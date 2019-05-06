Давайте подождем с приговорами по делу «Суперджета»

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6 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 12:05  |  vz.ru
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Может ли торговля наладить отношения России и США

Американские товары нашли бы достойное место на российских рынкахФото: Rick Wilking/Reuters
Дональд Трамп рассказал Владимиру Путину о желании США больше торговать с Россией. Товарооборот резко сократился после 2014 года, а сейчас начал постепенно увеличиваться, но до пиковых показателей все равно далеко. Более того, торговля с той же Германией у Москвы в разы больше. Почему между США и Россией так слабо развиты экономические связи и как это влияет на политические отношения двух стран? Подробности...
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Нужно ли России выходить из Европейской конвенции о правах человека

Россию уже практически изгнали из «семьи народов» Совета ЕвропыФото: Алексей Витвицкий/ТАСС
Россия рассматривает все варианты, вплоть до выхода из Совета Европы и Европейской конвенции о правах человека, сообщил наш полпред в СЕ Иван Солтановский. Для «развода» не нужно будет прикладывать усилия – в июне России грозит исключение из ПАСЕ за неуплату взносов. Вряд ли большой бедой станет уход из европейского клуба, где россиян лишили права голоса. Но стоит ли отказываться от Страсбургского суда? Подробности...
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Главные проблемы «Суперджета» вовсе не в качестве

Катастрофа высветила систему проблему этого весьма неплохого в целом авиалайнераФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Утверждения, что причиной катастрофы самолета Superjet 100 стали проблемы с его качеством, явно преждевременны. Катастрофы с большим количеством жертв случались и с рядом ближайших аналогов «Суперджета» – канадскими CRJ и бразильскими Embraer. Главная проблема «Суперджета» явно в другом: эта модель оказалась тупиковой ветвью эволюции в мировом авиастроении. Подробности...
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Улицы мегаполисов США становятся витриной социального распада

Города США стали магнитом для бродяг, нелегалов и охотников за вэлферомФото: Jim West/imageBROKER.com/
Global Look Press
Дональд Трамп в преддверии новой президентской гонки неустанно сыплет в соцсетях отчетами об успехах в экономике. Однако есть основания подозревать используемую лидером США статистику в лукавстве. Косвенным подтверждением тому является ситуация на улицах крупнейших американских городов, где разворачивается настоящая социальная катастрофа. Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Давайте подождем с приговорами по делу «Суперджета»

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Трагедию самолета SSJ в аэропорту Шереметьево многие восприняли, как личную. Доминирующее мнение в соцсетях: не делайте поспешных выводов ни про самолет, ни про причины аварии – дайте специалистам во всем разобраться. Подробности...

Возмущение совками

Алексей Алешковский, сценарист
«Гомо советикус» – это люди, отдававшие жизнь свою за други своя на фронтах Великой Отечественной? Или стукачи, написавшие четыре миллиона доносов? Строители БАМа или держащие фигу в кармане члены творческих союзов? Подробности...
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Иван-дурак русского поля экспериментов

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
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      Умерла Элина Быстрицкая

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        «Долька»: История успеха о том, как сделать чипсы полезными

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          Как вы проводите майские праздники?
          • Уезжаю за границу

          • Уезжаю отдохнуть внутри России

          • Уезжаю на дачу

          • Остаюсь дома

          • Иначе (указать в комментариях)

          Вы отмечаете Пасху?
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          • Да, хотя не православный (не православная)

          • Нет

          Американский посол, по сути, пригрозил России авианосцами. Вы лично боитесь американских авианосцев?
          • Да

          • Нет

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            НОВОСТЬ ЧАСА:Эксперт указал на вероятную ошибку пилотов «Суперджета»
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            Главная тема


            Главные проблемы «Суперджета» вовсе не в качестве

            уголовное дело


            Названы основные версии трагедии в Шереметьево

            «животный инстинкт»


            Соловьев, Минаев и Симоньян поспорили о спасавших сумки пассажирах «Суперджета»

            «аэропорт третьего мира»


            Французы посмеялись над русскими после катастрофы «Суперджета»

            Видео

            «разъяснить союзникам»


            Турция намерена указать НАТО на ошибки по поводу С-400

            через аукцион


            Легендарный советский завод выставлен на продажу за копейки

            вместо f-35


            Чемезов рассказал о готовности России поставлять в Турцию Су-57

            «Дорогой Володя»


            Кикабидзе обратился к Зеленскому

            «торжество глобализма»


            Названы последствия доминирования небелого населения в США

            Урок Зеленского для России


            Дмитрий Юрьев: Клоунада – сильнейший механизм уничтожения власти

            Школьники против


            Игорь Мальцев: Борьба за климат – это борьба за деньги

            проект Анти-Россия


            Антон Крылов: Украинцам ждать чуда от еврея как-то логичнее

            на ваш взгляд


            Как вы проводите майские праздники?


            Общественное мнение

            Давайте подождем с приговорами по делу «Суперджета»

            Общественное мнение
            самые актуальные темы дня в блогосфере
            		 6 мая 2019, 11:51

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            Трагедию самолета SSJ в аэропорту Шереметьево многие восприняли, как личную. Вслед за эмоциональными реакциями на гибель 40 пассажиров и одного члена экипажа в соцсетях зазвучали призывы не делать поспешных выводов ни про самолет, ни про причины аварии, а дать специалистам во всем разобраться. 

            Евгений Примаков, журналист, депутат Госдумы РФ: Сажать тяжёлый самолёт (баки полные), вручную - в условиях паники на борту, потом организовать эвакуацию профессионально, четко - очень сложно. Да, и такому учат, да, и это в списке профессиональных умений и долга. Кого-то учили хорошо, но проверить насколько... вот эти ребята и девушки проверили. Правильно пишут - высочайший профессионализм.

            На видео - взрослые дядьки, которые бегут от горящего самолёта с сумками. Горящий самолёт, эвакуация только через переднюю дверь, каждая секунда на счету - а ты тащишь барахло с полки? Каждая сумка, каждая секунда - минус одна жизнь тех, кто может задохнуться и сгореть в конце салона, не успев выбраться из-за такого бережливого мудилы. Не делайте так - не дай Бог, конечно, кому ещё в таких обстоятельствах оказаться, но инструкции с картинками, которые лежат в кармане сиденья перед вами в самолете, написаны кровью. Сколько из этих погибших на совести тех бережливых мудаков? Найти бы.

            И ещё: помните, что основная задача бортпроводника - не «водочки принеси нам», и не веселить вас, а спасать, если что не дай Бог. «Обслуживание на борту», конечно, тоже их работа, но главное - другое. Уважайте их. Источник

            Андрей Медведев, журналист ВГТРК: Я не знаю, была ли это молния, или «Суперджет» такой вот откровенно неудачный самолет. Это вообще сейчас не важно. С этим можно потом разобраться. Я точно понимаю, что экипаж самолета герои. Все. И пилоты, и бортпроводники. Это сейчас главное. Если бы не они, то выживших могло и не быть. Это они сажали машину с полными баками, что вообще-то не каждый сможет сделать, и что отрабатывают только на тренажерах. Это они организовали эвакуацию, а можем же представить, какой кромешный ад творился на борту. И, как говорят, они последними уходили с самолета. Спасибо им. Источник

            Фото: кадр из видео

            Михаил Барабанов, эксперт в области военно-морской истории и вооруженийВ США не было ни одной авиакатастрофы со значительными жертвами на больших регулярных линиях с 2001 г., в КНР - с 2010 г. В России стабильно устраивается один большой краш с трупами в год - при на порядок меньшем налете. По статистике международных организаций, уровень безопасности авиаперевозок в РФ и СНГ в 2018 г. был наихудшим в мире - уже хуже Африки. И вина почти во все случаях в РФ и СНГ - исключительно летного состава. Не надо рассказывать про отказ на шереметьевском SSJ - в гражданской авиации США и КНР летные происшествия с отказами за последние годы не становятся катастрофами. Именно благодаря летному составу. В России же летный состав ГА регулярно делает из предпосылки к АП катастрофу.

            Совершенно очевидно, что российская (вернее вся постсоветская) гражданская авиация тяжело больна - и больна в первую очередь откровенно угрожающе низким уровнем подготовки, дисциплины и самодисциплины летного состава. Если сказать прямо - такого уровня некомпетентности, неумения и раздолбайства нет нигде в мире. Источник. 

            Ольга Ускова, президент группы компаний Cognitive Technologies: Я сижу сейчас в европейском КБ, по своим автомобильным делам. И их инженеры говорят, что то, что самолет при таком ударе о полосу, подломившемся шасси и возгорании не развалился, это говорит об очень хорошей конструкции. Не надо без фактов хаять SSG. Источник.  

            Вадим Шамсулин, журналист: Всем известно, как много на «Фейсбуке» народных экспертов по любым вопросам, включая авиацию и чрезвычайные ситуации. Почитав сегодня вечером умозаключения всех этих стихийных специалистов, я остерегусь в течение ближайших трёх дней делать следующие утверждения:

            1. «Самолёт «Сухой суперджет» – никуда не годная машина, созданная лишь для освоения бюджета». Давайте погодим с этим приговором, тем более что всё познаётся в сравнении. А сравнить нетрудно: недавно случились аварии и с «Аэробусом», и с «Боингом». Я летал «Суперджетом» несколько раз и претензий к нему не имею. Нормальная машина. И если наш драгоценный бюджет будут осваивать ради создания российских самолётов, то я не возражаю.

            2. «Лётчики, посадившие самолёт, – герои». Нет, я не стану этого утверждать до окончания расследования. Потому что хорошо помню историю пилотов, героически посадивших самолёт в Ижме. Наш тогдашний президент Медведев поспешил осыпать их наградами чуть ли не на следующий день. А через полгода выяснилось, что беда случилась именно благодаря ошибкам «героических» лётчиков. Награды у них не отобрали, потому что уже как-то неудобно. Впрочем, у тех хотя бы люди не погибли!

            3. «Пассажиры в передних рядах были заняты своей ручной кладью». Почти уверен, что это выдумка. Особенно в связи с поступившими подробностями насчёт бизнес-класса. Слишком театрально всё это получается, а реальность жестока и совсем не театральна. На борту явно царила паника, и даже самый чёрствый «бизнесмен» подумал бы как минимум о собственной шкуре, а не о дорогой куртке в верхнем отсеке. Источник

            Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашенный профессор университета Вестминстер: В Шереметьево загорелся Superjet 100. Есть погибшие. И только два разбившихся новейших Боинга 737 и 300 погибших человек не позволяют особо просветлённым людям написать, какое это гов@@о – российские самолеты. Источник

            Вадим Степанцов, поэт: Почтенная публика затопила интернет проклятьями властям, отечественному авиастроению плюс самизнаетекому. Наперегонки, наперебой, кто громче. Посочувствовать без воплей, подождать, когда дым уляжется и следствие даст картину - нет, никак. Источник

            Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД: Кажется, это первая практически онлайн-авиакатастрофа в России. Обснятая с разных концов - горящий самолёт тушат, пассажиры эвакуируются, видео изнутри горящего самолета, видео посадки с "козлом" и возгоранием, видео, видео, видео. Такого у нас не было. Надеюсь, что и не будет - за отсутствием не технологий, но поводов. Однако и одного этого повода достаточно для того, чтобы предположить, что в ближайшие дни - когда ужас и сострадание уйдут на второй план, просто отодвинувшись во времени - нас всех ожидает большой разговор о том, насколько максимальная полнота информации способствует формированию адекватных реакций на событие. Источник. 


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