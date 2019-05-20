Премьер Армении пообещал «хирургическое» вмешательство в судебную систему

Премьер Армении Никол Пашинян после освобождения из-под ареста экс-президента заявил о необходимости «хирургического вмешательства» в судебную систему страны.

«Пришло время хирургических вмешательств в судебную систему. Это означает, что все судьи в Армении без исключения должны подвергнуться так называемому веттингу, то есть общество должно знать о политических связях, имущественном состоянии, их деятельности, личных и профессиональных качествах», – сказал премьер на совещании в правительства, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что те судьи, которые допустили грубые нарушения прав человека, подтвержденные Европейским судом по правам человека, должны подать в отставку или быть уволены.

«Судьи, которые знают, что не могут быть беспристрастными и объективными, должны подать в отставку. Актуальной является и внедрение механизмов жизненно важного для Армении «переходного правосудия», – отметил Пашинян.

Премьер обратился и к парламенту, призвав создать «независимую судебную систему», добавив, что власти при необходимости могут пойти для этого на конституционные реформы и референдум. Он уточнил, что эти вопросы уже обсуждались с представителями международных организаций, таких как ООН, Совета Европы, ЕС, МВФ и Всемирного банка.

Напомним, 18 мая суд в Ереване освободил из-под ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

После этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что собирается объявить о «втором, самом главном, этапе революции» в стране.

19 мая он призвал заблокировать здания всех судов и не впускать туда никого.