Как нас обманывают «дружбой народов»

Скандал вокруг Грузии интересен, конечно же, не сам по себе – он является наглядной иллюстрацией нашей порочной модели отношений с соседями. Особенно с теми, кто когда-то входил в состав нашей страны, большой России, Российской империи или СССР – и имеет в связи с этим различные «исторические обиды».

Одна и та же модель повторяется десятилетиями: нас, российский народ, убеждают в любви и верности – и одновременно с этим беспощадно эксплуатируют. Прекрасный, но слишком идеалистичный лозунг о «дружбе народов» используют для прикрытия циничной манипуляции и обмана, а порою даже предательства. Многие давно поняли, что Россия – мощная и сильная держава, а снисходительность – это привилегия сильных. И многие этой снисходительностью бесстыдно до сих пор пользуются.

Разве не бескорыстной дружбой и солидарностью с православными братьями-славянами руководствовалась Россия, когда освобождала от турок Болгарию? И чего мы дождались? Того, что болгары воевали против нас вместе с Гитлером.

Разве не царь Петр купил Прибалтику у Швеции, разве не защищала Россия местное население, разве не были Прибалтийские республики самыми процветающими в СССР, «витриной для Запада»? Чего же мы видим в ответ? Наиболее русофобские политические режимы на постсоветском пространстве.

Разве не за само существование Польши и польского народа погибли сотни тысяч советских солдат? А теперь польское руководство обсуждает строительство у наших границ сразу шести американских баз, направленных против России – и даже готово платить деньги за это.

Разве Казахстан не обрел свою государственность только благодаря национальной политике большевиков (как и свою письменность)? А теперь руководство этой молодой страны переводит эту письменность на латиницу.

Разве не благодаря Ленину, Сталину и Хрущеву Украина получила всю свою гигантскую территорию, население и промышленность? И что мы видим в ответ? Унижение многомиллионного русского населения, уничтожение русского языка, агрессию против Донбасса, теракты в Крыму.

И наконец, та самая Грузия. Не будем вспоминать подробно о Георгиевском трактате и о том, что все население тогдашнего Грузинского царства было бы физически уничтожено – если бы не Россия. Но разве не запредельный ли это цинизм: заявлять о добрососедстве, кавказском гостеприимстве – и расстреливать наших же миротворцев? Отправлять к нам собственных воров в законе? Хвалиться продажей в Россию не вина, а помоев?

Слишком много предательства от тех, кто называл нас когда-то братьями. Чем более лояльными и открытыми мы становимся – тем больше наглеют наши соседи. В Прибалтике уже проводят учения даже не по «защите от России» – нет, по нападению на Россию. Да и лозунг о «дружбе народов» на самом деле давно убит – например, законом о всеобщей мобилизации. Разве можно назвать братом пришедшего на Донбасс карателя, которому вручили оружие для убийства собственных соотечественников? С одной стороны, он вроде бы брат, но на самом деле – убийца. Причем убийца тех, кто действительно составляет со мной один народ – русский.

Русские – слишком сердобольные, слишком отзывчивые, слишком доверчивые. Искренне откликающиеся на любые слова о дружбе. События в Грузии стали еще одним примером того, что доверие между народами подорвано, и подрывали его – не мы. Мы все время думаем, что за хорошее отношение нам ответят взаимностью – и все время натыкаемся на предательство. А наше открытое и теплое отношение принимают за слабость.

Вот почему меня все время коробит от словосочетания «братский народ». Вот почему для меня братский народ – не украинский, не грузинский, не польский и не литовский. Российский народ – вот мой братский народ.

Пора и нам наконец научиться извлекать уроки истории. Снять розовые очки и вспомнить хрестоматийную фразу Александра III про то, что среди союзников у нас только наши армия и флот. Они ни на йоту не потеряли свою актуальность. И изменить наконец отношения с соседями. Наверное, бескорыстная дружба – это все-таки понятие, более подходящее для описания отношений между людьми. А между народами и странами должны быть добрые, но взаимовыгодные отношения.