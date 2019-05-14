Иран нашел эффективную контрстратегию против США

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14 мая, вторник  |  Последнее обновление — 10:34  |  vz.ru
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Чем выгодна России «торговая война» США и Китая

В схватке находятся страны, дающие в общей сложности 40% мирового ВВПФото: Brian Snyder/Reuters
Экономическое противостояние США и Китая перешло на следующий уровень. Пекин ответил контрмерами на новые пошлины, которые ввел Дональд Трамп. Вашингтон грозит «не оставить в Китае никого, с кем можно будет вести бизнес», а Поднебесная обещает ответные удары. Чем чревата эскалация противоборства крупнейших экономик мира и может ли Россия выиграть от этой торговой войны? Подробности...
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Нужна ли сейчас Путину встреча с Трампом

Путин и Трамп последний раз виделись в ноябре прошлого года во Вьетнаме. Там же был и председатель СиФото: Adrian Wyld/ZUMA/ТАСС
Майк Помпео едет к Владимиру Путину, чтобы договориться о новой российско-американской встрече на высшем уровне. Именно в этом на самом деле смысл визита госсекретаря в Сочи – сделать так, чтобы Трамп с Путиным смогли наконец-то нормально поговорить. За первую половину срока Трампа им удалось сделать это всего два раза, но никакого развития их разговоры не получили. Теперь же действительно появляется шанс на то, что два президента смогут «поладить». Подробности...
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Почему обмелела Волга

Волжские рыбаки оказались на мелиФото: Максим Богодвид/РИА «Новости»
В районе Казани и Ульяновска волжские берега обнажились на сотни метров, уровень воды в Куйбышевском водохранилище упал на три метра. И это притом что зима на Средней Волге выдалась снежной. В соцсетях происходящее называют экологическим бедствием, а в местной прессе пишут о загубленном нересте. Что стало причиной обмеления и действительно ли ситуация столь катастрофична? Подробности...
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Киевский «патриарх» устроил бунт против церковного проекта Порошенко

Самозваный патриарх Филарет возмущен - в новых украинских условиях он оказался лишен всякого влияния и властиФото: Danil Shamkin/ZUMA/ТАСС
Есть такая известная поговорка: «Где два украинца, там три гетмана». В нынешних реалиях получается, что на двух украинцев приходится три патриархата. И это только нелегитимных. С чем связан новый раскол в церковной жизни Украины и как это связано с поражением Порошенко на выборах президента страны?  Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Иран нашел эффективную контрстратегию против США

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Иранцы устали просить европейцев соблюдать условия ядерного соглашения. И перешли к тактике прямого шантажа. Причем шантажа вполне легитимного и оправданного, в котором виноват не столько Иран, сколько Соединенные Штаты. Подробности...

Китай создает новый мировой порядок

Яна Лексютина, эксперт клуба «Валдай», профессор РАН, профессор СПбГУ
В процессе своего «возвышения» Китай приступил к созданию китаецентричной системы координат в мировом экономическом и финансовом устройстве. Подробности...

Главный урок катастрофы «Суперджета»

Михаил Барабанов, старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий
Относительно рядовой инцидент с попаданием молнии в самолет вылился в тяжелую катастрофу с многочисленными жертвами. Уже ясно, что в катастрофе виноват экипаж. Главный вывод, который можно сделать: российская авиация тяжело больна. Подробности...
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            Иран нашел эффективную контрстратегию против США

            Геворг Мирзаян
            доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
            		 14 мая 2019, 08:56

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            Иранцы устали просить европейцев соблюдать условия ядерного соглашения и перешли к тактике прямого шантажа. Причем шантажа вполне легитимного и оправданного, в начале которого виноваты Соединенные Штаты. Так считает не только Иран, но и все другие участники ядерной сделки – Россия, Китай и даже европейские страны.

            В Белом доме уверены – враждебная линия в отношении Ирана является единственно правильной. Тегеран для Трампа – враг, которого нужно победить. Причем не с помощью прямой войны и интервенции. Иран – это не Афганистан и даже не Ирак. Войну с США он, конечно, проиграет – однако нанесет американцам и их союзникам неприемлемый ущерб. Например, ракетным ударом по американским базам, израильским городам, арабским нефтяным терминалам и иностранным танкерам, которые проходят через Ормузский пролив.

            Соединенным Штатам (в отличие от Саудовской Аравии) не нужна и ликвидация Ирана, его дезинтеграция на несколько частей. Хотя бы потому, что в регионе будет нарушен баланс сил и исчезнет естественный противник суннитских монархий залива, и им уже не нужна будет американская помощь. После чего вся агрессия арабских стран региона обратится на второго их ключевого врага – Израиль. Американцам нужна лишь смена режима. По словам госсекретаря США Майка Помпео, «изменение линии поведения иранского руководства». Чтобы иранцы прекратили мешать американской политике на Ближнем Востоке, а также угрожать союзникам Соединенных Штатов (прежде всего Израилю).

            Смена правильная и неправильная

            Грустная ирония в том, что ровно в этом же направлении работала администрация Барака Обамы – и работала более чем успешно. Она понимала, что лучшей стратегией по смене режима будет вывод Ирана из экономической и политической изоляции с одновременным решением самой опасной в краткосрочном плане угрозы, исходящей от Тегерана – возможностью получения аятоллами ядерного оружия. Именно для этого и заключалась ядерная сделка. Смысл ее был не только в том, что Иран приостанавливает свою ядерную программу на 10–15 лет. Предполагалось, что вывод Исламской Республики из изоляции приведет к ее экономическому росту – а значит, к укреплению позиций иранского бизнеса, а также городского среднего класса. То есть тех слоев общества, которые всегда выступали если уж не за либерализацию, то, по крайней мере, за модернизацию иранской государственной системы. В результате лет через 10–15 стратегия Обамы могла привести к тому, что Иран был бы исключен из антиамериканской «Оси зла».

            Фото: Nazanin Tabatabaee Yazdi/TIMA/Reuters

            Однако администрация Трампа посчитала, что Обама был не прав. Что у США есть возможности добиться смены режима и/или его линии поведения куда быстрее и с куда меньшими рисками (например, без предоставления Ирану ядерного статуса). Именно поэтому Вашингтон год назад вышел из ядерной сделки, восстановил санкции, принудил европейцев их выполнять и перешел к политике «тотального давления» на Иран.

            Главным инструментом американской политики стали угрозы и ультиматумы. Вашингтон использует тактику «максимального давления» на Исламскую Республику. Американские руководители уверяют – любое действие Ирана или его союзников (ливанской «Хезболлы», йеменских хуситов, сирийских властей, иракских ополчений и т. п.) против американских интересов повлечет за собой немедленный ответ. Крайне широкая формулировка, которая может оправдать любое действие Соединенных Штатов.

            Да, Вашингтон оставляет место дипломатии – американцы уверяют, что готовы сесть с Ираном за стол переговоров и пересмотреть условия ядерной сделки на гораздо более жесткие. Например, в администрации Трампа хотят включить в соглашение пункты об иранских ракетах, а также заменить временные ограничения ядерной программы на ее полный запрет.

            Говорить не будем

            Однако иранские власти уже говорят о том, что в такой ситуации не будут вести переговоры с США – ни о пересмотре ядерной сделки, ни о каких-то дополнительных соглашениях. Даже если президент Хасан Роухани был бы готов к диалогу, ему бы просто не дали его начать духовный лидер Ирана Али Хаменеи, а также многочисленные иранские силовики. И никакое обострение социально-экономической ситуации в Иране не заставит аятолл сесть за стол переговоров.

            Во-первых, из принципа, а, во-вторых, потому, что ряд представителей иранской элиты как раз заинтересован в обострении отношений с Западом. Часть из них исходит из идеологических причин (в основном это консервативные аятоллы), а часть – из вполне прагматичных. Генералы Корпуса стражей исламской революции контролируют значительную часть «серой» торговли Ирана с внешними странами, и снятие с Тегерана санкций лишило их источника дохода. Сейчас, когда Трамп восстанавливает санкции, все возвращается на круги своя.

            Более того, иранское население четко видит, что пришедшие с санкциями экономические трудности возникли не из-за ошибок иранского руководства, а из-за несправедливого решения Трампа и безосновательной американской враждебности. Что лишь сплачивает людей вокруг иранских властей и минимизирует возможность для недовольства. Если волнения уж и возникнут, то, скорее, против умеренных руководителей страны – того же Хасана Роухани, который «наивно» пытался договориться с Западом. Что опять же в интересах иранских консерваторов.

            Все в европейских руках

            В этой ситуации иранскому президенту нужна эффективная контрстратегия для того, чтобы, с одной стороны, переиграть Трампа, а с другой – сохранить свои позиции внутри Ирана. И Хасан Роухани, видимо, ее нашел.

            В свое время он резко критиковал Ахмадинежада за то, что тот не играл на разногласиях Запада – и сейчас иранский президент как раз и пытается на них сыграть. Хасан Роухани заявил о поэтапном выходе его страны из ядерной сделки. Для начала Иран отказывается выполнять пункты, запрещающие ему накапливать излишки обогащенного урана и тяжелой воды. Через 60 дней Тегеран приступит к новому этапу – прекратит модернизацию реактора в Араке и снимет все ограничения на уровень обогащения урана. То есть станет производить оружейный уран. После этого шага последуют новые – вплоть до окончательного выхода Ирана из ядерной сделки.

            Однако, по словам иранцев, эту цепочку могут остановить европейцы – в том случае, если возобновят выполнение своих обязательств в рамках сделки. То есть возобновят нормальные торгово-экономические отношения с Исламской Республикой и не станут подчиняться американским санкциям. Видя, что Европа занимает все более жесткую позицию по защите своих экономических интересов от американских посягательств (немцы же отстояли «Северный поток – 2»), Роухани всячески стимулирует их защищать европейские интересы и в иранском вопросе.

            Пока что стратегия работает лишь отчасти – Европа вовсю критикует США и возлагает на Трампа вину за начало выхода Ирана из ядерной сделки, однако пока не переходит к каким-то реальным действиям. Например, не запускает в полной мере разработанный ей механизм обхода американских санкций, позволяющий европейским компаниям свободно торговать с Ираном. Однако у Европы есть еще время подумать – чуть более 50 дней, пока Тегеран не перейдет на новую ступень денонсации ядерной сделки.  


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