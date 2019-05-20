Революция в голове Пашиняна разрушает Армению

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Три главные угрозы поставкам российского газа в Европу

Российские поставки газа в Европу снова под ударомФото: Tobias Schwarz/Reuters
Дания продолжает затягивать выдачу разрешения на строительство «Северного потока – 2», что грозит серьезной задержкой ввода трубы в строй. Американцы придумали новые санкции против судов-трубоукладчиков, без которых российский проект просто встанет. Украина начала активно торпедировать подписание нового транзитного контракта, за который еще недавно так яростно билась. Как Россия справится с новыми угрозами? Подробности...
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Климкин был идеальным главой МИД современной Украины

Найти для МИД Украины шефа лучше, чем Климкин, представляется невозможнымФото: Antonio Calanni/AP/ТАСС
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не выдержал болезненного удара от Совета Европы и ушел в отставку, но пообещал остаться в политике и избраться в Раду. Этот человек руководил МИД постмайданного государства на протяжении пяти лет, став органичной частью режима Порошенко. Над ним часто смеялись, но он идеально соответствовал своей должности, и вот почему. Подробности...
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Возвращение вытрезвителей бессмысленно и опасно

Советские вытрезвители запомнились образцом ужаса и насилияФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В России предлагается вернуть еще один образец чудовищного наследия советского времени – вытрезвители. Статистика утверждает, что якобы именно из-за их отмены выросло число преступлений как пьяными, так и в отношении пьяных. Так ли это на самом деле, помогают ли вытрезвители в борьбе с пьянством и какие меры действительно необходимы? Подробности...
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Почему Госдеп увидел в конфликте с Китаем расовый подтекст

Трамп, как выясняется, воспринимает Китай как чуждую ему цивилизациюФото: Carlos Barria/Reuters
Столкновение США и Китая является расовым конфликтом. Это точка зрения не каких-нибудь неонацистов, а официальное заявление высокопоставленного чиновника Госдепа, вызвавшее скандал в Вашингтоне и гневную реакцию в Пекине. Как в Госдепе аргументируют свою позицию, почему сравнивают Китай с СССР и откуда там берутся подобные убеждения? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Революция в голове Пашиняна разрушает Армению

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Сторонники премьера Армении Пашиняна уверены, что победили, заблокировав суды. Что нанесли удар по осколкам бывшего режима. Однако на самом деле эта акция закончилась поражением. Как для самого Пашиняна, так и для всей Армении. Подробности...

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Что скандал в Австрии значит для России

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            Революция в голове Пашиняна разрушает Армению

            Геворг Мирзаян
            доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
            		 20 мая 2019, 18:44

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            В Армении разразился очередной скандал из-за большой гордыни маленького человека.

            19 мая премьер-министр страны обиделся на судей. Ему категорически не понравилось то, что за день до этого суд освободил из-под стражи бывшего президента страны Роберта Кочаряна (которого судят по политическим причинам за события 11-летней давности, когда Кочарян разогнал незаконный политический митинг, в котором принимал участие сам Пашинян). Дело против Роберта Кочаряна не закрыто – его лишь выпустили из-за решетки под залог и под поручительство бывшего и нынешнего глав Карабаха и обязали являться на все заседания суда. Однако само по себе освобождение политического противника было воспринято премьером как акт неповиновения, как удар по его репутации и авторитету.

            И в ответ Никол Пашинян решил продемонстрировать судьям силу. Он объявил этакий флешмоб – попросил 20 мая своих сторонников заблокировать «все без исключения входы и выходы в здания судов – так, чтобы никто не мог выйти». А затем ждать его официального обращения в 12 часов утра. Суды были заблокированы (в некоторых местах протестующие даже занялись вандализмом и побили работников судов), после чего Пашинян выступил и заявил, что таким образом хотел показать, что «народ требует истинной независимости судебной системы». Ну и позволил разблокировать суды в 13.30 по местному времени.

            Большая месть

            Сторонники Пашиняна уверены, что победили. Что нанесли еще один удар по осколкам бывшего режима. Однако на самом деле эта акция закончилась поражением. Как для самого Пашиняна, так и для всей Армении.

            Фото: Olga Maltseva/Reuters

            Проблема Никола Пашиняна в том, что он до сих пор не понимает, куда попал. Где и кем служит. На сегодняшний день Пашинян – глава государства, премьер-министр страны с ворохом внутренних и внешних проблем. Решение этих проблем требует не только политической воли, но и консолидации общества. Не вокруг внешних или внутренних врагов (эта консолидация обычно краткосрочна и деструктивна), а вокруг общих идей, надежд и правил поведения. Эффективная консолидация всех сегментов общества может проходить только вокруг легитимного главы государства, придерживающегося умеренных или центристских позиций.

            Придя к власти на волне революции, Пашинян имел шанс занять эти позиции – однако вместо этого он (как настоящий революционер) продолжил борьбу теми же самыми радикальными способами. Попирая законы, конституцию – и здравый смысл. В результате происходит неизбежная в этом случае трансформация его базы поддержки.

            Многие из умеренных граждан Армении, поддержавшие свержения Сержа Саргсяна, сейчас видят, что Пашинян ничем не лучше. Такой же популист, с такими же авторитарными наклонностями. В итоге этот сегмент электората от него отпадает. Те же, кто поддерживают такие действия и сакрализируют Пашиняна, лишь убеждаются в правоте своей веры – и еще больше сплачиваются вокруг премьера. И тем самым принуждают его к еще более радикальным действиям, которые будут вносить еще больший раскол в армянское общество.

            Лицо страны

            Настоящий премьер-министр должен уметь договариваться не только с обществом, но и с элитами. Искать компромисс между различными политическими силами страны (среди которых нет хороших и плохих – а есть просто разные группы со своими интересами и взглядами). Уметь добиваться своих целей легальными и подковерными инструментами – но уж никак не уличной атакой на одну из ветвей власти.

            Пашинян пытается запугать элиты, а не договориться с ними. И премьера можно было понять, когда у него не было иных инструментов, кроме уличной дипломатии – например, когда он был маргинальным оппозиционером. Но сейчас он глава государства и должен вести себя респектабельно. Должен уважать конституцию – а также систему разделения властей.

            В нормальной демократической стране суд должен быть независимым. Страна, которая хотя бы пытается выглядеть демократической, старается хотя бы делать вид, что ее суд независим. И глава государства, не согласный с решением местного суда, должен как минимум пройти все легальные формы протеста – например, обращения в суды более высокой инстанции.

            Пашинян этого не сделал – и нанес ущерб не только своему имиджу, но и репутации Армении. Как верно отмечает депутат от «Процветающей Армении» Наира Зограбян, каждый трезвомыслящий гражданин понимает или хотя бы должен понимать, что любое действие должно быть исключительно законным. Иначе волна беспредела и самосудов уничтожит надежду, во имя которой гражданин сегодня все еще пытается поверить в завтрашний день. И, по ее словам, призыв одного института к «атаке со стороны народных масс» другой ветви власти никоим образом не умещается в контекст звучащих ежесекундно, как мантра, заявлений о построении правового, демократического государства.

            Пашинян же увлекся личной местью и приносит мечты о построении правового, демократического государства в жертву своим амбициям. Это означает лишь одно – Никол Пашинян не только был не готов занять пост премьер-министра, но и за год нахождения на этом посту так и не смог научиться управлять государством. Все, что он смог, – это продолжать революцию, которая, в свою очередь, продолжает разрушать страну.


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