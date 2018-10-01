Стюардесса по имени ЖЖ

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18 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 19:51  |  vz.ru
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Как Крым строит свой бизнес в России

Симферопольский бизнесмен признался, что открытие завода по розливу питьевой воды – это была его детская мечтаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Бизнес в Крыму после воссоединения с Россией претерпел серьезные изменения в правовом поле. Однако предпринимательство стало одной из точек роста крымской экономики, о чем в украинский период полуостров мог только мечтать. Крымские бизнесмены рассказали, с какими трудностями столкнулись и какие возможности открыли для себя за эти годы.  Подробности...
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Офицер запаса в марте 2014 года спас Крым от «киевского сценария»

Активисты «крымской весны» не знали, вернутся ли к своим семьям живымФото: Алексей Павлишак/ТАСС
«Было тревожно и даже страшно, потому что не было никакой защиты, в любой момент в ситуацию могли вмешаться силовые структуры Украины, которые еще действовали на территории полуострова. Мы все время ожидали, что высадится какой-то военный десант», – рассказал газете ВЗГЛЯД Владимир Коваленко, активист «русской весны», вспоминая события пятилетней давности. Подробности...
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Получивший Героя России спецназовец стал жертвой грязной фальсификации

Герой России Владимир Ковтун стал жертвой интриг своих бывших сослуживцевФото: kremlin.ru
Грязная возня началась вокруг награждения званием Героя России легендарного спецназовца Владимира Ковтуна, участника операции по захвату в Афганистане первого ПЗРК «Стингер». Некоторые бывшие солдаты отряда, где служил офицер, утверждают, что столь высокой награды достоин вовсе не он. Другие и вовсе претендуют на свое первенство в захвате ценного трофея. Что в их словах правда, а что вымысел? Подробности...
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США начали наступление на Гаагский суд

Международный уголовный суд стал объектом нападок со стороны ВашингтонаФото: Piroschka Van De Wouw/Reuters
Соединенные Штаты нашли еще один объект для применения санкций. Им стал, как ни парадоксально, не какой-либо бандит или противостоящая Вашингтону страна, а Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. Правозащитники уже говорят о «беспрецедентной попытке избежать международного преследования за военные преступления». Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Стюардесса по имени ЖЖ

Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
В сравнении с нынешними блиц-мордобоями, детали которых забываются уже на следующий день, столкновения в ЖЖ выглядели как полноценные битвы на двуручных мечах. Если уж попал по противнику, то от души и конкретно. Подробности...

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Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Если у вас паранойя – напишите завещание, заверьте у нотариуса, уведомите родственников, наклейте на лбу – сделайте все, чтобы попытка нацедить из вашего мертвого тела даже стакан крови была чревата судами и тюремным заключением. Подробности...
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Американская элита пилит под собой очередной сук

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
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            Юрий Васильев

            Стюардесса по имени ЖЖ

            Юрий Васильев
            специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
            		 18 марта 2019, 19:01

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            Живому Журналу, он  же LJ, он же жежежка – двадцать лет. 18 марта 1999 года американский программист Брэд Фицпатрик запустил новую блог-платформу – ставшую для становления и развития Рунета буквально всем.

            Особых торжеств в сети по этому поводу незаметно. То ли сыграло роль принятие закона об ответственности «за распространение информации, оскорбляющей общество, государство, государственные символы» – того, чем ныне покойный ЖЖ был заполнен, согласно мему тех времен, «чуть более чем полностью». И, конечно, пятилетие воссоединения Крыма с Россией отвлекло на себя практически все творческие силы сети – и с одной, и с другой стороны.

            Но – тут подходит еще один мем: «что, сука, характерно» – с обеих сторон выделяются те, кто оттачивал полемическое мастерство в жежешке. Не то, чтобы «других писателей у меня для вас нет» – есть, конечно. Просто школа ЖЖ есть школа ЖЖ, и ее лучшие выпускники затеряться не могут никак.

            Рассуждения о сетевой свободе лучше оставить более тонким мыслителям. Тем более, что основные этапы довольно большого – по сетевым меркам – пути ЖЖ сами по себе могут составить полное представление о его истории: рождение, взлет, пик, падение. Неуклюжая посмертная жизнь. И, несмотря ни на что, добрая память.

            Что ж, пойдем пунктиром, ничуть не претендуя на полное описание. Первый пост на русском – авторства Романа Лейбова, ученого из Тарту. Каста причастных, позже определенная как «олдовые» – первые лжеюзеры (пояснение для молодежи: не в смысле вруны, а составное от LJ и «пользователи), пришедшие по приглашениям-инвайтам. Затем – те, кто пришел позже, в середине «нулевых», к вящему неудовольствию тех, кому претила внезапная демократизация ЖЖ.

            Фото: Сергей Коньков/ТАСС

            Где-то здесь уместно вспомнить понятие «тысячники» – вначале звучавшие гордо, а затем обыденно, поскольку ЖЖ рос и рос, и удивить кого-то тысячей-другой подписчиков становилось все труднее и труднее. Примерно сюда присовокупим слово «развиртуализация» – тоже трудно, не всегда и не всеми с первого раза произносимое. Особенно после собственно развир… ну вот, опять.

            Отдельно – ЖЖ-срачи. В сравнении с нынешними блиц-мордобоями, детали которых забываются уже на следующий день, столкновения в ЖЖ выглядели как полноценные битвы на двуручных мечах. Тяжелых, неповоротливых, но если уж попал по противнику, то от души и конкретно. Длительные, многодневные кампании, с искусной фортификацией и глухой осадой, внезапными атаками и полным поражением противника – который на пике мог и вовсе, разобидевшись, покинуть «жежешку». Никакие заслуги в офлайне не спасали. «Это интернет, детка, здесь могут послать» – понятно, куда.

            Потом – покупка LJ отечественным производителем. Слово «Sup» с малоцензурными рифмами. Переселение ЖЖ на российские сервера. С бурлениями по поводу того, что – ну вот теперь все про всех «товарищу майору» будет известно; что непроизвольные и ничем не оправданные баны – тогда их называли «суспендами» – войдут в повседневную практику; и что общаться будет решительно невозможно, поэтому люди станут уходить.

            Сбылось ровно в главном – но вовсе не из-за майора и его товарищей. Сами, своими умелыми ручками привинчивали жетончики, фестончики и прочие прибамбасики для «монетизации контента». Потом еще. И еще. В результате контента в ЖЖ – до сих пор завались. А содержание ушло вместе с людьми. В тот же Фейсбук – где теперь можно получить бан за пост «С днем рождения, дружище». Но а куда еще-то. Некуда же.

            По иронии, накануне забытого юбилея ЖЖ компания «Яндекс» начала тестирование собственной социальной сети под названием «Аура». Старт – с того же, что было десятки лет назад в жежешке: с инвайтов. Правда, рамки для пользователей в «Яндексе» ограничили сразу и жестко. «В Ауре запрещено размещать материалы, которые содержат описание и/или изображение жертв катастроф, насильственных действий в отношении людей и животных, трупов, болезней и уродств, интимных частей тела и процесса родов, заболеваний, насекомых и животных, чей вид вызывает отвращение» – предупреждает новая социальная сеть.

            Оставим обсуждение самой конструкции, где запрещаются насильственные действия в отношении болезней, уродств и прочего. Куда интереснее критерии уродства и отвращения. Ареопаг тех, кто будет решать, кто отвратителен и уродлив, а кто прекрасен без извилин. Но задуматься об этом некогда, поскольку правила «Ауры» этим не ограничиваются. Запрет на мат – автоматический. Сотрудников МВД следует называть «полицейскими», а не как-либо еще...

            Серьезные заявки на победу в конкурентной борьбе – одна за другой. Или просто – хроника смерти, объявленной еще на этапе тестирования. Как кому угодно. Разве что во втором случае два десятка лет ждать точно не придется: ускорилось решительно все.

            Кроме самого ЖЖ. Который – время от времени – пытаются выкопать и реанимировать, подобно той несчастной стюардессе из анекдота с пуантом «Хватит разврата». «Кто голодал в СССР, всегда ли помогать бездомным и как встать на сноуборд» – заголовки сегодняшней утренней рассылки от Живого Журнала. Про двадцать лет LJ – ни слова. Тем более – ни слова благодарности.

            «Отучаемся говорить за всех» – еще одно правило, укрепившееся в тех, кто помнит активные годы ЖЖ. Но и из него бывают исключения. Dear Brad, thank you for LJ. Love, Russia.


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