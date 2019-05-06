Давайте подождем с приговорами по делу «Суперджета»

Трагедию самолета SSJ в аэропорту Шереметьево многие восприняли, как личную. Вслед за эмоциональными реакциями на гибель 40 пассажиров и одного члена экипажа в соцсетях зазвучали призывы не делать поспешных выводов ни про самолет, ни про причины аварии, а дать специалистам во всем разобраться.

Евгений Примаков, журналист, депутат Госдумы РФ: Сажать тяжёлый самолёт (баки полные), вручную - в условиях паники на борту, потом организовать эвакуацию профессионально, четко - очень сложно. Да, и такому учат, да, и это в списке профессиональных умений и долга. Кого-то учили хорошо, но проверить насколько... вот эти ребята и девушки проверили. Правильно пишут - высочайший профессионализм.

На видео - взрослые дядьки, которые бегут от горящего самолёта с сумками. Горящий самолёт, эвакуация только через переднюю дверь, каждая секунда на счету - а ты тащишь барахло с полки? Каждая сумка, каждая секунда - минус одна жизнь тех, кто может задохнуться и сгореть в конце салона, не успев выбраться из-за такого бережливого мудилы. Не делайте так - не дай Бог, конечно, кому ещё в таких обстоятельствах оказаться, но инструкции с картинками, которые лежат в кармане сиденья перед вами в самолете, написаны кровью. Сколько из этих погибших на совести тех бережливых мудаков? Найти бы.

И ещё: помните, что основная задача бортпроводника - не «водочки принеси нам», и не веселить вас, а спасать, если что не дай Бог. «Обслуживание на борту», конечно, тоже их работа, но главное - другое. Уважайте их. Источник

Андрей Медведев, журналист ВГТРК: Я не знаю, была ли это молния, или «Суперджет» такой вот откровенно неудачный самолет. Это вообще сейчас не важно. С этим можно потом разобраться. Я точно понимаю, что экипаж самолета герои. Все. И пилоты, и бортпроводники. Это сейчас главное. Если бы не они, то выживших могло и не быть. Это они сажали машину с полными баками, что вообще-то не каждый сможет сделать, и что отрабатывают только на тренажерах. Это они организовали эвакуацию, а можем же представить, какой кромешный ад творился на борту. И, как говорят, они последними уходили с самолета. Спасибо им. Источник

Михаил Барабанов, эксперт в области военно-морской истории и вооружений: В США не было ни одной авиакатастрофы со значительными жертвами на больших регулярных линиях с 2001 г., в КНР - с 2010 г. В России стабильно устраивается один большой краш с трупами в год - при на порядок меньшем налете. По статистике международных организаций, уровень безопасности авиаперевозок в РФ и СНГ в 2018 г. был наихудшим в мире - уже хуже Африки. И вина почти во все случаях в РФ и СНГ - исключительно летного состава. Не надо рассказывать про отказ на шереметьевском SSJ - в гражданской авиации США и КНР летные происшествия с отказами за последние годы не становятся катастрофами. Именно благодаря летному составу. В России же летный состав ГА регулярно делает из предпосылки к АП катастрофу.

Совершенно очевидно, что российская (вернее вся постсоветская) гражданская авиация тяжело больна - и больна в первую очередь откровенно угрожающе низким уровнем подготовки, дисциплины и самодисциплины летного состава. Если сказать прямо - такого уровня некомпетентности, неумения и раздолбайства нет нигде в мире. Источник.

Ольга Ускова, президент группы компаний Cognitive Technologies: Я сижу сейчас в европейском КБ, по своим автомобильным делам. И их инженеры говорят, что то, что самолет при таком ударе о полосу, подломившемся шасси и возгорании не развалился, это говорит об очень хорошей конструкции. Не надо без фактов хаять SSG. Источник.

Вадим Шамсулин, журналист: Всем известно, как много на «Фейсбуке» народных экспертов по любым вопросам, включая авиацию и чрезвычайные ситуации. Почитав сегодня вечером умозаключения всех этих стихийных специалистов, я остерегусь в течение ближайших трёх дней делать следующие утверждения:

1. «Самолёт «Сухой суперджет» – никуда не годная машина, созданная лишь для освоения бюджета». Давайте погодим с этим приговором, тем более что всё познаётся в сравнении. А сравнить нетрудно: недавно случились аварии и с «Аэробусом», и с «Боингом». Я летал «Суперджетом» несколько раз и претензий к нему не имею. Нормальная машина. И если наш драгоценный бюджет будут осваивать ради создания российских самолётов, то я не возражаю.

2. «Лётчики, посадившие самолёт, – герои». Нет, я не стану этого утверждать до окончания расследования. Потому что хорошо помню историю пилотов, героически посадивших самолёт в Ижме. Наш тогдашний президент Медведев поспешил осыпать их наградами чуть ли не на следующий день. А через полгода выяснилось, что беда случилась именно благодаря ошибкам «героических» лётчиков. Награды у них не отобрали, потому что уже как-то неудобно. Впрочем, у тех хотя бы люди не погибли!

3. «Пассажиры в передних рядах были заняты своей ручной кладью». Почти уверен, что это выдумка. Особенно в связи с поступившими подробностями насчёт бизнес-класса. Слишком театрально всё это получается, а реальность жестока и совсем не театральна. На борту явно царила паника, и даже самый чёрствый «бизнесмен» подумал бы как минимум о собственной шкуре, а не о дорогой куртке в верхнем отсеке. Источник

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашенный профессор университета Вестминстер: В Шереметьево загорелся Superjet 100. Есть погибшие. И только два разбившихся новейших Боинга 737 и 300 погибших человек не позволяют особо просветлённым людям написать, какое это гов@@о – российские самолеты. Источник

Вадим Степанцов, поэт: Почтенная публика затопила интернет проклятьями властям, отечественному авиастроению плюс самизнаетекому. Наперегонки, наперебой, кто громче. Посочувствовать без воплей, подождать, когда дым уляжется и следствие даст картину - нет, никак. Источник

Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД: Кажется, это первая практически онлайн-авиакатастрофа в России. Обснятая с разных концов - горящий самолёт тушат, пассажиры эвакуируются, видео изнутри горящего самолета, видео посадки с "козлом" и возгоранием, видео, видео, видео. Такого у нас не было. Надеюсь, что и не будет - за отсутствием не технологий, но поводов. Однако и одного этого повода достаточно для того, чтобы предположить, что в ближайшие дни - когда ужас и сострадание уйдут на второй план, просто отодвинувшись во времени - нас всех ожидает большой разговор о том, насколько максимальная полнота информации способствует формированию адекватных реакций на событие. Источник.