Кладбище случайных людей

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Промышленность Украины превратилась в выжженную землю

Ведущие заводы Украины теперь выглядят такФото: Валентин Спринчак/ТАСС
Новому президенту Украины будет чем заняться. Еще пять лет назад страна обладала неплохой промышленностью, уцелевшей даже после развала СССР. Но Евромайдан оставил от десятков ведущих предприятий одни руины, деградировали целые отрасли. Какими оказались крупнейшие промышленные потери Украины за последние годы?  Подробности...
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Трамп ради Путина проигнорировал закон о санкциях за Скрипаля

Трамп всеми способами демонстрирует Путину свою готовность к диалогуФото: Kevin Lamarque/Reuters
Американские власти признали, что сознательно заморозили введение новых санкций против России в надежде на улучшение отношений. Именно так можно расшифровать объяснение, которое дала конгрессменам заместитель госсекретаря США. Администрация Трампа теперь уже не скрывает своих намерений, потому что может себе позволить не обращать внимания на требования Конгресса ужесточить санкции. Подробности...
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Трагедия «Суперджета» обнажила провалы в подготовке гражданских летчиков

«Практическая подготовка идет на тренажерах, на самолете очень мало тренировок», – сетует Виктор ДолбиловФото: Михаил Терещенко/ТАСС
Проверка навыков техники пилотирования на тренажерах и тотальная экономия авиакомпаний на обучении летчиков привели к системному кризису в гражданской авиации России. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из слов главного инспектора Инспекции безопасности полетов Ульяновского высшего авиационного училища Виктора Долбилова. Он рассказал газете ВЗГЛЯД о проблемах подготовки пилотов. Подробности...
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Зеленский добился тайных договоренностей с Порошенко

Владимиру Зеленскому постепенно становится не до шутокФото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Политическая ситуация на Украине стремительно меняется. Верховная рада приняла решение, еще вчера казавшееся невозможным. Украинский парламент назначил на 20 мая дату вступления Владимира Зеленского в должность, и это имеет для нового президента страны важнейшее значение. Получит ли Зеленский реальную власть и пойдет ли на роспуск Рады? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Свердловская буза – это гормональное

Дмитрий Ольшанский, публицист
Там, где есть церковь – там всегда цветники, скамейки, всякие милые туи и очень часто детская площадка, а то даже и книжная лавка, и непременно, извините, сортир. Но есть кое-что, чего нет в этих церковных садах. Подробности...
Обсуждение: 71 комментарий

Кладбище случайных людей

Дометий Завольский, историк-архивист
Здравая идея убрать с Красной площади некрополь высказывается уже лет тридцать. Но всерьёз не обсуждается. И мы по-прежнему во время, например, парадов, наблюдаем кладбище. И даже уже забыли все аргументы – как «за», так и «против». Подробности...
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Мы промотали свою Космическую Русь

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Так странно меняется все вокруг. Поколение уже сменилось. Думали, его не интересует ничего, кроме новых айфонов, а оно смотрит в космос, восхищенно следит за Илоном Маском, снова мечтает о космических полетах. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев
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      Россия отмечает День Победы

      В Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы. В нем приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современной военной техники и кабриолеты Аurus. Воздушную часть парада пришлось отменить
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      В Нью-Йорке прошел бал Met Gala

      В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
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      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
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            Дометий Завольский

            Кладбище случайных людей

            Дометий Завольский
            историк-архивист
            		 16 мая 2019, 09:10

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            Здравая идея убрать с Красной площади некрополь высказывается уже лет тридцать. Но всерьёз не обсуждается. И мы по-прежнему во время, например, парадов, наблюдаем кладбище. И даже уже забыли все аргументы – как «за», так и «против».

            Например, мавзолей воспринимается уже не столько могилой Ленина, сколько трибуной Сталина. Сверхзадача его защитников – «чтобы не было, как на Украине» (и ещё «фашизма»). Вопрос о том, кто именно и по каким принципам похоронен на Красной площади, забывается начисто.

            Обратимся к противникам «вандализма». Довольны ли коммунисты, что могилы бойцов революции то и дело превращаются в обочину спортивной или концертной площадки? Устроит ли их, что мавзолея будут и впредь стесняться и драпировать его трёхцветными флагами? Государство и общество в России могут эволюционировать, в том числе – навстречу желаниям советофилов, но советскими они не будут уже никогда.

            Можно спросить и тех, кто не считает советскую эпоху безусловно восхитительной, но вслед за литературоведом и философом Вадимом Кожиновым полагает, что задача патриотов – не отрицать революцию, а «склеить разорванные времена». Так ли полезно для этого дела, что самое средоточие России (пускай ставшее таковым именно при большевиках) занято чем-то, по сути, отрицающим большую русскую историю ради малой советской, сколь угодно титанической по событиям, но хронологически и онтологически ограниченной?

            Нужны ли на Красной площади массовые захоронения, скажем прямо, неоднозначных людей? Какое столь важное отношение к русской истории имеют Клара Цеткин, Джон Рид, Фриц Геккерт, Августа Осен, Джон Фриман, Отто Штрупат, Артур Макманус, Чарльз Рутенберг, Енё Ландлер, Уильям Хейвуд, Сэн Катаяма и прочие? Про 8 Марта и «Десять дней, которые потрясли мир» ещё припоминают, но кому, кроме узких специалистов, известны остальные?

            Фото: Владимир Мусаэльян, Эдуард Песов/Фотохроника ТАСС

            Какое отношение к «склеиванию разорванного» имеют Михаил Покровский или Емельян Ярославский? Или Розалия Землячка, ставшая символом стыдных даже по советским меркам «перегибов» в терроре гражданской войны (и оказавшаяся в кремлёвской стене без своего товарища по крымским расстрелам Белы Куна, захороненного на полигоне «Коммунарка»)? Клара Цеткин даже деньги покойного капиталиста-идеалиста Николая Шмита делила с Лениным долго и склочно – какое уж тут сращивание русской истории, которую поливали грязью глависторик Покровский с главбезбожником Ярославским!

            Почему среди всех полководцев России самые почётные места – под персональными бюстами, наравне со Сталиным, Брежневым, Андроповым и Черненко – занимают Ворошилов и Будённый, без толку погубившие тысячи бойцов и пропустившие врага вглубь страны? Почему наравне с Маршалами Советского Союза, каковы бы ни были реальные заслуги каждого из них, оказался комиссар Лев Мехлис – бешеный цербер и преступный неудачник даже по оценкам этих далеко не щепетильных людей?

            И то было бы ладно, с толерантненькой точки зрения, будь в некрополе отражена революционная правда: Фрунзе возлежит рядом со Сталиным, и всё такое. Но там революционная ложь: где могилы Троцкого, Зиновьева, Каменева, Бухарина, Тухачевского, Блюхера, Вознесенского, Берии, Хрущёва, Булганина, Микояна, Подгорного, Молотова и т. д.?

            Это не столько летопись революционной эпохи, сколько хроника вычёркиваний и умолчаний. Лакуны в ней красноречивее, чем наличествующие могилы. Это кладбище третьих-пятых-десятых и просто случайных лиц, вовремя сложивших буйну голову. Многие из них оказались на Красной площади только потому, что «жертвою пали» в авиационных и дорожных авариях. Кто-то попал сюда в последний момент, как Орджоникидзе или Куйбышев – в отличие от их коллег и родных братьев, вскоре пополнивших совсем иные могилы.

            Нас хотят уверить, что небо не рушится на землю благодаря тому, что кремлёвскую стену подпирают жертвы анархистского взрыва в Московском комитете РКП(б) в 1919 году или академик Андрей Януарьевич Вышинский, прокурор СССР в 1935–1939 годах, по науке надзиравший за последовательными разоблачениями разоблачителей? Странные контрфорсы. Не говорите, не поверю, что есть какой-то священный смысл в том, чтобы на Красную площадь веки вечные взирали каменные Суслов и Черненко.

            И, наконец, правильно ли, что мало кто может подойти к могилам академиков Королёва и Курчатова, космонавтов Гагарина и Волкова, маршалов Рокоссовского и Жукова, президентов Академии наук СССР Карпинского и Келдыша? И даже Сталина и других советских вождей, в порядке лотереи оказавшихся в ряду за мавзолеем.

            Стоит вспомнить и о том, что после смерти Сталина «партия и правительство» (те ещё вандалы) приняли решение перенести могилы с Красной площади в некий великолепный Пантеон на юго-западе Москвы, но потом забыли о нём, сначала из экономии, а потом по инертности – обычная судьба многих советских начинаний. Да и понятно было, что в обществе, где прежних руководителей упоминают избирательно, а про конец героев говорят уклончиво, пантеон целесообразнее держать за охраняемым барьером. Последний раз некрополь переделывали уже в 70-е.

            Ради чего же нам вечно мириться с кривенькой концепцией, утрясшейся уже в последние десятилетия существования СССР? Мавзолей – грандиозный памятник и стоит почти девяносто лет? Да, грандиозный. Но конкретному человеку и конкретной эпохе, у коих с остальной русской историей сильнейшие противоречия. И стоит не на Калужской площади и даже не на Манежной, а на Красной. Никто же всерьёз не требует вернуть на купол Сената красное знамя на том основании, что оно развивалось там семьдесят лет и встречало Парад Победы и Гагарина!

            По здравому размышлению все (и даже твердокаменные коммунисты) способны уразуметь, что сейчас мавзолей на Красной площади не вполне присутствует. Вместо былого символа советского государства мреет призрак, умершая могила.

            Если оставлять мёртвое в середине живого, этак и до гангрены недалеко. Эту интеллектуальную гангрену, сейчас вовсю развивающуюся, я давно предлагал назвать фантомным советизмом – бесконечно унылым восприятием России как разгромленного Советского Союза. Следовательно, навести порядок на Красной площади – насущная психологическая необходимость. Став из вечно временного центра мировой революции действительным центром России, Красная площадь только выиграет. Осипа Бове и Баженова с Казаковым в помощь.

            Маршалам Советского Союза, руководителям оборонной промышленности и советской науки, лётчикам и космонавтам, погибшим при исполнении служебного долга, самое место на Федеральном военном мемориальном кладбище. После этого оно вправду станет главным воинским кладбищем России.

            Советским же вождям с их самодостаточными надгробьями и странным людям, кто оказался похоронен с ними, место найдётся скорее на юго-востоке Москвы. Лучше всего, если в этом парке памяти осуществятся легшие под сукно идеи советских архитекторов, и его доминантой наряду с ленинским мавзолеем станет новый музей революции, экспозицию коего составят невоплощённые советские проекты из всех областей жизни, представленные без гнева и пристрастия. Вход свободный.


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