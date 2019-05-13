Эксперт объяснил, почему Помпео отменил визит в Москву

«Из-за последних заявлений Тегерана европейцы нервничают и хотели бы сохранить ядерную сделку с Ираном. Но Помпео отменил визит в Москву в пользу поездки в Брюссель, чтобы убедить партнеров в том, что Иран блефует», – заявил газете ВЗГЛЯД гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«По ядерной сделке Ирана и США сейчас все выглядит очень плохо. И плохо именно из-за позиции, занятой администрацией Дональда Трампа», – считает Кортунов.

«Американцы своими действиями поставили Иран перед нелегким выбором. Раньше они могли реализовывать излишки урана и тяжелой воды на открытых рынках, а теперь такой возможности нет. Поэтому они должны либо отказаться от ограничений, которые содержатся в договоре, либо прекратить производство», – отметил эксперт.

Но основное опасение, в том числе и американской администрации, по мнению собеседника, взывает как раз не это, а заявление Ирана о 60 днях, в течение которых европейским партнерам нужно определиться с последующими шагами.

«Фактически Европе поставлен ультиматум. Естественно в Брюсселе нервничают и хотели бы ядерную сделку с Ираном сохранить. Я думаю, Помпео отменил визит в Москву неспроста и сейчас убеждает европейских партнеров в том, что Иран блефует, а политика Белого дома направлена исключительно на сохранение режима нераспространения ядерного оружия – то есть использует обычную риторику администрации Дональда Трампа», – предположил Кортунов.

«Это говорит о серьезности разногласий в атлантическом сообществе и обеспокоенности США тем, что расхождения во взглядах с европейскими партнерами могут в дальнейшем только увеличиваться», – добавил он.

Говоря о возможном развитии ситуации вокруг ядерной программы Ирана, эксперт отметил, что в этом вопросе трудно ожидать каких-то изменений в краткосрочной перспективе, чего нельзя сказать об эскалации напряженности в регионе в целом.

«Вряд ли Тегеран в самом ближайшем будущем станет обладателем ядерного оружия или совершенно новых баллистических технологий, что кардинально изменило бы расклад сил в регионе. Однако ухудшение ситуации все же будет происходить, – считает Кортунов. – Это постепенно отразится и на подготовке Конференции по нераспространению ядерного оружия, и на ядерных программах других стран».

А вот то, что может измениться быстро и в нежелательном для всех участников сделки направлении – это усиление влияния в Иране сил, настроенных на конфронтацию. В связи с этим политика Тегерана в регионе станет значительно более решительной, подчеркнул собеседник.

«Я не исключаю возможности прямых столкновений между Ираном и, например, Израилем. Тогда останется только гадать – не выльется ли это в открытый конфликт еще и с США. Хотя это не в стилистике Дональда Трампа, думаю, он этого не хочет. Американский президент предпочел бы, чтобы за него это сделали саудиты или какие-то другие региональные силы, но тут не все зависит непосредственно от него. И все же любые жесткие акции Израиля в отношении Ирана, безусловно, будут поддержаны американской администрацией», – резюмировал эксперт.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Майкл Помпео отменил намеченный на понедельник визит в Москву, однако он по-прежнему намерен провести встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во вторник в Сочи. В понедельник Помпео вместо Москвы прибудет в Брюссель, где обсудит с представителями Евросоюза ситуацию вокруг Ирана.

Накануне председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отмечал, что у Помпео «несколько пятниц на неделе».