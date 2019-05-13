Эксперт объяснил, почему Помпео отменил визит в Москву

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13 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 14:06  |  vz.ru
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Лукашенко захотел от России много денег

Александр Лукашенко ожидает получить от России сотни миллионов долларов за некачественную нефтьФото: kremlin.ru/Global Look Press
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал причину загрязнения нефтепровода «Дружба» и оценил причиненный ущерб в сотни миллионов долларов. Он восхитился тем, с какой жесткостью отреагировал на проблему Владимир Путин, назвав его «молодцом». Но насколько странам удалось справиться с непростой ситуацией и смогут ли они договориться о выплате компенсаций без обращения в международные суды? Подробности...
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Новые реформы изменят Европу до неузнаваемости

Европа поставлена перед одним из важнейших решений в своей историиФото: Katarina Stoltz/Reuters
9 мая, когда в России отмечают годовщину победы над гитлеровской Германией, во всех странах Евросоюза празднуется так называемый День Европы – политический праздник, посвященный началу европейской интеграции в 1950 году. Сегодня Европа оказалась в ситуации, когда могут быть пересмотрены самые базовые принципы существования ЕС. Что это означает и для Европы, и для России? Подробности...
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Подвиг тувинского «Бессмертного полка»

«Бессмертный полк» в Туве становится полноценной народной традициейФото: Пресс-служба администрации Тувы
22 июня 1941 года Тувинская Народная Республика (ТНР) в качестве независимого государства вступила в Великую Отечественную войну – и стала первым союзником СССР, опередив Великобританию. Накануне Дня Победы спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Туве и выяснил, как готовился к параду и шествию «Бессмертного полка» единственный российский регион, формально не вышедший из состояния войны с Германией. Подробности...
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Политики Литвы предают живущих в России сограждан

Литовцы не приняли двойных стандартов местных властей, для которых внешняя политика важнее соотечественниковФото: Ints Kalnins/Reuters
Литовский референдум о введении двойного гражданства со странами, «соответствующими критериям европейской и трансатлантической интеграции», провалился. Происходящее прямо касается демографической катастрофы, которую переживает Литва, и наглядно демонстрирует, как власти страны пытаются отделить «правильных» литовцев от «неправильных». Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Главный урок катастрофы «Суперджета»

Михаил Барабанов, старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий
Относительно рядовой инцидент с попаданием молнии в самолет вылился в тяжелую катастрофу с многочисленными жертвами. Уже ясно, что в катастрофе виноват экипаж. Главный вывод, который можно сделать: российская авиация тяжело больна. Подробности...
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Победители сохраняют спокойствие

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Следует ли, ввиду поражения СССР в холодной войне, устроить суд над коммунистическим режимом по примеру международного трибунала? И можно ли считать Германию, капитулировавшую в 1945-м, победительницей в третьей мировой войне? Подробности...
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Имя Доренко творило чудеса

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
«Всего вам доброго» – так Доренко завершал свои телевизионные программы. Всего вам доброго, Сергей Леонидович – там, где нет ни рейтингов, ни целевых аудиторий, ни прямых включений, а Шеф не принимает вычеркиваний и правок в тексте жизни. Подробности...
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      В Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы. В нем приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современной военной техники и кабриолеты Аurus. Воздушную часть парада пришлось отменить
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      В Нью-Йорке прошел бал Met Gala

      В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
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      «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
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            Эксперт объяснил, почему Помпео отменил визит в Москву

               13 мая 2019, 12:48
            Фото: Stefani Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press
            Текст: Иван Абакумов

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            «Из-за последних заявлений Тегерана европейцы нервничают и хотели бы сохранить ядерную сделку с Ираном. Но Помпео отменил визит в Москву в пользу поездки в Брюссель, чтобы убедить партнеров в том, что Иран блефует», – заявил газете ВЗГЛЯД гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

            «По ядерной сделке Ирана и США сейчас все выглядит очень плохо. И плохо именно из-за позиции, занятой администрацией Дональда Трампа», – считает Кортунов.

            «Американцы своими действиями поставили Иран перед нелегким выбором. Раньше они могли реализовывать излишки урана и тяжелой воды на открытых рынках, а теперь такой возможности нет. Поэтому они должны либо отказаться от ограничений, которые содержатся в договоре, либо прекратить производство», – отметил эксперт.

            Но основное опасение, в том числе и американской администрации, по мнению собеседника, взывает как раз не это, а заявление Ирана о 60 днях, в течение которых европейским партнерам нужно определиться с последующими шагами.

            «Фактически Европе поставлен ультиматум. Естественно в Брюсселе нервничают и хотели бы ядерную сделку с Ираном сохранить. Я думаю, Помпео отменил визит в Москву неспроста и сейчас убеждает европейских партнеров в том, что Иран блефует, а политика Белого дома направлена исключительно на сохранение режима нераспространения ядерного оружия – то есть использует обычную риторику администрации Дональда Трампа», – предположил Кортунов.

            «Это говорит о серьезности разногласий в атлантическом сообществе и обеспокоенности США тем, что расхождения во взглядах с европейскими партнерами могут в дальнейшем только увеличиваться», – добавил он.

            Говоря о возможном развитии ситуации вокруг ядерной программы Ирана, эксперт отметил, что в этом вопросе трудно ожидать каких-то изменений в краткосрочной перспективе, чего нельзя сказать об эскалации напряженности в регионе в целом.

            «Вряд ли Тегеран в самом ближайшем будущем станет обладателем ядерного оружия или совершенно новых баллистических технологий, что кардинально изменило бы расклад сил в регионе. Однако ухудшение ситуации все же будет происходить, – считает Кортунов. – Это постепенно отразится и на подготовке Конференции по нераспространению ядерного оружия, и на ядерных программах других стран».

            А вот то, что может измениться быстро и в нежелательном для всех участников сделки направлении – это усиление влияния в Иране сил, настроенных на конфронтацию. В связи с этим политика Тегерана в регионе станет значительно более решительной, подчеркнул собеседник.

            «Я не исключаю возможности прямых столкновений между Ираном и, например, Израилем. Тогда останется только гадать – не выльется ли это в открытый конфликт еще и с США. Хотя это не в стилистике Дональда Трампа, думаю, он этого не хочет. Американский президент предпочел бы, чтобы за него это сделали саудиты или какие-то другие региональные силы, но тут не все зависит непосредственно от него. И все же любые жесткие акции Израиля в отношении Ирана, безусловно, будут поддержаны американской администрацией», – резюмировал эксперт. 

            Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Майкл Помпео отменил намеченный на понедельник визит в Москву, однако он по-прежнему намерен провести встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во вторник в Сочи. В понедельник Помпео вместо Москвы прибудет в Брюссель, где обсудит с представителями Евросоюза ситуацию вокруг Ирана.

            Накануне председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отмечал, что у Помпео «несколько пятниц на неделе».


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