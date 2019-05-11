День Победы по-украински

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Зачем США делают из России валютного манипулятора

Американский доллар слишком зависим от национальных валют других странФото: Геннадий Сафонов/Интерпресс/ТАСС
США готовятся включить Россию в список стран, которые намеренно манипулируют своим курсом ради получения торговых преимуществ. О желании активнее бороться с подобными манипуляциями неоднократно говорил президент США Дональд Трамп, который особенно жестко высказывался в адрес Китая и Евросоюза. По какой причине США решили затащить в этот список Россию и насколько серьезными могут быть для нее последствия? Подробности...
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Новые реформы изменят Европу до неузнаваемости

Европа поставлена перед одним из важнейших решений в своей историиФото: Katarina Stoltz/Reuters
9 мая, когда в России отмечают годовщину победы над гитлеровской Германией, во всех странах Евросоюза празднуется так называемый День Европы – политический праздник, посвященный началу европейской интеграции в 1950 году. Сегодня Европа оказалась в ситуации, когда могут быть пересмотрены самые базовые принципы существования ЕС. Что это означает и для Европы, и для России? Подробности...
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Подвиг тувинского «Бессмертного полка»

«Бессмертный полк» в Туве становится полноценной народной традициейФото: Пресс-служба администрации Тувы
22 июня 1941 года Тувинская Народная Республика (ТНР) в качестве независимого государства вступила в Великую Отечественную войну – и стала первым союзником СССР, опередив Великобританию. Накануне Дня Победы спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Туве и выяснил, как готовился к параду и шествию «Бессмертного полка» единственный российский регион, формально не вышедший из состояния войны с Германией. Подробности...
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Пентагону разрешили травить американцев токсичными химикатами

Минобороны США готово рискнуть жизнями согражданФото: Eric Gaillard/Reuters
Американское военное ведомство оказалось в центре скандала. Согласно сообщениям СМИ, чиновники минобороны пролоббировали в администрации Трампа серьезные послабления в области природоохранного законодательства. Сотни американских военных баз годами выбрасывали токсичные вещества в почву – и теперь отрава может попасть в питьевую воду американцев. Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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День Победы по-украински

Глеб Простаков, журналист
«Над моей Украиной дрались» – говорит герой Леонида Быкова в фильме «В бой идут одни старики». Союз равных Украин – западной и восточной – сейчас напоминает вынужденное сожительство, которое больше не скрепляет великая Победа. Подробности...

Зачем монахам смартфоны

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Кто-то торчит в соцсетях не только ради миссионерства (каюсь, люблю поболтать о всякой ерунде) или играет в «Злых птиц» (я играю в «шарики»). Но в целом хороший телефон и планшет используются для работы. Впрочем, есть другой вариант. Подробности...
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9 Мая воскресло

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            Глеб Простаков

            День Победы по-украински

            Глеб Простаков
            журналист
            		 11 мая 2019, 12:14

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            День Победы на Украине в этом году прошел без вопиющих инцидентов, коими отличалось празднование на протяжении последних четырех лет. Уходящая натура Петра Порошенко снизила градус истерии вокруг этого дня: ежегодные акции националистов на 9 Мая поощрялись и координировались из администрации президента. Эти акции были частью позиционирования Порошенко с его «окончательным прощай» Советскому Союзу и Российской империи. Другая, порошенковская, Украина, празднует День памяти и примирения 8 мая, а не День Победы 9-го.

            С точки зрения официальной украинской пропаганды Победа, так же как русский язык и Украинская православная церковь – инструменты удержания Россией своего влияния на соседнее государство. Значение русского языка сводят на нет языковые законы, канонической церкви – раскол, значение великой победы размывается в рафинированной «примирительной» риторике. Но конечно, Украина все еще не примирилась сама с собой. И никакие выборы пока не способны этого изменить.

            Избранный президент Владимир Зеленский решил действовать по принципу «и вашим, и нашим». 8 мая он выложил на общественное обозрение свою фотографию с ветераном Красной армии, чей внук погиб в АТО на Донбассе, и связисткой УПА**. Знамя отработанной «примиренческой» технологии, приправленной антироссийским соусом, было взято на вооружение еще Петром Порошенко. Это знамя, которое на самом деле – не что иное, как инструмент дискредитации памяти о страшной войне – поднял, отряхнул и понес дальше не принесший еще присяги новый глава государства.

            Уже 9 мая Зеленский постит фотографию с могилы своего деда, погибшего в годы войны, почему-то сравнивает этот день с американским Днем благодарения и приправляет рассуждениями о недопустимости «приватизации» Дня Победы Россией. Этот винегрет из слов и мыслей – новая реальность, в которой предстоит жить Украине в ближайшие годы. За голограммой, сооружаемой политтехнологами этого политика в ситуационных комнатах, все еще не видно реального человека. Украина празднует два дня Победы, а по-настоящему – ни одного.

            Оппозиционные силы, которые, казалось бы, должны быть на передовой сопротивления попыткам официоза переписать историю, также ни на шаг не отклоняются от официальных трактовок. Сказано праздновать не победу в Великой Отечественной войне, но победу над нацизмом во Второй мировой – так и делают. Осудить некому – массовку в акциях партии «Оппозиционный блок» составляют не реальные герои войны, коих в украинских городах осталось совсем немного, но люди других поколений, потребляющие знание о войне из телевизионной картинки.

            Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters

            Победа на Украине больше не в подполье. Но ее празднование разрешено в рафинированном виде. Ни красных знамен, под которыми Берлин брали – коммунистическая символика в стране под запретом, ни пятиконечной звезды с серпом и молотом внутри, как символа уже не существующей страны-победительницы. Одна из ее наследниц, Украина, еще не может отказаться от победы, но и праздновать ее по-настоящему, с присущей гордостью и уместным пафосом, тоже уже не может. Город-герой Киев с его Аллей славы и Родиной-матерью, возвышающейся с древних холмов, празднует куда скромнее, чем Берлин или Вена, где ни за военную советскую форму, ни за георгиевские ленты, ни за красные звезды и знамена людей не пакуют в автозаки.

            «Над моей Украиной дрались» – говорит герой Леонида Быкова в фильме «В бой идут одни старики». Над той Украиной, где «небо голубее», «земля зеленее» и воздух другой. Эта Украина сейчас потускнела. Союз равных Украин – западной и восточной – державшийся на призрачной толерантности 1990-х и нулевых годов, сейчас все больше напоминает вынужденное сожительство разных по ментальности частей страны, который больше не скрепляет ни великая Победа, ни две бесплодные «революции», так и не родивших иное качество государства.

            * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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