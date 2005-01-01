Россия должна быть единой не только в пространстве, но и во времени

23 февраля вызывает у меня очень противоречивые чувства.

Как офицер советского поколения, конечно, я отмечаю этот праздник и поздравляю своих сослуживцев. Мы праздновали этот день десятилетиями - и советская традиция до сих пор находит в нас отклик. Я не могу от нее отказаться - это было бы настоящим предательством.

Однако нельзя не замечать, насколько изменился этот праздник. Как он, несмотря на официальный статус Дня защитника отечества, стал праздником не только тех, кто служил - но еще больше тех, кто не служил вовсе. То есть мужчин в целом. Защитниками Отечества внезапно оказались и те, кто еще вчера хвастался, как им удалось избежать службы в армии.

Но самое главное в другом. А почему мы вообще празднуем этот день именно как дату, значимую для российских Вооруженных сил? Тем более - дату, которая с точки зрения военной истории вообще не представляет никакой ценности.

Советская власть в начале ее становления ниспровергала всю российскую историю. Ее главным лозунгом, запечатленным в главной партийной песне, было «разрушим до основанья». И главным идеологическим посылом было построение принципиально нового мира, наступление новой эпохи - и полный отказ от старой. Настолько полный, что материальные носители этой старой эпохи - и здания, и символы, и даже люди - уничтожались физически.

Уважая и отмечая праздник 23 февраля, мы обязаны помнить и об этой стороне нашей истории. Дню защитника Отечества (изначально Дню Советской армии и Военно-морского флота) чуть больше ста лет. Но разве российская армия должна быть приравнена только к армии советского времени?

На ваш взгляд Что для вас 23 февраля? День защитника Отечества

День Советской армии

День мужчин

Просто выходной



Россия много воевала - и почти всегда выигрывала (а после проигрышей всегда брала реванш). Разве, празднуя 23 февраля, мы тем самым не отказываемся символически от наследия воинов Киевской Руси? От Куликовской битвы? От походов Владимира Мономаха, Ивана Грозного? От побед Петра Великого? От Суворова, Кутузова, Румянцева, Скобелева, Ушакова, Брусилова? От подвигов, совершенных у Измаила, Гангута, Синопа, крепости Осовец? Разве не перечеркиваем вслед за большевиками тысячелетнюю линию русской истории?

И тем самым - разве не даем возможность разным проходимцам эту историю у нас украсть?

Буквально несколько недель назад Украина заявила лозунг для своих сил специального назначения - «Иду на вы!». Это легендарное выражение древнерусского князя - теперь официальный лозунг подразделений украинских вооруженных сил.

Украинских, а не российских.

Современные киевские власти переписывают историю, создавая на коленке якобы тысячелетнюю историю украинской армии. Мы же сами отказываемся от нашей реальной тысячелетней истории. Или как минимум - ставим ее под сомнение.

Да, напротив Кремля стоит памятник князю Владимиру. Да, серия российских подводных крейсеров класса «Борей» носит название великих русских полководцев, начиная с Юрия Долгорукого. Да, Киев для нас по-прежнему мать городов русских. Но сама дата Дня защитника Отечества, унаследованная с советского времени - разве она не подрывает эту традицию?

И если бы только она. Конечно, КГБ (ВЧК, ОГПУ) создал Дзержинский и день чекиста до сих пор отмечают 20 декабря. Но ведь спецслужбы существовали в России задолго до этого, еще в допетровские времена действовало такое ведомство – Тайный приказ. То же самое касается и множества других ведомств, не только силовых - они все ведут свой отсчет с времени установления советской традиции. И игнорируют тем самым традицию русскую.

Лозунг «Единая Россия» звучал в нашей стране задолго до появления одноименной политической партии.

Но единство - оно ведь не только в пространстве, но и во времени. Это единство исторической традиции, преемственность, связь времен, столь важные для укрепления государства и национальной памяти.

Для российской армии главное - вовсе не новейшее оружие. Главное - боевой дух, дух победителей, исторически свойственный нашей армии. Тот самый дух, благодаря которому стали героями погибшие в Сирии летчик Филипов и боец ССО Прохоренко.

Именно ради преемственности, возможно, и не стоит отказываться от праздника 23 февраля - тем более что он давно стал общемужским. Но День российской армии должен напоминать о нашей тысячелетней традиции - а не только советской.