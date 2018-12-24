«Передоз» с патриотизмом после 90-х России не повредит

Слово «патриотизм» – одно из самых противоречивых в современном русском сознании. Вообще в патриотизме, армии, войне нет и не было никогда ничего хорошего, как не может быть ничего хорошего в запихивании в разорванный осколком живот собственных кишок на заснеженном поле под артобстрелом.

Просто, в силу сугубо исторических и общефилософских причин, кто-то должен это делать, чтобы другим не приходилось. А говорить, что давайте, дескать, просто возьмем и вычеркнем армию и войну из нашей жизни – абсолютная алогичная глупость, которая противоречит не только Канту, Гегелю, Марксу и Энгельсу, но и доброй паре сотен других философов и историков.

Есть богатые и бедные – есть война, есть неравенство – есть война, есть голодные мигранты – тоже есть война. Не Путин, не Трамп и не НАТО ее придумали. С тех пор, как Каин убил Авеля, по Библии, есть война, разруха, голод, смерть – все четыре всадника Апокалипсиса в одной упряжке. А война без патриотизма – явление крайне малопонятное.

Конечно, есть люди, которые готовы умереть за деньги, но в подавляющем большинстве народ все-таки понимает, что мертвым деньги ни к чему. Человек может воевать и гибнуть только за высшие идеалы – за Бога, Царя и Отечество (каждый вкладывает в эти понятия что-то исключительно свое) – то есть за тот самый всем обруганный и охаянный квасной, сермяжный, черносотенный «патриотизм».

И патриотизм этот не бывает каким-то идеально взвешенным, упакованным в красивый пакетик, международно сертифицированным, образцовым, первой свежести и со знаком качества – одинаковым и для профессора университета, и для шахтера.

Кто-то верит в Ледовое побоище и 28 панфиловцев, кто-то считает это красивым мифом и откровенной выдумкой. Но у каждого без исключения народа есть свое Ледовое побоище и свои 300 спартанцев. Нация не живет, если у нее нет героев, достойных подражания (пусть даже и процентов на 70 выдуманных), и нет никакого патриотизма. Людям не за что биться и умирать. Все. Нации нет.

Так что, наверное, некий изрядный «передоз» с патриотизмом после абсолютно «глухих» 90-х России не повредит. Крепче станет.