бояться психиатров

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3 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 18:19  |  vz.ru
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Страх перед США влияет на интерес Китая к российскому газу

Китай в перспективе может стать главным покупателем российского газаФото: Stringer Shanghai/Reuters
1 июня Китай должен повысить ввозные пошлины на американский сжиженный газ – и одновременно звучат заявления о том, что Пекин «крайне заинтересован» в дополнительном газе из России. Китай явно опасается, что Соединенные Штаты могут перекрыть ему поставки одного из важнейших энергоносителей. Да только хватит ли у России топлива для Китая?  Подробности...
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Какой может быть сделка России, США и Израиля по Ирану и Сирии

Сообщается, что в Вашингтоне и Тель-Авиве придумали новый «хитрый план» по СирииФото: Jonathan Ernst/Reuters
США и Израиль намерены предложить России новую сделку по ситуации на Ближнем Востоке, пишет арабская пресса. За избавление Сирии от иранского влияния Вашингтон обещает Дамаску отмену американских санкций. Что думают в Москве об этом «интересном предложении», может ли Россия в самом деле сыграть посредническую роль и что в этом случае станет красной линией в переговорах? Подробности...
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Смертельное окно на Эвересте продолжает убивать туристов

Желающих покорить Эверест становится все больше, но не все из них хорошо подготовленыФото: кадр из видео
За последнюю неделю на Эвересте погибли 11 человек. Причиной их смерти стали не лавины и ураганные ветра, а ожидание восхождения в «зоне смерти». В очереди перед вершиной стоят 200–300 человек, которые заплатили огромные деньги и непременно хотят покорить самую высокую гору планеты. О том, как совпадение двух факторов – хорошей погоды и человеческой жадности – привело к массовой гибели туристов, рассказала газете ВЗГЛЯД альпинистка Людмила Коробешко.  Подробности...
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Кернес бьёт Зеленского его же оружием

Полиция не стала мешать агрессии против памятника маршалу ЖуковуФото: РИА Новости
Снос памятника Жукову в Харькове только внешне выглядит как традиционный вандализм украинских националистов. Стоит приглядеться к тому, когда был поставлен монумент и во время каких политических событий он был снесен. Случай лишь кажется рядовым, но на самом деле прямо связан с предстоящими выборами в украинский парламент.  Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Когда в России перестанут бояться психиатров

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Депрессии не существует – больше гуляй на свежем воздухе, занимайся физкультурой и не ной, бабки вообще в поле рожали. Все терпят, и ты терпи. Стыдно быть несчастным. Стыдно иметь нервное расстройство. Ты что, псих? Подробности...

Трамп напомнит Британии о трех потерянных годах

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
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Климатическая бомба в головах

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
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      Россию и Китай соединил новый мост

      На границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через Амур, которая соединила Благовещенск и Хэйхэ. Общая длина моста – 1080 метров. Его строительство будет завершено в конце 2019 года, а ввод в эксплуатацию произойдет весной 2020 года
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            Анна Долгарева

            Когда в России перестанут бояться психиатров

            Анна Долгарева
            журналист, поэт, военный корреспондент
            		 3 июня 2019, 17:51

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            Миллениалы уже знают, что это не так. Миллениалы щедро ставят себе диагнозы. Родители накричали за позднее возвращение? Они токсичны. Неделю подавленное настроение? Это не ПМС, это депрессия. Подавленное настроение сменилось оживлением? Это не ПМС прошел, это биполярное аффективное расстройство. Биполярка, кстати, стала очень модным диагнозом после одноименного трека рэпера Оксимирона.

            Между этими двумя крайностями живут люди, у которых, как выражаются в приличном обществе, «не все в порядке с головой». Невротические расстройства – например, депрессия, биполярное расстройство, пограничное расстройство личности – не влияют на дееспособность и интеллект, но довольно сильно мешают жить, если их не лечить.

            …Я вот недавно выступала перед полным залом, четыреста пятьдесят человек, я читаю стихи, а все хлопают. Потом, за кулисами, – организатор теребит меня, какие-то люди наливают шампанское, обнимают, поздравляют, спрашивают, понимаю ли я, как восхитительно происходящее, как чудесен настоящий момент.

            Я не понимаю.

            Я хочу уйти в дальнюю комнату, лечь в позу эмбриона и ни с кем не разговаривать. Люди находятся за толстым стеклом, и их радость тоже. Потом меня везут на какой-то водопад, фотографируют, потом какие-то шашлыки, я не чувствую ни вкуса, ни радости.

            Фото: Pascal Deloche/Godong/Global Look Press

            Так начинается депрессивный эпизод.

            Я это знаю, потому что он у меня не первый. Если не обращать внимания, то потом я начну спать по 12-13 часов, потом не станет сил ни готовить, ни есть, потом я однажды не выйду на работу, потом нечеловеческие усилия придется затрачивать на то, чтобы почистить зубы и помыться. Возможно, процесс застынет на каком-то из этих этапов, и я просто буду жить, отделенная толстой стеной от окружающего мира.

            А еще, может быть, в какой-то момент я проснусь в лихорадочном возбуждении. Перестану спать вообще, буду фонтанировать творческими и рабочими проектами, осознаю острую необходимость сменить место жительства, переехать в другой город (я так семь раз переезжала). Обратной стороной этого станет чудовищная вспыльчивость, агрессивность и тревожность, которая измотает меня настолько, что я через какое-то время снова вернусь за толстое стекло.

            У меня биполярное аффективное расстройство. Сейчас я это знаю  и обращаюсь к врачам, когда из моей жизни уходит радость или приходит судорожная тревога. Тысячи людей этого не делают из-за всего того, что наверчено человеческими измышлениями вокруг неврозов.

            Когда я озвучила свой диагноз, первой возмутилась почему-то прогрессивная поэтесса Алина Витухновская, в свое время обвиненная в хранении и сбыте наркотиков. Она повторяла: вот, мол, для патриотических СМИ пишет больная, сумасшедшая девушка, она даже не скрывает свой диагноз, какой позор! Ну да, наркотики – это даже немного богемно, а вот болеть, лечиться и, тем более, говорить об этом напрямую, – не принято. По крайней мере, в категории 45+ точно.

            У миллениалов, как мы помним, ситуация обратная. Миллениалы упоенно диагностируют себе тысячи диагнозов и либо просто лелеют в себе «странности», либо добывают какой-нибудь флуоксетин в обход рецепта; до врача доходит мало кто по все той же причине. Все, связанное с психиатрией, – социальное табу. И если можно и модно бравировать красивым диагнозом, то в реальности даже молодые люди боятся дойти до врача.

            Это, кстати, потому что они отчего-то боятся: врач немедленно накинет на них смирительную рубашку и запрет в комнате с мягкими стенами. «Продвинутость» этих молодых людей и дремучая необразованность витухновских, запрещающих упоминать неврозы в приличном обществе, – одного корня. Корень этот, конечно, страх. Страх ущербности.

            Из-за этого страха тысячи людей не идут к врачу, чтобы вернуть себе нормальное восприятие, здоровый сон, работоспособность и активность. То есть, лечиться, – в конце концов, такие неврозы, как и обычные болезни, обусловлены сбоем в биохимии мозга и, как и обычные болезни, лечатся либо корректируются. И этот страх пройдет нескоро. Однако когда-нибудь пройдет.


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