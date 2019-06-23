Армия делает из раздолбаев – граждан

Левада-центр провел социологический опрос, результаты которого в очередной раз шокировали людей «либеральных» взглядов. Выяснилось, что 64% россиян считают срочную службу в армии обязательной для всех мужчин. Цифра на самом деле поражает воображение, поскольку никогда ранее этот показатель не превышал 41%. То есть менее половины граждан полагали такую форму патриотизма естественной для себя и своих детей. А сейчас – гораздо более половины.

Объяснения даются привычные – милитаризм, государственная пропаганда «Россия в кольце врагов», изоляционизм, промывание мозгов. Но я могу объяснить данные Левады проще. Военная служба вызывает горячий энтузиазм у двух огромных социальных групп. Это – родители юношей в возрасте от 13 до 25 лет и женщины в возрасте от 18 до 40 лет. Женщины старше 40 тоже за «за», но они автоматически перемещаются в группу «Родители».

Проявлением патриотизма армейская служба ни в СССР, ни в России никогда и никем не рассматривалась. Мы не Израиль. Никаких внешних врагов, реально угрожающих существованию страны, мы после 1945 года просто не видели. Поэтому слова про «долг перед Родиной» всегда воспринимались, как пропагандистская блевотина. Армейская служба рассматривалась, как неизбежная повинность, и исключительно в практическом контексте. А тут все было очень вариативно. Армия была почти идеальной социальной лестницей и системой, дающей дополнительное профессиональное образование, особенно для сельских пареньков.

При советской власти жители кавказских республик, например, платили в военкоматах взятки, чтобы попасть в стройбат. Деревенский парень знал, что два года службы в стройбате – это возможность получить минимум две строительные специальности, которые потом 40 лет будут кормить его и его многочисленных детей. Этот поразительный факт мне когда-то рассказал сослуживец-чеченец. Семья его была очень бедной, отец умер, и за него некому было заплатить. Поэтому парень попал в учебный артиллерийский полк и получил бесполезную в хозяйстве специальность командира реактивной системы залпового огня «Град».

Для жителей больших городов из образованных семей армия также выполняла исключительно полезную воспитательную функцию. Армия «делала из мальчиков мужчин», а проще говоря – нормальных людей из городских бездельников. «Дедовщина», конечно, пугала немного, но до конца 80-х, когда эта фобия приняла форму массовой истерии, никто спецификой иерархии в мужских коллективах сильно не заморачивался. Есть себе и есть…

Министру Шойгу удалось сильно скорректировать восприятие срочной службы, главным образом, уменьшением срока службы до одного года. Сейчас срочная служба окончательно превратилась в нечто вроде бесплатного закрытого пансиона, где из избалованных и плохо воспитанных современных мальчиков делают что-то похожее на мужчин. Армейская служба вырабатывает в них простейшие рефлексы и коммуникативные навыки, которые почти полностью исчезли из «гражданской» жизни.

Любой раздолбай, который годами выносил мозг родителям своим нежеланием ничем заниматься и бесконечными комплексами непризнанного гения, за 12 месяцев узнает о существовании простейших физических потребностей, которые оказываются гораздо сильнее, чем тяга к самореализации через беспорядочный секс и сетевые видеоигры.

Это – голод, чувство физической усталости, а главное – навык усмирять свое эго. Армия по-прежнему учит восемнадцатилетних осознавать тот факт, что для Вселенной ты – бессмысленное г..но, мнения и желания которого не имеют никакой ценности. И что тебе делать в данный момент, решаешь совсем не ты, а – твой командир. И вот это умение подчиняться и, соответственно – умение самому отдавать приказы, совершенно бесценно. Оно дает неисчислимое количество жизненных преимуществ в карьере, личных отношениях, да и просто повседневной жизни.

Человек, отслуживший в армии, приобретает опыт использования любых ресурсов для выполнения стоящей перед ним задачи. Те, кому не повезло, тратят огромные деньги на сотнях мотивационных тренингов, где тони робинсы объясняют им, как важно использовать в жизни все возможности. Армия учит этому совершенно бесплатно.

Мой сын, вернувшись из армии, с гордостью мне рассказывал, как он разогревал над костром асфальт на найденной на помойке дверце от холодильника. Асфальт им был нужен для «ямочного» ремонта дороги в расположении части. Даже я ему позавидовал, потому что в советской армии я клал самый обычный асфальт, привезенный с завода. А плавить его на костре было бы, конечно, гораздо круче. Ни в каком гребаном походе, ни в каком экстремальном путешествии невозможно приобрести подобный жизненный опыт. Он – эксклюзивен. И то, что делает тебя по-настоящему уникальным, люди ценят в тебе больше всего. Ты – человек, который может практически все.

Человек с армейским опытом имеет безусловные конкурентные преимущества в глазах любой женщины, у которой выбор оптимального для спаривания самца работает на уровне физиологических инстинктов. «Не служил – не мужик» – сидит крепко прежде всего в женских головах. Матери-одиночки валяются в ногах у военных комиссаров, выпрашивая у них повестку для своих чудаковатых, на букву "м", сыновей. Они надеются, что 12 месяцев армейской службы смогут исправить бесчисленные косяки воспитания, связанные с отсутствием отца в семье. И часто это работает.

На меня рассказы про современную службу в армии действуют, как в детстве сказки. Я понимаю, что в эту сказочную страну мне уже не попасть, но как же чертовски этого хочется!

Только в 50 лет начинаешь четко понимать, какая это необыкновенная роскошь – когда тебе ни о чем не нужно беспокоиться. Тебя вовремя разбудят, накормят и дадут какое-нибудь необременительное и полезное дело. Тебя не беспокоят никакие KPI, выполнение плана продаж и бонусы. Ты просто что-то делаешь до обеда или до вечернего построения. Спокойно и без всего этого бессмысленного мусора про то, что мы команда, про миссию и стратегию… А потом тебя снова накормят и положат спать в отдельную кровать. О тебе позаботятся десятки взрослых людей. Они тебя оденут, обогреют, вылечат от гриппа, если нужно. А тебе самому ни о чем не нужно заботиться.

И даже то, что рядом нет женщин – это тоже прекрасно. Никто не выносит тебе мозг, не вываливает на тебя тонны ненужных новостей про своих подруг-дур, не планирует твои выходные для поездки в Ашан или к теще. Твои выходные распланирует старшина и сделает это по-мужски разумно. В воскресенье сначала будет уборка территории, потом – спортивный праздник, потом обед, а потом до самого вечера можно весь день спать в казарме.

Я тоже вхожу в 64%, которые считают армейскую службу обязательной. Но только я бы еще предложил ввести повторные призывы. На 3 месяца и так каждые 5 лет. Просто чтобы можно было немного отдохнуть.