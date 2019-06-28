Как нас обманывают «дружбой народов»

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28 июня, пятница  |  Последнее обновление — 12:16  |  vz.ru
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На рынке оружия меняются правила

По данным прессы, Москва дала индийцам попользоваться нашей атомной подлодкой за 3 млрд долларовФото: indiannavy.nic.in
Россия кардинально обновит стратегию экспорта продукции ВПК. Пока что уровень дохода от поставок оружия за границу сохраняется, но общая доля России на мировом рынке падает. И перспективы России в сфере экспорта вооружений отнюдь не безоблачны. Подробности...
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Победа России в ПАСЕ закончилась матом Каспарова

Гарри Каспаров не скрывает своих чувств к Хайко МаасуФото: Imago/ТАСС
Возвращение России в ПАСЕ вызвало истерику не только у властей Украины. Не смогли отмолчаться и представители «свободной России», как называющие себя политическими эмигрантами, так и живущие в нашей стране. Что означают для России и Европы проклятия и мат из уст Гарри Каспарова? Подробности...
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Как СССР опередил США в постройке первой в мире АЭС

Обнинская АЭС сыграла колоссальную роль для развития всей мировой ядерной энергетикиФото: Кузьмин Олег/Фотохроника ТАСС
Ровно 65 лет тому назад, 26 июня 1954 года, в калужском городе Обнинске была введена в эксплуатацию первая в мире атомная электростанция. Обнинская АЭС проработала без малого полвека и оказала колоссальное влияние не только на советский, но и на зарубежные ядерные энергетические проекты. Почему первую АЭС построили именно в СССР, а не в США? Подробности...
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Одна драка радикально изменила отношение Запада к гомосексуалистам

Кадр из фильма «Стоунволл»Фото: Centropolis Entertainment
Ровно 50 лет назад в США начались Стоунволлские бунты, прямым следствием которых считают современные гей-парады, гей-браки и прочие атрибуты «борьбы ЛГБТ». В то время к гомосексуалистам в США относились крайне жестоко. Но почему локальная драка с полицией в одном из баров Нью-Йорка спровоцировала гей-революцию по всему западному миру? И грозит ли России нечто подобное? Подробности...
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Что привело к трагедии Ан-24

Причиной катастрофы Ан-24 мог стать отказ одного из двигателей и последующая ошибка пилотов Фото: 03.mchs.gov.ru
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку, а затем загорелся, врезавшись в здание очистных сооружений в Бурятии. Погибли двое пилотов, больше 20 человек пострадали. За 30 км до аэропорта экипаж сообщил об отказе левого двигателя. Пока высказываются разные версии ЧП, в том числе и такая: «экипаж не справился с посадкой и рассчитался своими жизнями». Подробности...
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Как нас обманывают «дружбой народов»

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Меня все время коробит от словосочетания «братский народ». Для меня братский народ – не украинский, не грузинский, не польский и не литовский. Российский народ – вот мой братский народ. Подробности...

Зачем нам столько бюджетных мест в вузах?

Сергей Мардан, публицист
Государство должно финансировать то образование, которое обеспечивает реальную экономическую и технологическую безопасность страны и развитие перспективных отраслей экономики. А остальные пусть учатся за деньги. Подробности...
Обсуждение: 52 комментария

Скрытая жизнь настоящих инноваций

Дан Медовников, директор Института менеджмента инноваций НИУ ВШЭ
Цифровизация, рост производительности труда, увеличение несырьевого экспорта – эти намерения превратятся в реальный результат, только если будут опираться на средние компании, сделавшие инновации краеугольным камнем своей стратегии. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
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    Какие направления заменят российским туристам Грузию

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      Беспилотник-разведчик в виде совы создали в России

      В России создан военный беспилотник в виде полярной совы. Новинку показали на форуме «Армия-2019». Среди главных достоинств дрона – незаметность. Кроме того, для своего небольшого веса он обладает серьезной технической начинкой
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      Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и России
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            Андрей Колесник

            Как нас обманывают «дружбой народов»

            Андрей Колесник
            ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
            		 28 июня 2019, 11:20

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            Скандал вокруг Грузии интересен, конечно же, не сам по себе – он является наглядной иллюстрацией нашей порочной модели отношений с соседями. Особенно с теми, кто когда-то входил в состав нашей страны, большой России, Российской империи или СССР – и имеет в связи с этим различные «исторические обиды».

            Одна и та же модель повторяется десятилетиями: нас, российский народ, убеждают в любви и верности – и одновременно с этим беспощадно эксплуатируют. Прекрасный, но слишком идеалистичный лозунг о «дружбе народов» используют для прикрытия циничной манипуляции и обмана, а порою даже предательства. Многие давно поняли, что Россия – мощная и сильная держава, а снисходительность – это привилегия сильных. И многие этой снисходительностью бесстыдно до сих пор пользуются.

            Разве не бескорыстной дружбой и солидарностью с православными братьями-славянами руководствовалась Россия, когда освобождала от турок Болгарию? И чего мы дождались? Того, что болгары воевали против нас вместе с Гитлером.

            Разве не царь Петр купил Прибалтику у Швеции, разве не защищала Россия местное население, разве не были Прибалтийские республики самыми процветающими в СССР, «витриной для Запада»? Чего же мы видим в ответ? Наиболее русофобские политические режимы на постсоветском пространстве.

            Разве не за само существование Польши и польского народа погибли сотни тысяч советских солдат? А теперь польское руководство обсуждает строительство у наших границ сразу шести американских баз, направленных против России – и даже готово платить деньги за это.

            Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

            Разве Казахстан не обрел свою государственность только благодаря национальной политике большевиков (как и свою письменность)? А теперь руководство этой молодой страны переводит эту письменность на латиницу.

            Разве не благодаря Ленину, Сталину и Хрущеву Украина получила всю свою гигантскую территорию, население и промышленность? И что мы видим в ответ? Унижение многомиллионного русского населения, уничтожение русского языка, агрессию против Донбасса, теракты в Крыму.

            И наконец, та самая Грузия. Не будем вспоминать подробно о Георгиевском трактате и о том, что все население тогдашнего Грузинского царства было бы физически уничтожено – если бы не Россия. Но разве не запредельный ли это цинизм: заявлять о добрососедстве, кавказском гостеприимстве – и расстреливать наших же миротворцев? Отправлять к нам собственных воров в законе? Хвалиться продажей в Россию не вина, а помоев?

            Слишком много предательства от тех, кто называл нас когда-то братьями. Чем более лояльными и открытыми мы становимся – тем больше наглеют наши соседи. В Прибалтике уже проводят учения даже не по «защите от России» – нет, по нападению на Россию. Да и лозунг о «дружбе народов» на самом деле давно убит – например, законом о всеобщей мобилизации. Разве можно назвать братом пришедшего на Донбасс карателя, которому вручили оружие для убийства собственных соотечественников? С одной стороны, он вроде бы брат, но на самом деле – убийца. Причем убийца тех, кто действительно составляет со мной один народ – русский.

            Русские – слишком сердобольные, слишком отзывчивые, слишком доверчивые. Искренне откликающиеся на любые слова о дружбе. События в Грузии стали еще одним примером того, что доверие между народами подорвано, и подрывали его – не мы. Мы все время думаем, что за хорошее отношение нам ответят взаимностью – и все время натыкаемся на предательство. А наше открытое и теплое отношение принимают за слабость.

            Вот почему меня все время коробит от словосочетания «братский народ». Вот почему для меня братский народ – не украинский, не грузинский, не польский и не литовский. Российский народ – вот мой братский народ.

            Пора и нам наконец научиться извлекать уроки истории. Снять розовые очки и вспомнить хрестоматийную фразу Александра III про то, что среди союзников у нас только наши армия и флот. Они ни на йоту не потеряли свою актуальность. И изменить наконец отношения с соседями. Наверное, бескорыстная дружба – это все-таки понятие, более подходящее для описания отношений между людьми. А между народами и странами должны быть добрые, но взаимовыгодные отношения.


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