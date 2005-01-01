Россия должна быть единой не только в пространстве, но и во времени

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23 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 15:41  |  vz.ru
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Белоруссия нашла новый способ заработать на богатствах России

Перепродажа белорусами угля менее болезненна для бюджета России, чем реэкспорт ее нефтепродуктовФото: Дмитрий Удалов/«Интерпресс»/ТАСС
Белоруссия отчиталась о неожиданно фантастическом росте поставок угля на Украину. Хотя сами белорусы его практически не добывают, а закупают в России. Что это – новый канал для реализации донбасского антрацита или очередной способ заработка для Минска? Возможно, Россия расплатилась с Белоруссией углем за нефтепродукты. Подробности...
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Порошенко раздул вокруг Керченского пролива боевую предвыборную провокацию

Экипаж «Гюрзы» и другие военные должны пожертвовать собой ради роста рейтинга ПорошенкоФото: mil.gov.ua
Накануне 23 февраля в Керченском проливе вновь запахло большой войной. Из Киева усиленно намекают, что в праздничный день три боевых украинских катера вновь пойдут на прорыв, как это было уже 25 ноября. В таком случае перед российским командованием встанет вопрос: то ли остановить катера огнем, защищая нашу границу, то ли пропустить катера, чтобы не подыгрывать Петру Порошенко на выборах. Подробности...
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Выживание российского мужчины зависит от женщины

Наплевательским отношением к здоровью многие мужчины буквально гробят себяФото: Uwe Umstätter/Global Look Press
«Я не буду на приеме говорить, что нужно бросить курить человеку, который уезжает воевать в Донбасс», – говорит к.м.н., кардиолог Ярослав Ашихмин, рассуждая в интервью газете ВЗГЛЯД о том, почему российские мужчины живут значительно меньше, чем женщины. Подробности...
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Израиль и Украина начали «туристическую войну»

Первыми жертвами украинского пограничного возмездия стали ни в чем не повинные хасидыФото: Виктор Драчев/ТАСС
В последнее время Израиль стал массово заворачивать на своей границе украинских туристов, не без оснований подозревая в них будущих нелегальных «заробитчан». С некоторых рейсов из Киева снимают каждого пятого пассажира. В ответ Киев начал мстить – задержал на границе группу хасидов. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Россия должна быть единой не только в пространстве, но и во времени

Андрей Колесник, Ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Разве, празднуя 23 февраля, мы тем самым не отказываемся символически от наследия воинов Киевской Руси? От войн Владимира Мономаха, Ивана Грозного? От Суворова, Кутузова, Румянцева, Скобелева, Ушакова, Брусилова? Разве не перечеркиваем вслед за большевиками тысячелетнюю линию русской истории? Подробности...

Защита отечества – это не носки в форме танка

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
По поводу 23 Февраля. Абсурдно отмечать это как «мужской праздник», потому что это праздник защитников отечества. Кто не защищал – к тому не применимо. Но мне не нравится затея «Давайте в этот день насуем мужчинам в панамку». Подробности...
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Как можно любить «совок»?

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        Что для вас 23 февраля?
        • День защитника Отечества

        • День Советской армии

        • День мужчин

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          Что для вас 23 февраля?


          Андрей Колесник

          Россия должна быть единой не только в пространстве, но и во времени

          Андрей Колесник
          Ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
          		 23 февраля 2019, 14:15

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          23 февраля вызывает у меня очень противоречивые чувства.

          Как офицер советского поколения, конечно, я отмечаю этот праздник и поздравляю своих сослуживцев. Мы праздновали этот день десятилетиями - и советская традиция до сих пор находит в нас отклик. Я не могу от нее отказаться - это было бы настоящим предательством.

          Однако нельзя не замечать, насколько изменился этот праздник. Как он, несмотря на официальный статус Дня защитника отечества, стал праздником не только тех, кто служил - но еще больше тех, кто не служил вовсе. То есть мужчин в целом. Защитниками Отечества внезапно оказались и те, кто еще вчера хвастался, как им удалось избежать службы в армии.

          Но самое главное в другом. А почему мы вообще празднуем этот день именно как дату, значимую для российских Вооруженных сил? Тем более - дату, которая с точки зрения военной истории вообще не представляет никакой ценности.

          Советская власть в начале ее становления ниспровергала всю российскую историю. Ее главным лозунгом, запечатленным в главной партийной песне, было «разрушим до основанья». И главным идеологическим посылом было построение принципиально нового мира, наступление новой эпохи - и полный отказ от старой. Настолько полный, что материальные носители этой старой эпохи - и здания, и символы, и даже люди - уничтожались физически.

          Уважая и отмечая праздник 23 февраля, мы обязаны помнить и об этой стороне нашей истории. Дню защитника Отечества (изначально Дню Советской армии и Военно-морского флота) чуть больше ста лет. Но разве российская армия должна быть приравнена только к армии советского времени?

          На ваш взгляд

           
          Что для вас 23 февраля?




          Обсуждение: 31 комментарий

          Россия много воевала - и почти всегда выигрывала (а после проигрышей всегда брала реванш). Разве, празднуя 23 февраля, мы тем самым не отказываемся символически от наследия воинов Киевской Руси? От Куликовской битвы? От походов Владимира Мономаха, Ивана Грозного? От побед Петра Великого? От Суворова, Кутузова, Румянцева, Скобелева, Ушакова, Брусилова? От подвигов, совершенных у Измаила, Гангута, Синопа, крепости Осовец? Разве не перечеркиваем вслед за большевиками тысячелетнюю линию русской истории?

          И тем самым - разве не даем возможность разным проходимцам эту историю у нас украсть?

          Буквально несколько недель назад Украина заявила лозунг для своих сил специального назначения - «Иду на вы!». Это легендарное выражение древнерусского князя - теперь официальный лозунг подразделений украинских вооруженных сил.

          Украинских, а не российских.

          Современные киевские власти переписывают историю, создавая на коленке якобы тысячелетнюю историю украинской армии. Мы же сами отказываемся от нашей реальной тысячелетней истории. Или как минимум - ставим ее под сомнение.

          Да, напротив Кремля стоит памятник князю Владимиру. Да, серия российских подводных крейсеров класса «Борей» носит название великих русских полководцев, начиная с Юрия Долгорукого. Да, Киев для нас по-прежнему мать городов русских. Но сама дата Дня защитника Отечества, унаследованная с советского времени - разве она не подрывает эту традицию?

          И если бы только она. Конечно, КГБ (ВЧК, ОГПУ) создал Дзержинский и день чекиста до сих пор отмечают 20 декабря. Но ведь спецслужбы существовали в России задолго до этого, еще в допетровские времена действовало такое ведомство – Тайный приказ. То же самое касается и множества других ведомств, не только силовых - они все ведут свой отсчет с времени установления советской традиции. И игнорируют тем самым традицию русскую.

          Лозунг «Единая Россия» звучал в нашей стране задолго до появления одноименной политической партии.

          Но единство - оно ведь не только в пространстве, но и во времени. Это единство исторической традиции, преемственность, связь времен, столь важные для укрепления государства и национальной памяти.

          Для российской армии главное - вовсе не новейшее оружие. Главное - боевой дух, дух победителей, исторически свойственный нашей армии. Тот самый дух, благодаря которому стали героями погибшие в Сирии летчик Филипов и боец ССО Прохоренко.

          Именно ради преемственности, возможно, и не стоит отказываться от праздника 23 февраля - тем более что он давно стал общемужским. Но День российской армии должен напоминать о нашей тысячелетней традиции - а не только советской.


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