«Очередная» российская катастрофа отменяется

Для начала процитируем одно высказывание: «Эпоха Путина» закончится очередной российской катастрофой. Так было всегда, когда власть искусственно сдерживала развитие общества и отказывалась от проведения реформ». Эти слова были написаны в конце 2017 года Михаилом Касьяновым, бывшим премьер-министром России, а ныне видным (как кажется ему самому и небольшой группе его поклонников) оппозиционером.

С момента, когда были написаны эти слова, произошло несколько знаковых событий. Во-первых, Владимир Путин триумфально переизбрался на президентский пост. Подавляющее большинство избирателей – 76,69%, или более 56 миллионов человек – вновь делегировали Путину право управлять страной в ближайшие шесть лет: феноменальный результат для любого политика. Ничем иным, кроме как доверием граждан к президенту, это объяснить невозможно, как ни пытайся.

Второе: президентом была предложена целая программа преобразований. Это и майский указ, и два президентских послания: одно непосредственно перед выборами, другое – прочитанное уже в 2019 году. В этих документах были обозначены основные направления развития и поставлена задача прорыва. А ведь еще была и пенсионная реформа. У нее немало противников, но ведь на то Россия и является современным и демократическим обществом, чтобы у любой реформы правительства были противники. Но очевидно, что все перечисленное – это и есть серьезная программа реформ, которых, по мысли Касьянова, власть не проводит.

Может, и не стоило обращать внимание на мантры штатных противников власти – они уже на протяжении десятилетий живут в предвкушении грядущей «катастрофы режима». «Через год–два все это грохнется» – это извечный тезис, который сначала постоянно озвучивал Геннадий Андреевич Зюганов, а в 2000-е годы у него этот тезис перехватила либеральная оппозиция. Но фокус в том, что к российской либеральной оппозиции прислушиваются вполне серьезные люди на обобщенном Западе. А потом выстраивают свою политику, исходя из такого типа анализа.

И на протяжении уже нескольких десятилетий что Европа, что США слушают наших оппозиционеров и полагают, что вот оно – слово истины. И пытаются оказывать давление на Россию, основываясь на таком квазианализе. Проблема анализа здесь ключевая – экспертные центры по России пребывают в упадке со времен распада Советского Союза, когда на Западе Россию поторопились списать со счетов. Потому любое слово маловлиятельных российских политиков оппозиционного толка воспринималось до недавних пор за чистую монету, а иногда и как руководство к действию.

В таком контексте становится понятно, почему на Западе многие воспринимали как реальный сценарий «оранжевую революцию» в России по украинскому типу. Говорят же хорошо одетые люди из России с приличным английским, что скоро режиму конец, надо только слегка его подтолкнуть. Сюда же можно отнести и известное высказывание экс-президента США Барака Обамы от 2015 года о «разорванной в клочья» российской экономике и «изолированной» России.

Но похоже, что прошедший год президентства Путина убедил уже многих на Западе, что российская власть – всерьез и надолго. И дело не столько в российском оружии, которое продемонстрировал в своем предвыборном послании президент, сколько в реальной высокой поддержке российского лидера гражданами страны.

И вот уже британский эксперт по России Марк Галеотти (Mark Galeotti) выпускает книгу с занимательным названием "We need to talk about Putin" («Нам нужно поговорить о Путине»), в которой пытается анализировать мифы о путинской России и самом российском президенте. «Россия вернулась в мировую политику. В книге я хочу доказать несостоятельность классических штампов, мешающих нам в поисках адекватной политики в отношениях с Россией», – так автор описывал свою задачу в одном из интервью.

Получилось, надо сказать, не слишком убедительно – автор местами разрушает одни мифы и создает на их месте другие (по его мысли, например, «слабая, но стремящаяся использовать создавшееся положение в своих целях Россия решила действовать. Кризисы на Западе открыли для России возможность играть более активную роль в мировой политике»). Но за саму попытку увидеть настоящую Россию, а не выдуманную нашими оппозиционерами и западными журналистами уже стоит эксперта похвалить.

Когда-то Запад задавался вопросом "Who is mister Putin?". 20 лет спустя понимания все-таки прибавилось. В августе 2018 года, например, была вынуждена констатировать британская «Таймс»: «Из-за западных санкций поддержка, оказываемая населением Кремлю, только усиливается, а популярность президента Путина растет. Российский лидер пользуется многочисленными торговыми эмбарго и запретами на экспорт к собственной выгоде, формируя и усиливая представление о том, что Запад непримиримо враждебен по отношению к России, и что только он обладает смелостью и решимостью, чтобы противостоять попыткам диктовать России ее внутреннюю и внешнюю политику».

А немногим ранее такой известный «специалист по России», как Джордж Сорос, говорил в интервью FT, мол, «Европейский союз – та организация, которая находится на грани развала», а «Россия – возрождающаяся держава, основанная на национализме». Сорос России, конечно, никакой не друг, но и он сегодня признает, что путинская Россия – это всерьез и надолго. Запад, похоже, все больше убеждается, что Путин – это и есть Россия, национальный лидер – органическая часть нации, выразитель ее чаяний.

И кажется, что такая точка зрения становится сегодня в мире мейнстримом. И только у Михаила Касьянова и его сторонников остается ощущение неминуемой катастрофы и краха путинского режима. Хотя катастрофу они жаждут не для режима, они желают катастрофы для самой России. Только вряд ли дождутся.